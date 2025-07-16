Nga hợp pháp hóa việc mining tiền mã hoá: Thợ đào nên làm gì với những thay đổi này?





Tóm tắt: MEXC mang đến lợi nhuận tài chính từ BTC cao nhất thị trường, kèm theo nhiều sản phẩm giao dịch và phòng ngừa rủi ro.





Gần đây, Tổng thống Nga Putin đã phê duyệt luật hợp pháp hóa việc mining tiền mã hoá tại Nga. Tin tức này đã dẫn đến sự bùng nổ trên thị trường tiền mã hoá. Theo dữ liệu của MEXC, giá Bitcoin đã tạm thời phục hồi và tăng hơn 60,000 USDT trong cùng ngày, đạt mức cao nhất là 62,700 USDT, với mức tăng hàng ngày hơn 10%, đảo chiều xu hướng giảm.





Thái độ của các nhà quản lý trên toàn cầu đối với lĩnh vực tiền mã hoá đang trở nên tích cực hơn, đặc biệt với việc nhiều sản phẩm ETF tiền mã hoá được phê duyệt trên toàn thế giới trong năm nay. Đối với thợ đào tiền mã hoá (Miner), việc chọn một sàn giao dịch chất lượng cao là vô cùng quan trọng.





Là sàn giao dịch tài sản số hàng đầu toàn cầu, MEXC cung cấp cho các thợ đào một loạt dịch vụ chất lượng cao, từ Spot và hợp đồng Futures đến các sản phẩm tài chính. MEXC không chỉ cung cấp mức phí thấp nhất thị trường mà còn sở hữu thanh khoản tốt nhất và lợi nhuận cao nhất.









Theo TASS, vào ngày 08/08, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phê duyệt luật hợp pháp hóa việc mining tiền mã hoá tại nước này. Văn bản pháp lý đã được công bố trên trang web của chính phủ và sẽ có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày công bố.





Văn bản nêu rõ chỉ các tổ chức pháp lý và doanh nhân cá nhân đã đăng ký tại Nga mới được phép tham gia vào hoạt động mining. Các thợ đào cá nhân nhỏ lẻ cũng có thể mine tiền mã hoá mà không cần đăng ký chính thức nếu mức tiêu thụ năng lượng không vượt quá một ngưỡng nhất định. Tài sản tài chính số quốc tế có thể được giao dịch trên các nền tảng blockchain của Nga. Tuy nhiên, nếu Ngân hàng Trung ương Nga cho rằng những tài sản này có thể đe dọa sự ổn định tài chính của Nga, ngân hàng có quyền cấm việc phát hành các loại tiền mã hoá cụ thể.





Các quy định về mining tiền mã hoá sẽ được quản lý chung bởi Ngân hàng Trung ương, Bộ Tài Chính và các cơ quan chính phủ của Nga, những cơ quan này sẽ phát triển các yêu cầu quản lý cụ thể hơn trong những tháng tới. Ngoài ra, các cơ quan pháp lý Nga dự kiến sẽ triển khai các biện pháp để ngăn chặn việc sử dụng tiền mã hoá cho các hoạt động rửa tiền.





Việc hợp pháp hóa mining gần đây tại Nga không phải là một biến động bất ngờ. Ngược lại, điều này đã được dự đoán từ trước đây.





Vào năm 2020, Nga đã phê duyệt “Luật tài sản tài chính số”, đây là lần đầu tiên tiền mã hoá được công nhận một cách hợp pháp. Vào năm 2021, Ngân hàng Trung ương Nga đã tuyên bố sẽ cho phép các hoạt động liên quan đến tiền mã hoá, bao gồm mining, được thực hiện một cách hợp pháp tại Nga.





Vào năm 2022, Tổng thống Putin đã nhấn mạnh Nga có những lợi thế nhất định trong lĩnh vực mining tiền mã hoá, đồng thời đề xuất việc mining nên được đánh thuế và quản lý. Ông cũng ủng hộ hạn chế hoạt động mining ở những khu vực có nguồn điện dư thừa, chẳng hạn như Irkutsk, Krasnoyarsk và Karelia.





