Xuất lịch sử lệnh Futures trên MEXC: Hướng dẫn từng bước tải về tệp PDF lịch sử lệnh và dòng vốn





Trong giao dịch tiền mã hoá, lịch sử lệnh Futures là bằng chứng quan trọng về hoạt động giao dịch của người dùng. Đây là cơ sở đặc biệt hữu ích để kiểm tra chiến lược và phân tích hiệu suất. Việc xuất các bản ghi này là cần thiết để theo dõi, kiểm toán và lưu trữ lịch sử giao dịch một cách chính xác.









cặp giao dịch (ví dụ: số lượng và giá đặt lệnh, loại lệnh (Limit, Market, v.v.), hướng vị thế (mở Long, mở Short), thời gian hiệu lực và nhiều yếu tố khác. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo: " Lệnh Futures là loại lệnh do người dùng đặt trên các sàn giao dịch tập trung (như MEXC), bao gồm các thông số và điều kiện khớp lệnh. Các thông tin này sẽ bao gồm(ví dụ: BTCUSDT ),(Limit, Market, v.v.),(mở Long, mở Short),và nhiều yếu tố khác. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo: " Giao dịch Futures là gì





Khi lệnh Futures tiền mã hoá được nộp, sàn sẽ xử lý lệnh theo các quy tắc chỉ định. Nếu lệnh đáp ứng điều kiện thị trường và có đối tác phù hợp, giao dịch sẽ được thực hiện và tài sản sẽ được chuyển tương ứng giữa bên mua và bên bán.









Việc xuất lịch sử lệnh Futures và dòng vốn có giá trị quan trọng đối với người dùng, chủ yếu ở hai khía cạnh sau:









Giao dịch tiền mã hoá có tần suất cao và phức tạp, mỗi giao dịch đều liên quan đến dòng vốn và quyết định đầu tư. Xuất lịch sử lệnh và dòng vốn giúp người dùng lưu trữ đầy đủ và chính xác lịch sử giao dịch. Dù cần kiểm tra chi tiết một giao dịch cụ thể hay phân tích toàn diện trong khoảng thời gian nhất định, các bản ghi này đều là tham chiếu đáng tin cậy. Chúng cũng giúp tránh thất thoát thông tin quan trọng sau thời gian dài hoặc do thay đổi dữ liệu trên sàn.









Dữ liệu lịch sử lệnh là tài nguyên quý giá để kiểm tra và hoàn thiện chiến lược giao dịch. Thông qua việc phân tích lệnh và dòng vốn trong quá khứ, nhà giao dịch có thể đánh giá rõ ràng tỷ lệ thành công của các chiến lược khác nhau và thời điểm vào/thoát lệnh. Ví dụ, người dùng có thể tính tỷ lệ lệnh có lợi nhuận và thua lỗ khi áp dụng một phương pháp phân tích kỹ thuật nhất định, từ đó nhận diện điểm mạnh, điểm yếu của chiến lược, đồng thời đưa ra tham chiếu vững chắc cho các điều chỉnh và tối ưu sau này.









MEXC hỗ trợ xuất PDF lịch sử lệnh Futures và dòng vốn trên cả web và App. Mỗi người dùng có 10 lần xuất sao kê tài khoản Futures mỗi tháng. Mỗi báo cáo có thể bao gồm dữ liệu tối đa 180 ngày gần nhất, giúp người dùng linh hoạt truy xuất thông tin giao dịch cần thiết.









Truy cập trang web chính thức của MEXC và đăng nhập tài khoản. Từ thanh điều hướng trên cùng trang chủ, di chuột vào mục Lệnh và chọn Lệnh Futures để vào trang tương ứng.









Tại trang Lệnh Futures, vào mục Lịch sử lệnh & giao dịch và nhấn Xuất lịch sử lệnh để mở cửa sổ xuất dữ liệu.









