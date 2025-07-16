MEXC ra mắt Thử thách thời hoàng kim - Giveaway thỏi vàng & BTC: Tổng phần thưởng 10,000,000 USDT đang chờ bạn!





MEXC đã chính thức ra mắt sự kiện " Thử thách thời hoàng kim: Giveaway thỏi vàng & BTC " với tổng phần thưởng 10 triệu USDT. Sự kiện dành cho tất cả người dùng, dù bạn là người dùng mới hay đã có kinh nghiệm, mang đến cơ hội tham gia và nhận thưởng độc quyền. Sự kiện được thiết kế để tạo ra trải nghiệm đẳng cấp cho người dùng toàn cầu, giúp bạn dễ dàng tham gia và nhận những phần thưởng hấp dẫn.









Đăng ký sớm: 23:00 13/06 - 22:55 17/06 (Giờ VN)

Đăng ký chính thức: 23:00 13/06 - 15:00 04/07 (Giờ VN)

Thời gian sự kiện: 23:00 13/06 - 15:00 04/07 (Giờ VN)

Rút thăm may mắn: 23:00 13/06 - 15:00 05/07 (Giờ VN)

Lựa chọn block hash BTC: Số trúng thưởng sẽ dựa trên 5 chữ số cuối của block hash Bitcoin đầu tiên sau 19:00:00 04/07/2025 (Giờ VN).









1) Người dùng từ các quốc gia hoặc khu vực không bị hạn chế đủ điều kiện tham gia sự kiện này.

2) Tài khoản nhà tạo lập thị trường và tài khoản phụ của tổ chức không đủ điều kiện tham gia.

3) Chỉ các giao dịch Futures có phí khác 0 mới được tính vào sự kiện.

4) Phần lớn các phần thưởng không yêu cầu xác minh KYC. Tuy nhiên, những người chiến thắng phần thưởng lớn đặc biệt (trị giá trên 10,000 USDT) phải hoàn thành xác minh KYC nâng cao trong vòng 7 ngày để đảm bảo phần thưởng được phân bổ thành công.









Sự kiện giữa năm này của MEXC gồm bốn phần chính: Tiền thưởng đăng ký sớm, Cào phiếu hàng ngày, Vòng quay hàng tuần và Rút thăm phần thưởng lớn.





Để tham gia, chỉ cần nhấn vào nút Đăng ký ngay trong thời gian sự kiện và hoàn thành các giao dịch Futures. Số lượng lượt rút thăm may mắn sẽ được xác định dựa trên khối lượng giao dịch, cho phép bạn tham gia các sự kiện Cào phiếu hàng ngày, Vòng quay hàng tuần và Rút thăm phần thưởng lớn.













Hướng dẫn tham gia:

1) Trong thời gian đăng ký sớm, truy cập trang sự kiện và nhấn vào nút Đăng ký ngay để hoàn tất đăng ký.

2) Trong thời gian sự kiện, tích lũy tổng khối lượng giao dịch tối thiểu 50,000 USDT.

3) 2,000 người dùng đã đăng ký đầu tiên đáp ứng yêu cầu giao dịch sẽ chia sẻ tổng cộng 40,000 USDT dưới dạng voucher. Phần thưởng có hạn và sẽ được ưu tiên phân bổ cho người dùng hoàn thành trước.

4) Tất cả phần thưởng sẽ được phân bổ sau khi sự kiện kết thúc.













Hướng dẫn tham gia:

1) Truy cập trang sự kiện và nhấn vào nút Đăng ký ngay để đăng ký.

2) Mỗi ngày trong thời gian sự kiện, mỗi 50,000 USDT khối lượng giao dịch tích lũy sẽ nhận 1 lượt cào phiếu. Có thể nhận tối đa 5 lượt cào phiếu mỗi ngày.

3) Khi đủ điều kiện, truy cập mục Phần thưởng hàng ngày và sử dụng Khu vực cào phiếu để kiểm tra phần thưởng. Mỗi lượt cào phiếu sẽ hiển thị một số tiền thưởng ngẫu nhiên. Tổng phần thưởng có hạn và khả dụng cho đến hết.

