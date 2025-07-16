MEXC Ventures công bố đầu tư chiến lược vào TON (The Open Network )





MEXC Ventures, một công ty con của sàn giao dịch tiền mã hóa toàn cầu với mức phí thấp nhất, MEXC, đã công bố chính thức ký kết thỏa thuận đầu tư chiến lược với TON (The Open Network). TON là một hệ sinh thái blockchain được tích hợp với Telegram nhằm mục đích cho phép hàng tỷ người dùng trải nghiệm quyền sở hữu kỹ thuật số.





TON, viết tắt của The Open Network, ra mắt chính thức vào năm 2021. Đóng vai trò là cầu nối, kết nối gần 800 triệu người dùng Telegram với thế giới tiền mã hóa. Đội ngũ nhiệt huyết cam kết xây dựng TON thành một kịch bản sử dụng rào cản thấp và lượng truy cập lớn, cho phép càng nhiều người dùng được sỡ hữu tài sản tiền mã hóa một cách nhanh chóng và thuận tiện.





Vào ngày 13 tháng 9 năm 2023, trong hội nghị Token 2049 ở Singapore, TON Foundation đã công khai việc tích hợp chiến lược với Telegram, mở rộng dịch vụ của mình tới cộng đồng gần 800 triệu người dùng. Sự phổ biến gần đây của bot TG đã thu hút nhiều sự chú ý hơn đến mạng TON và các dịch vụ hệ sinh thái. Những phát triển này dự kiến sẽ thu hút số lượng người dùng ngày càng tăng, thúc đẩy hơn nữa việc mở rộng mạng TON.





Tiền mã hóa gốc của mạng TON, Toncoin, được sử dụng để thanh toán khi thực hiện các hợp đồng thông minh, sử dụng các ứng dụng phi tập trung (dApps) và tham gia quản trị. Ngoài ra, đội ngũ phân bổ một phần Toncoin cho TON Foundation để khuyến khích và hỗ trợ sự phát triển của hệ sinh thái. Cho đến nay, hệ sinh thái TON tự hào có vô số ứng dụng, ví mở rộng, giao thức DeFi, sàn giao dịch phi tập trung (DEX), trò chơi, NFT, cầu nối cross-chain và xã hội, mang lại một cơ sở hạ tầng nền tảng tương đối tốt.





MEXC Ventures vẫn luôn cam kết thúc đẩy sự phát triển của ngành tiền mã hóa. Sự hợp tác chiến lược này với TON Foundation nhằm mục đích cam kết xây dựng một cổng thuận tiện cho thế giới tiền mã hóa, thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái mạng TON, đồng thời tăng cường hơn nữa tính bảo mật, tiện lợi và phong phú cho trải nghiệm của người dùng MEXC.





Ngoài lần đầu tư ban đầu này, MEXC Ventures và TON Foundation còn có kế hoạch thúc đẩy hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong tương lai để khám phá sự phát triển của hệ sinh thái blockchain và tăng cường hợp tác về mặt cung cấp sản phẩm và chiến lược thị trường. Ngay từ tháng 5 năm 2022, MEXC đã hỗ trợ TON mainnet và người dùng sử dụng token TON để giao dịch trên sàn. Sự hợp tác này giữa MEXC Ventures và TON sẽ đưa ngành công nghiệp blockchain bước vào một giai đoạn phát triển mới, tạo ra nhiều cơ hội hơn cho người dùng, nhà phát triển và nhà đầu tư, đồng thời thúc đẩy việc áp dụng rộng rãi công nghệ blockchain.









MEXC là một sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung sử dụng công nghệ khớp lệnh hiệu suất cao và luôn duy trì vị trí dẫn đầu trong giao dịch Futures của ngành tiền mã hóa. Với phí giao dịch thấp nhất trên thị trường, đội ngũ chuyên nghiệp, dịch vụ CSKH 24/7 thường trực và trải nghiệm giao dịch liền mạch, MEXC được người dùng trong ngành tiền mã hóa đánh giá cao, tự hào với hơn 10 triệu người dùng tại hơn 170 quốc gia trên toàn thế giới. Kể từ khi thành lập, MEXC luôn tuân thủ nguyên tắc "Người dùng trên hết, Đoàn kết để cùng nhau thành công". Tạo được sự hài lòng của người dùng luôn là tiêu chí hàng đầu cũng là lý do cốt lõi khiến MEXC nhận được hoan nghênh của đông đảo người dùng. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập:







