FAQ - Nạp và rút

Nạp → Nạp tiền mã hoá. 1）Truy cập website MEXC , tại thanh điều hướng góc trên bên phải, chọn

2）Chọn loại tiền mã hoá bạn muốn nạp cùng mạng tương ứng, sau đó sao chép địa chỉ nạp và dán vào nền tảng rút.

3）Sao chép Memo/Tag (nếu cần) và dán vào nền tảng rút.

4）Hoàn tất giao dịch rút trên nền tảng rút và chờ khoản nạp được hiển thị trong tài khoản.





App:

1）Tại App MEXC, chọn nút Ví. Sau đó chọn Nạp → Nạp tiền mã hoá.

2）Chọn loại tiền mã hoá bạn muốn nạp cùng mạng tương ứng, sau đó sao chép địa chỉ nạp và dán vào nền tảng rút.

3）Sao chép Memo/Tag (nếu cần) và dán vào nền tảng rút.

4）Hoàn tất giao dịch rút trên nền tảng rút và chờ khoản nạp được hiển thị trong tài khoản.





Lưu ý:

1）Một số token yêu cầu cung cấp thông tin Memo/Tag khi thực hiện nạp hoặc rút, để đảm bảo tính chuẩn xác của địa chỉ nạp/rút. Việc nhập sai thông tin Memo/Tag có thể dẫn đến giao dịch nạp hoặc rút thất bại. Để biết thêm thông tin về Memo/Tag, vui lòng tham khảo Memo/Tag là gì?

2）Một số token như LUNC sẽ phát sinh phí do hợp đồng thông minh chính thức áp dụng trong quá trình nạp. Người dùng có thể sử dụng TxID để kiểm tra chi tiết giao dịch và chi phí tính bằng token trên blockchain.

3）Địa chỉ mạng nạp và rút phải đồng nhất. Nếu không, giao dịch nạp sẽ thất bại.

4）MEXC hỗ trợ nạp trực tiếp vào tài khoản Futures đối với một số token như USDT. Trong quá trình nạp, bạn có thể thay đổi tài khoản nạp và chọn nạp vào tài khoản Spot hoặc Futures.













Nếu khoản nạp của bạn chưa được hiển thị, vui lòng kiểm tra và xác nhận các bước sau:



1）Kiểm tra trạng thái của cổng nạp

Nếu cổng nạp đang đóng hoặc trong quá trình bảo trì, khoản nạp sẽ không được xử lý ngay. Vui lòng đợi đến khi cổng nạp hoạt động trở lại và kiểm tra trạng thái khoản nạp của bạn.



2）Xác nhận trạng thái nạp

Có hai trạng thái nạp có thể khiến khoản nạp chưa được hiển thị: Nạp thất bại và Đang nạp.

Nạp thất bại: Kiểm tra nguyên nhân nạp thất bại.

Đang nạp: Vui lòng chờ khoản nạp được hoàn tất. Lưu ý, khi giao dịch đã được đưa vào mạng blockchain, khoản nạp này không thể hủy bỏ hoặc hoàn trả.

Lưu ý: Nếu thực hiện nạp chủ định hoặc số tiền nạp thấp hơn mức yêu cầu tối thiểu của sàn, khoản nạp sẽ không được hiển thị, dù trạng thái hiển thị là “Đang nạp.”



3）Xác minhxác nhận khối

Khoản nạp thất bại có thể vì hai lý do sau:

Chưa đủ xác nhận: Thông tin nạp đã chính xác, nhưng các xác nhận bắt buộc trên chuỗi vẫn đang chờ xử lý. Vui lòng kiên nhẫn chờ đợi - Khi có đủ xác nhận yêu cầu, khoản nạp sẽ được xử lý thành công.

Tắc nghẽn mạng: Thông tin nạp chính xác, nhưng giao dịch đang bị trì hoãn do tắc nghẽn mạng. Vui lòng kiên nhẫn chờ đợi, khoản nạp sẽ sớm được hiển thị vào trong tài khoản.

