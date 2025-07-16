Trong năm 2024, MEXC đã tổ chức tổng cộng 2,022 sự kiện airdrop token mới, với tổng phần thưởng được phân bổ hơn 127 triệu USDT. Trung bình mỗi tháng, người dùng tham gia nhận được 10.62 triệu USDT, vTrong năm 2024, MEXC đã tổ chức tổng cộng 2,022 sự kiện airdrop token mới, với tổng phần thưởng được phân bổ hơn 127 triệu USDT. Trung bình mỗi tháng, người dùng tham gia nhận được 10.62 triệu USDT, v
Báo cáo sự kiện MX Zone Tháng 12

16/07/2025MEXC
0m
Trong năm 2024, MEXC đã tổ chức tổng cộng 2,022 sự kiện airdrop token mới, với tổng phần thưởng được phân bổ hơn 127 triệu USDT. Trung bình mỗi tháng, người dùng tham gia nhận được 10.62 triệu USDT, với tỷ lệ lợi nhuận hàng năm lên đến 71%! Việc nắm giữ token MX*URLS-MX_USDT* sẽ giúp bạn tận hưởng các lợi ích của MEXC. Để tìm hiểu thêm về các lợi ích của việc sở hữu MX, bạn có thể tham khảo bài viết "Ba lợi ích hàng đầu dành cho chủ sở hữu MX".

1. Báo cáo sự kiện MX Zone tháng 12


Trong tháng 12 năm 2024, MEXC đã tổ chức tổng cộng 120 sự kiện airdrop và phân bổ phần thưởng trị giá hơn 7.98 triệu USDT, với APY lên đến 54%.

Theo số liệu thống kê từ MEXC về các sự kiện airdrop tháng 12, 06 token hàng đầu đều ghi nhận mức tăng hơn 190%. Dẫn đầu là token AIMONICA ghi nhận mức tăng ấn tượng 606.11%, trở thành token có mức tăng mạnh nhất trong tháng. Theo sau là BLADE với mức tăng 510.80%. Các dự án SETAI, FLAY, SEN, và TMAI có mức tăng lần lượt là 314.90%, 241.85%, 216.80%, và 192.90%. Nhìn chung, các nhà đầu tư tham gia vào các dự án này đều đạt được lợi nhuận đáng kể trong thời gian ngắn, đặc biệt là 2 dự án đầu có tỷ suất lợi nhuận vượt trội hơn, cho thấy sức hấp dẫn đầu tư cao.

Top 06 token nổi bật tháng 12/2024

Tên dự án
Thời gian airdrop
(Thời gian cam kết MX)
% tăng trưởng
(Tính đến ngày 31/12)
AIMONICA
19/12/2024
606.11%
BLADE
23/12/2024
510.80%
SETAI
30/12/2024
314.90%
FLAY
03/12/2024
241.85%
SEN
29/12/2024
216.80%
TMAI
04/12/2024
192.90%

2. Hướng dẫn tham gia sự kiện airdrop


Kickstarter là sự kiện airdrop miễn phí được tổ chức dành riêng cho người dùng nắm giữ MX. Bạn có thể đăng ký tham gia các sự kiện này bằng cách nắm giữ tối thiểu 25 token MX trong 24 giờ liên tiếp.

Hệ thống sẽ thực hiện chụp nhanh ngẫu nhiên ba lần mỗi ngày. Để đủ điều kiện tham gia, trước 22:59 (Giờ VN) ngày trước khi sự kiện diễn ra, bạn cần nắm giữ tối thiểu 25 MX ở tài khoản Spot trong 24 giờ liên tiếp. Nếu số lượng MX giảm xuống dưới 25 MX bất kỳ lúc nào trong khoảng thời gian này, bạn sẽ không đủ điều kiện tham gia.

Truy cập trang web chính thức của MEXC. Ở đầu trang chủ, chọn [Spot] từ thanh điều hướng, bạn sẽ thấy cổng để truy cập sự kiện Kickstarter.


3. Hướng dẫn mua MX


Nếu chưa phải là người dùng nắm giữ MX và muốn tham gia các sự kiện Kickstarter, bạn cần mua và nắm giữ tối thiểu 25 token MX*URLS-MX_USDT* trên MEXC. Để tìm hiểu cách mua MX, vui lòng tham khảo "Hướng dẫn mua MX chỉ trong một phút".

Ngoài cơ hội tham gia các sự kiện airdrop miễn phí, việc sở hữu token MX còn mang lại nhiều ưu đãi hấp dẫn, bao gồm giảm phí giao dịch. Là người dùng nắm giữ MX, bạn có thể sử dụng MX để thanh toán phí giao dịch Spot và USDT-M Futures, đồng thời tận hưởng ưu đãi giảm 20%. Đặc biệt, nếu bạn duy trì tối thiểu 500 MX ở tài khoản Spot trong 24 giờ liên tiếp, bạn sẽ được hưởng ưu đãi giảm 50% phí giao dịch.

MEXC thu hút lượng lớn người dùng nhờ vào danh mục token đa dạng và phí giao dịch cực thấp. Ngoài ra, MEXC còn là lựa chọn yêu thích của nhiều người dùng vì trải nghiệm chất lượng cao như thanh khoản vượt trội, thao tác liền mạch, bảo mật ổn định và dịch vụ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp. MEXC luôn tuân thủ nguyên tắc "Người dùng trên hết", nỗ lực tạo ra một môi trường giao dịch an toàn, hiệu quả và thân thiện với người dùng.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng hiểu rõ đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.


