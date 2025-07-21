Revolving Games: Người tiên phong trong hệ sinh thái blockchain Triple-A, thúc đẩy cuộc cách mạng trò chơi Web3

Revolving Games là một lực lượng đột phá trong lĩnh vực trò chơi Web3, định vị mình là một công ty trò chơi blockchain đạt chuẩn Triple-A với tầm nhìn táo bạo: thu hẹp khoảng cách giữa trò chơi truyền thống và công nghệ phi tập trung. Với nguồn lực tài chính mạnh mẽ và các quan hệ đối tác chiến lược, RG đặt mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái trò chơi toàn diện được hỗ trợ bởi token gốc RCADE. Đến nay, đơn vị đã huy động được hơn $25 triệu từ các nhà đầu tư tư nhân, bao gồm Pantera Capital, đảm bảo vai trò quan trọng trong lĩnh vực trò chơi Web3 đang phát triển nhanh chóng.





Tham vọng của Revolving Games không chỉ dừng lại ở việc phát triển các tựa game riêng lẻ. Công ty đang xây dựng một hệ sinh thái hoàn chỉnh bao gồm cơ sở hạ tầng blockchain, mạng lưới node phi tập trung và nền kinh tế token thống nhất. Là một nhà phát hành có nguồn lực dồi dào, RG vận hành hai studio game độc lập, với hơn 150 chuyên gia kỳ cựu trong ngành. Điều này phản ánh cam kết sâu sắc trong việc mang đến trải nghiệm trò chơi cao cấp, đồng thời tiên phong trong mô hình mới về quyền sở hữu và sự tham gia của người chơi trong kỷ nguyên Web3.













Kể từ khi thành lập, Revolving Games đã hoạt động với sứ mệnh rõ ràng: xây dựng hệ sinh thái trò chơi phi tập trung, do cộng đồng vừa làm chủ vừa vận hành. Tầm nhìn này vẫn luôn là kim chỉ nam cho các quyết định chiến lược và lộ trình phát triển sản phẩm. Revolving Games tiếp cận trò chơi Web3 với góc nhìn toàn diện, không chỉ tập trung vào lối chơi mà còn chú trọng vào cơ sở hạ tầng nền tảng, mô hình kinh tế và cơ chế quản trị sẽ định hình tương lai ngành giải trí số.









Revolving Games định vị mình là cầu nối giữa trò chơi Web2 và Web3, nhận thức việc ứng dụng rộng rãi đòi hỏi một quá trình chuyển đổi liền mạch thay vì thay đổi đột ngột. Triết lý này được thể hiện rõ trong phương pháp phát triển của dự án, ưu tiên trải nghiệm người dùng và khả năng tiếp cận, đồng thời tích hợp công nghệ blockchain một cách tinh tế, nâng cao trải nghiệm chơi game mà không làm tăng độ phức tạp không cần thiết.









Revolving Games quy tụ một đội ngũ hơn 150 chuyên gia kỳ cựu từ ngành trò chơi truyền thống, sở hữu chiều sâu chuyên môn ở tất cả các mảng then chốt. Công ty vận hành hai studio trò chơi độc lập, cho phép phát triển đồng thời nhiều tựa game chất lượng Triple-A. Trong một thị trường mà nhiều dự án trò chơi Web3 đang gặp khó khăn về chất lượng sản xuất và tiến độ phát triển kéo dài, quy mô và kinh nghiệm trong ngành này mang lại cho Revolving Games một lợi thế cạnh tranh nổi bật.













Hệ sinh thái RCADE là một nền tảng tích hợp chặt chẽ bao gồm nhiều thành phần liên kết với nhau, nhằm mang lại trải nghiệm chơi game toàn diện và lấy người chơi làm trung tâm. Việc thành lập RCADE Foundation phản ánh tầm nhìn dài hạn trong việc phân cấp phát triển trò chơi và trao quyền cho cộng đồng người chơi, đóng vai trò là cơ quan quản lý giám sát sự phát triển và triển khai của hệ sinh thái.





