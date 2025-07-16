Nillion là mạng lưới điện toán mù (Blind Computation), một hệ thống tính toán và lưu trữ bảo mật được thiết kế cho trí tuệ nhân tạo và dữ liệu. Nillion sử dụng các công nghệ bảo vệ quyền riêng tư (PETNillion là mạng lưới điện toán mù (Blind Computation), một hệ thống tính toán và lưu trữ bảo mật được thiết kế cho trí tuệ nhân tạo và dữ liệu. Nillion sử dụng các công nghệ bảo vệ quyền riêng tư (PET
Nillion: Cuộc cách mạng mới trong máy tính riêng tư, định hình lại hệ sinh thái giá trị dữ liệu

16/07/2025
Nillion là mạng lưới điện toán mù (Blind Computation), một hệ thống tính toán và lưu trữ bảo mật được thiết kế cho trí tuệ nhân tạo và dữ liệu. Nillion sử dụng các công nghệ bảo vệ quyền riêng tư (PET) để thực hiện tính toán và lưu trữ, đồng thời duy trì tính bảo mật. Điều này mở ra các ứng dụng tiềm năng như AI cá nhân hóa bảo mật, cơ sở dữ liệu mã hóa và các ứng dụng bảo vệ quyền riêng tư.

NIL là token gốc của mạng Nillion, đóng vai trò là nền tảng bảo mật, quản trị và phát triển lâu dài của hệ thống. NIL điều phối việc khuyến khích các thành viên trong mạng lưới, đồng thời đảm bảo sự phát triển bền vững của hệ sinh thái.

1. Chức năng chính


  • Dịch vụ điều phối: Dùng để thanh toán các dịch vụ tính toán, lưu trữ dữ liệu, suy luận AI và phí giao dịch trong Petnet và lớp điều phối. Các nhà phát triển có thể sử dụng NIL để truy cập các dịch vụ tính toán bảo vệ quyền riêng tư của Nillion.
  • Điện toán mù (Blind Computation): Các nhà phát triển và người dùng có thể sử dụng NIL để lưu trữ và tính toán bảo mật.
  • Staking: Người sở hữu có thể stake NIL để hỗ trợ bảo mật mạng và nhận phần thưởng. Các validator phải gắn token NIL để xác nhận giao dịch và tính toán, đảm bảo bảo mật cho lớp điều phối.
  • Quản trị: Người sở hữu token NIL có thể tham gia vào quản trị phi tập trung bằng cách đề xuất và bỏ phiếu cho các nâng cấp giao thức, tham số mạng, phân bổ tài nguyên và các chương trình tài trợ cộng đồng.

2. Thông tin token NIL


  • Tên token: Nillion (NIL)
  • Tổng cung: 1,000,000,000 NIL
  • Nguồn cung tối đa: Không giới hạn (tỷ lệ lạm phát hàng năm là 1%, phụ thuộc vào mô hình phát hành và quản trị tự trị)
  • Nguồn cung lưu hành ban đầu: 195,150,000 NIL (chiếm 19.52% tổng cung)

3. Phân bổ token NIL


Tổng cung của NIL là 1 tỷ, với 19.52% lưu hành ban đầu. Phân bổ như sau:


  • Hệ sinh thái & phát triển (29%): Hỗ trợ sự phát triển của hệ sinh thái Nillion, bao gồm các chương trình khuyến khích nhà phát triển, phần thưởng cho validator, mở rộng mạng và các sáng kiến chiến lược nhằm thúc đẩy việc áp dụng thực tế.
  • Cộng đồng (20%): Phân bổ thông qua các chương trình khuyến khích, tài trợ và các sáng kiến cộng đồng khác.
  • Phát triển giao thức (10%): Tài trợ cho nghiên cứu, nâng cấp giao thức và chi phí vận hành để đảm bảo tính bền vững lâu dài.
  • Những người hỗ trợ sớm (21%): Phân bổ cho các nhà đầu tư Pre-Seed, Seed và năm 2024.
  • Nhóm đóng góp cốt lõi (20%): Phân bổ cho các thành viên đội ngũ sớm, cố vấn và những người đóng góp cho Nillion Labs, nhằm ghi nhận vai trò của họ trong phát triển mạng.

4. Lịch phát hành NIL


Khi Mainnet ra mắt, NIL sẽ được mở khóa và phân bổ cho cộng đồng thông qua airdrop và phân bổ ban đầu cho các thành viên cộng đồng.


5. Triển vọng tương lai


Việc ra mắt NIL đánh dấu sự khởi đầu chính thức của điện toán mù, mở ra cơ hội cho các ứng dụng sáng tạo như AI cá nhân hóa, thị trường dữ liệu và khoa học phi tập trung (DeSci) dựa trên dữ liệu nhạy cảm. Với bước đột phá này, mạng Nillion đang tăng tốc phát triển hệ sinh thái ứng dụng của mình, tích hợp với nhiều blockchain công khai hơn, củng cố hợp tác điện toán mù và không ngừng tối ưu hóa hiệu quả điều phối. Dự án nhắm đến mục tiêu thúc đẩy phi tập trung mạnh mẽ hơn, đồng thời giảm dần sự phụ thuộc vào các tổ chức tập trung.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp trong tài liệu này không cấu thành lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác, cũng không phải là khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn cung cấp thông tin chỉ nhằm mục đích tham khảo và không cung cấp lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của người dùng.


