Tiềm năng đầu tư tiền mã hoá năm 2025: Các token chiến lược đáng mua khi thị trường đang biến động





Trong quý đầu tiên của năm 2025, thị trường tiền mã hoá vẫn đối mặt với những biến động vốn có. Những bình luận của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trên mạng xã hội đã khơi dậy cơn sốt thị trường trong thời gian ngắn, khiến giá *URLS-BTC_USDT* tăng vọt lên đỉnh $95,000 và đẩy tổng vốn hóa thị trường của tiền mã hoá trở lại trên mốc $3 nghìn tỷ. Tuy nhiên, đợt tăng giá này không kéo dài lâu, vì thị trường đã nhanh chóng điều chỉnh, một lần nữa nhắc nhở nhà đầu tư về sự biến động và khó lường của thị trường tiền mã hoá.





Trong những đợt biến động của thị trường tài chính, nhà đầu tư thường đối diện với một bài toán muôn thuở: Làm thế nào để tận dụng cơ hội trong thị trường hỗn loạn. Vào ngày 11/03/2025, thị trường tài chính toàn cầu đã ghi nhận một đợt giảm mạnh đột ngột, gây ảnh hưởng nặng nề đến cả cổ phiếu của Hoa Kỳ và tiền mã hoá. Tuy nhiên, trích dẫn lời khuyên bất hủ của Warren Buffett, "Hãy tham lam chỉ khi những người khác sợ hãi". Một số nhà đầu tư thông minh xem đợt giảm là một cơ hội và mua vào với hy vọng thu được lợi nhuận khi thị trường phục hồi trong tương lai.









Với vai trò dẫn đầu thị trường tiền mã hoá, hiệu suất của Bitcoin trong 05 năm qua thực sự ấn tượng. Từ mức thấp $3,800, Bitcoin đã tăng vọt lên gần $109,568 và hiện dao động quanh $83,000, tương đương mức tăng hơn 20 lần.









Bất chấp sự suy thoái của thị trường trong ngắn hạn, một số diễn biến quan trọng trong ngành tiền mã hoá vẫn tiếp tục thu hút sự chú ý. Trong đó, Tổng thống Hoa Kỳ Trump đã ký sắc lệnh hành pháp về việc tạo ra một quỹ dự trữ Bitcoin chiến lược, cho thấy cam kết mạnh mẽ đối với tiền mã hoá. Trong khi đó, Quỹ đầu tư quốc gia của Abu Dhabi đang đầu tư đáng kể vào Bitcoin và ngày càng nhiều ngân hàng Hoa Kỳ đang chuẩn bị ra mắt các dịch vụ lưu ký tiền mã hoá. Goldman Sachs cũng đã chi hàng tỷ đô la vào Bitcoin, qua đó củng cố thêm vị thế của tài sản này trong hệ thống tài chính.





Đồng thời, chính quyền Trump đang chủ động định hình một khuôn khổ quản lý toàn diện cho tiền mã hoá tại Hoa Kỳ. Trọng tâm là giải quyết những điểm mơ hồ trong quy định trước đây và giải quyết vấn đề chồng chéo thẩm quyền. Do đó, bối cảnh quản lý đang phát triển để thúc đẩy sự đổi mới. Chính quyền đã có những bước tiến đáng kể, hướng tới việc thống nhất các khía cạnh đa dạng, thiết lập một khuôn khổ quản lý rõ ràng và gắn kết hơn.





Dù biến động ngắn hạn vẫn có thể tiếp diễn do nhiều yếu tố, tiềm năng tăng trưởng dài hạn của thị trường tiền mã hoá vẫn không thể phủ nhận, đặc biệt đối với *URLS-BTC_USDT*.









Vào cuối năm ngoái, các token AI Agent đã trở nên hot nhất và tăng trưởng tốt nhất trên thị trường altcoin. Mặc dù hầu hết các token AI Agent đã giảm mạnh so với mức đỉnh, khả năng ứng dụng thực tế và thương mại hóa vẫn tiếp tục thu hút nhiều sự quan tâm. AI Agent đang mở rộng trên nhiều lĩnh vực quan trọng, bao gồm giao dịch tự động, quản lý tài sản, phân tích độ sâu thị trường và tương tác chuỗi chéo. Các dự án chuyên về ứng dụng thực tế vẫn đang ấp ủ tiềm năng phục hồi.





