PumpBTC: Giải pháp liquidity staking sáng tạo dẫn đầu kỷ nguyên mới trong DeFi









PumpBTC (PUMP) là giải pháp liquidity staking dựa trên nền tảng Babylon, được thiết kế để giúp người nắm giữ BTC duy trì tính thanh khoản trong khi tham gia vào các hoạt động tài chính phi tập trung (DeFi).









Không giống như các phương pháp staking truyền thống thường yêu cầu người dùng khóa tài sản trong thời gian dài, PumpBTC đơn giản hóa quy trình bằng cách cho phép người dùng stake BTC vào Babylon chỉ bằng một cú nhấp chuột và nhận token thanh khoản ngay lập tức.





Sử dụng BTC làm tài sản được stake, PumpBTC không chỉ mở rộng cơ hội tham gia DeFi trong hệ sinh thái Bitcoin, mà còn khắc phục những thách thức mà các chuỗi proof-of-stake truyền thống phải đối mặt, như tỷ lệ lạm phát cao và khó khăn trong việc phân bổ token ban đầu. Mô hình này là phương thức mới để người nắm giữ BTC tạo ra lợi nhuận đáng tin cậy và xây dựng vòng phản hồi tích cực cho sự ổn định và tăng trưởng của toàn bộ hệ sinh thái DeFi bằng cách biến BTC thành tài sản sinh lời.









Liquidity staking: PumpBTC hỗ trợ người dùng stake tài sản BTC vào các hợp đồng thông minh chỉ định, nhận token PumpBTC theo tỷ lệ 1:1. Những token này có thể được sử dụng tự do trên các mạng blockchain được hỗ trợ, đảm bảo tài sản luôn có tính thanh khoản đồng thời giúp người dùng nhận thưởng từ việc staking.





Khả năng tương thích chuỗi chéo: PumpBTC hỗ trợ nhiều mạng blockchain, bao gồm Bitcoin, Ethereum, BNB Chain, Mantle, Arbitrum và Base. Khả năng tương thích chuỗi chéo này cho phép người dùng linh hoạt tận dụng tài sản trong các hệ sinh thái DeFi khác nhau, tối đa hóa cơ hội đầu tư.





Đảm bảo an toàn: Để bảo vệ tài sản của người dùng, PumpBTC hợp tác với các tổ chức lưu ký như Cobo và Coincover. Các đối tác này có trách nhiệm ủy thác BTC gốc của người dùng cho Finality Provider thuộc giao thức Babylon. Ngoài ra, các hợp đồng thông minh của PumpBTC đều được kiểm toán bảo mật nghiêm ngặt nhằm giảm thiểu các rủi ro kỹ thuật tiềm ẩn.





Điểm thưởng: Nền tảng PumpBTC cho phép người dùng nhận điểm bằng cách tham gia vào giao thức L2/L3 và các hoạt động khác trên chuỗi. Những điểm này có thể mở khóa phần thưởng bổ sung trong hệ sinh thái, tăng mức độ tương tác và gắn bó của người dùng.













Dịch vụ này hỗ trợ người dùng stake BTC và nhận một lượng token PumpBTC tương đương. Các token này được neo theo tỷ lệ 1:1 với BTC, có tính thanh khoản và có thể tạo ra lợi nhuận trong hệ sinh thái DeFi.









Nền tảng này nhằm mục đích cung cấp cho người nắm giữ BTC mức độ bảo mật tương tự tài chính tập trung trong khi vẫn mang lại lợi nhuận mở rộng như tài chính phi tập trung.









PUMP là token gốc của nền tảng PumpBTC, với tổng cung là 1 tỷ token. Trong hệ sinh thái, token PUMP có nhiều tính năng:





Quản trị: Người nắm giữ có thể tham gia vào các quyết định bỏ phiếu quan trọng trên nền tảng, góp phần vào định hướng phát triển của dự án.

Staking: Người dùng có thể stake token PUMP để nhận thêm phần thưởng.

Thanh toán phí giao dịch: PUMP được sử dụng để thanh toán phí khi tương tác với giao thức đối tác hoặc tham gia các chương trình khách hàng thân thiết.

Phần thưởng cộng đồng: Được sử dụng để thưởng cho người dùng tham gia airdrop, chương trình giới thiệu và các hoạt động cộng đồng khác.









MEXC đã nhận ra tiềm năng của PumpBTC và có được sự tin tưởng rộng rãi từ nhà đầu tư toàn cầu với mức phí thấp, giao dịch cực nhanh, danh mục tài sản đa dạng và tính thanh khoản vượt trội. Ngoài ra, nhờ khả năng nắm bắt xu hướng và hỗ trợ mạnh mẽ cho các dự án mới nổi, MEXC trở thành sàn giao dịch lý tưởng để ươm mầm các dự án chất lượng cao.





Nếu bạn đang tìm kiếm sàn giao dịch có tính thanh khoản cao, phí thấp, giao dịch đòn bẩy linh hoạt, trải nghiệm giao dịch liền mạch, an toàn và đáng tin cậy, MEXC là lựa chọn lý tưởng dành cho bạn. Hiện tại, MEXC đã niêm yết *URLS-PUMP_USDT* để người dùng có thể bắt đầu giao dịch ngay.



