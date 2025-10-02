Hướng dẫn thiết lập cảnh báo giá trên MEXC: Theo dõi xu hướng thị trường và nâng cao hiệu quả giao dịch với thông báo từ MEXC





Trong thế giới giao dịch tiền mã hoá đầy biến động, giá có thể thay đổi chỉ trong vài mili giây. Điều này đặc biệt đúng với giao dịch Futures , nơi người dùng dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi và dao động cảm xúc do phải theo dõi màn hình liên tục. Nhằm giúp người dùng cập nhật thông tin theo thời gian thực và cải thiện khả năng phản ứng khi giao dịch, MEXC Futures đã ra mắt tính năng cảnh báo giá vô cùng hữu ích. Công cụ này hỗ trợ cảnh báo kép dựa trên cả mức giá và chỉ báo kỹ thuật, giúp nhà giao dịch đưa ra quyết định kịp thời tại những thời điểm then chốt và nắm bắt mọi cơ hội lý tưởng để mở hoặc đóng vị thế.









Trong giao dịch Futures tiền mã hoá, việc bỏ lỡ một mức giá quan trọng có thể đồng nghĩa với việc đánh mất cơ hội chốt lợi nhuận giá trị. Bằng cách thiết lập cảnh báo giá, người dùng có thể tránh việc phải theo dõi màn hình liên tục mà vẫn nhận được thông báo theo thời gian thực khi thị trường chạm đến ngưỡng đã cài đặt hoặc khi chỉ báo kỹ thuật có biến động. Điều này giúp điều chỉnh chiến lược kịp thời và giảm rủi ro thua lỗ do hành động chậm trễ.









Cập nhật thị trường theo thời gian thực giúp phản ứng nhanh hơn

Nâng cao hiệu quả giao dịch và giảm thiểu quyết định cảm tính

Hỗ trợ các cặp Futures chính với tuỳ chỉnh cảnh báo linh hoạt





Ví dụ:

Người dùng A thiết lập cảnh báo giá cho BTCUSDT khi giá tăng lên 108,000 USDT. Khi giá chạm mốc này, hệ thống ngay lập tức gửi thông báo, giúp người dùng kịp thời điều chỉnh đòn bẩy và chốt lời đúng lúc. Ngược lại, người dùng B không sử dụng cảnh báo, chỉ nhận ra biến động giá khi thị trường đã điều chỉnh, bỏ lỡ thời điểm bán lý tưởng và đánh mất lợi nhuận.









MEXC cung cấp hai loại cảnh báo cốt lõi để phù hợp với các chiến lược giao dịch khác nhau:









Cảnh báo giá là loại phổ biến nhất. Người dùng có thể thiết lập cảnh báo khi:





Giá hiện tại tăng vượt hoặc giảm xuống dưới một mức cụ thể

Biến động giá trong 24 giờ vượt quá một tỷ lệ phần trăm đã cài đặt

Mức độ biến động giá vượt ngưỡng trong vòng 5 phút





Phù hợp cho các chiến lược theo xu hướng hoặc breakout.









Dành cho người dùng nâng cao, MEXC hỗ trợ các cảnh báo tự động dựa trên phân tích kỹ thuật:





Giao cắt MA (trung bình động) : Ví dụ, MA ngắn hạn cắt lên MA dài hạn Ví dụ, MA ngắn hạn cắt lên MA dài hạn

Tín hiệu RSI (chỉ số sức mạnh tương đối) quá mua/quá bán: Kích hoạt cảnh báo khi RSI vượt qua các ngưỡng quan trọng như 30 hoặc 70 Kích hoạt cảnh báo khi RSI vượt qua các ngưỡng quan trọng như 30 hoặc 70





Khi chỉ báo thoả mãn điều kiện do người dùng thiết lập, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo.

















Futures thông qua menu trên cùng. Đăng nhập vào trang web chính thức của MEXC và điều hướng đến mụcthông qua menu trên cùng.

Tại giao diện giao dịch, nhấn vào biểu tượng chuông (🔔) phía trên K-line để truy cập trang cài đặt cảnh báo.













Tại trang cài đặt cảnh báo thị trường, nếu bạn bật công tắc Âm thanh cảnh báo, hệ thống sẽ phát âm thanh khi cảnh báo giá được kích hoạt.





Trong tab Đề xuất, hệ thống sẽ tự động hiển thị các cặp giao dịch từ danh sách theo dõi Futures của bạn và cài đặt các ngưỡng biến động giá mặc định. Chỉ cần bật công tắc để kích hoạt cảnh báo, hoặc nhấn Kích hoạt toàn bộ để theo dõi tất cả các cặp giao dịch Futures.









