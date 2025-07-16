OKZOO: Xây dựng mạng AIOT với phần cứng độc quyền để tăng trưởng bùng nổ

Khi trí tuệ nhân tạo, mạng lưới cơ sở hạ tầng vật lý phi tập trung (DePIN) và trò chơi Web3 đang hội tụ ngày càng nhanh chóng, OKZOO nổi lên như một nhân tố chủ chốt với mô hình tích hợp dọc độc đáo. Dự án cam kết xây dựng mạng lưới quy mô lớn đầu tiên trên thế giới cho dữ liệu môi trường thực tế, hướng đến mục tiêu bứt phá trong lĩnh vực AIoT (Trí tuệ nhân tạo + IoT phi tập trung). Với hệ sinh thái gần 12 triệu người dùng, việc ra mắt ứng dụng thú cưng ảo AI V2 vào ngày 12/03 đã nhanh chóng thu hút hơn 700,000 người dùng. Với sự hỗ trợ chiến lược mạnh mẽ từ các lãnh đạo ngành, OKZOO đang nhanh chóng củng cố vị thế trên thị trường.









Trong khi DePIN đã đặt nền tảng cho mạng lưới phần cứng phi tập trung, OKZOO tin rằng AIoT mới thực sự là tương lai của lĩnh vực này. Sự phát triển này vượt qua việc phân tích dữ liệu - tích hợp sâu AI để nâng cao cả quá trình thu thập dữ liệu lẫn tương tác người dùng. Các phương pháp thu thập dữ liệu môi trường truyền thống gặp phải những thách thức như dữ liệu phân tán, thiếu cập nhật thời gian thực trong nhà và khó khăn trong việc xác minh. OKZOO giải quyết những khoảng trống này bằng cách xây dựng một mạng lưới do người dùng đóng góp, tập trung vào dữ liệu môi trường siêu bản địa hoá - như chất lượng không khí, mức độ tiếng ồn, nhiệt độ và độ ẩm - cung cấp cơ sở hạ tầng quan trọng cho các ứng dụng AI thế hệ tiếp theo trong giám sát sức khỏe, thành phố thông minh và nghiên cứu khí hậu. Định vị AIoT là "sự tiến hóa thế hệ tiếp theo và quy mô lớn của DePIN", OKZOO khai thác nhu cầu thị trường ngày càng tăng đối với các ứng dụng thực tiễn trong thế giới thực.









Hệ sinh thái của OKZOO được xây dựng dựa trên mô hình tích hợp chặt chẽ giữa phần cứng và phần mềm:





1) Thiết bị dòng P-mini: Các cảm biến di động này thu thập dữ liệu môi trường trong nhà và ngoài trời. Dòng sản phẩm này sẽ tiếp tục phát triển, với các phiên bản sắp ra mắt như P-mini O2 có dạng đồng hồ thông minh.

2) Ứng dụng thú cưng ảo AI OKZOO V2: Ra mắt vào ngày 12/03, ứng dụng tích hợp AI này kết nối trạng thái cảm xúc và hành vi của thú cưng ảo với dữ liệu môi trường theo thời gian thực do thiết bị P-mini của người dùng thu thập. Điều này biến việc thu thập dữ liệu thô thành một trải nghiệm tương tác ý nghĩa và gắn kết cảm xúc. Dựa trên thành công của phiên bản V1 thu hút 6.5 triệu người dùng, OKZOO V2 tiên phong với mô hình tương tác dữ liệu hoàn toàn mới.









Khác với nhiều dự án AI và DePIN phụ thuộc vào sản xuất của bên thứ ba - thường gặp các vấn đề như nút thắt cổ chai trong sản xuất và kiểm soát chất lượng - khả năng nghiên cứu & phát triển cũng như sản xuất nội bộ của OKZOO tạo thành một ưu điểm chiến lược quan trọng:





1) Đảm bảo khả năng mở rộng: Cho phép sản xuất thiết bị P-mini ổn định với quy mô lớn để đáp ứng tốc độ tăng trưởng người dùng và nhu cầu P-NFT.

2) Kiểm soát chất lượng & cải tiến nhanh chóng: Giúp cải thiện thiết kế nhanh chóng dựa trên phản hồi người dùng và tiến bộ công nghệ.

3) Hiệu quả chi phí dài hạn: Sản xuất nội bộ giúp kiểm soát chi phí tối ưu theo thời gian.

4) Linh hoạt chiến lược: Ngoài việc vận hành mạng lưới riêng, OKZOO còn có thể cung cấp giải pháp phần cứng cho các đối tác B2B khác đang gặp khó khăn trong sản xuất - mở ra dòng doanh thu mới và tạo sự khác biệt so với các đối thủ chỉ dựa trên phần mềm.













1) Phần thưởng đóng góp dữ liệu: Người dùng nhận token AIOT bằng cách vận hành thiết bị P-mini để thu thập dữ liệu môi trường - biến mỗi thiết bị thành một "máy đào dữ liệu".

2) Tham gia quản trị mạng lưới: Người nắm giữ token có thể stake AIOT để trở thành node xác thực hoặc nhà cung cấp dữ liệu, tham gia quản trị mạng lưới và nhận thưởng.

