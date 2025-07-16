Trong tuần qua, Mainnet ETH đã chứng kiến một thị trường on-chain cực kỳ sôi động. Tín hiệu cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang đã tiếp thêm động lực cho thị trường on-chain, tạo nên một làn sóTrong tuần qua, Mainnet ETH đã chứng kiến một thị trường on-chain cực kỳ sôi động. Tín hiệu cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang đã tiếp thêm động lực cho thị trường on-chain, tạo nên một làn só
Learn/Learn/Nội dung nổi bật/Sự bùng nổ ...ng khổng lồ

Sự bùng nổ của meme và TON Gaming: Tạo dựng đấu trường mới cho lượng người dùng khổng lồ

16/07/2025MEXC
0m
Chia sẻ đến
#Tin Tức Crypto
Memecoin
MEME$0.002262-4.31%
TONCOIN
TON$2.7-0.22%
MemeCore
M$2.02827-2.49%
Choise.com
CHO$0.00394-3.43%
Ethereum
ETH$4,055-6.09%

Trong tuần qua, Mainnet ETH đã chứng kiến một thị trường on-chain cực kỳ sôi động. Tín hiệu cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang đã tiếp thêm động lực cho thị trường on-chain, tạo nên một làn sóng tăng trưởng mới.

Biến động giá thường xuyên của các token meme (meme coin) đã trở thành điều bình thường, đặc biệt vào cuối tuần khi thị trường bước vào giai đoạn hoạt động mạnh mẽ, với nhiều đợt tăng giá mạnh trong cùng một ngày. Đồng thời, phí gas trên Mainnet cũng tăng vọt, có thời điểm lên đến khoảng 70 Gwei.

Giữa làn sóng này, các mini game trên TON cũng nổi lên như một hiện tượng. Với yêu cầu tham gia thấp, cơ chế trò chơi đa dạng và trải nghiệm người dùng tuyệt vời, các mini game này đã nhanh chóng thu hút được một lượng lớn người dùng. Sự bùng nổ của các mini game trên TON không chỉ mang lại cho người dùng nhiều lựa chọn giải trí đa dạng mà còn thổi luồng sinh khí mới vào sự phát triển mạnh mẽ của hệ sinh thái blockchain.

Sự bùng nổ và thịnh vượng của thị trường meme


Kể từ năm 2024, thị trường meme vẫn tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ, cho thấy tiềm năng to lớn. Mặc dù biến động thị trường đã tăng, nhưng hiệu suất chung vẫn rất ấn tượng. Theo dữ liệu mới nhất từ CoinGecko, tỷ lệ lợi nhuận trung bình của ngành meme coin trong quý 2 đạt mức đáng kinh ngạc là 789.3%. Dù thấp hơn một chút so với mức 1,312.6% của quý 1, nhưng vẫn vượt xa các loại tiền mã hoá khác.

Điều đáng chú ý là mặc dù hiệu suất chung của thị trường mạnh mẽ, nhưng sự khác biệt giữa các meme coin ngày càng trở nên rõ ràng. Thị trường on-chain đang chứng kiến một "cuộc chiến lãnh thổ" khốc liệt, với nhiều ý tưởng sáng tạo xuất hiện nhanh chóng và liên tục. Từ chú chó cưng của người sáng lập Dogecoin đến dự án "Mars City" của Elon Musk cho đến sự tích hợp liên ngành của Trump silver coin.

Khi xu hướng thị trường phát triển, thị trường meme đã vượt qua giai đoạn "khám phá ý tưởng" ban đầu và bước vào kỷ nguyên tinh tế hơn của "cuộc cạnh tranh góc độ". Gần đây, cuộc chiến căng thẳng giữa Neiro và NEIRO vừa kết thúc, ý tưởng "Mars City" của Musk nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của thị trường, tạo ra một số dự án tiềm năng cao như $TERMINUS, $BAR và $THOG. Ethereum cũng đã một lần nữa ra mắt các token meme Doge, tạo ra các thành viên mới như $HANA, $ESTEE, $ESTI, $GOU và $EDOGE.

Sự khác biệt nhỏ trong các chữ cái của tên dự án này tượng trưng cho phân khúc và sự cạnh tranh khốc liệt, đồng thời thể hiện rõ sự phát triển thịnh vượng của thị trường meme, nơi hàng trăm dự án khác nhau với những thế mạnh riêng đang cạnh tranh.

Mini game trên TON: Một xu hướng mới gia tăng nhanh chóng


Kể từ đầu năm 2024, giá trị thị trường của ngành trò chơi Web3 đã giảm 33%, đối mặt với nhiều thách thức hơn so với các ngành tài sản tiền mã hoá khác. Tuy nhiên, trò chơi Web3 vẫn là một lĩnh vực quan trọng, chiếm 30% tổng số hoạt động của dApp, với 2.1 triệu ví hoạt động hàng ngày.

Đáng chú ý, hệ sinh thái TON đã trỗi dậy mạnh mẽ trong bối cảnh này, trở thành động lực mới trong không gian trò chơi Web3. TON đã tận dụng sự tích hợp liền mạch với Telegram để xây dựng một mạng xã hội rộng lớn.

