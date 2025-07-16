OpenSea ra mắt nền tảng OS2 và lên kế hoạch airdrop token SEA để tri ân cộng đồng





OpenSea, thị trường sưu tầm kỹ thuật số Web3 đầu tiên và lớn nhất thế giới, chuyên giao dịch NFT (token không thể thay thế). Khởi đầu với các bộ sưu tầm như CryptoKitties, sau đó đã phát triển thành một thị trường NFT toàn diện bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau như nghệ thuật, âm nhạc, thể thao và trò chơi.





Với việc ra mắt nền tảng OS2 nâng cấp, OpenSea đang cải thiện cơ sở hạ tầng thị trường cốt lõi, cung cấp các tính năng tìm kiếm được cải tiến, hỗ trợ giao dịch chuỗi chéo tốt hơn và tăng khả năng tương thích tài sản đa chuỗi, mang lại trải nghiệm người dùng liền mạch hơn. Ngoài ra, OpenSea đang chuẩn bị ra mắt token gốc SEA, sẽ được airdrop cho người dùng dựa trên các đóng góp trước đây. Người dùng Hoa Kỳ cũng sẽ đủ điều kiện tham gia sự kiện airdrop.













Công cụ phân loại thông minh và khám phá mới: Nâng cao trải nghiệm tìm kiếm và điều hướng cho người dùng với các tính năng phân loại và khám phá được tối ưu hóa.

Tổng hợp thanh khoản tích hợp: Hỗ trợ giao dịch liền mạch giữa NFT và token bằng cách tổng hợp thanh khoản từ nhiều nguồn khác nhau.

Mở rộng hỗ trợ 15 blockchain chính: Nền tảng hiện hỗ trợ mua tài sản chuỗi chéo chỉ bằng một cú nhấp chuột, bao gồm các blockchain như Ethereum, Polygon, Arbitrum, Solana, v.v.

Quét độ sâu thị trường: Tính năng quét tự động giúp người dùng khớp với mức giá tốt nhất hiện có theo thời gian thực.

Bảng điều khiển theo thời gian thực với thống kê nâng cao: Bổ sung chỉ báo độ hiếm theo mã màu mới và dữ liệu động vào bảng điều khiển để cung cấp góc nhìn phân tích rõ ràng hơn.









Bố cục trang chủ được cải tiến với quản lý ví ở thanh bên: Cung cấp bố cục trực quan và dễ truy cập hơn, tích hợp quản lý ví vào thanh bên để điều hướng liền mạch.

Chương trình phần thưởng XP: Giới thiệu hệ thống phần thưởng dựa trên XP nhằm khuyến khích người dùng tham gia vào quá trình phát triển và tăng trưởng của hệ sinh thái.

Thông báo kịp thời và xác nhận giao dịch nhanh: Nâng cao trải nghiệm người dùng với các cảnh báo theo thời gian thực và xác nhận giao dịch nhanh hơn giúp quá trình giao dịch diễn ra suôn sẻ hơn.









SEA là token quản trị và khuyến khích gốc được ra mắt trong hệ sinh thái OpenSea. Là tài sản kỹ thuật số của thị trường NFT chuỗi chéo đầu tiên trong Web3, mục tiêu chính của token này là tăng cường sự tham gia của người dùng thông qua hệ thống kinh tế dựa trên token và thúc đẩy sự phát triển của giao thức Seaport.









Khái niệm cốt lõi: SEA được thiết kế để thiết lập một hệ sinh thái bền vững trong OpenSea. Bằng cách sử dụng các ưu đãi token, SEA giúp tăng cường thanh khoản của NFT, thúc đẩy nền kinh tế của nhà sáng tạo và hỗ trợ quản trị nền tảng. Giá trị của token này chủ yếu được hỗ trợ bởi khuôn khổ giao dịch chuỗi chéo của nền tảng OS2, tạo điều kiện cho các tương tác liền mạch trên 15 blockchain chính, như Ethereum, Polygon và các blockchain khác.





Hệ sinh thái:

Lớp cơ sở hạ tầng: Cho phép chuyển đổi và giao dịch NFT chuỗi chéo dựa trên giao thức Seaport.