Hệ sinh thái được xây dựng dựa trên bốn trụ cột cốt lõi:





Token RCADE: Token tiền mã hoá gốc hỗ trợ tất cả các giao dịch và quản trị trong hệ sinh thái

RCADE Chain: Cơ sở hạ tầng blockchain được xây dựng riêng, tối ưu dành riêng cho các ứng dụng trò chơi

RCADE: Mạng lưới phi tập trung cung cấp cơ sở hạ tầng nền tảng và hỗ trợ vận hành

Quan hệ đối tác trong lĩnh vực trò chơi: Liên minh chiến lược với các nhà phát triển và nhà phát hành trò chơi để thúc đẩy mở rộng và ứng dụng hệ sinh thái









RCADE Foundation đã thiết lập các quan hệ đối tác quan trọng với cả đơn vị cung cấp công nghệ và nội dung để đảm bảo hệ sinh thái có phạm vi bao phủ toàn diện. Các đối tác đáng chú ý bao gồm:





Starlings Network : Đối tác công nghệ cung cấp cơ sở hạ tầng blockchain và năng lực vận hành mạng node.





Những sự hợp tác này đặt nền tảng vững chắc cho sự phát triển của hệ sinh thái đồng thời duy trì các nguyên tắc quản trị phi tập trung.













RCADE Chain đại diện cho một bước đột phá kỹ thuật lớn trong cơ sở hạ tầng trò chơi blockchain. Được đồng phát triển bởi Revolving Games và Starlings Network, chuỗi này được xây dựng với mục đích giải quyết những điểm nghẽn chính đang cản trở việc ứng dụng rộng rãi trò chơi Web3, đặc biệt là về tốc độ giao dịch, hiệu quả chi phí và trải nghiệm người dùng.









Thông lượng giao dịch cao: Blockchain được thiết kế với mục tiêu chính là đạt được tốc độ giao dịch mỗi giây (TPS) cao nhằm đảm bảo trải nghiệm chơi game mượt mà ngay cả trong lúc cao điểm. Tính năng này rất quan trọng để hỗ trợ hàng nghìn người chơi tương tác đồng thời trong nhiều tựa game khác nhau.





Độ trễ xác nhận thấp: Chuỗi đã được tối ưu hóa để xác nhận giao dịch nhanh chóng, đảm bảo các hành động trong trò chơi được ghi lại và nhận dạng với độ trễ tối thiểu. Đây là yếu tố thiết yếu để duy trì tính tương tác cao và nhịp độ nhanh của trải nghiệm chơi game nhiều người chơi hiện đại.





Xử lý song song nâng cao: Được xây dựng với kiến trúc tiên tiến, blockchain hỗ trợ xử lý song song nâng cao, một tính năng không thể thiếu để quản lý hệ sinh thái đa người dùng, đa trò chơi. Nhờ đó, chuỗi có thể quản lý đồng thời nhiều phiên chơi và tương tác của người chơi mà không ảnh hưởng đến hiệu suất.









Để đẩy nhanh tốc độ ứng dụng RCADE Chain trong cộng đồng phát triển trò chơi, công ty đang xây dựng một bộ công cụ phát triển và bộ công cụ phát triển phần mềm (SDK - software development kit) toàn diện. Các công cụ này được thiết kế để hỗ trợ các khả năng sau:





Tích hợp Web3 liền mạch: Cho phép game thủ truyền thống truy cập các tính năng Web3 mà không cần hiểu rõ công nghệ blockchain, bao gồm việc tạo ví, xử lý giao dịch và quản lý tài sản được đơn giản hóa.





Tích hợp backend: Cung cấp dịch vụ backend đầy đủ như quản lý người chơi, hỗ trợ LiveOps, công cụ kinh tế và tạo lợi nhuận cũng như xử lý thanh toán, giúp các nhà phát triển không cần phải xây dựng cơ sở hạ tầng blockchain từ đầu.