Vào tháng 12/2023, Bộ Tài Chính Nga đã đề xuất một dự luật mới nhằm hợp pháp hóa việc mining BTC và phân loại mining tiền mã hoá như một sản phẩm xuất khẩu. Cả Bộ Tài Chính và Ngân hàng Trung ương Nga đều ủng hộ việc công nhận mining tiền mã hoá là một ngành công nghiệp và khuyến khích sử dụng tiền mã hoá cho các giao dịch kinh tế đối ngoại trong khuôn khổ thử nghiệm.





Vào đầu năm nay, trong một cuộc họp về các vấn đề kinh tế, Tổng thống Putin đã thảo luận với chính phủ về việc triển khai và sử dụng tiền mã hoá. Ông nhấn mạnh đây là một lĩnh vực kinh tế đầy triển vọng và Nga cần nắm bắt cơ hội để nhanh chóng thiết lập khung pháp lý và các quy định, phát triển cơ sở hạ tầng, và tạo điều kiện cho sự lưu hành của tài sản số.





Hôm nay, Nga đã chính thức đưa ra các quy định liên quan, hợp pháp hóa việc mining tiền mã hoá. Chính sách này đánh dấu một bước quan trọng trong cách tiếp cận của Nga đối với việc quản lý tiền mã hoá.









Trên thực tế, lập trường của Nga về tiền mã hoá khá phức tạp.





Một mặt, chính phủ Nga lo ngại tiền mã hoá có thể đe dọa vị thế của đồng Rúp, dẫn đến việc người dân chuyển sang sử dụng tiền mã hoá. Mặt khác, chính phủ Nga cũng nhận ra tiềm năng của công nghệ tiền mã hoá, đặc biệt khi những lợi thế của tiền mã hoá trong các giao dịch xuyên biên giới đã trở nên quan trọng hơn sau khi Nga bị các nước phương Tây trừng phạt.





Hơn nữa, sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp tiền mã hoá ở Nga cũng là một yếu tố quan trọng trong việc thay đổi thái độ của chính phủ.





Theo tờ The Moscow Times, Nga đã vượt qua Kazakhstan để trở thành quốc gia đứng thứ hai về sức mạnh mining Bitcoin, chiếm 13% tổng sức mạnh mining Bitcoin toàn cầu, chỉ sau Hoa Kỳ.





Bộ Tài Chính Nga ước tính từ năm 2023, doanh thu thuế từ các hoạt động giao dịch và mining tiền mã hoá có thể đạt tới 2.5 tỷ Rúp (khoảng 340 triệu USD) hàng năm. Doanh thu này cung cấp cho Nga một nguồn tài chính mới, điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh các lệnh trừng phạt quốc tế.





Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng các lợi ích và bất lợi, Nga đã quyết định hợp pháp hóa việc mining tiền mã hoá. Chính sách này đã tạo ra động lực mới cho sự phát triển của ngành công nghiệp tiền mã hoá ở Nga, thể hiện qua một số lĩnh vực quan trọng:





1. Tăng cường vị thế của Nga trong thị trường tiền mã hoá toàn cầu: Trước đây, do trạng thái pháp lý không rõ ràng, lĩnh vực tiền mã hoá của Nga đã tương đối bị bỏ ngỏ. Bằng việc hợp pháp hóa việc mining tiền mã hoá, Nga đã thể hiện cam kết của mình đối với lĩnh vực này, có thể thu hút nhiều đầu tư và nhân tài hơn.





2. Cung cấp hỗ trợ chính sách tốt hơn cho thợ đào: Việc hợp pháp hóa có nghĩa là chính phủ Nga sẽ cung cấp các chính sách hỗ trợ cho thợ đào, chẳng hạn như cung cấp điện và ưu đãi thuế, điều này sẽ làm giảm chi phí hoạt động và cải thiện lợi nhuận tổng thể cho thợ đào. (Lưu ý: Các nguồn tài nguyên năng lượng phong phú và khí hậu lạnh giá của Nga giúp giảm chi phí mining và tăng cường hiệu quả).





