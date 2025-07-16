Tổng quan các đợt suy thoái thị trường toàn cầu: Góc nhìn về xu hướng thị trường gấu trong lịch sử

Chính quyền Trump một lần nữa áp dụng thuế quan, gây ra sự thay đổi đột ngột trong tâm lý thị trường tài chính. Thị trường chứng khoán châu Âu đồng loạt giảm, chỉ số DAX của Đức giảm hơn 3%, giá dầu thô lao dốc 6.6% chỉ trong một ngày và chỉ số đồng USD ghi nhận mức giảm trong ngày lớn nhất kể từ năm 2005. Chỉ số biến động thị trường (VIX) tăng vọt 40% và vượt mốc 30, trong khi tỷ lệ đòn bẩy ròng của các quỹ phòng hộ giảm xuống mức thấp nhất trong ba năm qua. Ngoài ra, thị trường tiền mã hoá cũng không tránh khỏi đợt suy thoái toàn cầu. Vào ngày 07/04, BTC đã có lúc giảm xuống dưới $75,000 trong ngày, tương đương mức giảm 30% so với đỉnh $108,000, trong khi ETH chứng kiến cú lao dốc mạnh, có thời điểm giảm hơn 15% xuống dưới $1,420 - mức thấp chưa từng thấy kể từ tháng 10/2023.





Trong gần 50 năm qua, thị trường chứng khoán Mỹ đã trải qua nhiều đợt thị trường gấu, mỗi đợt đều để lại tác động sâu sắc đến nền kinh tế và các nhà đầu tư. Phân tích lịch sử thị trường gấu của cổ phiếu Mỹ trong nửa thế kỷ qua mang lại những góc nhìn giá trị về thực tế khắc nghiệt của thị trường và đưa ra những bài học cho tương lai.













Năm 1973, cuộc chiến tranh Trung Đông lần thứ tư bùng nổ khiến các quốc gia Ả Rập áp đặt lệnh cấm vận dầu mỏ, khiến giá dầu toàn cầu tăng vọt. Sự kiện này nhanh chóng ảnh hưởng đến nền kinh tế, đẩy Mỹ rơi vào một cuộc suy thoái nghiêm trọng. Chỉ số S&P 500 giảm từ đỉnh 121.74 vào tháng 01/1973 xuống mức đáy 57.77 vào tháng 12/1974, tương đương mức giảm 52.5%. Đây là một trong những đợt thị trường gấu kéo dài nhất trong gần 50 năm, với tổng thời gian kéo dài 21 tháng.





Cuộc khủng hoảng dầu mỏ không chỉ đẩy giá năng lượng tăng cao mà còn làm trầm trọng thêm tình trạng lạm phát tại Mỹ, khiến chi phí kinh doanh tăng mạnh và lợi nhuận doanh nghiệp sụt giảm nghiêm trọng. Bên cạnh đó, gánh nặng tài khóa từ chiến tranh Việt Nam càng làm suy yếu thêm đà tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ.









Vào ngày 19/10/1987, Chỉ số công nghiệp Dow Jones lao dốc 508 điểm chỉ trong một ngày - tương đương mức giảm 22.6%, trở thành đợt giảm trong ngày lớn nhất trong lịch sử. Chỉ số S&P 500 cũng giảm 20.5% trong cùng ngày. Mặc dù cú sụp đổ trong ngày rất nghiêm trọng, nhưng thị trường gấu lần này tương đối ngắn, chỉ kéo dài trong 4 tháng.





Đợt sụp đổ này chủ yếu bắt nguồn từ toàn cầu hóa, tự do hóa tài chính và sự trỗi dậy của giao dịch máy tính, những yếu tố đã làm gia tăng mạnh độ biến động của thị trường. Nhằm ngăn chặn các sự kiện tương tự trong tương lai, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã áp dụng cơ chế ngắt mạch (circuit breaker) vào năm sau đó, với ba mức ngưỡng nhằm ổn định tâm lý thị trường.









Vào cuối những năm 1990, cổ phiếu công nghệ và internet được săn đón một cách cuồng nhiệt, với định giá vượt xa giá trị thực. Chỉ số Nasdaq Composite giảm từ đỉnh 5,132.52 vào tháng 03/2000 xuống mức đáy 1,114.11 vào tháng 10/2002, tương đương mức giảm 78.3% - mức sụt giảm lớn nhất của thị trường gấu trong gần 50 năm. Đợt thị trường gấu này kéo dài 31 tháng, làm suy yếu nghiêm trọng niềm tin của nhà đầu tư.





Việc bong bóng công nghệ vỡ đã phơi bày rủi ro khổng lồ từ tình trạng đầu cơ quá mức và bong bóng định giá. Khi thị trường mất đi lý trí và nhà đầu tư mù quáng chạy theo những cổ phiếu tăng giá, bong bóng có thể vỡ chỉ trong chớp mắt.









Cuộc khủng hoảng cho vay dưới chuẩn (subprime mortgage) bùng nổ, gây ra phản ứng dây chuyền trên các thị trường tài chính toàn cầu. Thị trường tín dụng đóng băng và nền kinh tế thế giới rơi vào suy thoái. Chỉ số S&P 500 lao dốc từ đỉnh 1,565.15 vào tháng 10/2007 xuống mức đáy 666.79 vào tháng 03/2009, tương đương mức giảm 57.4%. Thị trường gấu này kéo dài 17 tháng và được xem là một trong những đợt suy thoái lan rộng và gây thiệt hại nghiêm trọng nhất trong gần 50 năm.





