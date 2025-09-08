Openledger và token OPEN: Đột phá tích hợp AI và blockchain





Sứ mệnh của dự án là giải quyết các thách thức cốt lõi trong quá trình phát triển AI, đặc biệt là sự phụ thuộc vào các pipeline dữ liệu tập trung - yếu tố hạn chế đổi mới và tiềm ẩn nhiều rủi ro bảo mật. Bằng cách tận dụng công nghệ blockchain, Openledger hướng tới xây dựng một hạ tầng tập trung vào dữ liệu, không cần cấp phép, nhằm dân chủ hoá quyền truy cập vào các bộ dữ liệu chất lượng cao và thúc đẩy việc phát triển mô hình AI một cách hợp tác.









Openledger đặt mục tiêu phi tập trung hoá việc quản lý dữ liệu thông qua các bộ dữ liệu do cộng đồng sở hữu (gọi là "mạng dữ liệu"), nhằm nâng cao hiệu suất của các mô hình AI. Những bộ dữ liệu này được sử dụng để huấn luyện các mô hình AI trong nhiều lĩnh vực như phát triển Solidity, chăm sóc sức khoẻ, IoT và giao dịch Web3. Nền tảng hoạt động trên một blockchain Layer-2 để đảm bảo khả năng mở rộng và chi phí giao dịch thấp, với mọi hoạt động (bao gồm tải lên bộ dữ liệu, huấn luyện mô hình, phân bổ phần thưởng và quản trị) đều được thực hiện trên chuỗi nhằm đảm bảo tính minh bạch và bất biến.





Điểm nổi bật của dự án:





Hệ sinh thái dữ liệu phi tập trung: Openledger cho phép người dùng tạo hoặc tham gia các mạng dữ liệu (Datanet) - bộ dữ liệu được chọn lọc để huấn luyện mô hình AI. Điều này giúp phi tập trung hoá nguồn dữ liệu và giảm sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp tập trung.





Tài trợ và quan hệ đối tác: Dự án được hậu thuẫn bởi $8 triệu gọi vốn vòng hạt giống và các đối tác chiến lược như EigenLayer và 0G Labs, giúp Openledger có vị thế vững chắc để đổi mới tại giao điểm giữa AI và blockchain.





Tham gia Testnet: Nền tảng hiện đang trong giai đoạn thứ hai (Epoch 2) của Testnet, khuyến khích người dùng chạy node, đóng góp dữ liệu hoặc tham gia các hoạt động cộng đồng (như Kaito Yapper Arena) để tích lũy điểm có thể quy đổi thành token OPEN.





Lộ trình Mainnet: Nền tảng đang chuẩn bị ra mắt Mainnet, nơi hạ tầng AI phi tập trung của nền tảng sẽ được kích hoạt đầy đủ.





Tầm nhìn của Openledger là xây dựng một hệ sinh thái mạnh mẽ để phát triển AI phi tập trung, minh bạch, hỗ trợ bởi các ưu đãi kinh tế được mã hóa.









Kiến trúc kỹ thuật của Openledger hiện thực hoá sự tích hợp liền mạch giữa AI và blockchain. Một số điểm nổi bật gồm:





Mạng dữ liệu (Datanet): Nền tảng hình thành các bộ dữ liệu do cộng đồng sở hữu, dùng để huấn luyện các mô hình AI chuyên biệt. Người dùng có thể tạo mạng dữ liệu mới hoặc đóng góp vào mạng có sẵn, với mọi đóng góp đều được ghi lại trên chuỗi nhằm đảm bảo tính minh bạch.





Cơ chế Proof of Attribution (PoA): Điểm độc đáo giúp đảm bảo người đóng góp vào mạng dữ liệu và mô hình AI sẽ liên tục nhận phần thưởng OPEN mỗi khi dữ liệu hoặc mô hình được sử dụng. Khác với mô hình bán dữ liệu một lần, cơ chế này thúc đẩy sự tham gia lâu dài và đóng góp chất lượng cao.





Triển khai mô hình hiệu quả: Hệ thống hỗ trợ công nghệ tiên tiến cho phép chạy nhiều mô hình AI trên một GPU duy nhất, từ đó nâng cao hiệu suất và giảm chi phí - giúp nhiều người dùng dễ dàng tham gia.





Quản trị trên chuỗi: Dựa trên framework Governor dạng mô-đun của OpenZeppelin, nền tảng cho phép quản trị kết hợp trên chuỗi. Người nắm giữ OPEN có quyền bỏ phiếu cho các quyết định quan trọng như phân bổ quỹ và nâng cấp giao thức.

Hạ tầng niềm tin phi tập trung: Blockchain đảm bảo khả năng xác minh nguồn gốc dữ liệu và hiệu suất mô hình, củng cố lòng tin trong hệ sinh thái.





Vận hành node: Người dùng có thể chạy node trên nhiều thiết bị khác nhau (kể cả Android). Yêu cầu Testnet rất nhẹ (ví dụ: Ubuntu 24.04, CPU 1 nhân, RAM 1GB, bộ nhớ 10GB), giảm yêu cầu tham gia.





Cốt lõi của Openledger là xây dựng một hệ sinh thái tự vận hành, nơi dữ liệu và mô hình AI trở thành tài sản giá trị. Bằng cách sử dụng pipeline phi tập trung và cơ chế khuyến khích PoA, nền tảng giải quyết vấn đề thiếu hụt dữ liệu và sự tập trung trong phát triển AI truyền thống. Công nghệ blockchain đảm bảo tính minh bạch, trong khi tokenomics tạo sự đồng bộ lợi ích giữa người đóng góp, validator và nhà phát triển.