3. Kích thích sự phát triển của các ngành liên quan: Ngoài các bên liên quan trực tiếp, việc hợp pháp hóa mining tiền mã hoá cũng sẽ kích thích sự phát triển của các ngành công nghiệp liên quan, như sản xuất thiết bị mining, dịch vụ pool mining và cung cấp điện. Điều này sẽ tạo ra động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế Nga.





4. Tăng cường quản lý thị trường tiền mã hoá: Với một trạng thái pháp lý rõ ràng, chính phủ Nga cũng sẽ tăng cường quản lý thị trường tiền mã hoá, thiết lập các biện pháp quản lý liên quan để giảm thiểu các rủi ro như rửa tiền và trốn thuế, từ đó đảm bảo sự phát triển lành mạnh của ngành công nghiệp này.





Tất nhiên, việc triển khai chính sách này có thể gặp một số thách thức trong tương lai, chẳng hạn như làm thế nào để thu hút thêm nhiều thợ đào chất lượng cao. Tuy nhiên, nhìn chung việc hợp pháp hóa mining tiền mã hoá chắc chắn mang lại những cơ hội phát triển mới cho Nga.









Đối với thợ đào, quy định là một lý do chính để di chuyển đến địa điểm khác. Ngoài Nga, các quốc gia lớn có chính sách khác nhau về mining tiền mã hoá:





Trung Quốc: Cấm hoàn toàn. Vào năm 2021, chính phủ Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm hoàn toàn các hoạt động giao dịch và mining tiền mã hoá. Chính sách này đã buộc nhiều thợ đào phải rời khỏi Trung Quốc, dẫn đến sự sụt giảm đáng kể của sức mạnh tính toán toàn cầu trong năm đó.





Hàn Quốc: Hạn chế. Chính phủ Hàn Quốc áp dụng lập trường thận trọng đối với mining tiền mã hoá, yêu cầu thợ đào phải khai báo và xin phép trước. Ngoài ra, Hàn Quốc đã thực hiện các chính sách hạn chế điện năng để giới hạn các hoạt động mining tiêu tốn nhiều năng lượng.





Canada: Rất thân thiện. Chính phủ Canada rất ủng hộ ngành công nghiệp mining tiền mã hoá, cung cấp các ưu đãi như trợ cấp điện cho thợ đào. Canada đã trở thành một trong những trung tâm mining lớn trên toàn cầu.





Hoa Kỳ: Tương đối thân thiện. Chính phủ Mỹ có lập trường tương đối mở đối với tiền mã hoá. Mặc dù chưa có quy định liên bang rõ ràng, một số chính quyền bang, bao gồm Texas, đã tích cực khuyến khích sự phát triển của mining ở địa phương và cung cấp các ưu đãi khác nhau. Đáng chú ý là Hoa Kỳ có số lượng công ty mining niêm yết công khai cao nhất trên toàn cầu.





Liên minh Châu Âu (EU): Đang phát triển quy định. EU đang phát triển Quy định trong Thị trường tài sản tiền mã hoá (MiCA), nhằm thiết lập một khung pháp lý thống nhất. Quy định này sẽ tiêu chuẩn hóa các hoạt động mining tiền mã hoá nhưng nhìn chung là ủng hộ sự phát triển có trật tự của ngành công nghiệp này.





Các quốc gia có sự khác biệt lớn về quy định tiền mã hoá, dẫn đến việc phân bổ các hoạt động mining không đồng đều trên toàn cầu. Khi các khung pháp lý ngày càng được cải thiện, điều này dự kiến sẽ tạo ra một môi trường phát triển thuận lợi hơn cho thợ đào. Tất nhiên, bên cạnh các chính sách, yếu tố quan trọng khác mà thợ đào quan tâm là lợi nhuận.