Dự án khuôn khổ (Framework project)

Các khuôn khổ AI Agent đóng vai trò là xương sống của hệ sinh thái AI Agent, mang lại giá trị đáng kể khi hạ thấp rào cản phát triển và đẩy nhanh việc triển khai các ứng dụng AI. Ví dụ, AI16z áp dụng mô hình đầu tư mạo hiểm, đầu tư vào các Agent và khái niệm AI có tiềm năng cao ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Dự án tận dụng các khuôn khổ như Eliza và các chiến lược nguồn mở để củng cố vị thế trong việc định hình bối cảnh cơ sở hạ tầng AI Agent. Trên X, Shaw Walters, người sáng lập AI16z, gần đây đã thông báo quá trình phát triển Eliza V2 đang được tiến hành. Phiên bản mới này sẽ linh hoạt và có thể mở rộng hơn, đồng thời hỗ trợ nhiều ứng dụng và tương tác phức tạp hơn.





Là một trong những dự án phổ biến nhất đối với nhà phát triển, *URLS-AI16Z_USDT* có tiềm năng tăng trưởng tốt, đặc biệt là khi thời điểm ra mắt ELIZA V2 đang đến gần.





Dự án nền tảng phát hành (Issuing platform project)

Tính năng cốt lõi của Bankr bao gồm hoán đổi token, lệnh Limit, chuyển và ra mắt token. Sau khi đăng ký qua tài khoản mạng xã hội, người dùng có thể thực hiện liền mạch một loạt các thao tác liên quan đến tiền mã hoá trên Bankrbot bằng các lệnh ngôn ngữ tự nhiên.





Token nền tảng, *URLS-BNKR_USDT*, đã đạt được vốn hóa thị trường $44.5 triệu, chiếm 8.96% thị phần AI.













Bên cạnh AI Agent, lĩnh vực Meme - với phạm vi lan truyền mạnh mẽ - cũng đáng được chú ý vì thường dẫn đầu đà tăng giá của altcoin.





Meme coin động vật

Sau khi "Hiệu ứng Trump" đã đẩy Bitcoin lên gần $90,000, "Hiệu ứng Musk" tiếp tục khuấy động thị trường. Elon Musk, được mệnh danh là "Dogefather" vì mối quan hệ thân thiết với *URLS-DOGE_USDT*, đã thu hút sự chú ý cho các token liên quan. Với tin tức chính trị thuận lợi, tương lai của DOGE có vẻ đầy hứa hẹn và có thể vượt qua các mức đỉnh trước đó. Ngoài ra, việc phê duyệt Bitcoin và Ethereum Spot ETF đã củng cố triển vọng cho Dogecoin khi một Dogecoin ETF tiềm năng đang chờ được phê duyệt.





Meme coin người nổi tiếng

*URLS-TRUMP_USDT*, meme coin do Tổng thống Trump ra mắt, đã thu hút được sự chú ý đáng kể. Nhờ vào hiệu ứng người nổi tiếng, các nhà đầu tư ban đầu đã thu được lợi nhuận đáng kể chỉ trong vòng 48 giờ. Khi các cuộc thảo luận về "rug pull" lắng xuống, sự quan tâm của thị trường có thể giảm dần. Sự tham gia của Trump giúp duy trì mức độ chú ý, đặc biệt khi Tập đoàn Trump đăng ký thương hiệu “TRUMP” cho nền tảng Metaverse và NFT, điều này có thể đẩy giá tăng thêm.





Với bối cảnh phát triển này, MEXC nổi bật trên thị trường tiền mã hoá nhờ những ưu điểm độc đáo. Nổi tiếng với tốc độ niêm yết token nhanh chóng và phản ứng nhanh với xu hướng thị trường, MEXC cung cấp phí giao dịch thấp cùng nhiều lựa chọn đầu tư đa dạng. Gần đây, MEXC đã ra mắt Meme+ , một khu vực dành riêng cho giao dịch meme coin, giúp nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận và giao dịch hiệu quả hơn.





Dù thị trường đang biến động trong ngắn hạn, tiềm năng tăng trưởng dài hạn của tiền mã hoá vẫn đầy hứa hẹn. Nhà đầu tư nên bình tĩnh, phân tích xu hướng thị trường và nắm bắt cơ hội đầu tư. MEXC hướng tới vai trò đối tác chiến lược, sẵn sàng đồng hành cùng nhà đầu tư xây dựng và tối ưu hoá tài sản.