Lớp ứng dụng: Tích hợp một trình tổng hợp thanh khoản để hỗ trợ chuyển đổi kịp thời giữa NFT và token.

Lớp quản trị: Quyền biểu quyết đề xuất DAO tiềm năng trong tương lai, giúp người nắm giữ token tham gia vào quá trình đưa ra quyết định của nền tảng.





Lợi ích thực tế:

Giảm phí giao dịch

Cơ hội tham gia airdrop NFT độc quyền

Ưu tiên tiếp cận các dự án hợp tác trong hệ sinh thái





Nguyên tắc phân bổ: Tập trung vào lịch sử hoạt động của người dùng (không phải hoạt động gần đây), những người ủng hộ lâu dài sẽ được ưu tiên hơn.

Đủ điều kiện: Người dùng Hoa Kỳ được bao gồm rõ ràng trong phạm vi tham gia và không yêu cầu xác minh KYC.

Vai trò trong hệ sinh thái: Token sẽ nâng cao tính năng của giao thức Seaport và góp phần xây dựng nền kinh tế tài sản kỹ thuật số bền vững.













OpenSea được thành lập vào năm 2017 bởi Devin Finzer (tốt nghiệp Đại học Brown, cựu kỹ sư Google và Pinterest) và Alex Atallah (ngành Khoa học máy tính Stanford, từng làm việc tại Y Combinator và Palantir). Đây là giao thức giao dịch NFT đầu tiên trên thế giới hỗ trợ các tiêu chuẩn ERC-721/1155. Đội ngũ hiện bao gồm khoảng 21 thành viên, với những nhân vật chủ chốt bao gồm kỹ sư kỹ thuật Taylor J. Dawson và thành viên đầu tiên Joshua Wu. Sự đổi mới của OpenSea nằm ở việc tạo ra thị trường NFT chuỗi chéo đầu tiên, OS2, hỗ trợ 15 blockchain như Ethereum và Polygon. Khối lượng giao dịch hàng ngày của nền tảng này đã từng vượt mốc $350 triệu (dựa trên dữ liệu năm 2021).









Devin Finzer đã dẫn dắt chiến lược sản phẩm và đã từng thành lập Claimdog, ứng dụng tài chính cá nhân được Credit Karma mua lại.

Alex Atallah phụ trách về kiến trúc cơ bản, quá trình phát triển giao thức Wyvern của ông đã trở thành tiêu chuẩn kỹ thuật cho giao dịch NFT.

Cả hai đã dẫn dắt OpenSea vượt qua các vòng gọi vốn thành công, thu hút hàng trăm triệu đô la đầu tư từ các công ty như a16z và Coinbase Ventures. Đến năm 2021, định giá của OpenSea đạt $1.5 tỷ.









Đối tác đầu tư: Andreessen Horowitz (a16z), Y Combinator, 1confirmation

Đối tác kỹ thuật: Chainlink (tích hợp oracle), Filecoin (lưu trữ phi tập trung)

Liên minh hệ sinh thái: Hợp tác với Art Blocks để ra mắt chương trình lưu trú cho nhà sáng tạo và tích hợp sâu giao thức Seaport với ví BitKeep.









Sự thay đổi ban đầu trong chính sách tiền mã hoá của Hoa Kỳ đã mang lại tín hiệu tích cực cho ngành, khi chính quyền mới đưa ra chiến lược nhằm thúc đẩy vị thế dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực tiền mã hoá, cung cấp sự hỗ trợ chính sách mạnh mẽ cho các nền tảng như OpenSea đổi mới. CEO Devin Finzer tuyên bố: "Nâng cấp này đánh dấu sự phát triển của OpenSea từ một thị trường NFT thành một nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số toàn diện, nơi các token và NFT sẽ được tích hợp sâu trong một hệ sinh thái thống nhất."









Với sự kết hợp giữa việc nâng cấp công nghệ OS2 và các ưu đãi về token SEA, OpenSea hướng đến mục tiêu củng cố vị thế dẫn đầu trong không gian tài sản kỹ thuật số. Khi môi trường pháp lý được cải thiện, nền tảng này sẽ tiếp tục tăng cường sự tham gia của người dùng và khám phá nhiều thêm nhiều cơ hội mới trong hệ sinh thái Web3.





