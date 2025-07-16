Mind Network: Dẫn đầu kỷ nguyên mới về bảo vệ quyền riêng tư và internet phi tập trung









Mind Network là một giao thức cơ sở hạ tầng mã hoá được thiết kế cho AI và Web3, giúp bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu và khả năng hợp tác an toàn. Giao thức hỗ trợ các AI Agent hoạt động an toàn, đưa ra quyết định độc lập và tương tác cộng tác trong các hệ sinh thái phi tập trung.





Cốt lõi của Mind Network là tiên phong trong cơ sở hạ tầng mã hóa đồng hình hoàn toàn (Fully Homomorphic Encryption - FHE), cam kết xây dựng một web được mã hóa hoàn toàn bằng cách cho phép dữ liệu cũng như tính toán AI được mã hóa hoàn toàn và chống lượng tử. Giao thức cung cấp mã hóa đầu cuối trên toàn ngành trong nhiều lĩnh vực như AI, blockchain mô-đun, trò chơi, quản lý tài sản và DePIN.





Mind Network cũng hợp tác với các công ty hàng đầu trong ngành như Zama để đồng phát triển HTTPZ, giao thức internet zero trust đặt ra tiêu chuẩn Web3 mới cho AI đáng tin cậy và tính toán dữ liệu trên chuỗi.













Mind Network đã huy động được $12.5 triệu từ các quỹ đầu tư mạo hiểm hàng đầu bao gồm Binance Labs, Cogitent, HashKey, Animoca Brands, Chainlink, v.v. Dự án cũng đã nhận được hai khoản tài trợ nghiên cứu từ Ethereum Foundation để phát triển công nghệ FHE.





Mind Network hợp tác với các đơn vị hàng đầu trong ngành như Zama nhằm đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ FHE. Đây là dự án đầu tiên triển khai TFHE-rs v1.0.0 (thư viện FHE sẵn sàng sản xuất đầu tiên của Zama) trong các ứng dụng thực tế và đã thực hiện mã nguồn mở cho một số codebase FHE-Rust, bao gồm FCN (FHE Consensus Network), MindChain, Swarms-rust, v.v.





Những đóng góp này đang thúc đẩy sự đổi mới trong lĩnh vực tính toán mã hóa (encrypted computation), đồng thời thúc đẩy tầm nhìn về hệ sinh thái Web3 và AI được mã hóa hoàn toàn. Với nghiên cứu tiên tiến, quan hệ đối tác chặt chẽ trong ngành và cam kết đổi mới nguồn mở, Mind Network đang dẫn đầu tương lai của tính toán mã hóa. Bằng cách phổ cập bảo mật của FHE, Mind Network đang thiết lập các tiêu chuẩn mới về quyền riêng tư, bảo mật và sự tin cậy trong thế giới phi tập trung.

















AgenticWorld là một hệ sinh thái AI phi tập trung được thiết kế cho các AI Agent an toàn và tự chủ. Được xây dựng trên công nghệ FHE, nền tảng hỗ trợ tính toán mã hóa để đảm bảo quyền riêng tư của dữ liệu trong các hệ thống multi-agent (Multi-Agent System - MAS). AgenticWorld tích hợp lớp bảo mật và trung tâm tương tác, cho phép AI cộng tác không cần tin cậy trên Web3 và DeFi, cũng như hỗ trợ danh tính phi tập trung và học máy (machine learning) bảo mật.









MindChain là blockchain công khai đầu tiên được xây dựng trên FHE, được thiết kế riêng cho các AI Agent. Nền tảng này hỗ trợ tính toán mã hóa, cộng tác an toàn và hệ sinh thái AI tự chủ. MindChain cũng tích hợp Zero-Knowledge Proof (ZKP), Trusted Execution Environments (TEE), Multi-Party Computation (MPC), danh tính phi tập trung và các khuôn khổ tính toán GPU để đảm bảo khả năng mở rộng.









Được phát triển bởi Chainlink, FHE Bridge là một giao thức chuỗi chéo bảo mật, sử dụng FHE và Stealth Address Protocol (SAP) để hỗ trợ các giao dịch riêng tư, chống lượng tử, đảm bảo khả năng tương tác liền mạch trên các hệ sinh thái blockchain.









MindChain là blockchain đầu tiên dựa trên FHE được thiết kế riêng cho các AI Agent. Dự án giải quyết các thách thức về bảo mật và độ tin cậy mà các AI Agent phải đối mặt trong cả môi trường Web2 và Web3, đảm bảo chúng có thể hoạt động trong một môi trường hoàn toàn riêng tư và bảo vệ tính toàn vẹn.





Bằng cách ứng dụng FHE, MindChain giúp thực hiện các phép tính trực tiếp trên dữ liệu được mã hóa, nghĩa là các AI Agent có thể xử lý thông tin nhạy cảm mà không cần giải mã. Phương pháp tiếp cận mang tính cách mạng này đảm bảo quyền riêng tư, bảo mật dữ liệu và cộng tác không cần tin cậy, giúp MindChain trở thành cơ sở hạ tầng quan trọng cho các hệ sinh thái do AI điều khiển.









