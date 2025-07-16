Pump.fun vs Raydium: Trận chiến đỉnh cao trên chiến trường meme coin

Trong thế giới tiền mã hoá, meme coin luôn thu hút sự chú ý của thị trường nhờ sức hấp dẫn văn hoá độc đáo và yếu tố đầu cơ. Trong hệ sinh thái Solana , pump.fun và Raydium đang cạnh tranh khốc liệt trong lĩnh vực phát hành và giao dịch meme coin. Một bên là pump.fun, bệ phóng meme coin khuấy động làn sóng tự phát với hàng trăm token mới được ra mắt mỗi ngày. Phía còn lại là Raydium , gã khổng lồ DEX truyền thống duy trì trật tự trong hệ sinh thái Solana nhờ lợi thế thanh khoản sâu.













Là một sản phẩm đột phá trong hệ sinh thái Solana, pump.fun đã nhanh chóng vươn lên nhờ quy trình khởi tạo token tối giản cùng cơ chế bonding curve sáng tạo. Nền tảng hướng đến việc phi tập trung hoàn toàn quá trình phát hành token: người dùng chỉ cần nhập các thông tin cơ bản như tên và ký hiệu token, trong vòng 2 phút là có thể triển khai hợp đồng, đồng thời tạo pool giao dịch. Mô hình "khởi tạo token chỉ với một cú nhấn chuột" này đánh trúng tâm lý đầu cơ của nhà đầu tư nhỏ lẻ, giúp pump.fun nhanh chóng thu hút lượng lớn người dùng hoạt động và khối lượng giao dịch chỉ trong thời gian ngắn.









Là sàn giao dịch phi tập trung hàng đầu trên Solana, Raydium được tích hợp sâu với Serum, cung cấp đa dạng các cặp giao dịch và pool thanh khoản. Sự thống trị của Raydium không chỉ thể hiện ở độ sâu thanh khoản mà còn ở quy trình kiểm duyệt dự án nghiêm ngặt. Các token muốn được niêm yết trên Raydium phải trải qua kiểm toán, staking thanh khoản và các thủ tục xét duyệt khác, với thời gian đánh giá trung bình khoảng 7 ngày. Rào cản gia nhập cao này đã biến Raydium thành điểm đến của dòng vốn tổ chức, củng cố vai trò là người gác cổng chất lượng trong hệ sinh thái.









Sự khác biệt chiến lược giữa hai nền tảng đã tạo nên những động lực thị trường hoàn toàn trái ngược.









Khởi tạo token không rào cản: Với các mẫu hợp đồng thông minh được thiết lập sẵn, chi phí tạo token chỉ còn 1 SOL, loại bỏ hoàn toàn rào cản kỹ thuật.

Cơ chế định giá linh hoạt: Áp dụng mô hình bonding curve lai, vừa thưởng cho người tham gia sớm vừa tự động kiềm chế đầu cơ quá mức bằng thuật toán.

Dịch chuyển thanh khoản: Vào 21/03, Vào 21/03, Pump.fun công bố ra mắt AMM DEX riêng - PumpSwap . Kể từ đó, các token mới phát hành không còn chuyển thanh khoản sang Raydium khi lên sàn ngoài, mà thay vào đó được điều hướng trực tiếp về PumpSwap.









Để đối phó với làn sóng bùng nổ của Pump.fun, Raydium đã ra mắt nền tảng LaunchLab vào 16/04 như một biện pháp đối trọng chiến lược:





Ưu thế về phí: Raydium cung cấp cơ cấu phí cực kỳ cạnh tranh, với phí giao dịch chỉ 1% - thấp hơn đáng kể so với mức 2% của pump.fun. Ngoài ra, phí di chuyển thanh khoản được miễn hoàn toàn, giúp giảm chi phí vận hành cho cả đội dự án lẫn nhà giao dịch.

Gói ưu đãi tích hợp: Các dự án ra mắt qua LaunchLab được hưởng mô hình chia sẻ doanh thu, nhận 10% phí giao dịch tạo ra từ token của mình. Đồng thời, còn được tăng phần thưởng staking thông qua ưu đãi từ token RAY, mở ra thêm cơ hội lợi nhuận cho cả đội dự án và cộng đồng tham gia.

Cơ chế di chuyển thanh khoản: Raydium áp dụng mô hình AMM thanh khoản tập trung nhằm tối ưu hoá hiệu quả sử dụng vốn. Khi thanh khoản của một token đạt mốc 85 SOL, hệ thống sẽ tự động di chuyển token sang AMM của Raydium, giúp tích hợp sâu hơn vào thị trường.









Chỉ số pump.fun Raydium Khối lượng giao dịch hàng ngày Đạt đỉnh ở mức $3.13 tỷ Trung bình $3.6 tỷ trong quý 1 năm 2025 Người dùng hoạt động Hơn 388,000 Duy trì vị thế dẫn đầu lâu dài trên thị trường DEX Solana Khối lượng phát hành token Gần 80 triệu token đã được phát hành tính đến hiện tại Tăng trưởng nhanh về số lượng token thông qua LaunchLab Thị phần Tại thời điểm đỉnh cao, chiếm 20% khối lượng DEX Solana Nhà dẫn đầu thị trường DEX Solana trong thời gian dài Sáng tạo nổi bật PumpSwap LaunchLab









Cuộc cạnh tranh giữa pump.fun và Raydium đã vượt ra ngoài phạm vi đổi mới sản phẩm - giờ đây là cuộc đua giành ảnh hưởng hệ sinh thái và kiểm soát câu chuyện truyền thông. Việc pump.fun ra mắt PumpSwap đã nhanh chóng thu hút sự chú ý trong hệ sinh thái Solana, chiếm khoảng 15% thị phần khối lượng giao dịch. Trong khi Raydium vẫn giữ vị thế dẫn đầu toàn thị trường, nhưng phải đối mặt với áp lực ngày càng gia tăng từ đối thủ đang lên nhanh chóng này.









