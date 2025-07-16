PicWe (PIC): Tiên phong trong lĩnh vực stablecoin đa chuỗi và thanh khoản đa chuỗi

Giữa làn sóng DeFi 2.0, PicWe đang định nghĩa lại tương lai của thanh khoản đa chuỗi. Là giao thức thanh khoản omnichain đầu tiên trên thế giới theo mô hình "lắp ghép mô-đun như trò chơi xếp hình", PicWe hướng đến việc xoá bỏ rào cản giữa các chuỗi và cho phép chuyển tài sản liền mạch mà không cần cầu nối, mang đến cho người dùng trải nghiệm giao dịch an toàn và hiệu quả hơn.









PicWe là nền tảng giao thức Web3 tích hợp giữa việc sáng tạo nội dung, cơ chế khuyến khích bằng meme coin và tương tác xã hội trên chuỗi. Thông qua việc giới thiệu một cơ chế sáng tạo kết hợp giữa NFT định danh, cấp độ linh hoạt và khai thác tương tác, PicWe xây dựng một vòng lặp kinh tế nội dung khép kín, lấy người dùng làm trung tâm. Người dùng có thể nhận phần thưởng bằng token PIC thông qua các hoạt động xã hội như đăng bài, thả tim và bình luận. Đồng thời, cộng đồng có thể thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái thông qua quản trị đề xuất và đánh giá nội dung. Tên gọi PicWe bắt nguồn từ "Picture + We", mang ý nghĩa "Hình ảnh của chúng ta, nội dung của chúng ta, giá trị của chúng ta".





Tính năng cốt lõi:





Hoán đổi đa chuỗi không cần cầu nối: Cho phép trao đổi tài sản trực tiếp giữa các blockchain thông qua hợp đồng thông minh mà không phụ thuộc vào bên trung gian.

Bảo mật cao: Tránh được rủi ro điểm lỗi đơn lẻ do cầu nối gây ra, giảm thiểu nguy cơ bị tấn công.

Thân thiện với người dùng: Hỗ trợ nhiều ví phổ biến, cho phép thao tác liền mạch mà không cần chuyển đổi ví.













Động cơ CATM (Cross-chain Atomic Transaction Mechanism) của PicWe cho phép người dùng trao đổi tài sản trực tiếp giữa các blockchain mà không cần dựa vào cơ chế cầu nối truyền thống. Cách tiếp cận này giúp nâng cao hiệu suất giao dịch và cải thiện đáng kể độ an toàn của tài sản.









\WEUSD là stablecoin trên chuỗi của PicWe. Người dùng có thể mint hoặc rút WEUSD với tỷ lệ 1:1 so với USDT, cung cấp một phương tiện trao đổi tài sản ổn định giữa nhiều chuỗi khác nhau.









Người dùng có thể stake token PIC để tham gia khai thác thanh khoản và nhận lợi nhuận cũng như cổ tức từ nền tảng. Cơ chế này nhằm khuyến khích sự tham gia của người dùng và củng cố thanh khoản cho nền tảng.









PicWe phát triển hệ thống oracle phi tập trung riêng nhằm cung cấp dữ liệu trên chuỗi theo thời gian thực, đảm bảo độ chính xác và an toàn cho các giao dịch. Trong trường hợp giao dịch thất bại, hợp đồng thông minh sẽ tự động hoàn trả tài sản cho người dùng, đảm bảo an toàn tài sản.









PIC là token tiện ích gốc của PicWe, được sử dụng chủ yếu cho các cơ chế khuyến khích, quản trị cộng đồng và hỗ trợ vận hành hệ sinh thái. PicWe dự kiến sẽ phát hành tổng cộng 300 triệu token PIC cho cộng đồng theo từng giai đoạn quan trọng của dự án. Các mốc này đánh dấu những bước tiến quan trọng hướng tới mục tiêu thanh khoản omnichain không cần cầu nối. Token sẽ được phân bổ thông qua airdrop và các hình thức khác nhằm thưởng cho người dùng có đóng góp tích cực trong từng giai đoạn.





Ứng dụng chính của token:





Khuyến khích hệ sinh thái : Khuyến khích người dùng tham gia cung cấp thanh khoản, giao dịch và quảng bá nền tảng.

Quản trị cộng đồng: Trao quyền biểu quyết đối với các đề xuất và quyết định cho người nắm giữ token.

Thanh toán hệ thống: Là phương tiện thanh toán cho các dịch vụ và tính năng trong hệ sinh thái.









Kể từ khi ra mắt, PicWe đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng và thị trường, thể hiện sự tăng trưởng nhanh chóng cùng các đột phá công nghệ trên nhiều phương diện. Cuối năm 2024, PicWe đã xuất sắc giành giải Nhất hạng mục DeFi trong cuộc thi hackathon "Battle of Olympus" do Movement Labs tổ chức, vượt qua khoảng 2,100 dự án và nhận được sự công nhận rộng rãi từ ngành.





Theo ChainCatcher và một số kênh truyền thông khác, đến cuối năm 2024, nền tảng PicWe đã thu hút khoảng 727,000 người dùng, tạo ra khoảng 221,000 tương tác trên chuỗi, bao gồm 163,000 ví duy nhất và đạt tổng khối lượng giao dịch khoảng $326 triệu.





PicWe cam kết xây dựng một hệ sinh thái thanh khoản omnichain không cần cầu nối. Kiến trúc này hiện đã được triển khai thành công trên Mainnet Movement, thể hiện khả năng hiệu suất cao và mở rộng tốt. Các kế hoạch phát triển trong tương lai bao gồm:





Mở rộng hỗ trợ các chuỗi: Hỗ trợ thêm nhiều blockchain để tăng cường khả năng tương tác tài sản.

Ra mắt thị trường IRO: Giới thiệu tài sản thực vào quá trình token hoá.

Nâng cấp hệ thống oracle: Cải thiện độ chính xác dữ liệu và khả năng cập nhật theo thời gian thực.

Quản trị cộng đồng: Thúc đẩy tính phi tập trung nhằm tăng cường sự tham gia của cộng đồng.