Kiến trúc của AgenticWorld được thiết kế để hỗ trợ hệ sinh thái của các AI Agent thông minh một cách an toàn, năng động và có tính tự chủ cao. Hệ thống bao gồm bốn lớp chính - Lớp AI Agent, lớp mở rộng, lớp nền tảng và lớp dịch vụ - mỗi lớp đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hoạt động AI liền mạch:









Hoạt động như giao diện cho các AI Agent trên cả Web2 và Web3, hỗ trợ:

Các nền tảng Web3 như Swarms, Eliza và Virtuals

Các nền tảng Web2 như World AI Health và DeepSeek

Các tích hợp trong tương lai sẽ tiếp tục mở rộng khả năng của lớp này









Cung cấp giải pháp bảo mật toàn diện cho các AI Agent, bao gồm:

Bảo mật đồng thuận: Đảm bảo ra quyết định đáng tin cậy trong môi trường phi tập trung

Bảo mật tính toán: Bảo vệ tính toàn vẹn của quá trình xử lý AI

Bảo mật dữ liệu: Thực hiện xử lý dữ liệu bảo vệ quyền riêng tư

Bảo mật giao tiếp: Bảo vệ các tương tác của Agent giữa các mạng









Lớp này là MindChain, được hỗ trợ bởi các thành phần sau:





Randgen: Trình tạo số ngẫu nhiên thực trên chuỗi, hoạt động dựa trên FHE

FCN (FHE Consensus Network)

FDN (FHE Decryption Network)

AgentConnect Hubs: Tạo điều kiện cho sự hợp tác an toàn giữa các Agent









Lớp này tích hợp nhiều dịch vụ phi tập trung thông qua các trung tâm để cung cấp khả năng nâng cao cho AI Agent, bao gồm:

Zero-Knowledge Proof (ZKP) qua Lumoz: Tăng cường xác minh quyền riêng tư

Trusted Execution Environments (TEE) qua Phala: Cho phép xử lý AI an toàn

Lưu trữ, bộ nhớ và khả năng tương tác thông qua Chainlink: Đảm bảo xử lý dữ liệu liền mạch

Tính toán GPU qua io.Net : Cung cấp sức mạnh xử lý AI có thể mở rộng Cung cấp sức mạnh xử lý AI có thể mở rộng

Dịch vụ suy luận qua Allora: Tối ưu hóa dự đoán AI theo thời gian thực

AgentText qua Aptos: Hỗ trợ giao tiếp và xử lý văn bản do AI điều khiển













Khi hệ sinh thái AgenticWorld phát triển thành cơ sở hạ tầng AI tự động phi tập trung hoàn chỉnh, token FHE trở thành tài sản nền tảng thúc đẩy tầm nhìn này. Được thiết kế để đảm bảo khả năng mở rộng, bảo mật và tiện ích, FHE không chỉ là một token, mà là mạch sống của kỷ nguyên internet mới, nơi quyền riêng tư, trí tuệ và phi tập trung hội tụ.









Thúc đẩy trí tuệ: Thúc đẩy đào tạo, thực hiện nhiệm vụ và chu kỳ phần thưởng cho các Agent thông minh, từ đó thúc đẩy sự phát triển của AI.

Tính toán bảo vệ quyền riêng tư: Đảm bảo tính toán an toàn thông qua FHE, bảo vệ quyền riêng tư của dữ liệu, đồng thời cho phép thanh toán phí tính toán.

Quản trị phi tập trung: Cho phép tham gia vào MindDAO và các đề xuất dựa trên trung tâm nhằm định hình tương lai của AgenticWorld.

Luân chuyển giá trị liên chuỗi: Hỗ trợ khả năng tương tác liền mạch giữa MindChain, Ethereum và BNB Smart Chain thông qua cầu nối liên chuỗi chính thức.









Việc staking token FHE và ra mắt AgenticWorld chỉ là bước khởi đầu. Những gì sắp tới bao gồm:

Môi trường đào tạo nâng cao cho AI Agent

Ứng dụng AI phi tập trung trong thế giới thực

Công cụ phối hợp chuỗi chéo

Quản trị hoàn toàn do cộng đồng dẫn dắt thông qua MindDAO









Việc nắm giữ token FHE giúp truy cập độc quyền vào toàn bộ hệ sinh thái AgenticWorld và Mind Network, đưa bạn trở thành người tiên phong trong làn sóng đổi mới AI phi tập trung. Sau đây là những quyền lợi chính dành cho người nắm giữ $FHE:





Quyền tiếp cận sớm & tiện ích: Stake FHE để kích hoạt và vận hành các AI Agent phi tập trung, tham gia vào ứng dụng AI trong thế giới thực và hỗ trợ các nhiệm vụ cũng như đào tạo thông minh.





Nhận thưởng: Nhận phần thưởng bằng cách stake token, đào tạo các Agent thông minh và đóng góp tài nguyên tính toán - hưởng lợi trực tiếp từ hoạt động và sự phát triển của mạng lưới.





Quyền quản trị: Đóng góp vào sự phát triển của AgenticWorld bằng cách tham gia MindDAO và các đề xuất dựa trên trung tâm. Góp phần định hình tính năng, quan hệ đối tác và các quyết định quan trọng.





Bảo vệ quyền riêng tư nâng cao: Truy cập vào khả năng tính toán do FHE cung cấp, mang đến các dịch vụ AI bảo vệ quyền riêng tư và đảm bảo dữ liệu của bạn luôn được bảo mật trong quá trình sử dụng.









Nếu bạn đang tìm kiếm một sàn giao dịch đáng tin cậy với thanh khoản vượt trội, tùy chọn đòn bẩy linh hoạt và các tính năng chuyển đổi liền mạch, MEXC là lựa chọn lý tưởng. Đừng bỏ lỡ cơ hội đầu tư vào token FHE đầy tiềm năng!





