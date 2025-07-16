Kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất gia tăng: Cuộc đối đầu kép giữa thị trường và nền kinh tế

Bước sang quý 2 năm 2025, thị trường vốn toàn cầu đang chìm trong căng thẳng. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng vọt vượt 4.5%, trong khi lợi suất kỳ hạn 30 năm thậm chí còn vượt mốc 5%. Chỉ số USD liên tục giảm, cả cổ phiếu và trái phiếu Mỹ đều suy yếu, khiến các chiến lược phân bổ tài sản truyền thống hoàn toàn mất tác dụng. Kịch bản "Vòng xoáy đa tài sản" (Cross-Asset Spiral) như hiện tại là điều cực kỳ hiếm thấy trong lịch sử, được thúc đẩy bởi sự kết hợp giữa lo ngại ngày càng tăng của nhà đầu tư và kỳ vọng đối với định hướng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Goldman Sachs, Morgan Stanley và nhà kinh tế Peter Schiff đều đã cảnh báo nếu Fed không sớm thay đổi chính sách, thị trường tài chính có thể tái hiện lại kịch bản “Thứ Hai Đen” năm 1987. Lần này, vấn đề không đơn thuần là một chu kỳ kinh tế - mà là một tối hậu thư từ toàn bộ hệ thống tài chính gửi đến Fed.









Trái phiếu Kho bạc Mỹ từ lâu đã được xem là nơi trú ẩn an toàn của dòng vốn toàn cầu, nhưng đợt bán tháo mạnh hiện nay đã hoàn toàn làm lung lay niềm tin này. Hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng (Credit Default Swaps - CDS) đối với trái phiếu lợi suất cao đã tăng vọt, phản ánh mức độ căng thẳng mang tính hệ thống trong thị trường tín dụng. Boaz Weinstein, nhà sáng lập quỹ Saba Capital, cảnh báo: “Thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang chứng kiến làn sóng bán tháo tập trung, trong đó các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.” Nếu điều kiện huy động vốn tiếp tục bị siết chặt, làn sóng vỡ nợ có thể sẽ quay trở lại. Đây không chỉ đơn thuần là vấn đề về lãi suất, mà còn cho thấy cơ chế định giá rủi ro trong toàn bộ hệ thống tài chính đang rạn nứt. Trong môi trường lãi suất cao và nợ cao, mức độ chịu đựng của thị trường đối với Fed đang giảm nhanh chóng.













Song song với những biến động trên thị trường trái phiếu, đồng USD cũng đang đối mặt với áp lực lớn. Khi kỳ vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất gia tăng, chỉ số USD đã giảm xuống mức thấp mới, thúc đẩy việc dịch chuyển âm thầm của dòng vốn toàn cầu sang các tài sản trú ẩn phi truyền thống như vàng, tài sản tại các thị trường mới nổi, tiền mã hoá và các giao thức DeFi. Quá trình tái cân bằng này cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào khả năng Fed duy trì lãi suất cao đang suy giảm nhanh chóng. Trong khi đó, thanh khoản trên thị trường tiền mã hoá đang gia tăng, và nhà đầu tư đang rút vốn khỏi các chiến lược phân bổ tài sản truyền thống để tìm kiếm các kênh lưu trữ giá trị mới. Ví dụ, sự tăng trưởng của Bitcoin Ethereum và các dự án blockchain mới nổi cho thấy mức độ quan tâm ngày càng lớn của nhà đầu tư đối với tài sản tiền mã hoá.









Khi thị trường đang dồn sự chú ý vào chính sách tiền tệ, một sự thay đổi đột ngột trong chính sách thương mại lại tiếp tục khuấy đảo tình hình. Chính phủ Mỹ gần đây đã khôi phục chính sách “thuế đối ứng”, áp thuế mạnh tay đối với các nước xuất khẩu lớn nhằm bảo vệ ngành công nghiệp trong nước. Tuy nhiên, cách tiếp cận này có thể phản tác dụng:





Giá hàng hoá sản xuất và tiêu dùng có thể tăng, làm trầm trọng thêm hiệu ứng lạm phát thứ cấp lên chỉ số CPI.

Biên lợi nhuận của doanh nghiệp bị thu hẹp, làm giảm động lực đầu tư.

Các ngân hàng trung ương quốc tế có thể cắt giảm nắm giữ trái phiếu Mỹ để ổn định tỷ giá nội tệ.





Sự bất định về chính sách đang gia tăng nhanh chóng, và hai mục tiêu kiểm soát lạm phát trong khi vẫn duy trì tăng trưởng đang ngày càng trở nên mâu thuẫn. Cục Dự trữ Liên bang hiện đang bị đẩy vào thế phải đưa ra những quyết định khó khăn trong bối cảnh trận chiến chính sách ngày càng gay gắt.









Nhà kinh tế nổi tiếng Peter Schiff cảnh báo rằng nếu Fed không nhanh chóng cắt giảm lãi suất và tái khởi động chính sách nới lỏng định lượng (QE), thị trường chứng khoán Mỹ có thể lặp lại kịch bản “Thứ Hai Đen” năm 1987. Các ngân hàng đầu tư lớn như Goldman Sachs và Morgan Stanley cũng đồng loạt điều chỉnh kỳ vọng cắt giảm lãi suất sớm hơn, dự báo đợt cắt giảm đầu tiên sẽ diễn ra vào giữa năm 2025.