3) Tiện ích hệ sinh thái: AIOT được dùng cho các giao dịch trong ứng dụng như tương tác thiết bị và tiến hóa thú cưng ảo.

4) Quyền quản trị: Người nắm giữ token có thể bỏ phiếu cho các quyết định lớn như nâng cấp hệ sinh thái và định hướng phát triển.

5) Hỗ trợ nhà phát triển: AIOT được dự kiến làm phương thức thanh toán cho nhà sáng tạo nội dung tìm kiếm lợi nhuận và cho các nhà phát triển bên thứ ba truy cập API.

6) Cơ chế đổi mới P-NFT: Mỗi P-NFT tương ứng với khả năng nhận một thiết bị P-mini vật lý. Sau khi có được NFT (ví dụ qua đấu giá), người dùng phải nộp thiết bị vật lý để đủ điều kiện nhận phần thưởng đóng góp dữ liệu và mine AIOT, qua đó tạo ra mối liên kết mạnh mẽ giữa tài sản kỹ thuật số và giá trị thực.









Một vài chỉ số chính cho thấy tốc độ phát triển nhanh chóng của OKZOO:





1) Cơ sở người dùng: Hệ sinh thái hiện có gần 11.8 triệu người dùng, với ứng dụng V2 thu hút 700,000 người dùng chỉ trong tháng đầu tiên sau ra mắt.

2) Hỗ trợ tài chính: Dự án đã nhận đầu tư từ những người quan trọng, bao gồm các nhà sáng lập Bonk và Pepe, cũng như KOL nổi tiếng như 0xSun và Dingaling.

3) Đội ngũ mạnh: Đội ngũ cốt lõi quy tụ nhân sự đến từ những tổ chức hàng đầu như HASHED, Forbes và Cointelegraph, mang lại chuyên môn sâu rộng về tiền mã hoá, công nghệ AI và phát triển cộng đồng.









Với việc ra mắt thành công ứng dụng V2, tốc độ tăng trưởng người dùng ổn định và mở rộng quan hệ đối tác với các sàn giao dịch, OKZOO đã xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài. Dự án này là một cơ hội đầu tư vô cùng độc đáo và hấp dẫn khi kết hợp AI + DePIN + trò chơi + phần cứng, cùng câu chuyện AIoT thú vị, mô hình thu hút người dùng bằng trò chơi, lợi thế sản xuất mạnh, cơ chế NFT-vật lý sáng tạo và liên minh vững chắc trong ngành. Dù vẫn còn những thách thức như mở rộng phần cứng, giữ chân người dùng và cạnh tranh thị trường, mô hình tích hợp và khả năng sản xuất nội bộ của OKZOO đã giảm thiểu đáng kể các rủi ro liên quan. Tầm nhìn dài hạn của dự án vượt xa việc thu thập dữ liệu đơn thuần, mà là cùng cộng đồng và AI tạo ra một mô hình tương tác mới giữa con người và môi trường.





Với định hướng chiến lược rõ ràng, công nghệ tiên tiến, sức hút thị trường được kiểm chứng và lợi thế sản xuất mạnh mẽ, OKZOO đang xây dựng một hệ sinh thái năng động tích hợp ứng dụng hấp dẫn, phần cứng thông minh và dữ liệu môi trường. Được những tên tuổi lớn trong ngành hỗ trợ, OKZOO sẵn sàng dẫn đầu trong lĩnh vực AIoT, khai mở giá trị hệ sinh thái và tiềm năng tăng trưởng bùng nổ.









AIOT là token được mong đợi nhiều nhưng hiện chưa phổ biến rộng rãi trên các sàn lớn. Là sàn giao dịch cam kết khám phá các tài sản chất lượng cao, MEXC giúp người dùng tiếp cận sớm các token xu hướng và đầy tiềm năng. Với danh mục niêm yết đa dạng, phí cực thấp và môi trường giao dịch an toàn, đáng tin cậy, MEXC là lựa chọn uy tín của các nhà giao dịch toàn cầu.









Nạp : Đã mở : Đã mở

AIOT/USDT trong Khu vực Đổi mới: 17:00 25/04/2025 (Giờ VN) Giao dịchtrong Khu vực Đổi mới: 17:00 25/04/2025 (Giờ VN)

Rút : 17:00 26/04/2025 (Giờ VN)

Convert: 18:00 25/04/2025 (Giờ VN) : 18:00 25/04/2025 (Giờ VN)





Đừng bỏ lỡ cơ hội tham gia sớm vào dự án đầy tiềm năng - Truy cập MEXC ngay để đón đầu xu hướng trong lĩnh vực đang phát triển này. Bạn có thể mua AIOT trên MEXC theo các bước sau:





Spot hoặc Convert. 2) Tìm kiếm "AIOT" trên thanh tìm kiếm và chọn giao dịchhoặc

3) Chọn loại lệnh, nhập số lượng và giá mong muốn, sau đó hoàn thành giao dịch.









1,200,000 AIOT & 50,000 USDT. Bạn cũng có thể truy cập trang MEXC Airdrop+ . Hoàn thành các nhiệm vụ đơn giản để có cơ hội chia sẻ phần thưởng