Để tìm hiểu thêm về xác nhận khối, vui lòng tham khảo bài viết Hướng dẫn kiểm tra số lượng xác nhận khối trên MEXC



4）Kiểm tra tính tương thích của token/địa chỉ/mạng

Token không được hỗ trợ: Dù tên token có thể giống nhau, nhưng khác địa chỉ hợp đồng vẫn khiến khoản nạp không thành công.

Địa chỉ /M ạng không được hỗ trợ: Địa chỉ hợp đồng của token nạp không khớp với địa chỉ được MEXC hỗ trợ, khiến khoản nạp thất bại.





5）Hợp đồng thông minh không được hỗ trợ

Hiện tại, một số token không thể nạp qua hợp đồng thông minh trên MEXC. Trong những trường hợp này, giao dịch thông qua hợp đồng thông minh sẽ không được hiển thị vào tài khoản MEXC và cần được xử lý thủ công.



6）Kiểm tra token đã bị hủy niêm yết chưa

Nếu bạn đã nạp một token bị huỷ niêm yết trên MEXC, vui lòng liên hệ CSKH để được hỗ trợ.

Nếu khoản nạp vẫn chưa được hiển thị, vui lòng gửi Yêu cầu hoàn trả khoản nạp không thành công . Chúng tôi sẽ kiểm tra và thông báo kết quả qua Email hoặc thông báo hệ thống trong vòng 1-2 ngày.













1）Thời gian xử lý

Các khoản nạp sai địa chỉ sẽ được hoàn trả trong thời gian tối đa 60 ngày. MEXC sẽ nỗ lực xử lý nhanh nhất có thể và thông báo kết quả qua Email ngay khi hoàn tất.





2）Phí xử lý

MEXC cam kết hỗ trợ người dùng khôi phục tài sản bị mất do lỗi thao tác. Tuy nhiên, do quá trình này yêu cầu nhiều công sức, thời gian và chi phí quản lý rủi ro, một khoản phí xử lý có thể được áp dụng.





3）Hướng dẫn kiểm tra TxID của khoản nạp đã được hoàn trả

Sau khi đơn yêu cầu hoàn trả của bạn được xử lý, MEXC sẽ gửi Email thông báo kèm theo TxID. Bạn có thể sử dụng TxID này để theo dõi tài sản được hoàn trả.













Quá trình nạp được chia thành hai giai đoạn xác nhận trên blockchain:





Lượt xác nhận đầu tiên：Khi giao dịch nạp nhận đủ số xác nhận cần thiết trên blockchain, khoản nạp sẽ ở trạng thái Đang xử lý. Người dùng có thể giao dịch trên MEXC nhưng không thể thực hiện một số thao tác như rút, chuyển, rút qua OTC, tặng quà hoặc chuyển giữa các tài khoản phụ.





Lượt xác nhận thứ hai：Khi giao dịch nạp nhận đủ số xác nhận bổ sung trên blockchain, khoản nạp sẽ chính thức hiển thị trong tài khoản. Lúc này, người dùng có thể thực hiện các thao tác thông thường như rút hoặc chuyển.





Cơ chế này giúp đẩy nhanh quá trình xử lý nạp, cho phép người dùng giao dịch nhanh hơn mà vẫn đảm bảo an toàn. Nếu thông tin Đang xử lý không xuất hiện trên trang nạp của tài khoản, có thể do mạng nạp không hỗ trợ tính năng này hoặc tài khoản đã kích hoạt các hạn chế rủi ro.





Lợi ích của trạng thái Đang xử lý:

Tăng cường bảo mật: Ngăn chặn gian lận như chi tiêu hai lần và đảm bảo tiền mã hoá người dùng nạp vào là hợp lệ và chính xác.

Giảm rủi ro: Hạn chế rủi ro rút bằng cách không thể thực hiện rút trước khi quá trình nạp được hoàn tất.

Nâng cao trải nghiệm người dùng: Đẩy nhanh quá trình nạp, cho phép giao dịch ngay khi có các xác nhận cần thiết.













Khoản nạp của bạn bị tạm dừng do ví tiền mã hoá đang bảo trì.





