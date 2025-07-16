Chính quyền Trump một lần nữa áp dụng thuế quan, gây ra sự thay đổi đột ngột trong tâm lý thị trường tài chính. Thị trường chứng khoán châu Âu đồng loạt giảm, chỉ số DAX của Đức giảm hơn 3%, giá dầu tChính quyền Trump một lần nữa áp dụng thuế quan, gây ra sự thay đổi đột ngột trong tâm lý thị trường tài chính. Thị trường chứng khoán châu Âu đồng loạt giảm, chỉ số DAX của Đức giảm hơn 3%, giá dầu t
Learn/Learn/Nội dung nổi bật/Tổng quan c...ong lịch sử

Tổng quan các đợt suy thoái thị trường toàn cầu: Góc nhìn về xu hướng thị trường gấu trong lịch sử

16/07/2025MEXC
0m
Chia sẻ đến
#Tin Tức Crypto
Gravity
G$0.009124-5.53%
Humanity
H$0.06804-2.91%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.128-4.83%
MemeCore
M$2.02921-2.53%
PoP Planet
P$0.11599+9.34%

Chính quyền Trump một lần nữa áp dụng thuế quan, gây ra sự thay đổi đột ngột trong tâm lý thị trường tài chính. Thị trường chứng khoán châu Âu đồng loạt giảm, chỉ số DAX của Đức giảm hơn 3%, giá dầu thô lao dốc 6.6% chỉ trong một ngày và chỉ số đồng USD ghi nhận mức giảm trong ngày lớn nhất kể từ năm 2005. Chỉ số biến động thị trường (VIX) tăng vọt 40% và vượt mốc 30, trong khi tỷ lệ đòn bẩy ròng của các quỹ phòng hộ giảm xuống mức thấp nhất trong ba năm qua. Ngoài ra, thị trường tiền mã hoá cũng không tránh khỏi đợt suy thoái toàn cầu. Vào ngày 07/04, BTC đã có lúc giảm xuống dưới $75,000 trong ngày, tương đương mức giảm 30% so với đỉnh $108,000, trong khi ETH chứng kiến cú lao dốc mạnh, có thời điểm giảm hơn 15% xuống dưới $1,420 - mức thấp chưa từng thấy kể từ tháng 10/2023.

Trong gần 50 năm qua, thị trường chứng khoán Mỹ đã trải qua nhiều đợt thị trường gấu, mỗi đợt đều để lại tác động sâu sắc đến nền kinh tế và các nhà đầu tư. Phân tích lịch sử thị trường gấu của cổ phiếu Mỹ trong nửa thế kỷ qua mang lại những góc nhìn giá trị về thực tế khắc nghiệt của thị trường và đưa ra những bài học cho tương lai.

1. Dữ liệu và so sánh về các thị trường gấu trong lịch sử: Thực tế khắc nghiệt và bài học sâu sắc


1973 - 1974: Thị trường gấu do khủng hoảng dầu mỏ


Năm 1973, cuộc chiến tranh Trung Đông lần thứ tư bùng nổ khiến các quốc gia Ả Rập áp đặt lệnh cấm vận dầu mỏ, khiến giá dầu toàn cầu tăng vọt. Sự kiện này nhanh chóng ảnh hưởng đến nền kinh tế, đẩy Mỹ rơi vào một cuộc suy thoái nghiêm trọng. Chỉ số S&P 500 giảm từ đỉnh 121.74 vào tháng 01/1973 xuống mức đáy 57.77 vào tháng 12/1974, tương đương mức giảm 52.5%. Đây là một trong những đợt thị trường gấu kéo dài nhất trong gần 50 năm, với tổng thời gian kéo dài 21 tháng.

Cuộc khủng hoảng dầu mỏ không chỉ đẩy giá năng lượng tăng cao mà còn làm trầm trọng thêm tình trạng lạm phát tại Mỹ, khiến chi phí kinh doanh tăng mạnh và lợi nhuận doanh nghiệp sụt giảm nghiêm trọng. Bên cạnh đó, gánh nặng tài khóa từ chiến tranh Việt Nam càng làm suy yếu thêm đà tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ.