Hợp đồng thông minh được tinh giản: Hợp đồng thông minh được xây dựng sẵn và tối ưu hoá, phù hợp với các ứng dụng trò chơi, giúp rút ngắn thời gian phát triển và giảm thiểu lỗ hổng bảo mật tiềm ẩn.





Khả năng tương thích đa chuỗi: Hỗ trợ tích hợp sẵn với nhiều mạng blockchain, cho phép tài sản và tiền tệ trong trò chơi hoạt động liền mạch trên nhiều chuỗi.





Khả năng tương thích với Game Engine: Tích hợp sẵn với các game engine phổ biến như Unity và Unreal Engine, giúp nhà phát triển tích hợp các tính năng blockchain mà không làm thay đổi đáng kể quy trình làm việc hiện tại.













Lưu trữ phi tập trung: Trong giai đoạn đầu, mạng sẽ cung cấp các dịch vụ lưu trữ phi tập trung, phù hợp với các nguyên tắc cốt lõi của blockchain về phi tập trung, bảo mật và minh bạch. Lớp lưu trữ này sẽ hỗ trợ lưu giữ tài sản trò chơi, dữ liệu người chơi và lịch sử giao dịch.





Điện toán phi tập trung (dự kiến): Các phát triển trong tương lai nhằm mục đích mở rộng khả năng của điện toán phi tập trung, cho phép xử lý logic trò chơi và các phép tính phức tạp trên toàn bộ mạng lưới node.





Lưu trữ máy chủ trò chơi phi tập trung (dự kiến): Cuối cùng, mạng sẽ hỗ trợ lưu trữ phi tập trung các máy chủ trò chơi, giúp giảm sự phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng tập trung và cải thiện khả năng truy cập toàn cầu.









Mạng lưới node được thiết kế để phân bổ chi phí công bằng hơn bằng cách trả thưởng cho nhà điều hành node và hỗ trợ các thành viên cộng đồng chia sẻ phần thưởng. Mô hình này thúc đẩy một môi trường toàn diện và có tính tham gia cao, nơi những người đóng góp vào sự phát triển của mạng lưới cũng có thể hưởng lợi từ thành công chung.













RCADE đóng vai trò là token gốc, vận hành toàn bộ hệ sinh thái RCADE, bao gồm tất cả các thành phần, trò chơi, sản phẩm hiện tại và tương lai, tích hợp cũng như quan hệ đối tác. RCADE đóng vai trò là trung tâm trong việc tạo ra mô hình kinh tế thống nhất, hỗ trợ một loạt các chức năng thiết yếu trong toàn bộ hệ sinh thái.









Tiền tệ của trò chơi hệ sinh thái: RCADE đóng vai trò là tiền tệ chính trong tất cả các trò chơi của hệ sinh thái. Token được sử dụng để mua vật phẩm trong trò chơi, mở khóa các tính năng cao cấp và hỗ trợ giao dịch ngang hàng. Các chức năng cốt lõi của RCADE bao gồm cho phép tham gia quản trị, thưởng cho người chơi tích cực, thanh toán phí và đóng vai trò là phương tiện giao dịch trên toàn bộ hệ sinh thái.





Token chuỗi gốc: Là token gốc của RCADE Chain, RCADE cung cấp nhiên liệu cho tất cả các giao dịch blockchain và đóng vai trò là token "gas" chính để vận hành mạng. Đồng thời, token đảm bảo việc thực thi liền mạch các hợp đồng thông minh và các tương tác dựa trên blockchain trên toàn hệ sinh thái.





Token quản trị: Người nắm giữ token có quyền tham gia vào các quyết định quản trị quan trọng, bao gồm nâng cấp giao thức, phê duyệt quan hệ đối tác và phân bổ nguồn lực. Cấu trúc quản trị này củng cố vai trò của cộng đồng trong việc phát triển và ra quyết định phi tập trung.