Nếu điều kiện kích hoạt mặc định không đáp ứng nhu cầu của bạn, bạn có thể nhấn Tạo cảnh báo để tuỳ chỉnh cài đặt theo ý muốn. Nhập các thông số sau:





Cặp giao dịch (ví dụ: BTCUSDT)

Loại cảnh báo : Giá tăng đến / Giá giảm đến / Biến động 24H tăng / Biến động 5 phút giảm, v.v. (tổng cộng 6 loại cảnh báo)

Tần suất cảnh báo : Chọn giữa Lặp lại, Chỉ một lần hoặc Một lần mỗi ngày

Phương thức thông báo: Bao gồm Thông báo App, Thông báo và Thông báo trên màn hình (hãy đảm bảo đã bật quyền thông báo trên trình duyệt)





Lưu ý: Trong phần cài đặt cảnh báo giá tuỳ chỉnh, bạn có thể tạo tối đa 10 cảnh báo cho mỗi cặp giao dịch và thiết lập cảnh báo cho tối đa 20 cặp giao dịch. Nếu bạn đã thiết lập cảnh báo trong cả phần Đề xuất và Tuỳ chỉnh, hệ thống sẽ gửi thông báo khi ngưỡng được kích hoạt. Đối với cảnh báo chỉ báo, số lượng tối đa bạn có thể thiết lập là 200 cảnh báo.













1) Mở App MEXC và đăng nhập vào tài khoản của bạn. Nhấn vào mục Futures ở cuối trang chủ.

2) Tại trang Futures, nhấn vào biểu tượng cài đặt … ở góc trên bên phải.

3) Chọn Cảnh báo để truy cập trang cảnh báo thị trường.

4) Nhấn Thêm cảnh báo.

5) Tại trang thiết lập cảnh báo giá, chọn cặp giao dịch, đặt Loại cảnh báo và mức giá hoặc tỷ lệ phần trăm biến động, chọn Tần suất cảnh báo và Phương thức thông báo, sau đó nhấn Tạo cảnh báo để hoàn tất thiết lập.









Lưu ý: Giống như trên giao diện web, App di động cũng hỗ trợ cả cảnh báo giá và cảnh báo chỉ báo. Bạn có thể thiết lập tối đa 10 cảnh báo cho mỗi cặp giao dịch, tối đa 20 cặp giao dịch và tổng số cảnh báo tối đa là 200.









Câu hỏi 1: Tại sao tôi không bật được thông báo trên màn hình?

Nếu tuỳ chọn thông báo trên màn hình bị mờ và không thể chọn, rất có thể hệ thống hoặc trình duyệt của bạn đang chặn quyền thông báo. Bạn cần bật quyền thông báo và làm mới trang để kích hoạt tính năng này. Vui lòng tham khảo hướng dẫn: " Hướng dẫn bật thông báo MEXC trên màn hình





Câu hỏi 2: Cảnh báo có được kích hoạt nhiều lần không?

Nếu bạn chọn tuỳ chọn Lặp lại cảnh báo, bạn sẽ nhận được thông báo mỗi lần điều kiện được thoả mãn. Nếu không muốn bị thông báo liên tục, bạn có thể chọn Chỉ một lần hoặc Một lần mỗi ngày.





Câu hỏi 3: Những cặp giao dịch nào hỗ trợ cảnh báo?

ETHUSDT, Tất cả các cặp giao dịch Futures đều được hỗ trợ, bao gồm các cặp phổ biến như BTCUSDT SOLUSDT và SUIUSDT . Bạn có thể xem và chọn thêm các cặp tại trang Futures trong danh sách theo dõi của mình.





*BTN-Đặt cảnh báo giá Futures&BTNURL= https://www.mexc.com/vi-VN/futures/BTC_USDT









Tính năng cảnh báo giá không chỉ đơn thuần là công cụ theo dõi, mà còn là một phần thiết yếu trong quản lý rủi ro khi giao dịch Futures. Dù bạn là người mới hay một chiến lược gia dày dạn, hệ thống cảnh báo của MEXC sẽ giúp bạn phản ứng kịp thời với biến động thị trường, tối ưu hoá điểm vào/ra lệnh và tránh bỏ lỡ các cơ hội giao dịch quan trọng.





Đăng nhập MEXC ngay, bật cảnh báo giá và để những thông báo thông minh trở thành trợ lý giao dịch đáng tin cậy nhất của bạn!





*BTN-Đặt cảnh báo giá Futures&BTNURL= https://www.mexc.com/vi-VN/futures/BTC_USDT





Bài viết đề xuất:



