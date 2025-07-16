Một năm của Bitcoin Spot ETF: Tiềm năng và cơ hội đầu tư còn lại?





Kể từ khi ra mắt chính thức vào ngày 11/01/2024, Bitcoin Spot ETF đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể về khối lượng giao dịch và sự mở rộng nhanh chóng của tài sản quản lý (AUM). Điều này không chỉ mang đến cơ hội đầu tư mới cho nhà giao dịch mà còn thổi một luồng sinh khí mới vào sự phát triển trong tương lai của thị trường tiền mã hoá.





Tuy nhiên, đây chỉ là bước khởi đầu. Tương lai của Bitcoin Spot ETF vẫn còn rất nhiều cơ hội và tiềm năng vô hạn.









hìn vào dữ liệu, có thể thấy rõ sự ra mắt của Bitcoin Spot ETF là một thành công lớn. Chỉ trong tháng đầu tiên, khối lượng giao dịch tích lũy đã vượt mốc $38 tỷ, tăng lên khoảng $323 tỷ trong vòng sáu tháng, và đến cuối năm 2024 đã đạt con số ấn tượng hơn $660 tỷ.









Bitcoin Spot ETF đã đạt được những kết quả vượt trội và thể hiện sự tăng trưởng ấn tượng trong tài sản quản lý (AUM). Tính đến ngày 15/01/2025, Bitcoin Spot ETF ghi nhận dòng vốn ròng tích lũy đạt $36.486 tỷ. Trong đó, IBIT của BlackRock có dòng vốn ròng lớn nhất, đạt $37.508 tỷ, tiếp theo là FBTC của Fidelity với $12.506 tỷ. Trong khi đó, GBTC của Grayscale ghi nhận dòng vốn ròng âm $21.605 tỷ, trở thành Bitcoin Spot ETF duy nhất có dòng vốn ròng âm.









IBIT của BlackRock đã nổi lên như một quán quân trong các Bitcoin Spot ETFs. Chỉ sau một năm kể từ khi ra mắt, quỹ này đã tích lũy được hơn $50 tỷ trong tài sản quản lý (AUM). Với khối lượng giao dịch hàng ngày chiếm hơn 50% thị trường, IBIT giữ vị trí dẫn đầu. Với AUM lớn và mức phí 0.25%, doanh thu phí quản lý hàng năm ước tính đạt $112 triệu. Thêm vào thành công của mình, AUM của IBIT đã vượt qua quỹ ETF vàng của BlackRock, quỹ vàng lớn thứ hai thế giới. Sản phẩm quyền chọn của IBIT cũng đạt khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày $1.7 tỷ, cao hơn đáng kể so với các sản phẩm tương tự khác.









Khi xem xét sự ra đời của Gold ETF, có thể thấy nhiều điểm tương đồng với thành công ban đầu của Bitcoin Spot ETF. Gold ETF đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể về khối lượng giao dịch và sự mở rộng nhanh chóng của tài sản quản lý (AUM) trong giai đoạn đầu. Trước khi Gold ETF ra mắt vào năm 2004, giá vàng trung bình dao động trong khoảng $300–$400 mỗi ounce. Sau khi ETF vàng được giới thiệu, thị trường vàng bước vào một chu kỳ tăng giá mạnh mẽ, với các quỹ ETF thu hút một lượng vốn lớn mới vào thị trường. Trong những năm tiếp theo, giá vàng đã tăng vọt từ $420–$440 mỗi ounce lên đỉnh điểm $1,900, tương đương mức tăng 330% kể từ khi ETF bắt đầu giao dịch. Tác động của các ETF đối với giá vàng là tức thời và mang tính cách mạng, tương tự như ảnh hưởng mà Bitcoin Spot ETF đang tạo ra trên thị trường tiền mã hoá hiện nay.









Mặc dù sự gia tăng giá vàng trong giai đoạn này có liên quan chặt chẽ đến sự ra mắt của các ETF, nó cũng chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố như điều kiện kinh tế toàn cầu, sự kiện địa chính trị và tâm lý nhà đầu tư. Tuy nhiên, việc ra mắt Gold ETF chắc chắn đã mang đến cho nhà đầu tư một phương thức đầu tư vào vàng tiện lợi và hiệu quả hơn, thúc đẩy sự tăng trưởng nhanh chóng của thị trường vàng.





Mặc dù Bitcoin và vàng có sự khác biệt lớn về đặc điểm và ứng dụng, kinh nghiệm thành công của Gold ETF vẫn mang lại những bài học có ý nghĩa đối với Bitcoin Spot ETF. Cụ thể, việc ra mắt Gold ETF đã thu hút dòng vốn lớn vào thị trường vàng, dẫn đến sự tăng giá nhanh chóng. Tương tự, sự xuất hiện của Bitcoin Spot ETF cũng đã đưa một lượng vốn đáng kể vào thị trường tiền mã hoá, có khả năng dẫn đến sự tăng giá mạnh của Bitcoin trong một đến hai chu kỳ thị trường đầu tiên (4–8 năm). Dữ liệu từ Gold ETF không thể được sử dụng trực tiếp để dự đoán hiệu suất tương lai của Bitcoin Spot ETF. Tuy nhiên, hoàn toàn có cơ sở để dự báo sự tăng trưởng đáng kể của giá Bitcoin khi các ETF này tiếp tục phát triển trong những năm tới.









Kể từ khi ra mắt, Bitcoin Spot ETF đã đạt được thành công đáng kể, phần lớn nhờ vào sự chấp nhận ngày càng tăng của thị trường tiền mã hoá từ phía nhà đầu tư. Sự nhiệt tình này đã khơi mào các cuộc thảo luận trên toàn ngành, với Nate Geraci, Chủ tịch The ETF Store, dự đoán trong báo cáo triển vọng tiền mã hoá năm 2025 về việc các chính sách tiền mã hoá của chính quyền Trump có thể mở ra một chương mới cho Crypto ETF.





Khi niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường tiền mã hoá ngày càng sâu sắc, xu hướng này có khả năng thúc đẩy sự tăng trưởng ổn định cả về khối lượng giao dịch lẫn tài sản quản lý (AUM) của Bitcoin Spot ETF, mang đến cho nhà đầu tư nhiều lựa chọn đầu tư đa dạng hơn và các dịch vụ chất lượng cao hơn. Quan trọng hơn, động lực tăng trưởng tích cực này có tiềm năng tạo ra một vòng tuần hoàn phát triển, củng cố thêm đà tăng của *URLS-BTC_USDT* và mở ra những cơ hội đầu tư khổng lồ và hấp dẫn hơn cho các nhà đầu tư.





Là người dẫn đầu nổi bật trong ngành, MEXC cung cấp mức phí thấp nhất, dịch vụ chuyên nghiệp và thanh khoản vượt trội, trở thành lựa chọn hàng đầu cho giao dịch tiền mã hoá như *URLS-BTC_USDT*. MEXC cam kết mang đến cho người dùng trải nghiệm giao dịch an toàn, tiện lợi và hiệu quả, đồng thời thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của ngành thông qua đổi mới và các bước đột phá liên tục. Dù bạn là nhà đầu tư dài hạn tin tưởng vào tiềm năng của Bitcoin hay là nhà giao dịch tìm kiếm cơ hội ngắn hạn, MEXC luôn tận tâm cung cấp dịch vụ chất lượng cao nhất và chuyên nghiệp nhất.





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, lập kế hoạch tài chính, kế toán, tư vấn hay bất kỳ dịch vụ liên quan nào, cũng như không phải là khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và đầu tư một cách thận trọng. Mọi quyết định đầu tư được thực hiện theo ý kiến cá nhân của người dùng và không liên quan đến MEXC.