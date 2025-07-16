Hướng dẫn chiến lược MEXC Pre-Market: Đón đầu xu hướng trước khi token mới niêm yết





Đối với nhiều người dùng tiền mã hoá, việc được giao dịch trước khi một token phổ biến chính thức niêm yết là một lợi thế lớn trên thị trường. Giao dịch MEXC Pre-Market là một tính năng được thiết kế có cấu trúc nhằm đáp ứng nhu cầu này.





Bài viết này cung cấp hướng dẫn từng bước để sử dụng tính năng giao dịch MEXC Pre-Market, bao gồm mọi khía cạnh từ chuẩn bị ban đầu đến thực hiện giao dịch với vai trò người mua hoặc người bán. Vui lòng lưu ý hình thức giao dịch này tiềm ẩn rủi ro cao và chỉ nên tham gia sau khi đã nghiên cứu và đánh giá rủi ro cá nhân.









Trước khi đặt bất kỳ lệnh nào, việc thu thập thông tin liên quan và phân tích thị trường một cách kỹ lưỡng là điều cần thiết.





Hướng dẫn truy cập: Đăng nhập vào trang web hoặc App MEXC, sau đó vào Spot → Giao dịch Pre-Market. : Đăng nhập vào trang web hoặc App MEXC, sau đó vào





Phân tích dữ liệu thị trường: Sau khi chọn cặp giao dịch, vui lòng tập trung vào các dữ liệu chính sau:





1) Biên độ giá & báo giá hiện tại: Theo dõi giá mua và bán để hiểu định giá sơ bộ của thị trường.

2) Độ sâu sổ lệnh: Đánh giá số lượng và quy mô các lệnh mở. Sổ lệnh mỏng cho thấy thanh khoản hạn chế, đồng nghĩa với việc các lệnh lớn có thể ảnh hưởng đáng kể đến giá và khó thực hiện hơn.

3) Lịch sử giao dịch: Xem lại các giao dịch trước đó của token để phân tích xu hướng giá và tần suất giao dịch. Điều này giúp đánh giá mức độ hoạt động và tâm lý chung của thị trường.









Là người mua, mục tiêu cốt lõi là sở hữu token với chi phí hợp lý - điều này đòi hỏi phải đưa ra quyết định dựa trên phân tích khách quan thay vì cảm tính thị trường.









Ứng dụng: Khi phân tích cho thấy giá trị hợp lý của token thấp hơn giá bán thấp nhất hiện tại, bạn có thể chọn đặt lệnh mua ở mức giá mong muốn.





Thao tác: Trên giao diện giao dịch, chọn Đặt lệnh, nhập Giá và Số lượng mong muốn, sau đó xác nhận. Lệnh sẽ xuất hiện trong sổ lệnh và chờ người bán khớp lệnh.





Lưu ý: Phương pháp này giúp kiểm soát chi phí chính xác, nhưng đi kèm với rủi ro lệnh có thể không được khớp.









Ứng dụng: Nếu giá bán thấp nhất hiện tại trong sổ lệnh phù hợp với kỳ vọng đầu tư của bạn và bạn dự đoán giá sẽ tiếp tục tăng - bạn có thể chọn khớp ngay lệnh bán đang có để đảm bảo giao dịch được thực hiện.





Thao tác: Từ sổ lệnh, chọn một lệnh bán phù hợp và nhập số lượng muốn mua để tiến hành giao dịch.





Lưu ý: Ưu tiên đảm bảo khớp lệnh, nhưng thường đi kèm với chi phí giao dịch cao hơn.









Mọi quyết định mua cần dựa trên cơ sở định giá vững chắc. Trước khi đặt lệnh, hãy đánh giá tối thiểu các yếu tố sau:





Nền tảng dự án: Xem xét công nghệ, vị thế thị trường, nền tảng đội ngũ và lộ trình phát triển.





Tokenomics: Tập trung vào nguồn cung lưu hành ban đầu, tổng cung, phân bổ token và lịch mở khoá để dự đoán áp lực bán trong tương lai.





Gọi vốn & định giá so sánh: Xem lại lịch sử gọi vốn và các nhà đầu tư hỗ trợ dự án. So sánh định giá pha loãng hoàn toàn (FDV) của dự án với các dự án tương tự hoặc đối thủ đã niêm yết để có góc nhìn định giá tương đối.









Là người bán, mục tiêu chính là chốt tài sản trước và quản lý rủi ro về giá một cách hiệu quả.





Lệnh bán Maker (lệnh Limit): Đặt mức giá bán mục tiêu dựa trên đánh giá nhu cầu thị trường và tạo lệnh Limit. Lệnh sẽ nằm trong sổ lệnh cho đến khi được người mua khớp.





Lệnh bán Taker (lệnh Market): Để nhanh chóng chốt lợi nhuận, bạn có thể chọn bán trực tiếp với giá mua cao nhất hiện tại trong sổ lệnh.





Kiểm soát rủi ro quan trọng dành cho người bán: Trách nhiệm quan trọng nhất là đảm bảo khả năng thực hiện lệnh. Tại thời điểm thanh toán, bạn cần có đủ số dư token trong ví Spot để hoàn tất giao dịch.





Các bước trên bao gồm quy trình thao tác cốt lõi khi giao dịch Pre-Market trên MEXC. Tóm lại, để giao dịch thành công, không chỉ cần nắm rõ giao diện mua - bán mà quan trọng hơn là phân tích dữ liệu thị trường một cách kỹ lưỡng và xác định rõ chiến lược giao dịch cá nhân. Chúng tôi khuyến nghị bạn nghiên cứu kỹ hướng dẫn này và luôn đặt việc kiểm soát rủi ro lên hàng đầu. Vui lòng tham gia một cách thận trọng và đầu tư có trách nhiệm.



