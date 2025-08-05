Đà tăng của NFT: Pudgy Penguins đang mở rộng vượt khỏi thị trường tiền mã hoá ngách như thế nào

NFT một lần nữa thu hút sự chú ý của công chúng.





Sau khi trải qua giai đoạn suy thoái vào năm 2022 và 2023, lĩnh vực NFT đã chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ vào năm 2025. Theo dữ liệu từ Coingecko, tổng vốn hóa thị trường NFT đã vượt mốc $6.8 tỷ chỉ trong vòng 24 giờ, với hoạt động giao dịch tăng đáng kể và tâm lý thị trường hồi phục rõ rệt. Trung tâm của đà tăng này là dự án NFT blue-chip Pudgy Penguins, đã trở thành tâm điểm không thể bỏ qua.









Không chỉ có vốn hóa thị trường vượt qua bộ sưu tập lâu đời BAYC và chỉ đứng sau CryptoPunks, token hệ sinh thái PENGU của dự án cũng đã tăng hơn 200% trong thời gian ngắn. Về mặt mức độ gắn kết cộng đồng, mở rộng hệ sinh thái, độ phủ thương hiệu và dòng vốn, Pudgy Penguins đang tái định hình câu chuyện cốt lõi của thị trường tài sản tiền mã hoá như một IP gốc Web3.













Pudgy Penguins là dự án NFT ra mắt vào tháng 07/2021 trên blockchain Ethereum, bao gồm 8,888 hình đại diện chim cánh cụt độc đáo. Mỗi NFT sở hữu các đặc điểm được tạo ngẫu nhiên như phụ kiện, trang phục và biểu cảm. Với phong cách nghệ thuật dễ thương và gần gũi, bộ sưu tập nhanh chóng nhận được sự chú ý toàn cầu. Đợt mint đã được bán hết trong chưa đầy 20 phút và thu hút các nhà sưu tầm nổi tiếng như ngôi sao NBA Stephen Curry và rapper Snoop Dogg.









Vào đầu năm 2022, cộng đồng đã khởi xướng việc thay đổi lãnh đạo và CEO mới Luca Netz đã mua lại dự án với giá 750 ETH. Dưới sự lãnh đạo của ông, Pudgy Penguins bắt đầu chuyển mình thành một thương hiệu IP Web3 đa chiều. Người sở hữu đã hình thành cộng đồng có tên "The Huddle", tham gia vào quá trình quản trị và có quyền thương mại hóa NFT của mình, góp phần đưa Pudgy Penguins trở thành biểu tượng văn hóa kỹ thuật số toàn cầu.





Dự án kể từ đó đã áp dụng chiến lược mở rộng thương hiệu, đa dạng hóa và tích hợp vào thế giới thực - chuyển mình từ một dự án PFP (hình đại diện) đơn thuần thành một hệ sinh thái đa diện bao gồm IP, trò chơi, blockchain, token, đồ chơi và các bộ sưu tập phụ.





Hiện tại, hệ sinh thái Pudgy Penguins bao gồm:





Pudgy Toys - Dòng sản phẩm đồ chơi vật lý

Pudgy World - Nền tảng Web3 tương tác

PENGU - Token gốc của hệ sinh thái

Abstract Network - Blockchain Layer-2 chuyên biệt

Lil Pudgys - Bộ sưu tập phụ, cùng các tương tác AR và sáng kiến phát triển trò chơi













X (trước đây là Twitter), Giá trị thực sự của Pudgy Penguins không chỉ nằm ở các NFT mà còn ở văn hóa cộng đồng sôi động mà dự án đã xây dựng. Kể từ khi ra mắt, dự án đã thu hút một lượng lớn người hâm mộ tích cực, thường xuyên hoạt động trên các nền tảng như Discord Reddit và Instagram . Từ meme đến hình đại diện do người hâm mộ tạo ra, cộng đồng đã đóng vai trò then chốt trong việc định hình Pudgy Penguins như một hiện tượng văn hóa meme









Pudgy Penguins đã xây dựng một hệ sinh thái xoay quanh NFT một cách mạnh mẽ, bao gồm cả Abstract Network - một blockchain Layer-2 do Cube Labs phát triển dành cho các ứng dụng thân thiện với người dùng. Chuỗi này hỗ trợ các tính năng như Pudgy World, NFT dạng Soulbound, trò chơi và các tương tác do cộng đồng thúc đẩy. Token gốc của hệ sinh thái - PENGU - ban đầu được phát hành trên blockchain Solana và đang mở rộng sang các mạng khác, hướng đến khả năng tương thích đa chuỗi và tăng tính tiếp cận của hệ sinh thái.













Không giống như nhiều dự án NFT chỉ tồn tại trong lĩnh vực blockchain hoặc trên mạng xã hội, Pudgy Penguins đã thành công khi thâm nhập vào thị trường đại chúng. Dòng sản phẩm Pudgy Toys hiện đã có mặt tại hơn 5,000 điểm bán lẻ trên toàn cầu, bao gồm các chuỗi lớn như Walmart, Target và Walgreens. Tính đến năm 2025, dòng sản phẩm đồ chơi này đã đạt doanh thu hơn $10 triệu, qua đó tăng đáng kể độ phủ thương hiệu và giá trị thương mại.