Phần thưởng và ưu đãi: RCADE được sử dụng để khuyến khích những người chơi tích cực, nhà điều hành node và những người đóng góp cho cộng đồng, tạo ra một vòng phản hồi tích cực thúc đẩy sự tham gia và tăng trưởng hệ sinh thái.





Kích hoạt node: Việc nắm giữ RCADE là cần thiết để kích hoạt node và đủ điều kiện để tạo cũng như phân bổ phần thưởng. Cơ chế này không chỉ thúc đẩy nhu cầu token mà còn đảm bảo an ninh mạng lưới thông qua các ưu đãi kinh tế.









Thiết kế nguồn cung: Mô hình nguồn cung token RCADE được thiết kế cẩn trọng để cân bằng nhu cầu vận hành của hệ sinh thái và duy trì giá trị dài hạn. Tổng cung được giới hạn ở mức 1 tỷ token, với 422 người nắm giữ hiện đang sử dụng BNB Smart Chain (BSC). Việc triển khai bổ sung đa chuỗi cũng đang được xem xét.





Cơ chế phân bổ:





Chương trình Airdrop: Hệ sinh thái có chiến lược airdrop bài bản nhắm đến các thành viên cộng đồng hiện tại, người nắm giữ NFT và những người tham gia tích cực vào hệ sinh thái. Việc phân bổ hiện được thực hiện thông qua hệ thống tính điểm được gọi là "điểm nhiệm vụ (Quest Point)".





Phần thưởng node: Người vận hành node nhận được token RCADE khi cung cấp các dịch vụ cơ sở hạ tầng thiết yếu cho mạng, tạo ra dòng thu nhập bền vững cho những người đóng góp tích cực cho cộng đồng.





Phần thưởng dựa trên trò chơi: Người chơi được khuyến khích thông qua thành tích chơi game, các sự kiện thi đấu và tham gia cộng đồng, đảm bảo việc tham gia tích cực sẽ chuyển thành lợi nhuận kinh tế cụ thể.





Quyền tham gia trước: Người sở hữu NFT hiện tại và các thành viên cộng đồng được tham gia vào các cơ hội bán trước độc quyền, cho phép người dùng mua token với mức giá ưu đãi trước khi ra mắt công khai.









Nền kinh tế trò chơi thống nhất: RCADE đóng vai trò là đơn vị tiền tệ chính cho các giao dịch, mua hàng và phần thưởng trên tất cả các trò chơi trong hệ sinh thái. Điều này tạo ra trải nghiệm kinh tế nhất quán và có khả năng tương tác cao, giúp người chơi chuyển đổi giá trị liền mạch giữa các tựa game khác nhau.





Tích hợp marketplace: Là phương tiện giao dịch cốt lõi trong các thị trường tích hợp, RCADE tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao dịch tài sản trong trò chơi, NFT và các vật phẩm kỹ thuật số khác, thúc đẩy sự phát triển của thị trường thứ cấp sôi động cho cả người chơi lẫn nhà phát triển.





Chia sẻ doanh thu: Một phần doanh thu đáng kể từ trò chơi được phân bổ vào các tổng phần thưởng. Ví dụ, trò chơi Hatchlings đóng góp đến 30% doanh thu vào các tổng phần thưởng này, đảm bảo người chơi được hưởng lợi trực tiếp từ thành công thương mại của trò chơi mà người chơi đã tham gia.













Skyborne Universe là IP chủ lực của Revolving Games, được thiết kế để thể hiện tiềm năng của hệ sinh thái RCADE thông qua nhiều định dạng và nền tảng trò chơi. Chiến lược IP mở rộng này bao gồm nhiều trò chơi được kết nối với nhau, chia sẻ tài sản, cốt truyện và hệ thống kinh tế tích hợp.









Skyborne Genesis Immortals là trung tâm của cốt truyện Skyborne Legacy và đóng vai trò là bộ sưu tập NFT nền tảng cho vũ trụ. Những NFT này mang lại cho người sở hữu một loạt các lợi ích hệ sinh thái, bao gồm airdrop token, quyền tham gia presale và các lợi thế độc quyền trong trò chơi.