1987: Thứ Hai Đen


Vào ngày 19/10/1987, Chỉ số công nghiệp Dow Jones lao dốc 508 điểm chỉ trong một ngày - tương đương mức giảm 22.6%, trở thành đợt giảm trong ngày lớn nhất trong lịch sử. Chỉ số S&P 500 cũng giảm 20.5% trong cùng ngày. Mặc dù cú sụp đổ trong ngày rất nghiêm trọng, nhưng thị trường gấu lần này tương đối ngắn, chỉ kéo dài trong 4 tháng.

Đợt sụp đổ này chủ yếu bắt nguồn từ toàn cầu hóa, tự do hóa tài chính và sự trỗi dậy của giao dịch máy tính, những yếu tố đã làm gia tăng mạnh độ biến động của thị trường. Nhằm ngăn chặn các sự kiện tương tự trong tương lai, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã áp dụng cơ chế ngắt mạch (circuit breaker) vào năm sau đó, với ba mức ngưỡng nhằm ổn định tâm lý thị trường.

2000: Bong bóng dot-com vỡ


Vào cuối những năm 1990, cổ phiếu công nghệ và internet được săn đón một cách cuồng nhiệt, với định giá vượt xa giá trị thực. Chỉ số Nasdaq Composite giảm từ đỉnh 5,132.52 vào tháng 03/2000 xuống mức đáy 1,114.11 vào tháng 10/2002, tương đương mức giảm 78.3% - mức sụt giảm lớn nhất của thị trường gấu trong gần 50 năm. Đợt thị trường gấu này kéo dài 31 tháng, làm suy yếu nghiêm trọng niềm tin của nhà đầu tư.

Việc bong bóng công nghệ vỡ đã phơi bày rủi ro khổng lồ từ tình trạng đầu cơ quá mức và bong bóng định giá. Khi thị trường mất đi lý trí và nhà đầu tư mù quáng chạy theo những cổ phiếu tăng giá, bong bóng có thể vỡ chỉ trong chớp mắt.

2007-2009: Thị trường gấu bắt nguồn từ khủng hoảng tài chính toàn cầu


Cuộc khủng hoảng cho vay dưới chuẩn (subprime mortgage) bùng nổ, gây ra phản ứng dây chuyền trên các thị trường tài chính toàn cầu. Thị trường tín dụng đóng băng và nền kinh tế thế giới rơi vào suy thoái. Chỉ số S&P 500 lao dốc từ đỉnh 1,565.15 vào tháng 10/2007 xuống mức đáy 666.79 vào tháng 03/2009, tương đương mức giảm 57.4%. Thị trường gấu này kéo dài 17 tháng và được xem là một trong những đợt suy thoái lan rộng và gây thiệt hại nghiêm trọng nhất trong gần 50 năm.

Cuộc khủng hoảng đã phơi bày những điểm yếu nghiêm trọng trong hệ thống tài chính, trong đó việc thiếu giám sát và sử dụng đòn bẩy quá mức là những yếu tố chính dẫn đến sự đổ vỡ. Trong giai đoạn này, nhiều tổ chức tài chính lớn sụp đổ hoặc bị mua lại, và niềm tin thị trường bị suy giảm nghiêm trọng.

2020: Biến động thị trường do đại dịch COVID-19 gây ra


Vào đầu năm 2020, đại dịch COVID-19 bùng phát trên toàn cầu, dẫn đến các đợt phong toả diện rộng và sự sụt giảm mạnh trong lợi nhuận doanh nghiệp. Chỉ số S&P 500 giảm từ đỉnh 3,386.15 vào tháng 02/2020 xuống mức đáy 2,237.40 vào tháng 03/2020, tương đương mức giảm 33.9%. Mặc dù mức giảm này là đáng kể, nhưng nhờ các gói kích thích quy mô lớn từ ngân hàng trung ương và chính phủ trên toàn cầu, thị trường đã phục hồi nhanh chóng. Thị trường gấu này chỉ kéo dài khoảng 3 tháng, trở thành một trong những đợt ngắn nhất trong gần 50 năm.

Đại dịch không chỉ ảnh hưởng đến nền kinh tế thực mà còn làm gia tăng mạnh mẽ tâm lý hoảng loạn trên thị trường. Tuy nhiên, nhờ vào nỗ lực phối hợp giữa các ngân hàng trung ương và chính phủ trên thế giới, thị trường đã sớm ổn định và bước vào một giai đoạn tăng trưởng mới.

