Câu hỏi thường gặp về MEXC AI









Hiện tại, Danh sách chọn lọc AI, Radar tin tức AI và MEXC-AI đều miễn phí sử dụng. Nếu trong tương lai ra mắt phiên bản nâng cao, mức phí sẽ được thông báo trước thông qua thông báo và Email.









Có. Hệ thống phân bổ linh hoạt hạn mức số phiên AI hàng ngày dựa trên cấp độ KYC và khối lượng giao dịch của bạn trong 30 ngày qua. Khối lượng giao dịch và cấp độ xác minh càng cao, bạn càng có thể sử dụng nhiều phiên hơn. Khi đạt đến giới hạn, hạn mức sẽ tự động được đặt lại vào ngày hôm sau.









Hiện tại có hơn 50 ngôn ngữ được hỗ trợ, bao gồm tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Việt, tiếng Indonesia, tiếng Tây Ban Nha và các ngôn ngữ chính khác. MEXC sẽ bổ sung thêm nhiều ngôn ngữ trong tương lai.









Không. Hiện tại không có phí đặc biệt hoặc ưu đãi giá. Các đề xuất của AI chỉ dựa trên dữ liệu lớn và thông tin thị trường theo thời gian thực để tham khảo giao dịch, do đó không đại diện cho chương trình ưu đãi của sàn.









Vui lòng lưu ý thông tin do AI cung cấp chỉ để tham khảo và không cấu thành bất kỳ cam kết hay đảm bảo đầu tư nào. Tất cả các quyết định giao dịch đều do người dùng tự đưa ra và tự chịu rủi ro liên quan.









AI cung cấp phân tích thông minh dựa trên xu hướng và thông tin thị trường, nhưng không đảm bảo lợi nhuận. Vui lòng đưa ra quyết định thận trọng theo mức độ chấp nhận rủi ro cá nhân của bạn.









Không. AI chỉ truy cập dữ liệu giao dịch và thị trường đã được ẩn danh và không thu thập, lưu trữ hoặc chia sẻ bất kỳ thông tin tài khoản cá nhân nào.









Chúng tôi ưu tiên tính chính xác và minh bạch. Tất cả đề xuất của AI đều dựa trên cơ chế chọn lọc dữ liệu nghiêm ngặt, bao gồm dữ liệu theo thời gian thực từ các sàn giao dịch chính thức, nền tảng phân tích trên chuỗi phổ biến và các kênh truyền thông tài chính uy tín. Xu hướng thảo luận trong cộng đồng (đã lọc spam) và kiểm thử ngược lịch sử (historical backtesting) cũng được xem xét để cung cấp thông tin tham khảo cho người dùng.









Có. Radar tin tức AI dựa vào các nguồn dữ liệu bên thứ ba uy tín và hoạt động mạng công khai để cung cấp các cập nhật gần như theo thời gian thực, đồng bộ với mạng xã hội.









Bảng xếp hạng được dựa trên mô hình tính toán hệ thống theo thời gian thực và dữ liệu được làm mới ngay khi điều kiện thị trường thay đổi.









Hệ thống định lượng token dựa trên nhiều chỉ số, bao gồm xu hướng giá, khối lượng giao dịch, thay đổi vị thế, dữ liệu trên chuỗi và độ phổ biến của tin tức, từ đó tạo ra bảng xếp hạng.









Trên trang giao dịch Spot phiên bản web, nhấn vào gợi ý Câu hỏi thường gặp AI hiển thị phía trên biểu đồ nến để vào giao diện trò chuyện với bot AI và nhận phân tích khách quan cũng như lý giải cho biến động giá của token.













Trước tiên, thử làm mới trang hoặc kết nối lại mạng. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, vui lòng thử lại sau hoặc liên hệ CSKH trực tuyến để được hỗ trợ.









Cài đặt → Về chúng tôi, hoặc thử xóa bộ nhớ đệm và đăng nhập lại.



15. Làm thế nào để huỷ thông báo đẩy của Radar tin tức AI?

Để huỷ thông báo đẩy từ Radar tin tức AI, truy cập trang Radar tin tức AI và nhấn vào nút Đã đăng ký để hủy đăng ký. Sau khi hủy, bạn sẽ không còn nhận được thông báo đẩy nữa.

Vui lòng đảm bảo App MEXC đã được cập nhật lên phiên bản 6.19.0 trở lên, và khởi động lại ứng dụng sau khi cập nhật. Nếu vẫn không xuất hiện, kiểm tra số phiên bản trong mục, hoặc thử xóa bộ nhớ đệm và đăng nhập lại.