Việc tạm dừng nạp và rút để đảm bảo an toàn cho tài sản của bạn. Sau khi bảo trì hoàn tất, các giao dịch nạp và rút sẽ được tiếp tục. Vui lòng tham khảo các thông báo của chúng tôi để cập nhật tình trạng bảo trì và thời gian khôi phục cụ thể.













Nạp chủ định xảy ra khi người dùng nạp các token không được hỗ trợ (đã hủy niêm yết hoặc chưa niêm yết) hoặc bị cấm nạp trên sàn. Trong trường hợp cổng nạp bị đóng, tài sản nạp vào sẽ không thể hiển thị vào tài khoản của người dùng.





Để tối ưu hóa quy trình hoàn trả trong những trường hợp này, MEXC đã ra mắt tính năng hoàn trả nạp chủ định. Tính năng này cho phép tài sản nạp chủ định được hoàn trả trực tiếp về địa chỉ nguồn ban đầu, giúp nâng cao trải nghiệm người dùng và rút ngắn thời gian xử lý. Thời gian hoàn thành dự kiến cho hoàn trả nạp chủ định là 3-7 ngày làm việc.

















Web:

Ví → Rút token. 1）Truy cập trang web MEXC , tại thanh điều hướng góc trên bên phải, chọn

2）Chọn loại tiền mã hoá bạn muốn rút, nhập địa chỉ rút và chọn mạng tương ứng.

3）Điền Memo/Tag, nếu cần.

4）Nhập số lượng bạn cần rút và chờ quá trình rút được hoàn tất.





App：

1）Mở App MEXC, chọn Ví → Rút.

2）Chọn loại tiền mã hoá bạn muốn rút và nhấn vào Rút On-chain. Nhập địa chỉ rút và chọn mạng tương ứng.

3）Điền Memo/Tag, nếu cần.

4）Nhập số lượng cần rút và nhấn Xác nhận, sau đó chờ quá trình rút được hoàn tất.









Web:

Ví → Rút token. 1）Truy cập trang web MEXC , tại thanh điều hướng góc trên bên phải, chọn

2）Chọn loại tiền mã hoá bạn muốn rút và chọn Người dùng MEXC.

3）Nhập Email/Số điện thoại/MEXC UID của người nhận.

4）Nhập số lượng cần rút và nhấn Gửi, sau đó chờ quá trình rút hoàn tất.





App:

1）Mở App MEXC và chọn Ví → Rút.

2）Chọn loại tiền mã hoá bạn muốn rút và chọn Chuyển nội bộ MEXC.

3）Nhập Email/Số điện thoại/MEXC UID của người nhận.

4）Nhập số lượng cần rút và nhấn Gửi, sau đó chờ quá trình rút hoàn tất.









Nếu phát hiện địa chỉ rút không chính xác trước khi nhận được SMS hoặc Email xác minh, bạn có thể hủy giao dịch bằng cách vào Lịch sử rút và chọn Hủy. Sau đó, bạn có thể thực hiện lại giao dịch rút với địa chỉ chính xác.





Web:

Ví → Lịch sử quỹ. 1）Truy cập trang web MEXC , tại thanh điều hướng góc trên bên phải, chọn

2）Trong mục Rút, tìm giao dịch rút và nhấn Hủy.





App:

1）Mở App, nhấn vào biểu tượng người dùng ở góc trái trang chủ, sau đó chọn Giao dịch.

2）Nhấn Nạp/Rút → Lịch sử rút. Tìm giao dịch rút và nhấn Huỷ.













Sau khi rút thành công, nếu tài khoản của bạn đã liên kết với địa chỉ Email, bạn sẽ nhận được Email thông báo. Ngoài ra, bạn có thể kiểm tra tin nhắn trong mục thông báo hệ thống. Dưới đây là hướng dẫn cách xem thông báo hệ thống:





Web: Truy cập trang chủ và nhấn vào biểu tượng trò chuyện ở góc trên bên phải (hoặc góc trên bên trái đối với khu vực Trung Đông) để xem thông báo hệ thống.

App: Tại trang chủ, nhấn vào biểu tượng trò chuyện ở góc trên bên phải (hoặc góc trên bên trái đối với khu vực Trung Đông) để xem thông báo hệ thống.