2. So sánh dữ liệu: Thời gian và mức giảm của các thị trường gấu


Để có cái nhìn tổng quan rõ ràng hơn về các thị trường gấu trong lịch sử, dưới đây là bảng so sánh thời gian kéo dài và mức giảm tương ứng của chỉ số S&P 500:


Giai đoạn thị trường gấu
Thời gian kéo dài
Mức giảm của S&P 500
1973-1974
21 tháng
-48%
1987
4 tháng
-34%
2000-2002
31 tháng
-49%
2007-2009
17 tháng
-57%
2020
3 tháng
-34%

3. Bài học sâu sắc từ các thị trường gấu: Nhà đầu tư nên phản ứng như thế nào?


3.1 Theo dõi sát các yếu tố kinh tế vĩ mô


Các yếu tố kinh tế vĩ mô là nền tảng cốt lõi của thị trường chứng khoán. Khi tăng trưởng kinh tế chậm lại hoặc rơi vào suy thoái, thị trường chứng khoán khó có thể phát triển độc lập. Nhà đầu tư cần theo dõi chặt chẽ các chỉ số kinh tế và xu hướng chính sách để nắm bắt định hướng chung của thị trường. Trong các giai đoạn thị trường gấu, việc duy trì sự cảnh giác là điều đặc biệt quan trọng để tránh chạy theo đám đông một cách mù quáng hoặc tham gia đầu cơ quá mức.

3.2 Đánh giá hợp lý các bong bóng định giá


Tâm lý hưng phấn và các bong bóng định giá thường là chất xúc tác dẫn đến thị trường gấu. Khi thị trường thể hiện sự lạc quan thái quá và hành vi đầu cơ mạnh mẽ, nhà đầu tư cần giữ sự tỉnh táo và tránh chạy theo giá tăng mà không có phân tích hợp lý. Nhận diện bong bóng định giá kịp thời sẽ giúp nhà đầu tư chủ động thực hiện các biện pháp như đặt lệnh cắt lỗ hoặc điều chỉnh chiến lược đầu tư phù hợp.

3.3 Tập trung vào can thiệp chính sách và khả năng tự phục hồi của thị trường


Sự can thiệp của chính sách có thể giúp ổn định tâm lý thị trường và ngăn chặn khủng hoảng leo thang. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần hiểu rõ các biện pháp này chỉ mang tính tạm thời và không thể giải quyết tận gốc vấn đề. Do đó, bên cạnh việc theo dõi chính sách, cũng cần xem xét khả năng tự phục hồi của thị trường. Chỉ khi thị trường có năng lực tự sửa chữa mạnh mẽ thì mới có thể thực sự thoát khỏi thị trường gấu.

3.4 Kiểm soát cảm xúc, đầu tư lý trí


Trong giai đoạn thị trường gấu, nhà đầu tư thường trải qua những biến động cảm xúc lớn, dễ dẫn đến các quyết định đầu tư bốc đồng. Việc học cách kiểm soát cảm xúc, giữ được tâm lý bình tĩnh và lý trí là điều cần thiết để tránh những tổn thất lớn hơn do hành vi giao dịch cảm tính gây ra.

Các thị trường gấu trong 50 năm qua tại thị trường chứng khoán Mỹ đã mang lại nhiều bài học và kinh nghiệm giá trị. Nhà đầu tư cần theo sát các yếu tố kinh tế vĩ mô, đánh giá hợp lý bong bóng định giá, chú ý đến can thiệp chính sách và khả năng tự phục hồi của thị trường, đồng thời kiểm soát cảm xúc để duy trì tư duy đầu tư lý trí. Bên cạnh đó, cũng cần nhận thức được mối liên hệ giữa thị trường tiền mã hoá và thị trường chứng khoán, đồng thời theo dõi sát các diễn biến kinh tế toàn cầu, chính sách pháp lý cũng như tâm lý thị trường để đánh giá chính xác tác động đến thị trường tiền mã hoá. Khi tiếp tục hành trình đầu tư, hãy học hỏi từ lịch sử và tiến bước một cách lý trí.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung này không đưa ra lời khuyên đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hay bất kỳ dịch vụ liên quan nào, cũng không cấu thành lời khuyên mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin để tham khảo và không mang tính tư vấn đầu tư. Vui lòng đảm bảo hiểu rõ các rủi ro liên quan và đầu tư một cách thận trọng. Mọi hoạt động đầu tư đều là trách nhiệm cá nhân của người dùng.


