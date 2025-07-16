OpenZK (OZK): Định nghĩa lại khả năng mở rộng của Ethereum với công nghệ ZK Rollup

OpenZK (OZK) là mạng Layer 2 hiệu suất cao được xây dựng trên zero-knowledge proof (ZK Rollup). Với cơ chế cải tiến, đội ngũ mạnh và hệ sinh thái đa dạng, OpenZK đã nhanh chóng thu hút sự chú ý rộng rãi của thị trường. Hiện tại, OpenZK đã triển khai chiến dịch airdrop Early Bird. Người dùng có thể bridge và stake tài sản để nhận điểm OZK, có quyền truy cập sớm vào hệ sinh thái và đảm bảo phần thưởng tăng trưởng dài hạn.









OpenZK là mạng Layer 2 được xây dựng trên Ethereum , tận dụng công nghệ ZK Rollup làm nền tảng cốt lõi. Mạng này tổng hợp hàng nghìn giao dịch thành một bằng chứng duy nhất, sau đó gửi đến mainnet Ethereum để xác minh. Điều này giúp giảm đáng kể khoảng 90% phí gas và tăng thông lượng giao dịch lên tới 100,000 TPS, đồng thời vẫn duy trì tính bảo mật nguyên bản của Ethereum.





Các tính năng chính tạo nên sự khác biệt của OpenZK:





Phí giao dịch linh hoạt: Người dùng có thể thanh toán phí gas bằng ETH hoặc OZK, giúp giảm rào cản tiếp cận.

Cơ chế staking thông minh: Staking sớm có thể nhận phần thưởng lên đến 10x điểm và việc restaking sẽ cải thiện hiệu quả việc sử dụng vốn.

Hỗ trợ DeFi toàn diện: Tương thích với staking ETH và stablecoin (USDT, Tương thích với staking ETH và stablecoin (USDT, USDC DAI ), mang đến nhiều cơ hội lợi nhuận đa dạng cho người dùng.





Bằng cách kết hợp đổi mới công nghệ với các ưu đãi của hệ sinh thái, OpenZK tạo ra môi trường Layer 2 nhanh hơn, rẻ hơn và an toàn hơn cho cả nhà phát triển và người dùng.









Thiết kế của OpenZK xoay quanh ba điểm chính: Hiệu suất ZK Rollup, ưu đãi của người dùng và khả năng tương tác của hệ sinh thái.









Công nghệ cốt lõi cung cấp năng lượng cho OpenZK giúp xử lý giao dịch hàng loạt kết hợp với xác minh zero-knowledge proof, từ đó giảm đáng kể khối lượng tính toán trên Mainnet Ethereum và mang lại sự hỗ trợ mạnh mẽ cho các dApp.









Người dùng có thể stake ETH hoặc stablecoin trong giai đoạn đầu (Early Bird) để tận hưởng hệ số điểm lên đến 10x. Ngoài ra, restaking sẽ nâng cao hiệu quả việc sử dụng vốn và tối ưu lợi nhuận tổng thể.





Điểm được tính như sau:





Điểm = Số tiền đã stake × Số ngày staking × Hệ số phần thưởng Ví dụ: Nắm giữ 1 ozETH = Phần thưởng một lần là 100 điểm Nắm giữ 3,000 ozUSD = Tích lũy 100 điểm mỗi ngày









Người dùng có thể thanh toán phí gas bằng ETH hoặc OZK, nâng cao tiện ích và giá trị token. Hệ thống giới thiệu cũng bổ sung thêm tiềm năng lợi nhuận:

Hệ số +0.3x cho mỗi người được giới thiệu

15% điểm của người được giới thiệu sẽ được phân bổ dưới dạng tiền thưởng giới thiệu









OZK là token gốc của hệ sinh thái OpenZK và đảm nhận nhiều vai trò trong mạng lưới:





Tính năng Trường hợp sử dụng Thanh toán phí mạng Có thể sử dụng thay thế ETH để thanh toán phí giao dịch Quản trị cộng đồng Người nắm giữ token có thể tham gia đề xuất và bỏ phiếu, ảnh hưởng đến định hướng của dự án Phần thưởng staking Người nắm giữ OZK có thể stake để nhận airdrop và điểm Tích lũy giá trị

Khi hệ sinh thái phát triển, tiện ích của OZK sẽ tiếp tục mở rộng, hỗ trợ giá trị dài hạn





OZK đang trong giai đoạn airdrop ban đầu và dự kiến sẽ sớm được niêm yết trên các sàn giao dịch lớn, bao gồm sàn giao dịch có thanh khoản vượt trội MEXC . Việc niêm yết này sẽ tăng cường xác lập giá và độ sâu giao dịch cho token.









