Câu hỏi thường gặp về giao dịch Pre-Market









Giao dịch Pre-Market là một dịch vụ giao dịch Over-the-Counter (OTC) do MEXC cung cấp, cho phép nhà giao dịch mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức. Người mua và người bán có thể tự đặt giá và khớp lệnh tương ứng. Dịch vụ này mang đến cơ hội sở hữu token với mức giá mong muốn, giúp nhà giao dịch nắm bắt lợi thế trước khi token được giao dịch trên thị trường mở. Để tối đa hóa hiệu quả, hãy đảm bảo bạn nắm rõ quy trình và các yêu cầu giao dịch.









1）Giao dịch Pre-Market trên MEXC cho phép người dùng mua và bán token trước khi được niêm yết chính thức.

2）Nhà giao dịch có thể đóng vai trò Maker, tạo lệnh với mức giá cài đặt trước, hoặc Taker, thực hiện giao dịch bằng cách chấp nhận các lệnh Pre-Market có sẵn trên sổ lệnh.

3）Cả người mua và người bán đều cần thế chấp tài sản để đảm bảo thanh toán đúng hạn. Sau khi giao dịch hoàn tất, tài sản thế chấp của người bán sẽ được hoàn trả, trong khi tài sản thế chấp của người mua sẽ được sử dụng làm khoản thanh toán trong quá trình thanh toán.

4）Hiện tại, giao dịch Pre-Market được thực hiện trong tài khoản Spot MEXC.













Đặt lệnh: Nhấn vào tính năng [Đặt lệnh], nhập số lượng token muốn mua và mức giá mong muốn, sau đó đăng lệnh lên sổ lệnh.

Chọn lệnh bán: Tìm kiếm lệnh bán phù hợp trên sổ lệnh và mua token với mức giá người bán niêm yết.

Sau khi lệnh được khớp, chỉ cần chờ quá trình thanh toán hoàn tất.









Đặtlệnh: Nhấn vào tính năng [Đặt lệnh], nhập mức giá bán mong muốn và đăng lệnh của bạn lên sổ lệnh.

Chọn lệnh mua: Tìm kiếm một lệnh mua phù hợp trong sổ lệnh và bán token theo mức giá mà người mua đưa ra.

Sau khi lệnh được khớp, chỉ cần chờ quá trình thanh toán hoàn tất.

















Khi đặt lệnh, tài sản thế chấp và phí của người mua sẽ bị tạm thời đóng băng. Sau khi lệnh được khớp, người mua chỉ cần chờ đến ngày thanh toán.





Nếu người bán hoàn thành chuyển giao token, người mua sẽ nhận được số lượng token tương ứng, đồng thời tài sản thế chấp và phí giao dịch sẽ được khấu trừ khi thanh toán.





Nếu người bán không thực hiện chuyển giao token, tài sản thế chấp của người mua sẽ được mở khóa, và người mua sẽ nhận tài sản thế chấp của người bán như một khoản bồi thường. Phí giao dịch sẽ được khấu trừ từ tài sản thế chấp của người mua.









Khi người bán đặt lệnh, tài sản thế chấp và phí giao dịch sẽ bị tạm thời đóng băng. Trong giai đoạn thanh toán, người bán cần đảm bảo tài khoản Spot có đủ số lượng token để thực hiện hoàn thành việc chuyển token.





Vào thời điểm thanh toán, nếu người bán chuyển giao token thành công, số token sẽ được chuyển an toàn vào tài khoản Spot của người mua, đồng thời tài khoản Spot của người bán sẽ nhận thanh toán từ người mua. Tài sản thế chấp của người bán sẽ được mở khóa, và phí giao dịch sẽ được khấu trừ.





Nếu không chuyển giao token thành công, tài sản thế chấp của người bán sẽ bị tịch thu. Một phần tài sản thế chấp sẽ được sàn thu làm phí thanh lý, phần còn lại sẽ bồi thường cho đối tác. Hiện tại, MEXC không thu phí giao dịch, vì vậy tất cả tài sản thế chấp sẽ được bồi thường cho người mua.





Lưu ý, phí giao dịch vẫn sẽ được áp dụng nếu việc chuyển giao token không thành công. MEXC chỉ hoàn lại phí giao dịch trong trường hợp lệnh không được hoàn thành hoặc việc niêm yết dự án bị hủy.









Có thể huỷ các lệnh chưa khớp bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, đối với các lệnh đã khớp, bạn không thể hủy và cần chờ quá trình thanh toán hoàn tất.

