Con đường lợi nhuận của MicroStrategy: "Chiến lược thắng thụ động" của BTC có thực sự hiệu quả?

Sau ba năm, nhờ sự tăng vọt gần đây của Bitcoin với đỉnh cao mới, vốn hoá thị trường tiền mã hoá toàn cầu đã đạt mức ấn tượng 3.11 nghìn tỷ USDT vào ngày 12/11, tăng 6.8% trong 24 giờ qua và vượt qua kỷ lục trước đó là 3.069 nghìn tỷ USDT vào ngày 09/11/2021.





Trong khi đó, cổ phiếu của MicroStrategy đóng cửa ở mức cao kỷ lục là $340 vào ngày 11/11, tăng vọt 25.73% chỉ trong một ngày. Nhà phân tích ETF cấp cao của Bloomberg, Eric Balchunas đã nhấn mạnh trên X về khối lượng giao dịch hàng ngày của MicroStrategy đã đạt mức đáng kinh ngạc là $12 tỷ, gấp sáu lần khối lượng của những gã khổng lồ như JPMorgan hoặc General Electric.





MicroStrategy, một công ty không gắn liền với hoạt động "sản xuất" truyền thống, đã phá vỡ những quy chuẩn định giá thị trường thông qua các khoản đầu tư táo bạo và mạnh tay vào Bitcoin. Chiến lược này đã đưa MicroStrategy trở thành một trong những công ty nắm giữ Bitcoin lớn nhất và độc đáo nhất toàn cầu.









Michael Saylor, đồng sáng lập MicroStrategy, đã tạo dựng được danh tiếng là nhà đầu tư có tầm nhìn xa trong lĩnh vực Bitcoin. Trong một cuộc trò chuyện gần đây với các nhà phân tích của Bernstein, Saylor đã chia sẻ suy nghĩ đằng sau chiến lược Bitcoin táo bạo của MicroStrategy. Ông đã khẳng định Bitcoin như một kho lưu trữ giá trị vượt trội hơn tiền mặt, đặc biệt trong thời kỳ lạm phát gia tăng và rủi ro mất giá tiền tệ.





Cách tiếp cận Bitcoin của MicroStrategy không đơn thuần là một chiến lược mua và nắm giữ truyền thống. Thay vào đó là một kế hoạch được tính toán để huy động vốn bằng cách phát hành trái phiếu để mua Bitcoin, sử dụng đòn bẩy một cách chiến lược nhằm tối đa lợi nhuận.





Chiến lược nắm giữ và tích luỹ dài hạn: Kể từ năm 2020, MicroStrategy đã đầu tư quy mô lớn vào Bitcoin, định vị đây như một tài sản chiến lược dài hạn. Theo dữ liệu chi tiết trên trang SaylorTracker, kể từ khi MicroStrategy triển khai chiến lược đầu tư Bitcoin vào tháng 08/2020, công ty đã hoạt động rất tích cực trên thị trường Bitcoin, với tổng cộng 44 giao dịch mua và chỉ một giao dịch bán. (Lưu ý: SaylorTracker là trang web theo dõi lịch sử tích luỹ Bitcoin của MicroStrategy, với các chấm màu xanh lá cây biểu thị giao dịch mua BTC.)

MicroStrategy huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếu và trái phiếu chuyển đổi, thực hiện "Kế hoạch 21/21", với mục tiêu huy động $42 tỷ trong ba năm tới ($21 tỷ từ phát hành cổ phiếu và $21 tỷ từ chứng khoán thu nhập cố định) để mua thêm Bitcoin.

MicroStrategy rất coi trọng việc quản lý và mở rộng lượng Bitcoin nắm giữ, đồng thời giới thiệu chỉ số "BTC Yield" để theo dõi sự tăng trưởng Bitcoin nắm giữ trên mỗi cổ phiếu.

MicroStrategy duy trì tính minh bạch cao trong các khoản đầu tư Bitcoin, thường xuyên công bố lượng Bitcoin nắm giữ và dữ liệu tài chính liên quan. Công ty cũng tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn kế toán, chẳng hạn như điều chỉnh suy giảm giá trị (impairment) đối với Bitcoin nắm giữ.

MicroStrategy tối ưu hoá cơ cấu vốn thông qua đòn bẩy thông minh và các chiến lược tài chính để giảm rủi ro và tăng lợi nhuận, đồng thời theo dõi chặt chẽ các xu hướng thị trường và các thay đổi về quy định để điều chỉnh chiến lược đầu tư khi cần thiết.









Với sự thúc đẩy kép từ chiến thắng bầu cử của Trump, Bitcoin vượt ngưỡng 89,000 USDT, cổ phiếu của MicroStrategy (MSTR) đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục là $356. Mức tăng đáng chú ý này đã khiến MSTR trở thành một trong những cổ phiếu có hiệu suất hoạt động tốt nhất của Mỹ trong năm.









Theo dữ liệu (tính đến giữa tháng 10/2024), MicroStrategy là một trong những công ty nắm giữ Bitcoin lớn nhất, đã chứng kiến cổ phiếu MSTR tăng vọt hơn 1,600% kể từ khi đưa ra chiến lược đầu tư Bitcoin vào tháng 08/2020, vượt trội hơn BTC cũng như các cổ phiếu công nghệ lớn của S&P 500 như Nvidia.









According to market data: Năm nay, hiệu suất của MSTR càng vượt xa BTC. Theo dữ liệu thị trường:

Từ đầu năm đến nay, BTC đã tăng 135.4%, trong khi MSTR đã tăng 606.26%.

Trong 30 ngày qua, BTC đã tăng khoảng 35.1%, trong khi MSTR đã tăng 76.82%.





Hiện tại, tổng lượng Bitcoin nắm giữ của MicroStrategy đã đạt 279,420 BTC, với tổng chi phí mua vào khoảng 11.9 tỷ USDT, trung bình khoảng 42,692 USDT cho mỗi BTC. Với mức giá Bitcoin là 89,000 USDT, lượng Bitcoin nắm giữ của MicroStrategy có lợi nhuận chưa thực hiện là khoảng 13 tỷ USDT. Michael Saylor đã chia sẻ trên mạng xã hội, trong năm nay, hoạt động vốn của MicroStrategy đã đạt được mức lợi nhuận BTC lên đến 26.4%, tạo ra lợi nhuận ròng khoảng 49,936 BTC cho cổ đông. Con số này tương đương với 157.5 BTC mỗi ngày, đồng thời không tốn chi phí vận hành hoặc vốn đầu tư thường liên quan đến việc mining Bitcoin.









Thành công táo bạo và chiến lược của MicroStrategy với Bitcoin đã thu hút sự quan tâm ngày càng tăng từ các nhà đầu tư tổ chức, định vị BTC như một loại tài sản nghiêm túc cần cân nhắc. Mặc dù các nhà đầu tư cá nhân có thể không sánh được với quy mô của MicroStrategy, nhưng việc áp dụng chiến lược đầu tư của công ty và thêm Bitcoin vào danh mục đầu tư có thể mở ra một hướng đi mới đầy hứa hẹn.





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo hiểu đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.