4) Phần thưởng sẽ được phân bổ theo thời gian thực hoặc chậm nhất trong vòng 24 giờ. Tiền thưởng có hiệu lực trong 7 ngày.





Lưu ý:

1) Nhấn vào Cào phiếu ngay để dùng 1 lượt hoặc Cào tất cả để sử dụng cùng lúc tất cả các lượt khả dụng.

2) Lượt cào có thể tích lũy và được sử dụng bất kỳ lúc nào trong thời gian rút thăm của sự kiện. Ví dụ: Nếu nhận được 5 lượt vào Ngày 1 nhưng tổng phần thưởng đã hết và nhận thêm 5 lượt vào Ngày 2 khi tổng phần thưởng còn khả dụng, người dùng có thể sử dụng cả 10 lượt vào Ngày 2.













Hướng dẫn tham gia:

1) Vào trang sự kiện và nhấn vào nút Đăng ký ngay để đăng ký.

2) Trong thời gian sự kiện, mỗi 2,000,000 USDT khối lượng giao dịch tích lũy hàng tuần, người tham gia sẽ nhận 1 lượt quay (tối đa 5 lượt mỗi tuần).

3) Khi đủ điều kiện, truy cập mục Bất ngờ hàng tuần và sử dụng vòng quay để rút thăm phần thưởng. Mỗi lượt quay mang lại một số tiền thưởng ngẫu nhiên, tùy theo trạng thái khả dụng.

4) Phần thưởng được phân bổ theo thời gian thực hoặc chậm nhất trong vòng 24 giờ. Tiền thưởng có hiệu lực trong 7 ngày.





Lưu ý:

1) Nhấn vào nút Quay ở giữa vòng quay để sử dụng 1 lượt quay hoặc Rút thăm tất cả để sử dụng cùng lúc tất cả lượt quay khả dụng.

2) Lượt quay có thể tích lũy và được sử dụng bất kỳ lúc nào trong thời gian rút thăm. Ví dụ: Nếu nhận được 5 lượt trong Tuần 1 nhưng tổng phần thưởng đã hết và nhận được thêm 5 lượt trong Tuần 2 khi tổng phần thưởng còn khả dụng, người dùng có thể quay tổng cộng 10 lượt trong Tuần 2.













Hướng dẫn tham gia:

1) Truy cập trang sự kiện và nhấn vào nút Đăng ký ngay để tham gia.

2) Mỗi 10,000,000 USDT khối lượng giao dịch tích lũy trong thời gian sự kiện, người tham gia sẽ nhận một mã dự thưởng được tạo độc quyền. Không giới hạn số lượt tham gia.

19:00 04/07/2025 (Giờ VN). Mã dự thưởng trùng khớp nhất sẽ nhận được phần thưởng lớn đặc biệt, bao gồm thỏi vàng và BTC. Để đảm bảo minh bạch, kết quả có thể được xác minh tại 3) Số trúng thưởng sẽ được xác định dựa trên năm chữ số cuối của block hash Bitcoin đầu tiên được tạo sau. Mã dự thưởng trùng khớp nhất sẽ nhận được phần thưởng lớn đặc biệt, bao gồm. Để đảm bảo minh bạch, kết quả có thể được xác minh tại blockchain.com

4) Phần thưởng sẽ được phân bổ trong vòng 7 ngày làm việc sau khi sự kiện kết thúc.









Bạn có thể xem mã dự thưởng để tham gia rút thăm phần thưởng lớn đặc biệt trên trang sự kiện và kiểm tra mã dự thưởng của bạn có trúng thưởng hay không.









Để biết chi tiết đầy đủ về việc phân bổ phần thưởng, quy tắc tham gia và chính sách phần thưởng, vui lòng tham khảo quy tắc sự kiện đầy đủ trên trang sự kiện chính thức.