Nếu giao dịch rút từ MEXC sang nền tảng khác đã được xác nhận trên blockchain nhưng tài sản vẫn chưa đến, vui lòng sao chép TxID của giao dịch rút và liên hệ bộ phận CSKH của nền tảng nhận để được hỗ trợ. Để tìm hiểu hướng dẫn tìm TxID, vui lòng tham khảo bài viết Hướng dẫn tìm kiếm TxID trên MEXC













Nếu tài sản rút sang nền tảng khác được hoàn trả vào ví MEXC, bạn cần tiến hành nạp thủ công vào tài khoản. Chi tiết như sau:





Web:

Hỗ trợ người dùng → Trung tâm trợ giúp → Yêu cầu hoàn trả khoản nạp không thành công. 1）Truy cập trang web MEXC , cuộn xuống mục

2）Chọn Khoản rút từ MEXC sang nền tảng khác đã bị hoàn trả và làm theo các hướng dẫn trên giao diện để hoàn tất.





App:

1）Tại App MEXC, nhấn vào Biểu tượng người dùng → CSKH và Hỗ trợ → Trung tâm hỗ trợ → Yêu cầu hoàn trả khoản nạp không thành công.

2）Chọn Khoản rút từ MEXC sang nền tảng khác đã bị hoàn trả và làm theo các hướng dẫn trên giao diện để hoàn tất.





Khoản nạp thủ công sẽ được xử lý trong 1–3 ngày làm việc. Vui lòng kiên nhẫn chờ đợi sau khi gửi yêu cầu. Lưu ý số tiền hoàn trả có thể khác so với số tiền rút ban đầu do phí khấu trừ từ nền tảng nhận.













Nếu phát hiện thông tin Memo không chính xác trước khi nhận được SMS hoặc Email xác minh giao dịch rút, bạn có thể truy cập Lịch sử rút để hủy giao dịch. Sau đó, thực hiện lại giao dịch rút với địa chỉ và thông tin chính xác.





Web:

Ví → Lịch sử rút. 1）Truy cập trang web MEXC , tại thanh điều hướng góc trên bên phải, chọn

2）Trong mục Rút, tìm giao dịch rút và nhấn Huỷ.





App:

1）Tại App MEXC, nhấn vào Biểu tượng người dùng ở góc trên bên trái trang chủ, sau đó nhấn vào Giao dịch.

2）Nhấn Nạp/Rút → Lịch sử rút, sau đó tìm đến giao dịch rút và nhấn huỷ.





Nếu phát hiện đã nhập sai thông tin Memo sau khi nhận được Email hoặc SMS xác nhận, vui lòng sao chép TxID của giao dịch rút và liên hệ bộ phận CSKH của nền tảng nhận để được hỗ trợ khôi phục tài sản.













Nếu trạng thái rút tài sản hiển thị “Đang xử lý”, thường là do tắc nghẽn mạng blockchain, gây ra một số chậm trễ trong giao dịch. Vui lòng kiên nhẫn chờ đợi.





Nếu trạng thái rút hiển thị “Đã hoàn thành” nhưng vẫn chưa nhận được tài sản, vui lòng chờ đến khi đạt đủ số xác nhận cần thiết trên mạng blockchain. Bạn cũng có thể sao chép TxID từ MEXC và liên hệ bộ phận CSKH của nền tảng nhận để được hỗ trợ.





Nếu yêu cầu rút đã ở trạng thái chờ xử lý hơn 1 tiếng mà chưa tạo ra TxID, vui lòng liên hệ ngay bộ phận CSKH của MEXC và cung cấp ảnh chụp màn hình giao dịch rút. Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn xử lý.













Một số token trên Mainnet yêu cầu phải kích hoạt trong ví trước khi có thể thực hiện chuyển tài sản. Nếu không, giao dịch chuyển sẽ thất bại. Khi người dùng rút token từ MEXC, hệ thống sẽ tự động kiểm tra địa chỉ token đã được kích hoạt hay chưa. Nếu chưa, người dùng sẽ nhận được thông báo trong quá trình rút. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng blockchain explorer để kiểm tra trạng thái kích hoạt của địa chỉ token.