Cuộc khủng hoảng đã phơi bày những điểm yếu nghiêm trọng trong hệ thống tài chính, trong đó việc thiếu giám sát và sử dụng đòn bẩy quá mức là những yếu tố chính dẫn đến sự đổ vỡ. Trong giai đoạn này, nhiều tổ chức tài chính lớn sụp đổ hoặc bị mua lại, và niềm tin thị trường bị suy giảm nghiêm trọng.









Vào đầu năm 2020, đại dịch COVID-19 bùng phát trên toàn cầu, dẫn đến các đợt phong toả diện rộng và sự sụt giảm mạnh trong lợi nhuận doanh nghiệp. Chỉ số S&P 500 giảm từ đỉnh 3,386.15 vào tháng 02/2020 xuống mức đáy 2,237.40 vào tháng 03/2020, tương đương mức giảm 33.9%. Mặc dù mức giảm này là đáng kể, nhưng nhờ các gói kích thích quy mô lớn từ ngân hàng trung ương và chính phủ trên toàn cầu, thị trường đã phục hồi nhanh chóng. Thị trường gấu này chỉ kéo dài khoảng 3 tháng, trở thành một trong những đợt ngắn nhất trong gần 50 năm.





Đại dịch không chỉ ảnh hưởng đến nền kinh tế thực mà còn làm gia tăng mạnh mẽ tâm lý hoảng loạn trên thị trường. Tuy nhiên, nhờ vào nỗ lực phối hợp giữa các ngân hàng trung ương và chính phủ trên thế giới, thị trường đã sớm ổn định và bước vào một giai đoạn tăng trưởng mới.









Để có cái nhìn tổng quan rõ ràng hơn về các thị trường gấu trong lịch sử, dưới đây là bảng so sánh thời gian kéo dài và mức giảm tương ứng của chỉ số S&P 500:





Giai đoạn thị trường gấu Thời gian kéo dài Mức giảm của S&P 500 1973-1974 21 tháng -48% 1987 4 tháng -34% 2000-2002 31 tháng -49% 2007-2009 17 tháng -57% 2020 3 tháng -34%













Các yếu tố kinh tế vĩ mô là nền tảng cốt lõi của thị trường chứng khoán. Khi tăng trưởng kinh tế chậm lại hoặc rơi vào suy thoái, thị trường chứng khoán khó có thể phát triển độc lập. Nhà đầu tư cần theo dõi chặt chẽ các chỉ số kinh tế và xu hướng chính sách để nắm bắt định hướng chung của thị trường. Trong các giai đoạn thị trường gấu, việc duy trì sự cảnh giác là điều đặc biệt quan trọng để tránh chạy theo đám đông một cách mù quáng hoặc tham gia đầu cơ quá mức.









Tâm lý hưng phấn và các bong bóng định giá thường là chất xúc tác dẫn đến thị trường gấu. Khi thị trường thể hiện sự lạc quan thái quá và hành vi đầu cơ mạnh mẽ, nhà đầu tư cần giữ sự tỉnh táo và tránh chạy theo giá tăng mà không có phân tích hợp lý. Nhận diện bong bóng định giá kịp thời sẽ giúp nhà đầu tư chủ động thực hiện các biện pháp như đặt lệnh cắt lỗ hoặc điều chỉnh chiến lược đầu tư phù hợp.









Sự can thiệp của chính sách có thể giúp ổn định tâm lý thị trường và ngăn chặn khủng hoảng leo thang. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần hiểu rõ các biện pháp này chỉ mang tính tạm thời và không thể giải quyết tận gốc vấn đề. Do đó, bên cạnh việc theo dõi chính sách, cũng cần xem xét khả năng tự phục hồi của thị trường. Chỉ khi thị trường có năng lực tự sửa chữa mạnh mẽ thì mới có thể thực sự thoát khỏi thị trường gấu.









Trong giai đoạn thị trường gấu, nhà đầu tư thường trải qua những biến động cảm xúc lớn, dễ dẫn đến các quyết định đầu tư bốc đồng. Việc học cách kiểm soát cảm xúc, giữ được tâm lý bình tĩnh và lý trí là điều cần thiết để tránh những tổn thất lớn hơn do hành vi giao dịch cảm tính gây ra.





Các thị trường gấu trong 50 năm qua tại thị trường chứng khoán Mỹ đã mang lại nhiều bài học và kinh nghiệm giá trị. Nhà đầu tư cần theo sát các yếu tố kinh tế vĩ mô, đánh giá hợp lý bong bóng định giá, chú ý đến can thiệp chính sách và khả năng tự phục hồi của thị trường, đồng thời kiểm soát cảm xúc để duy trì tư duy đầu tư lý trí. Bên cạnh đó, cũng cần nhận thức được mối liên hệ giữa thị trường tiền mã hoá và thị trường chứng khoán, đồng thời theo dõi sát các diễn biến kinh tế toàn cầu, chính sách pháp lý cũng như tâm lý thị trường để đánh giá chính xác tác động đến thị trường tiền mã hoá. Khi tiếp tục hành trình đầu tư, hãy học hỏi từ lịch sử và tiến bước một cách lý trí.