Airdrop OpenZK hiện đang diễn ra sôi nổi. Để bắt đầu nhận điểm airdrop OZK, chỉ cần kết nối với nền tảng chính thức, bridge ETH hoặc stablecoin với mạng OpenZK và stake tài sản.





Người tham gia sớm được nhận hệ số điểm 10x, mỗi tuần ETH hoặc stablecoin của bạn sẽ tiếp tục được stake và hệ số sẽ tăng lên. Bạn stake càng lâu, điểm airdrop tích luỹ càng nhiều - cơ chế khuyến khích sự tham gia lâu dài và mở khóa tiềm năng phần thưởng lớn hơn.





Ngoài ra, bạn có thể tăng tổng lợi nhuận airdrop bằng cách giới thiệu bạn bè tham gia. Nhận thêm hệ số điểm và hoa hồng giới thiệu để tối đa hóa phần thưởng.





Airdrop OpenZK không chỉ là một chiến dịch thưởng - mà đây là một cơ hội chiến lược để nắm bắt giá trị và thiết lập vị thế lâu dài trong hệ sinh thái. Đối với nhà đầu tư muốn tiếp cận sớm lĩnh vực ZK Rollup, bây giờ chính là thời điểm hoàn hảo để tham gia.









OpenZK được điều hành bởi một đội ngũ đẳng cấp thế giới với chuyên môn sâu về tài chính truyền thống và blockchain:





Dave Sandor (Người sáng lập): Cựu chuyên gia phân tích ngân hàng đầu tư tại Goldman Sachs, có kỹ năng phân tích dữ liệu và hiểu biết thị trường, chịu trách nhiệm xây dựng lộ trình chiến lược của OpenZK.

Lucas Cullen (CTO): Nhà phát triển Ethereum thời kỳ đầu với hơn 8 năm kinh nghiệm trong công nghệ Layer 2 và chuyên sâu trong không gian ZK-Rollup.





Ngoài ra, OpenZK đã hình thành quan hệ đối tác với một số dự án hàng đầu:





RocketPool: Hỗ trợ staking ETH phi tập trung với lợi nhuận hàng năm cao hơn khoảng 30% so với các phương thức staking truyền thống.

EigenLayer: Hỗ trợ "ba lần tiện ích" cho ETH thông qua cơ chế restaking, tối đa hóa hiệu quả vốn.









OpenZK không phải là một dự án ngắn hạn - mà là sáng kiến cơ sở hạ tầng dài hạn với tầm nhìn từ 5 đến 10 năm và lộ trình phát triển rõ ràng:





Giai đoạn Mục tiêu cốt lõi Giai đoạn 1 Phát triển các mô-đun ZK Rollup cốt lõi và ra mắt Testnet Giai đoạn 2 Ra mắt Mainnet, xây dựng bridge chuỗi chéo và bắt đầu hợp tác hệ sinh thái Giai đoạn 3 Triển khai quản trị phi tập trung, mở rộng khả năng tương tác chuỗi chéo và tối ưu hóa hiệu suất





Phương pháp tiếp cận có hệ thống này - trước tiên xây dựng cơ sở hạ tầng, sau đó phát triển hệ sinh thái và cuối cùng là phi tập trung hoá - là tiêu chuẩn vàng cho các dự án Layer 2.









OpenZK đang định nghĩa lại diện mạo của Layer 2: có khả năng mở rộng, an toàn và dễ tiếp cận. Với công nghệ ZK Rollup tiên tiến, với thiết kế đặt người dùng là trung tâm và hệ sinh thái đang phát triển, dự án đã sẵn sàng trở thành nhân tố chính trong quá trình phát triển mở rộng Ethereum.





Hiện tại, airdrop đang trong giai đoạn đầu (Early Bird), cung cấp hệ số điểm staking lên đến 10x. Kết hợp với khả năng niêm yết tiềm năng của OZK trên các sàn giao dịch lớn, đây là cơ hội cực kỳ hấp dẫn cho người tham gia sớm.





Tham gia MEXC ngay và nắm bắt lợi thế! Bạn đã sẵn sàng đón đầu làn sóng Layer 2 thế hệ tiếp theo?



