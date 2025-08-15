Đấu trường MEXC Win Futures đã khởi động với tổng phần thưởng 10,000,000 USDT

MEXC đã chính thức khởi độngĐấu trường MEXC Win Futuresmới nhất, hứa hẹn sẽ là sự kiện giao dịch Futures theo đội lớn nhất năm! Với tổng phần thưởng 10,000,000 USDT và phần thưởng cao nhất cực khủng lên đến 2 BTC cho mỗi cá nhân tham gia, các nhà giao dịch từ khắp nơi trên thế giới đang háo hức tham gia thi đấu. đã chính thức khởi độngmới nhất, hứa hẹn sẽ là sự kiện giao dịch Futures theo đội lớn nhất năm! Vớivà phần thưởng cao nhất cực khủng lên đếncho mỗi cá nhân tham gia, các nhà giao dịch từ khắp nơi trên thế giới đang háo hức tham gia thi đấu.





*BTN-Tham gia Đấu trường MEXC Win Futures&BTNURL= https://www.mexc.com/vi-VN/futures-activity/team-competition









Sẵn sàng cho một trong những sự kiện giao dịch lớn nhất năm! Đấu trường MEXC Win Futures mang đến cho bạn:





Tổng phần thưởng khổng lồ: Lên đến 10,000,000 USDT, và sẽ tăng lên khi có thêm nhiều nhà giao dịch tham gia.

Nhiều cách để nhận phần thưởng: Thi đấu theo đội, thi đấu cá nhân, phần thưởng đăng ký sớm, thử thách hàng ngày và phần thưởng bảng xếp hạng.

Dễ dàng tham gia: Chỉ cần đăng ký và bắt đầu giao dịch Futures để có cơ hội nhận thưởng.





Chỉ cần đăng ký và giao dịch để có cơ hội nhận thưởng! Dù bạn là người chơi theo đội hay nhà giao dịch cá nhân, đều luôn có chỗ để bạn tỏa sáng!









Đăng ký sớm: 06/08 - 09/08/2025

Đăng ký đội trưởng: 06/08 - 26/08/2025

Đăng ký thành viên đội: 06/08 - 02/09/2025

Thời gian thi đấu: 13/08 - 02/09/2025









Đấu trường MEXC Win lần này có năm cấp tổng phần thưởng, được mở khóa dần dựa trên số lượng người tham gia, với tổng cộng tối đa 10,000,000 USDT. Cả cơ cấu phần thưởng theo đội và cá nhân đều cực kỳ hấp dẫn.





Trong thời gian đăng ký sớm, 2,000 người dùng đầu tiên đăng ký và đạt khối lượng giao dịch trên 50,000 USDT sẽ chia sẻ voucher Futures trị giá 40,000 USDT.





Top 10 đội sẽ chia sẻ tổng phần thưởng của đội dựa trên thứ hạng tỷ lệ lợi nhuận. Đội trưởng của đội chiến thắng sẽ nhận được 20% tổng phần thưởng độc quyền của đội. Các thành viên trong đội đủ điều kiện xếp hạng trong top 10 theo tỷ lệ PNL sẽ chia sẻ 30% tổng phần thưởng của đội. 50% còn lại sẽ được chia đều cho các thành viên có khối lượng giao dịch đáp ứng yêu cầu.









1) Vòng quay may mắn hàng ngày: 100% nhận thưởng, chia sẻ 25% tổng phần thưởng





Với mỗi 75,000 USDT khối lượng giao dịch Futures hàng ngày, người dùng sẽ nhận được 1 lượt quay (tối đa 3 lượt quay mỗi ngày). Phần thưởng lên đến 2,025 USDT tiền thưởng Futures.





2) Phần thưởng thử thách Checkpoint hàng ngày: Chia sẻ 25% tổng phần thưởng





Đạt khối lượng giao dịch yêu cầu cho từng giai đoạn trong ngày để nhận tối đa 53 USDT tiền thưởng Futures.





3) Thử thách bảng xếp hạng: Chia sẻ 30% tổng phần thưởng





Trong thời gian sự kiện, người dùng có khối lượng giao dịch các cặp USDT-M Futures tích lũy ≥20,000 USDT sẽ được xếp hạng theo cả PNL và khối lượng giao dịch hàng ngày:





Bảng xếp hạng khối lượng giao dịch hàng ngày: Top 200 sẽ chia sẻ 20% tổng phần thưởng dưới dạng tiền thưởng Futures.

Bảng xếp hạng PNL: Top 100 sẽ chia sẻ 10% tổng phần thưởng dưới dạng airdrop BTC và tiền thưởng Futures.









Bắt đầu dễ dàng! Chỉ cần đăng nhập vào tài khoản MEXC, truy cập trang sự kiện MEXC Win từ trang chủ, nhấn Đăng ký ngay, chọn tham gia với tư cách là đội trưởng hoặc thành viên, và bạn đã sẵn sàng. Tiếp theo, bắt đầu giao dịch Futures, tích lũy PNL, thăng hạng và hướng đến những phần thưởng hấp dẫn!





*BTN-Tham gia Đấu trường MEXC Win Futures&BTNURL= https://www.mexc.com/vi-VN/futures-activity/team-competition









Phần thưởng đăng ký sớm - 2,000 nhà giao dịch đầu tiên đăng ký và đạt khối lượng giao dịch yêu cầu sẽ chia sẻ voucher 40,000 USDT tiền thưởng.

Dẫn dắt đội - Tận hưởng thêm 20% tổng phần thưởng của đội.

Phân bổ hợp lý - Phân bổ khối lượng giao dịch của bạn cho các vòng quay, thử thách checkpoint hàng ngày và bảng xếp hạng để nhận thêm phần thưởng.

Vươn lên bảng xếp hạng - Bảng xếp hạng PNL đi kèm với airdrop BTC, mục tiêu hàng đầu cho những phần thưởng lớn.









MEXC Win: Đấu trường rực lửa Futures hứa hẹn là sự kiện giao dịch tiền mã hoá sôi động nhất nửa cuối năm 2025. Với tổng phần thưởng 10,000,000 USDT, lên đến 2 BTC cho những cá nhân xuất sắc nhất và đa dạng phương thức để nhận phần thưởng, đây là cơ hội để bạn giao dịch, mang lại vinh quang cũng như phần thưởng hấp dẫn.





Đăng ký ngay và tận dụng giao dịch tiếp theo của bạn để thay đổi tất cả. Hành trình giao dịch bùng nổ và đầy phần thưởng của bạn bắt đầu từ đây!





*BTN-Tham gia Đấu trường MEXC Win Futures&BTNURL= https://www.mexc.com/vi-VN/futures-activity/team-competition





Bài viết đề xuất:







