MilkyWay: Hợp nhất bảo mật blockchain và thúc đẩy hệ sinh thái mô-đun





Hệ sinh thái blockchain hiện đang phải đối mặt với tình trạng bảo mật bị phân mảnh, khi các dự án và chuỗi hoạt động độc lập - mỗi dự án có trình xác thực và mạng staking riêng. Điều này dẫn đến tài sản bị phân tán, bảo mật bị suy yếu và kém hiệu quả do cơ sở hạ tầng dư thừa.





MilkyWay giải quyết vấn đề này thông qua việc restaking, cho phép tài sản đã stake bảo mật nhiều chuỗi cùng lúc. Bằng cách hợp lý hóa mạng lưới trình xác thực và hợp nhất các nguồn lực, MilkyWay tăng cường bảo mật trên toàn hệ sinh thái và nâng cao hiệu quả tổng thể.









Ra mắt vào tháng 12/2023, MilkyWay được thành lập bởi các kỹ sư từ Tendermint, Osmosis, Cosmostation, Oak Security và Composable Finance.





MilkyWay đặt mục tiêu trở thành layer bảo mật của hệ sinh thái blockchain mô-đun bằng cách tận dụng Liquid Staking Token (LST), restaking và dịch vụ xác thực tài sản (Asset Validation Service - AVS). Giao thức này cân bằng giữa bảo mật và thanh khoản đồng thời tạo ra cơ hội lợi nhuận cho người dùng.





Giao thức được tích hợp với hơn một chục nền tảng DeFi, cung cấp giao dịch, đòn bẩy, cho vay, v.v. Người dùng có thể nhận được cả phần thưởng staking và lợi nhuận DeFi bổ sung. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng giá trị khóa (Total Value Locked - TVL) của MilkyWay đã gần đạt $190 triệu.













MilkyWay cung cấp giải pháp liquid staking cho token gốc của Celestia, TIA. Người dùng staking TIA thông qua MilkyWay, sẽ nhận lại token đại diện trên chuỗi (receipt token) có tên là milkTIA.





TIA đã stake giúp bảo mật mạng Celestia, trong khi người dùng có thể đồng thời sử dụng milkTIA trên nhiều ứng dụng DeFi khác nhau, chẳng hạn như:

Cung cấp thanh khoản cho các cặp giao dịch trên DEX Osmosis

Tham gia giao dịch vĩnh cửu trên các nền tảng như Levana và dYdX

Sử dụng milkTIA làm tài sản thế chấp để vay trên Mars Protocol









Kiến trúc mô-đun của Celestia tách layer thực thi khỏi layer đồng thuận và lớp dữ liệu. Tuy nhiên, layer đồng thuận của Celestia không hỗ trợ thực thi hợp đồng thông minh và quản lý tài khoản chuỗi chéo, gây ra những thách thức đáng kể cho việc triển khai liquid staking.





Để giải quyết vấn đề này, MilkyWay được triển khai trên Osmosis, sử dụng hợp đồng thông minh CosmWasm để tạo điều kiện thuận lợi cho việc nạp, rút TIA và phân bổ phần thưởng. Giao thức cũng có hệ thống giám sát ngoài chuỗi tùy chỉnh, giúp quản lý các tương tác giữa hợp đồng staking và mạng lưới Celestia. Để đảm bảo tính bảo mật và toàn vẹn, MilkyWay kết hợp một mạng lưới trình xác thực đáng tin cậy để xác minh và giám sát các hoạt động này. Hiện tại, bộ trình xác thực bao gồm 20 thành viên đang hoạt động.













1) Người dùng stake Celestia và Initia: Người dùng stake TIA hoặc INIT có thể nhận được phần thưởng staking cơ bản mà không bị khóa tài sản, đồng thời vẫn linh hoạt tham gia vào nhiều cơ hội DeFi khác nhau.