OPEN là tiền mã hoá gốc của hệ sinh thái Openledger với nhiều tính năng chính:





Phí giao dịch: Được sử dụng để thanh toán phí giao dịch Layer-2, đảm bảo hoạt động mạng lưới.





Token phần thưởng: Phân bổ cho người dùng đóng góp dữ liệu, mô hình hoặc tài nguyên tính toán vào các mạng dữ liệu và quá trình phát triển mô hình AI.





Token staking: Các validator và người vận hành mô hình AI sẽ stake OPEN để tham gia bảo mật mạng lưới và triển khai mô hình, đồng thời nhận phần thưởng.





Token quản trị: Cho phép người nắm giữ bỏ phiếu cho các quyết định liên quan đến phân bổ quỹ, chính sách mô hình và quản lý treasury.





Thiết kế của OPEN nhằm điều chỉnh các động lực trong hệ sinh thái một cách hài hoà, đảm bảo phần thưởng công bằng cho người đóng góp, thúc đẩy validator duy trì bảo mật, và tạo điều kiện để cộng đồng tham gia vào quá trình phát triển nền tảng.











Tokenomics được thiết kế để tạo ra một vòng quay kinh tế bền vững: người đóng góp sẽ nhận phần thưởng mỗi khi dữ liệu hoặc mô hình được sử dụng, từ đó thúc đẩy sự tham gia lâu dài. Các pool thanh khoản và staking theo cơ chế đường cong kết nối đảm bảo chỉ những mô hình có hiệu suất cao mới nổi bật - người dùng có thể stake OPEN để ủng hộ các mô hình được tin tưởng, tạo nên cơ chế kiểm soát chất lượng dựa trên thị trường. Việc phân bổ 51% tổng cung cho cộng đồng thể hiện cam kết phi tập trung của Openledger.









OPEN là một tài sản đa chức năng nằm ở trung tâm của hệ sinh thái Openledger:





Thương mại hoá dữ liệu và mô hình: Thông qua cơ chế PoA, người dùng nhận OPEN khi dữ liệu hoặc mô hình chất lượng cao được sử dụng, tạo ra dòng thu nhập bền vững.





Staking và xác thực: Validator và người vận hành mô hình stake OPEN để bảo mật mạng lưới và triển khai mô hình, đồng thời đảm bảo lợi ích gắn liền với sự phát triển lâu dài của nền tảng.





Tham gia quản trị: Người nắm giữ OPEN có thể stake và bỏ phiếu cho các đề xuất liên quan đến phân bổ quỹ, chính sách mô hình và việc sử dụng quỹ.





Cung cấp thanh khoản: OPEN có thể được sử dụng trong các pool thanh khoản để hỗ trợ giao dịch tài sản và tăng tính thanh khoản cho hệ sinh thái.





Ứng dụng theo lĩnh vực: Các mạng dữ liệu bao phủ các lĩnh vực như phát triển Solidity, chăm sóc sức khoẻ, IoT và giao dịch Web3, với OPEN đóng vai trò hỗ trợ tạo ra và thương mại hoá các mô hình AI chuyên biệt.





Những ứng dụng này cho thấy vai trò trung tâm của OPEN trong việc thúc đẩy tăng trưởng và sự bền vững của hệ sinh thái bằng cách khuyến khích sự tham gia chủ động.









Openledger đại diện cho một cách tiếp cận mang tính đột phá trong việc kết hợp công nghệ blockchain và AI, nhằm giải quyết các thách thức cốt lõi trong quản lý dữ liệu và phát triển AI. Bằng cách phi tập trung hoá các pipeline dữ liệu thông qua Datanet và giới thiệu hệ thống phần thưởng liên tục thông qua cơ chế PoA, Openledger cho phép người dùng tham gia vào đổi mới AI và nhận được phần thưởng xứng đáng. Là trụ cột của hệ sinh thái này, token OPEN cung cấp tiện ích, quyền quản trị và động lực kinh tế để thúc đẩy sự phát triển của nền tảng.





Khi Openledger chuyển mình từ Testnet sang Mainnet, nền tảng này đang trên đà trở thành một trong những nền tảng hàng đầu cho phát triển AI phi tập trung. Với trọng tâm vào tính minh bạch, quyền sở hữu cộng đồng và phần thưởng bền vững, Openledger là lựa chọn lý tưởng cho người đóng góp dữ liệu, nhà xây dựng mô hình và những người đam mê AI. Để bắt đầu, bạn có thể tham gia Testnet, theo dõi tài khoản X của Openledger hoặc tham gia cộng đồng Discord để cập nhật thông tin mới nhất về airdrop và phần thưởng.





OPEN hiện đã có mặt trên MEXC! Đừng bỏ lỡ cơ hội sớm để đầu tư vào lĩnh vực đầy tiềm năng. Dưới đây là hướng dẫn mua trên MEXC: Đừng bỏ lỡ cơ hội sớm để đầu tư vào lĩnh vực đầy tiềm năng. Dưới đây là hướng dẫn mua trên MEXC:





2) Nhập "OPEN" trong thanh tìm kiếm và chọn giao dịch OPEN Spot hoặc Futures.

3) Chọn loại lệnh, nhập số lượng và giá, sau đó hoàn tất giao dịch.





