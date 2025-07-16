Kể từ khi Bitcoin ra đời, công nghệ blockchain không ngừng nỗ lực cân bằng giữa phi tập trung, bảo mật và khả năng mở rộng. Là một blockchain Layer 1 thế hệ mới, Quai Network mang đến kiến trúc đột phKể từ khi Bitcoin ra đời, công nghệ blockchain không ngừng nỗ lực cân bằng giữa phi tập trung, bảo mật và khả năng mở rộng. Là một blockchain Layer 1 thế hệ mới, Quai Network mang đến kiến trúc đột ph
Quai Network: Công nghệ đột phá định hình tương lai blockchain

Kể từ khi Bitcoin ra đời, công nghệ blockchain không ngừng nỗ lực cân bằng giữa phi tập trung, bảo mật và khả năng mở rộng. Là một blockchain Layer 1 thế hệ mới, Quai Network mang đến kiến trúc đột phá và cơ chế đồng thuận tiên tiến, cung cấp giải pháp mở rộng quy mô vượt trội, kết hợp hoàn hảo giữa thông lượng cao, bảo mật và tính phi tập trung.

Quai Network là gì?


Quai Network tích hợp công nghệ sharding cùng cơ chế đồng thuận tiên tiến, sử dụng thuật toán Proof-of-Entropy-Minima (PoEM) độc đáo và cấu trúc đa chuỗi phân cấp, giúp nâng cao đáng kể hiệu suất xử lý giao dịch, đạt hơn 50,000 TPS.

Các blockchain truyền thống như Bitcoin và Ethereum chủ yếu sử dụng Proof-of-Work (PoW) và Proof-of-Stake (PoS) để duy trì bảo mật mạng. Tuy nhiên, PoW buộc thợ đào phải cạnh tranh bằng các phép tính phức tạp, tiêu tốn nhiều năng lượng và làm chậm tốc độ giao dịch - chẳng hạn như Bitcoin, chỉ xử lý khoảng 7 TPS.

Ngược lại, cơ chế đồng thuận PoEM của Quai Network sử dụng entropy toán học để đạt được sự đồng thuận nhanh chóng giữa các nút mà không tiêu tốn nhiều năng lượng. Phương pháp này cũng giúp giảm đáng kể nguy cơ phân nhánh mạng, đảm bảo sự ổn định và hiệu suất vượt trội. Bằng cách tối ưu hóa sự cân bằng giữa hiệu suất và tính phi tập trung, Quai Network mang đến khả năng mở rộng và ứng dụng thực tiễn cao hơn cho công nghệ blockchain.

Công nghệ cốt lõi của Quai Network


1. Kiến trúc đa chuỗi


Quai Network áp dụng cấu trúc đa chuỗi phân cấp, gồm 13 chuỗi liên kết được chia thành ba lớp:
  • Chuỗi Prime: Lõi trung tâm của mạng, chịu trách nhiệm điều phối toàn cầu, đảm bảo bảo mật và tính phi tập trung.
  • Chuỗi Region: Gồm 3 chuỗi, chuyên xử lý giao dịch theo khu vực và thực thi hợp đồng thông minh.
  • Chuỗi Zone: Gồm 9 chuỗi, tối ưu hóa tốc độ xử lý giao dịch và khả năng mở rộng.
Cấu trúc này cho phép xử lý giao dịch song song, loại bỏ tắc nghẽn thường gặp ở các blockchain đơn chuỗi và nâng cao đáng kể khả năng mở rộng.

2. Cơ chế đồng thuận PoEM


Các cơ chế đồng thuận truyền thống như PoW và PoS đều có ưu nhược điểm riêng về bảo mật và tính phi tập trung. PoEM (Proof-of-Entropy-Minima) của Quai Network sử dụng entropy thống kê để xác định tính hợp lệ của khối, giúp loại bỏ các nhánh không cần thiết, đồng thời tăng cường tính ổn định và bảo mật cho mạng lưới.
  • Không cạnh tranh khai thác: Khác với PoW, vốn yêu cầu sức mạnh tính toán khổng lồ, PoEM sử dụng phép tính entropy để xác định trọng số khối, giảm đáng kể mức tiêu thụ năng lượng.
  • Ngăn chặn phân nhánh: PoEM giúp tất cả các node đồng thuận về thứ tự khối, ngăn chặn các nhánh dư thừa và tối ưu hóa hiệu suất mạng.
  • Giao dịch nhanh hơn: Nhờ loại bỏ các phép tính xác thực không cần thiết, PoEM giúp giao dịch được xử lý nhanh hơn đáng kể.

3. Tương tác chuỗi chéo & Khai thác hợp nhất


Để đảm bảo hệ thống đa chuỗi của Quai Network vận hành trơn tru, mạng áp dụng cơ chế khai thác hợp nhất (Merged Mining), cho phép thợ đào khai thác đồng thời trên nhiều chuỗi và nhận phần thưởng tương ứng. Phương pháp này không chỉ tối ưu hóa hiệu suất khai thác mà còn duy trì sự ổn định và bảo mật cho mạng.

Ngoài ra, Quai Network tích hợp giao thức liên lạc chuỗi chéo, cho phép chuyển tài sản và dữ liệu giữa các chuỗi một cách liền mạch. Điều này giải quyết triệt để vấn đề "blockchain biệt lập" thường thấy ở các hệ thống truyền thống, mang lại sự linh hoạt tối đa cho người dùng trong giao dịch và phát triển ứng dụng.

Những cập nhật mới nhất


Tính đến tháng 8/2024, Quai Network đã hoàn tất nhiều vòng gọi vốn thành công, huy động tổng cộng $15 triệu. Vòng gọi vốn chiến lược mới nhất trị giá $5 triệu có sự góp mặt của Cogitent Ventures, MH Ventures, TPC Ventures, Giga Chad Ventures và DexCheck Ventures. Những khoản đầu tư này sẽ được sử dụng để mở rộng đội ngũ kỹ thuật, tăng cường hỗ trợ nhà phát triển, thúc đẩy nghiên cứu & phát triển, đồng thời đầu tư vào các chương trình gắn kết cộng đồng.

Ngày 29/01/2025, Quai Network chính thức ra mắt Mainnet, mở giao dịch token QUAI và triển khai đầy đủ các tính năng của mạng.

Vì sao Quai Network đáng chú ý?


Với những đột phá công nghệ và chiến lược thị trường, Quai Network đang khẳng định vị thế vững chắc trong lĩnh vực blockchain nhờ các ưu điểm vượt trội:
  • Thông lượng cao: Kiến trúc tiên tiến giúp đạt 50,000+ TPS, vượt xa Bitcoin và Ethereum.
  • Chi phí giao dịch thấp: Cấu trúc chuỗi phân lớp tối ưu hóa phí gas, mang lại trải nghiệm mượt mà cho người dùng.
  • Bảo mật cao: Cơ chế đồng thuận PoEM ngăn chặn phân nhánh, loại bỏ cạnh tranh khai thác và đảm bảo sự ổn định của mạng.
  • Mở rộng linh hoạt: Kiến trúc đa chuỗi tự động mở rộng theo nhu cầu, không bị giới hạn bởi mô hình đơn chuỗi.
  • Tương tác chuỗi chéo: Giao thức tích hợp giúp kết nối liền mạch giữa các mạng blockchain, loại bỏ rào cản giao dịch.
Với sự kiện ra mắt Mainnet chính thức, Quai Network đang từng bước trở thành nền tảng công nghệ quan trọng, thúc đẩy sự phát triển tiếp theo của blockchain.