Đòn phản công của Raydium thông qua LaunchLab cũng đã bắt đầu mang lại kết quả: ngay trong ngày ra mắt, thị phần khối lượng giao dịch của Raydium đã phục hồi lên mức 60%, cho thấy dòng vốn mạnh mẽ đổ vào và sự chú ý được khơi lại. Để củng cố thêm vị thế, Raydium triển khai chiến lược "gây áp lực từ trên xuống", bao gồm: hạ ngưỡng đủ điều kiện của dự án xuống còn 85 SOL nhằm khuyến khích các dự án chất lượng cao di chuyển thanh khoản sớm hơn, sử dụng doanh thu nền tảng để mua lại và đốt token RAY, thiết lập một vòng tuần hoàn giảm phát - nơi tăng trưởng khối lượng giao dịch góp phần đẩy giá trị token tăng lên.









Đáp lại đòn tấn công từ Raydium, vào 12/05, pump.fun đã công bố một loạt biện pháp đối phó . Nền tảng phân bổ 50% phí giao dịch cho các đội phát hành token, nhằm khuyến khích giữ chân các dự án chất lượng cao. Đồng thời nền tảng cũng ra mắt cơ chế đốt token LP, giúp giảm rủi ro rug pull xuống 47%. Cuối cùng, pump.fun xây dựng các cộng đồng và sự kiện theo khu vực trên Telegram, nâng cao khả năng giữ chân người dùng thông qua hệ thống phòng thủ đa hướng tập trung vào ưu đãi người dùng, kiểm soát rủi ro và vận hành cộng đồng.









Phía sau sự thịnh vượng bề nổi, cả pump.fun và Raydium đều đang đối mặt với những thách thức cấu trúc sâu xa.





Sự mở rộng nhanh chóng của pump.fun đang ngày càng nằm trong tầm ngắm của các cơ quan quản lý. Ủy ban chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) đã đánh dấu nhiều token trên nền tảng này là chứng khoán chưa đăng ký, và một vụ khai thác hợp đồng trị giá $2.3 triệu vào 03/2024 đã phơi bày những lỗ hổng nghiêm trọng của nền tảng - đặc biệt là với mức xếp hạng bảo mật chỉ ở mức C+. Bên cạnh đó, việc phụ thuộc nặng nề vào các câu chuyện xoay quanh meme coin khiến hệ sinh thái của pump.fun vốn đã mong manh càng dễ bị tổn thương. Một đợt điều chỉnh thị trường có thể kích hoạt làn sóng rời bỏ người dùng trên diện rộng.





Raydium, dù có vẻ vững chắc hơn, cũng không tránh khỏi những vấn đề nội tại. Quy trình kiểm duyệt token kéo dài đã bị cộng đồng chỉ trích là "phiên bản hội đồng niêm yết của Solana". Bên cạnh đó, mô hình CLOB khiến các token vốn hoá thấp có mức chênh lệch giá lên tới hơn 15%, làm giảm nghiêm trọng trải nghiệm giao dịch. Tỷ lệ lạm phát hàng năm 22% của token RAY cũng tiếp tục bào mòn giá trị lưu trữ tài sản. Cuộc cạnh tranh tưởng chừng cân bằng này thực chất là một trận chiến căng thẳng với nhiều lỗ hổng tiềm ẩn.









Cuộc đối đầu này không đơn thuần là một trò chơi được mất - mà đang thúc đẩy quá trình tiến hoá cấu trúc của thị trường tiền mã hoá. Dữ liệu trên chuỗi cho thấy 19% dự án "đủ điều kiện" từ pump.fun và di chuyển sang Raydium đã nhận được dòng thanh khoản ổn định. Điều này phản ánh một góc nhìn hệ sinh thái sâu hơn: đổi mới mạnh mẽ và hình thành giá trị bài bản không loại trừ lẫn nhau, mà cùng nhau tạo nên một sự phân công lao động mới trong nền kinh tế tiền mã hoá. Khi pump.fun sử dụng sự dân chủ hoá bằng thuật toán để phá vỡ thế độc quyền trong phát hành token, Raydium lại xây dựng rào chắn thanh khoản để giữ chân giá trị. Cuộc đối đầu giữa hai bên, về bản chất, đang thúc đẩy sự tiến hoá phân mảnh của thị trường.





Dù cục diện quyền lực trong tương lai vẫn chưa được hé lộ hoàn toàn, có một điều chắc chắn: thị trường tiền mã hoá đang bước sang một chương mới. Khi cuộc cách mạng trong phát hành token gặp gỡ quá trình tái cấu trúc thanh khoản, câu chuyện vượt ra khỏi khuôn khổ cạnh tranh - trở thành cuộc đua về hiệu suất thị trường và khả năng khám phá giá trị. Trong thời gian tới, hệ sinh thái tiền mã hoá nhiều khả năng sẽ tiến hóa thành một cấu trúc phân tầng giữa "lớp lưu lượng" và "lớp giá trị". Là sàn giao dịch tiên phong trong đổi mới công nghệ, MEXC tiếp tục trao quyền cho người dùng toàn cầu với hạ tầng giao dịch an toàn, hiệu quả và dễ tiếp cận - đồng hành cùng người dùng vượt qua các chu kỳ thị trường và chứng kiến hành trình của nền kinh tế tiền mã hoá từ hỗn loạn đến trật tự.





Đăng nhập MEXC ngay hôm nay, nắm bắt cơ hội sớm với các tài sản mới ra mắt và đón đầu làn sóng chu kỳ tài sản tiếp theo!





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo hiểu đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.