Theo dự báo mới nhất từ Goldman Sachs, trong chu kỳ nới lỏng sớm mang tính chủ động, Fed có thể thực hiện lần cắt giảm đầu tiên vào tháng 6 - sớm hơn so với dự báo trước đó là tháng 7. Trong kịch bản cơ sở khi kinh tế Mỹ tránh được suy thoái, Fed được kỳ vọng sẽ hạ lãi suất chuẩn 3 lần trong năm, mỗi lần 25 điểm cơ bản, đưa lãi suất quỹ liên bang về mức 3.5% - 3.75% vào cuối năm. Tuy nhiên, nếu nền kinh tế thực sự rơi vào suy thoái, Goldman Sachs cho rằng Fed có thể áp dụng các biện pháp mạnh tay hơn, với tổng mức cắt giảm lãi suất hàng năm có thể lên tới 200 điểm cơ bản. Dựa trên dữ liệu và đánh giá rủi ro hiện tại, dự báo có trọng số của Goldman cho thấy tổng mức cắt giảm trong năm 2025 có thể đạt 130 điểm cơ bản - cao hơn mức dự báo trước đó là 105 điểm cơ bản. Tính đến ngày 04/04, kỳ vọng của thị trường nhìn chung đang phù hợp với kịch bản này.





Lời kêu gọi kết hợp giữa “cắt giảm lãi suất khẩn cấp và tái khởi động QE” phản ánh mức độ cảnh giác ngày càng cao trước nguy cơ rủi ro hệ thống leo thang. Trong mắt các nhà đầu tư, chính sách nới lỏng tiền tệ dường như đã trở thành lựa chọn thực tế duy nhất để tránh một cuộc khủng hoảng tín dụng và sự sụp đổ giá tài sản. Tuy nhiên, bài toán chính sách mà Fed đang đối mặt ngày càng phức tạp:





Áp lực lạm phát kéo dài: Dữ liệu CPI cơ bản tháng 03/2025 vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu 2%, khiến dư địa cho chính sách nới lỏng bị hạn chế.

Cơ hội chính sách đang thu hẹp: Nếu bỏ lỡ thời điểm tối ưu, hiệu quả của việc cắt giảm lãi suất sẽ giảm mạnh, đồng thời sai lầm chính sách có thể gây ra rủi ro lan truyền mang tính hệ thống.

Tác động dây chuyền ngoài tầm kiểm soát: Dù duy trì lãi suất cao hay bắt đầu nới lỏng, Fed đều phải đối mặt với những hệ quả lâu dài về tỷ giá đồng USD, dòng vốn và sự ổn định của thị trường mới nổi.





Tóm lại, Fed đang đứng trước một ngã rẽ chính sách phức tạp và rủi ro nhất kể từ sau đại dịch. Mỗi bước đi đều có thể kích hoạt phản ứng dây chuyền trên thị trường toàn cầu. Với nhiệm vụ kép là kiềm chế lạm phát đồng thời ổn định hệ thống tài chính và duy trì tăng trưởng, các nhà hoạch định chính sách đang đối mặt với những thách thức chưa từng có trong bối cảnh căng thẳng thị trường ngày càng trở nên gay gắt.









Mặc dù kỳ vọng cắt giảm lãi suất đã trở thành chủ đề chính trên thị trường, nhưng không có gì đảm bảo cho một "hạ cánh mềm". Từ trái phiếu đến tỷ giá, từ hàng hoá đến cổ phiếu công nghệ - các loại tài sản toàn cầu đang phản ứng với động thái của Fed với tốc độ chưa từng có. Câu hỏi then chốt vẫn là: liệu Fed còn có thể “giữ vai trò điều phối thị trường" hay không? Với nhà đầu tư, giai đoạn hiện tại là thời điểm then chốt để quản trị rủi ro và là một khoảng thời gian quan trọng để tái định giá tài sản. Những tài sản phi truyền thống sở hữu tính thanh khoản cao, bảo mật mạnh và khả năng chống lạm phát đang dần nổi lên như những nơi trú ẩn an toàn mới cho dòng vốn chính thống.





Thị trường toàn cầu năm 2025 đang trải qua một sự dịch chuyển vĩ mô chưa từng có. Khi chính sách tiền tệ, thương mại và rủi ro địa chính trị đan xen lẫn nhau, mỗi bước đi của Fed đều có thể trở thành điểm chốt dẫn dắt xu hướng thị trường. Nhà đầu tư cần giữ sự tỉnh táo, hiểu rõ quy luật cốt lõi, nắm bắt tín hiệu chính xác và phân bổ tài sản một cách thận trọng. Trong thời đại mà những "tê giác xám" và "thiên nga đen" cùng tồn tại, chỉ có tư duy sắc bén và lựa chọn lý trí mới giúp vượt qua chu kỳ và đứng vững giữa cơn bão.