Bạn có thể chọn cặp giao dịch, hướng và khoảng thời gian xuất dữ liệu. Chọn định dạng xuất PDF, sau đó nhấn Xuất để bắt đầu tải về dữ liệu lịch sử lệnh ở định dạng PDF. Vui lòng lưu ý: Quá trình tạo tệp PDF có thể mất một khoảng thời gian. Nếu xuất vượt quá 10,000 bản ghi, hệ thống sẽ tự động chuyển sang chế độ xuất dữ liệu hàng loạt.





Khi chọn phạm vi thời gian như 180 ngày gần đây hoặc 360 ngày gần đây, hệ thống sẽ thông báo rằng xuất dữ liệu lớn hỗ trợ tối đa 360 ngày trong vòng 18 tháng gần đây (cho đến ngày hôm qua). Một lần xuất tối đa 100,000 bản ghi và mỗi người dùng có thể tải về tối đa 10 lần mỗi tháng.









Tương tự, vào mục Dòng vốn, nhấn Xuất dữ liệu dòng vốn để mở cửa sổ xuất.





Sau khi chọn cặp giao dịch, token, loại tài sản, loại dòng vốn (dòng vào hoặc dòng ra), và khoảng thời gian, chọn PDF làm định dạng xuất. Nhấn Xuất để bắt đầu tải về dữ liệu dòng vốn ở định dạng PDF. Vui lòng lưu ý: Quá trình tạo PDF có thể mất một khoảng thời gian. Nếu xuất vượt quá 10,000 bản ghi, hệ thống sẽ chuyển sang chế độ xuất dữ liệu hàng loạt.





Khi chọn phạm vi thời gian như 180 ngày gần đây hoặc 360 ngày gần đây, sẽ có thông báo rằng xuất dữ liệu lớn hỗ trợ tối đa 360 ngày trong vòng 18 tháng gần đây (cho đến ngày hôm qua). Mỗi lần xuất tối đa 100,000 bản ghi và mỗi người dùng có thể xuất dữ liệu tối đa 10 lần mỗi tháng.













Mở App MEXC và đăng nhập tài khoản. Nhấn vào Biểu tượng người dùng ở góc trên bên trái, chọn Giao dịch, sau đó chọn Lệnh Futures.









Trên trang Lệnh Futures, chọn Lịch sử lệnh & giao dịch, sau đó nhấn biểu tượng xuất ở góc trên bên phải. Nhấn + Xuất dữ liệu mới để mở cửa sổ thiết lập xuất dữ liệu.





Bạn có thể chọn khoảng thời gian, cặp giao dịch và hướng. Hiện tại, MEXC chỉ hỗ trợ xuất lệnh Limit. Sau khi thiết lập đầy đủ các trường, nhấn Tạo để hoàn thành xuất lịch sử lệnh.





Nếu bạn không chọn Gửi Email sau khi khởi tạo, bạn sẽ nhận được thông báo qua Email hoặc SMS. Vui lòng làm theo hướng dẫn trong tin nhắn để tải tệp về trong vòng 7 ngày. Bạn cũng có thể nhấn Gửi email cho tôi sau khi hoàn thành xuất và tải báo cáo từ hộp thư Email.









Trên App, bạn có thể xuất dữ liệu tối đa 360 ngày trong vòng 18 tháng gần đây (cho đến ngày hôm qua). Mỗi lần xuất tối đa 100,000 bản ghi và có thể tải về tối đa 10 lần mỗi tháng.





*BTN-Nhấn để xem lịch sử lệnh Futures&BTNURL= https://www.mexc.com/vi-VN/futures/orders/contract?type=assets









Tính năng xuất lệnh Futures trên MEXC là công cụ hữu ích, giúp người dùng quản lý lịch sử giao dịch và kiểm tra chiến lược. Với các tuỳ chọn linh hoạt trên cả web và App, người dùng có thể nhanh chóng xuất PDF lịch sử lệnh và dòng vốn, từ đó nâng cao hiệu quả lưu trữ, kiểm toán và phân tích dữ liệu. Thành thạo chức năng này sẽ giúp người dùng nâng cao đáng kể hiệu quả quản lý lịch sử và tính minh bạch trong giao dịch.