Bài viết phổ biến

Có Thể Đào Solana Không? Sự Thật Về Đào SOL

Có Thể Đào Solana Không? Sự Thật Về Đào SOL

Có thể bạn đã nghe về tốc độ đáng kinh ngạc và phí giao dịch thấp của Solana, và bây giờ bạn đang tự hỏi làm thế nào để đào Solana để có được một số token SOL. Có thể bạn đã tìm kiếm phần mềm đào hoặc

Cách Tạo Meme Coin trên Solana? Hướng Dẫn Đầy Đủ Cho Người Mới Bắt Đầu

Cách Tạo Meme Coin trên Solana? Hướng Dẫn Đầy Đủ Cho Người Mới Bắt Đầu

Thế giới tiền điện tử đã chứng kiến sự bùng nổ của các meme coin, biến những trò đùa trên internet thành tài sản kỹ thuật số hợp pháp trị giá hàng triệu đô la. Nếu bạn đang thắc mắc cách tạo meme coin

Staking Solana hoạt động như thế nào? Hướng dẫn staking SOL đầy đủ

Staking Solana hoạt động như thế nào? Hướng dẫn staking SOL đầy đủ

Staking Solana cung cấp cho những người nắm giữ tiền điện tử một cách đơn giản để kiếm thu nhập thụ động trong khi hỗ trợ một trong những blockchain nhanh nhất trong ngành. Hướng dẫn toàn diện này sẽ

Chế độ một chiều và chế độ phòng hộ trong giao dịch Futures là gì?

Chế độ một chiều và chế độ phòng hộ trong giao dịch Futures là gì?

Khi giao dịch Futures trên MEXC, một cài đặt quan trọng thường bị bỏ qua là chế độ vị thế. Điều này quyết định bạn có thể nắm giữ đồng thời cả vị thế Long và Short trong cùng một cặp Futures hay không

Bài viết liên quan

BIANRENSHENG(BINANCELIFE) là gì? Từ meme Internet đến hiện tượng tiền mã hoá

BIANRENSHENG(BINANCELIFE) là gì? Từ meme Internet đến hiện tượng tiền mã hoá

TL;DR Điểm nổi bật1) Cột mốc đáng nhớ: BINANCELIFE (BINANCELIFE) trở thành meme coin Trung Quốc đầu tiên ra mắt trên Binance, phá vỡ các quy tắc truyền thống của thị trường.2) Tăng trưởng bùng nổ: Tro

Recall là gì? Hướng dẫn nhanh về ba cơ chế cốt lõi của thị trường kỹ năng AI phi tập trung

Recall là gì? Hướng dẫn nhanh về ba cơ chế cốt lõi của thị trường kỹ năng AI phi tập trung

Điểm nổi bậtRecall sử dụng cơ chế thị trường phi tập trung để cộng đồng quyết định những kỹ năng AI nào là cần thiết, thay vì phụ thuộc vào một vài công ty công nghệ lớn.Token RECALL, với vai trò là t

USDf là gì? Hướng dẫn nhanh về cơ chế stablecoin sáng tạo của Falcon Finance

USDf là gì? Hướng dẫn nhanh về cơ chế stablecoin sáng tạo của Falcon Finance

TL;DR Điểm nổi bậtUSDf là đồng đô la tổng hợp được thế chấp vượt mức, xây dựng trên Ethereum, với nguồn cung lưu hành hiện tại khoảng 1.899 tỷ và xếp hạng thị trường là #202.USDf chấp nhận cả tài sản

Espresso là gì? Kết nối lại thế giới Blockchain phân mảnh với 100 node

Espresso là gì? Kết nối lại thế giới Blockchain phân mảnh với 100 node

Điểm nổi bật1) Espresso sử dụng cơ chế đồng thuận BFT phi tập trung để xác nhận giao dịch nhanh chóng trong vòng 6 giây cho tất cả các blockchain được kết nối.2) Là lớp xác nhận toàn cầu, Espresso cho

Đăng ký MEXC
Đăng ký & nhận lên đến 10,000 USDT tiền thưởng