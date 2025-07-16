Trong lĩnh vực blockchain, oracle đóng vai trò then chốt trong việc truyền tải dữ liệu ngoài chuỗi lên blockchain một cách an toàn, hỗ trợ tài chính phi tập trung (DeFi) và nhiều ứng dụng khác. RedStoTrong lĩnh vực blockchain, oracle đóng vai trò then chốt trong việc truyền tải dữ liệu ngoài chuỗi lên blockchain một cách an toàn, hỗ trợ tài chính phi tập trung (DeFi) và nhiều ứng dụng khác. RedSto
RedStone (RED): Oracle mô-đun thế hệ mới thúc đẩy phát triển hệ sinh thái blockchain

Trong lĩnh vực blockchain, oracle đóng vai trò then chốt trong việc truyền tải dữ liệu ngoài chuỗi lên blockchain một cách an toàn, hỗ trợ tài chính phi tập trung (DeFi) và nhiều ứng dụng khác. RedStone, một oracle mô-đun tiên tiến, đang nhanh chóng thu hút sự chú ý trên thị trường nhờ phương thức truyền dữ liệu đột phá và kiến trúc linh hoạt.

1. RedStone là gì?


RedStone là một oracle blockchain phi tập trung, cung cấp dịch vụ dữ liệu chính xác và đáng tin cậy cho nhiều blockchain. Khác với các oracle truyền thống như Chainlink, RedStone áp dụng thiết kế mô-đun, cho phép ứng dụng linh hoạt lựa chọn phương thức truy xuất dữ liệu phù hợp. Cách tiếp cận này không chỉ giảm phí gas mà còn tối ưu hóa hiệu suất.

Từ khi ra mắt vào năm 2020, RedStone đã hỗ trợ hơn 60 blockchain, bao gồm Ethereum (ETH), Arbitrum (ARB), Base và Optimism (OP).

2. Ưu điểm kỹ thuật của RedStone


Các oracle truyền thống thường áp dụng mô hình Push, trong đó dữ liệu được tự động ghi lên blockchain, giúp đảm bảo tính sẵn có nhưng lại gây tốn kém phí gas. RedStone khắc phục hạn chế này bằng cách cung cấp ba mô hình truyền dữ liệu linh hoạt hơn:

2.1 Mô hình Pull:
  • Dữ liệu chỉ được truy xuất từ ngoài chuỗi khi cần, giúp giảm đáng kể phí gas.
  • Lý tưởng cho các giao thức DeFi muốn tối ưu chi phí, như dự án giao dịch phái sinh và stablecoin.

2.2 Mô hình Push:
  • Phù hợp với các ứng dụng cần cập nhật dữ liệu theo thời gian thực, như thị trường dự đoán giá.
  • Đảm bảo dữ liệu mới nhất được tự động ghi lên blockchain để truy cập ngay lập tức.

2.3 Mô hình X:
  • Kết hợp ưu điểm của cả hai mô hình Pull & Push, tự động điều chỉnh cách truyền dữ liệu theo nhu cầu của ứng dụng.

3. Hệ sinh thái & gọi vốn


Sự phát triển mạnh mẽ của thị trường DeFi đã làm gia tăng nhu cầu về các oracle hiệu quả và đáng tin cậy, thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư lớn đối với RedStone.

Vào tháng 07/2024, RedStone huy động thành công $15 triệu trong vòng gọi vốn Series A từ các quỹ hàng đầu như Arrington Capital, Amber Group, Spartan, IOSG Ventures và Coinbase Ventures. Khoản đầu tư này sẽ được sử dụng để mở rộng dịch vụ oracle, phát triển hệ sinh thái và hỗ trợ thêm nhiều blockchain Layer 1 và Layer 2.

Ngoài ra, RedStone cũng đang lên kế hoạch ra mắt token gốc RED, với các mục đích chính:
  • Khuyến khích nhà cung cấp dữ liệu đảm bảo độ chính xác và cập nhật liên tục của oracle.
  • Thúc đẩy hệ sinh thái, hỗ trợ tích hợp với các dApp.
  • Quản trị phi tập trung, cho phép người nắm giữ tham gia vào các quyết định của giao thức.

Tổng nguồn cung RED là 1 tỷ token, trong đó 48.3% được phân bổ cho hệ sinh thái và cộng đồng, bao gồm phân phối cộng đồng & khởi tạo, ưu đãi dành cho nhà cung cấp dữ liệu & hệ sinh thái, cũng như hỗ trợ phát triển giao thức.

4. Triển vọng tương lai


Khi công nghệ blockchain tiếp tục phát triển, nhu cầu về các giải pháp oracle linh hoạt và hiệu quả sẽ ngày càng gia tăng. Với kiến trúc mô-đun tiên tiến, RedStone có tiềm năng trở thành tiêu chuẩn thế hệ mới cho các oracle DeFi.

Định hướng phát triển của RedStone:
  • Mở rộng hỗ trợ thêm nhiều blockchain, bao gồm Berachain và Monad.
  • Ra mắt token RED cùng các chương trình khuyến khích cộng đồng nhằm thu hút nhiều nhà phát triển hơn.
  • Hợp tác với các giao thức DeFi để nâng cao độ chính xác và bảo mật cho ứng dụng phi tập trung.

RedStone đã tích hợp với TON (The Open Network) để hỗ trợ dự đoán giá và các sản phẩm DeFi trong hệ sinh thái TON. Đây là bước tiến quan trọng giúp RedStone mở rộng tầm ảnh hưởng và củng cố vị thế trên thị trường.

5. Kết luận


Trong bối cảnh DeFi và Web3 ngày càng phát triển, oracle đóng vai trò quan trọng hơn bao giờ hết. RedStone đang vươn lên mạnh mẽ nhờ thiết kế mô-đun đột phá, mô hình truyền dữ liệu linh hoạt và sự hậu thuẫn từ các quỹ đầu tư lớn. Với việc mở rộng tích hợp blockchain và ra mắt token RED, RedStone đang từng bước trở thành hạ tầng cốt lõi cho thế hệ oracle DeFi tương lai.