Bộ sưu tập Immortals có sáu nhân vật thần thoại: Tariel Tridysa, Corrick Deeproc, Inrissa Lehala, Morgan Bren, Vallech Elysiani và Yozzer Brighthide, những nhân vật sẽ đóng vai trò chính trong các tựa game sắp tới, đảm bảo tính nhất quán trong cốt truyện của hệ sinh thái.









Hatchlings: Trò chơi mô phỏng nuôi thú cưng trên trình duyệt, nơi người chơi có thể ấp trứng, chăm sóc và nuôi dưỡng những chú rồng độc đáo. Lấy bối cảnh trong vũ trụ Skyborne, trò chơi kết hợp cơ chế nuôi dưỡng, tùy chỉnh môi trường sống và yếu tố thi đấu. Game gồm hai phần thưởng bảng xếp hạng bằng USDC và tiền tệ trong trò chơi, kết hợp lối chơi truyền thống với mô hình khuyến khích dựa trên blockchain.





Phoenix Flight: Trò chơi mô phỏng xã hội và phiêu lưu giả tưởng, nơi người chơi có thể tạo và thiết kế hòn đảo cá nhân. Tập trung vào sự sáng tạo, tương tác xã hội và xây dựng thế giới trong vũ trụ Skyborne.





Skyborne Legacy: Tựa game MMORPG hàng đầu tích hợp khám phá, sáng tạo, tùy chỉnh và chiến đấu trong một thế giới mở dựa trên cộng đồng. Trò chơi hướng đến việc tái hiện hoàn chỉnh vũ trụ Skyborne trong một môi trường nhiều người chơi bền vững.









Mỗi NFT Nexus Node đại diện cho quyền sở hữu một nút "Interceptor" tiên tiến, dự kiến sẽ đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái RCADE. Các NFT này cho phép người nắm giữ khả năng tham gia vào cơ sở hạ tầng node hiệu suất cao, hệ số phần thưởng nâng cao và cơ chế tăng cường, tham gia quản trị mạng, cũng như các đợt airdrop token RCADE và cơ hội staking.





RG Bytes: RG Bytes là thành phần nền tảng kết nối toàn bộ hệ sinh thái Revolving Games. Các NFT này cung cấp cho người nắm giữ phần thưởng trung thành, khả năng kích hoạt node và các lợi ích độc quyền của hệ sinh thái. Việc tích hợp RG Bytes thể hiện cam kết của công ty trong việc xây dựng các NFT hướng đến tiện ích, được thiết kế để nâng cao chứ không làm phức tạp trải nghiệm của người chơi.









Revolving Games và hệ sinh thái RCADE đại diện cho một bước tiến lớn trong lĩnh vực trò chơi Web3, kết hợp giữa đổi mới công nghệ với ứng dụng thực tế để xây dựng một nền tảng trò chơi toàn diện. Với trọng tâm là trải nghiệm trò chơi cao cấp, cơ sở hạ tầng vững chắc và tiện ích token thực tế, dự án đang ở vị thế vững chắc trong bối cảnh ngành giải trí kỹ thuật số đang phát triển.





Việc tích hợp công nghệ blockchain với cơ chế trò chơi truyền thống mở ra những cơ hội mới cho người chơi trong việc tương tác, sở hữu và tham gia kinh tế. Khi hệ sinh thái tiếp tục phát triển và mở rộng, Revolving Games hứa hẹn sẽ tạo ra tác động lâu dài đến tương lai của ngành công nghiệp trò chơi.





RCADE hiện đã có thể giao dịch trên MEXC. Người dùng có thể giao dịch RCADE bằng cách làm theo các bước sau: Người dùng có thể giao dịch RCADE bằng cách làm theo các bước sau:





Spot hoặc Futures. 2) Trong thanh tìm kiếm, nhập RCADE và chọn giao dịch

3) Chọn loại lệnh, nhập số lượng và giá, và hoàn tất giao dịch.