Với việc Bitcoin đã hoàn thành lần Halving thứ tư vào tháng 4 năm nay, phần thưởng khối đã giảm từ 6.25 xuống còn 3.125, dẫn đến sự giảm sút đáng kể trong thu nhập của thợ đào. Thêm vào đó, sức mạnh tính toán của Bitcoin tiếp tục tăng, làm cho độ khó mining cũng tăng theo - Độ khó mining hiện tại của Bitcoin là 90.67 T, và cũng là mức cao kỷ lục. Ngoài ra, giá Bitcoin không tăng như mong đợi sau đợt Halving mà thay vào đó nó đã trải qua một số đợt điều chỉnh đáng kể, thậm chí giảm xuống dưới mức 50,000 USDT.





Một loạt các yếu tố đã chồng chất lại,ảnh hưởng lớn khiến sự tồn tại của thợ đàovà đưa họ đến gần bờ vực phải ngừng hoạt động. May mắn thay, gần đây giá Bitcoin đã phục hồi lên 60,000 USDT, tạm thời giảm bớt áp lực cho thợ đào.





Đối với thợ đào, có thể dự đoán với nhiều yếu tố thuận lợi thúc đẩy thị trường, đặc biệt là dòng vốn từ các quỹ Bitcoin Spot ETF tại Mỹ, giá BTC dự kiến sẽ tăng trưởng đáng kể trong tương lai. Vì vậy, việc nắm giữ BTC cho đến khi giá tăng là một lựa chọn khả thi. Ngoài ra, thợ đào cũng có thể lựa chọn các nền tảng giao dịch chất lượng cao để quản lý tiền mã hoá hoặc thực hiện giao dịch phòng ngừa rủi ro.





Là sàn giao dịch tài sản số hàng đầu toàn cầu, MEXC cung cấp một loạt các dịch vụ chất lượng cao dành cho thợ đào:





Sản phẩm giao dịch đa dạng: MEXC hỗ trợ nhiều lựa chọn giao dịch khác nhau, bao gồm BTC Spot, BTC USDT-M và Coin-M Futures, đáp ứng nhu cầu giao dịch hàng ngày của thợ đào. Ngoài ra, MEXC cung cấp dịch vụ Tiết kiệm BTC với lợi nhuận hàng năm lên đến 1.8%, cao nhất trong số tất cả các sàn giao dịch tập trung (CEX).





Phí thấp nhất thị trường: MEXC cung cấp 0 phí giao dịch Spot và chỉ 0.01% phí Taker cho giao dịch Futures, mức phí thấp nhất toàn cầu hiện tại.





Thanh khoản ổn định: Sàn giao dịch MEXC có thanh khoản dồi dào, giúp ứng phó hiệu quả với biến động thị trường và cung cấp cho thợ đào một môi trường giao dịch và giá ổn định. Dữ liệu cho thấy khối lượng giao dịch BTC/USDT Spot giao động ±0.05% (5bps) từ giá trung bình đạt 11 triệu USDT, đứng đầu toàn bộ các sàn giao dịch. Đối với USDT-M Futures, khối lượng giao dịch giao động ±0.05% (5bps) đạt 39 triệu USDT, dẫn đầu toàn cầu và vượt xa các đối thủ.





CSKH chuyên nghiệp: MEXC cung cấp dịch vụ CSKH chuyên nghiệp 24/7, luôn sẵn sàng để giải đáp toàn bộ thắc mắc từ thợ đào.





Với các sản phẩm chất lượng cao, phí giao dịch thấp và dịch vụ chuyên nghiệp, MEXC đã trở thành sàn giao dịch ưu tiên của thợ đào. Thợ đào chỉ cần mở tài khoản trên MEXC để tận hưởng toàn bộ dịch vụ và tối đa hóa lợi nhuận.





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo hiểu đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.