Đáng chú ý, người sở hữu NFT có thể nộp đơn xin cấp phép để tham gia thương mại hóa IP, nhận phần chia doanh thu từ các sản phẩm và đồ chơi đồng thương hiệu, từ đó tạo cầu nối giữa quyền sở hữu kỹ thuật số và giá trị thực tế.









Kể từ năm 2024, đội ngũ Pudgy Penguins đã huy động được $11 triệu vốn đầu tư , dẫn đầu bởi Founders Fund, với sự tham gia của các nhà đầu tư hàng đầu như Fenbushi Capital và 1kx. Khoản đầu tư này hỗ trợ phát triển liên tục Abstract Network và hệ sinh thái Cube Labs rộng lớn hơn, nhấn mạnh tiềm năng thương mại và tăng trưởng dài hạn của dự án.













Từ tháng 06/2025, hình đại diện Pudgy Penguins đã trở thành xu hướng lan truyền trong cộng đồng tiền mã hoá. Các tên tuổi lớn trong ngành như VanEck và OpenSea cũng tham gia khi cập nhật hồ sơ chính thức với hình ảnh nghệ thuật theo phong cách Pudgy. Làn sóng hưởng ứng này, kết hợp với các khoảnh khắc nổi bật như sự xuất hiện của thú bông Pudgy tại lễ rung chuông Nasdaq của VanEck, đã làm tăng độ phủ thương hiệu và sự bàn luận trong cộng đồng.





Sự tương tác đa ngành, từ tài chính truyền thống đến cộng đồng kỹ thuật số, đã góp phần thúc đẩy mạnh mẽ mức độ hiển thị trên thị trường cho Pudgy. Theo NFTGo, khối lượng giao dịch NFT Pudgy Penguins đã vượt $13.72 triệu vào giữa tháng 07, với mức tăng hàng tháng hơn 110%. Trong khi đó, token gốc PENGU đã tăng hơn 216% chỉ trong 30 ngày.









Vào tháng 06/2025, Canary Capital đã nộp đề xuất ETF sáng tạo lên SEC Hoa Kỳ, nhằm tạo ra ETF tài sản tiền mã hoá lai đầu tiên bằng cách kết hợp token PENGU (80-95%) với NFT Pudgy Penguins (5-15%). Động thái này đã tạo ra hiệu ứng dây chuyền trong cả giới tài chính truyền thống lẫn cộng đồng Web3.





Đề xuất này được đánh giá rộng rãi là một cột mốc trong quá trình tài chính hoá NFT, cho thấy thị trường truyền thống đang đánh giá lại tài sản NFT. Tâm lý nhà đầu tư tăng vọt, thúc đẩy giá của PENGU và giá sàn Pudgy Penguins - củng cố thêm vị thế của Pudgy trong các câu chuyện đầu tư của tổ chức.









Vào cuối tháng 07, tin đồn Pudgy Penguins đang mua lại sàn giao dịch NFT OpenSea bắt đầu lan truyền trên mạng xã hội. Vào ngày 26/07, Beau - Trưởng bộ phận An ninh của Pudgy - đã trực tiếp lên tiếng về tin đồn: "Pudgy Penguins không mua OpenSea… bình tĩnh nào", xác nhận rằng đội ngũ đang tập trung vào việc hợp tác thay vì mua lại. Dù vậy, sự xôn xao truyền thông đã tạo ra hiệu ứng tích cực cho cả giá sàn NFT và token PENGU.





Mặc dù thông tin đã bị phủ nhận nhanh chóng (Beau, Trưởng bộ phận An ninh của Pudgy, thậm chí đã đăng bài đính chính trên X ), tốc độ lan truyền của tin đồn vẫn góp phần tăng mạnh độ phủ của dự án và tạo ra nhiều cuộc thảo luận sôi nổi.









Từ góc độ đầu tư, dù tin tức là sai sự thật, nhưng điều này phản ánh sự tự tin của cộng đồng vào tiềm năng mở rộng của Pudgy - củng cố thêm vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực NFT.









Pudgy Penguins không chỉ là một dự án NFT, mà đang tiến hoá thành một hiện tượng văn hoá.





Trong thời đại mà mọi thứ đều có thể trở thành IP, Pudgy mang đến một cảm giác rõ ràng hiếm thấy trong không gian NFT thông qua hình ảnh chim cánh cụt dễ thương và ấm áp, nền tảng cộng đồng vững chắc, thành công thương mại trong thế giới thực và lộ trình công nghệ rõ ràng. Khi thị trường NFT đang cho thấy các dấu hiệu phục hồi, câu chuyện của Pudgy Penguins có thể chỉ mới bắt đầu.





Trong tương lai, Pudgy có thể không chỉ là một hình đại diện, mà còn là một thương hiệu, một trò chơi, một thế giới, hoặc thậm chí là biểu tượng cho kỷ nguyên Web3 mới. Thời gian sẽ trả lời điều này.