2) Người dùng restake: Người dùng có thể restake các tài sản đã stake trước đó để bảo vệ các dự án và dịch vụ mới nổi, từ đó nhận thêm phần thưởng bổ sung ngoài lợi nhuận hiện có.





3) Nhà đầu tư và nhà cung cấp thanh khoản: Những người tham gia muốn đa dạng hóa danh mục có thể tận hưởng việc tiếp cận cơ sở hạ tầng blockchain theo mô-đun, liquid staking derivative (LSD) và dịch vụ restaking, mở ra các cơ hội lợi nhuận bền vững mới.





4) Nhà phát triển dịch vụ (AVS Builder): Nhà phát triển có thể nhanh chóng tích hợp một layer bảo mật an toàn và có thể mở rộng mà không cần thiết kế token staking gốc, xây dựng bộ xác thực, thu hút người dùng staking hoặc tạo dựng lòng tin thị trường, từ đó giúp rút ngắn thời gian triển khai.





5) Nhà vận hành và trình xác thực: Nhà vận hành node và trình xác thực có thể mở rộng nguồn lợi nhuận bằng cách hỗ trợ nhiều dịch vụ xác thực tài sản (Asset Validation Service - AVS) trên toàn mạng MilkyWay.









1) Cơ sở hạ tầng đáng tin cậy và được kiểm toán: MilkyWay là đơn vị tiên phong hàng đầu trong liquid staking cho Celestia, với nền tảng bảo mật mạnh mẽ. Các hợp đồng thông minh của giao thức đã trải qua các cuộc kiểm toán chuyên nghiệp và đã nhận được sự công nhận cũng như tin tưởng rộng rãi từ cộng đồng.





2) Nâng cao hiệu suất vốn: MilkyWay hỗ trợ người dùng vừa nhận phần thưởng staking, vừa tham gia DeFi. Thông qua việc restaking, người dùng có thể tối ưu hóa hiệu suất vốn - sử dụng cùng một tài sản để bảo mật nhiều mạng và nhận thêm lợi nhuận.





3) Bảo mật liền mạch, có thể mở rộng: MilkyWay cung cấp một khung restaking plug-and-play, giúp các dự án không cần xây dựng mạng lưới trình xác thực từ đầu. Nhà phát triển chỉ cần xác định các yêu cầu bảo mật và người dùng có thể tham gia dựa trên các ưu đãi về phần thưởng - đơn giản hóa quy trình tích hợp và khả năng mở rộng.





4) Hệ sinh thái do cộng đồng thúc đẩy: MilkyWay thúc đẩy một hệ sinh thái năng động, do cộng đồng dẫn dắt, bao gồm các cầu nối chuỗi chéo, giao thức DeFi, nhà cung cấp AVS và nhà vận hành node. Bằng cách hỗ trợ chia sẻ bảo mật và thanh khoản, mạng tạo ra khả năng hợp nhất mạnh mẽ và hiệu ứng lan toả trên toàn bộ bối cảnh blockchain mô-đun.









Token gốc của MilkyWay, MILK, vừa là tài sản quản trị vừa là tài sản chia sẻ lợi nhuận. Người dùng nắm giữ MILK có thể tham gia vào các quyết định quan trọng của hệ sinh thái, như nâng cấp giao thức, cấu trúc phí và triển khai tính năng, đồng thời nhận được một phần lợi nhuận do giao thức tạo ra.





Theo thông tin chính thức, 10% tổng cung MILK sẽ được airdrop đến người dùng stake TIA như là phần thưởng cho những đóng góp vào hệ sinh thái.









MilkyWay giải quyết thách thức về bảo mật blockchain bị phân mảnh thông qua các giải pháp liquid staking và restaking đột phá. Bằng cách nâng cao hiệu suất vốn và thúc đẩy động lực từ cộng đồng, MilkyWay đang nổi lên như một nhân tố chủ chốt trong hệ sinh thái blockchain mô-đun - rất đáng để theo dõi khi lĩnh vực này tiếp tục phát triển.





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo hiểu đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.