Nếu việc niêm yết token bị trì hoãn, các lệnh đã khớp vẫn giữ nguyên hiệu lực và thời gian thanh toán mới sẽ được thông báo sau.

Trong trường hợp việc niêm yết token bị huỷ, tất cả lệnh đã khớp sẽ được hoàn tiền đầy đủ, trong khi đó các lệnh chưa khớp sẽ bị hủy.









Thời gian thanh toán là thời điểm cụ thể khi người bán chuyển toàn bộ số lượng token đã thỏa thuận trong giao dịch Pre-Market cho người mua. Bạn có thể xem thông tin chi tiết về thời gian thanh toán trong mục thông tin trên trang Giao dịch Pre-Market













Phí giao dịch: Thông thường, phí giao dịch được tính theo một tỷ lệ phần trăm nhất định trên tổng số tiền giao dịch. Tuy nhiên, hiện tại MEXC không áp dụng phí giao dịch cho Pre-Market.





Phí khác: Nếu người bán không thực hiện nghĩa vụ chuyển giao token đúng thời hạn, MEXC sẽ tính một phần phí từ tài sản thế chấp của người bán, phần còn lại sẽ được bồi thường cho người mua. Hiện tại, MEXC không thu bất kỳ khoản phí nào, tất cả tài sản thế chấp sẽ được chuyển bồi thường cho người mua.





Lưu ý, các lệnh chưa khớp sẽ không bị tính phí. Ngoài ra, phí giao dịch Pre-Market có sự khác biệt so với các thị trường giao dịch khác trên MEXC. Để biết thông tin cụ thể, vui lòng tham khảo chi tiết token trên trang Giao dịch Pre-Market của MEXC.









Đối với người mua, phí giao dịch được tính dựa trên số tiền lệnh và tỷ lệ phí. Đối với người bán, phí giao dịch được xác định dựa trên số tiền thế chấp và tỷ lệ phí.





Tỷ lệ phí: Tỷ lệ phí được tính theo một phần trăm nhất định của giá trị giao dịch và có thể thay đổi tùy thuộc vào loại token. Để biết tỷ lệ phí cụ thể của từng token, vui lòng xem trên trang Giao dịch Pre-Market của MEXC.









Tỷ lệ thế chấp là phần trăm tổng giá trị lệnh mà người dùng cần đặt cọc làm tài sản thế chấp. Nếu việc chuyển giao token không được hoàn tất trong thời gian quy định, tài sản thế chấp có thể bị tịch thu.





Tỷ lệ thế chấp được quyết định dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm mức độ rủi ro của token và điều kiện thị trường. Để biết tỷ lệ thế chấp cụ thể của từng token, vui lòng xem chi tiết của token tương ứng trên trang Giao dịch Pre-Market của MEXC.









Số tiền đóng băng của người mua = Giá trị lệnh

Số tiền đóng băng của người bán = Giá trị lệnh × Tỷ lệ thế chấp (Z%).

Ví dụ: Nếu Z% = 100%, số tiền đóng băng cho một giao dịch Pre-Market trị giá 1,000 USDT sẽ là:

1,000 USDT × 100% = 1,000 USDT.









Nếu người bán không hoàn thành chuyển giao token trong thời gian quy định, sàn sẽ tính một phần phí từ tài sản thế chấp của người bán, phần còn lại sẽ được bồi thường cho người mua. Tuy nhiên, hiện tại MEXC không thu bất kỳ khoản phí nào, tất cả tài sản thế chấp sẽ được chuyển đến người mua dưới dạng bồi thường.









Hiện tại, giao dịch Pre-Market không hỗ trợ khớp lệnh một phần.









Giá trong giao dịch Pre-Market trên MEXC được xác định bởi hoạt động thị trường của cả người mua và người bán. Tuy nhiên, giá này không nhất thiết phản ánh chính xác giá niêm yết thực tế của token khi ra mắt. Dù giao dịch Pre-Market có thể cho thấy kỳ vọng giá của thị trường, giá niêm yết thực tế của token có thể chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố khác và không có sự liên hệ trực tiếp giữa hai mức giá này.









Đối với người bán: Nếu không giao đủ số lượng token đúng hạn, số tiền thế chấp của lệnh sẽ bị tịch thu.

Đối với người mua: Nếu người bán không giao đủ hoặc đúng hạn số lượng token, người mua sẽ nhận được khoản bồi thường, nhưng sẽ không nhận được số lượng token như đã cam kết trong lệnh.