Tính đến hiện tại, Telegram có 950 triệu người dùng hoạt động hàng tháng, cung cấp một không gian rộng lớn cho việc marketing lan truyền thông qua mạng xã hội. Hệ sinh thái TON đã khéo léo khai thác sức ảnh hưởng mạnh mẽ của mạng lưới Telegram, thúc đẩy nhiều dự án với lượng người dùng lên đến hàng chục triệu, trong đó các dự án liên quan đến trò chơi chiếm tới 60% thị phần. Các dự án như Notcoin đã mở rộng trí tưởng tượng của không gian, Hamster Kombat đã nổi bật trong cuộc cạnh tranh về lưu lượng truy cập và Catizen đã thể hiện lộ trình phát triển tinh tế hơn. Những dự án này không chỉ làm nổi bật sức sống của hệ sinh thái TON mà còn đại diện cho xu hướng phát triển tương lai: Chuyển từ mô hình tương tác đơn lẻ sang thiết lập chu kỳ dòng tiền dương ngay từ đầu.

Trong bối cảnh này, MEXC nhanh chóng nắm bắt thị trường, tạo ra một mục dành riêng cho TON và ra mắt một số token được chọn lọc như $NOT, $CATI và $HMSTR, mang lại cho nhà đầu tư các kênh giao dịch thuận tiện và hiệu quả.

Người tiên phong sẽ chiến thắng: Nắm bắt cơ hội thị trường


Các sàn giao dịch không phải là những trọng tài trung lập mà là những người đi đầu trong việc nắm bắt, đồng thời phản hồi tích cực với tâm lý của cộng đồng và nhà đầu tư cá nhân. Các sàn giao dịch phải nhanh chóng nắm bắt khi các lĩnh vực mới nổi như văn hóa meme và mini game trên TON thu hút sự chú ý trong cộng đồng và hình thành sự đồng thuận mạnh mẽ.

MEXC nổi tiếng là sàn giao dịch niêm yết token mới nhanh nhất với đa dạng tiền mã hoá nhất trong ngành. Tốc độ phản ứng vượt trội cho phép MEXC nhanh chóng nắm bắt các điểm nóng của thị trường, chủ động đón nhận các xu hướng tăng trưởng của meme coin và mini game trên TON. MEXC không chỉ nỗ lực đáp ứng nhu cầu cấp thiết của người dùng về phân bổ tài sản đa dạng mà còn giảm đáng kể chi phí giao dịch với các chính sách phí cực thấp, mang lại lợi ích thiết thực cho người dùng. Luôn đi đầu trong ngành, MEXC tiếp tục tối ưu hóa các tính năng và dịch vụ với nguyên tắc "Người dùng trên hết", hướng đến mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái giao dịch tiền mã hoá hiệu quả, tiện lợi và toàn diện. Điều này giúp nhà đầu tư linh hoạt áp dụng các chiến lược đầu tư, nắm bắt mọi cơ hội trên thị trường và tăng trưởng lợi nhuận hơn.

Khi thị trường meme và hệ sinh thái mini game trên TON tiếp tục nóng lên, vai trò của các sàn giao dịch như MEXC ngày càng trở nên quan trọng. MEXC không chỉ phải duy trì sự hiểu biết sâu sắc trong thị trường đầy biến động mà còn phải sở hữu khả năng thực hiện và đổi mới mạnh mẽ để phục vụ tốt hơn nhu cầu ngày một tăng của cộng đồng, thúc đẩy toàn bộ ngành công nghiệp blockchain hướng đến sự đa dạng và lan toả hơn.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo hiểu đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.


Bài viết phổ biến

Có Thể Đào Solana Không? Sự Thật Về Đào SOL

Có Thể Đào Solana Không? Sự Thật Về Đào SOL

Có thể bạn đã nghe về tốc độ đáng kinh ngạc và phí giao dịch thấp của Solana, và bây giờ bạn đang tự hỏi làm thế nào để đào Solana để có được một số token SOL. Có thể bạn đã tìm kiếm phần mềm đào hoặc

Cách Tạo Meme Coin trên Solana? Hướng Dẫn Đầy Đủ Cho Người Mới Bắt Đầu

Cách Tạo Meme Coin trên Solana? Hướng Dẫn Đầy Đủ Cho Người Mới Bắt Đầu

Thế giới tiền điện tử đã chứng kiến sự bùng nổ của các meme coin, biến những trò đùa trên internet thành tài sản kỹ thuật số hợp pháp trị giá hàng triệu đô la. Nếu bạn đang thắc mắc cách tạo meme coin

Staking Solana hoạt động như thế nào? Hướng dẫn staking SOL đầy đủ

Staking Solana hoạt động như thế nào? Hướng dẫn staking SOL đầy đủ

Staking Solana cung cấp cho những người nắm giữ tiền điện tử một cách đơn giản để kiếm thu nhập thụ động trong khi hỗ trợ một trong những blockchain nhanh nhất trong ngành. Hướng dẫn toàn diện này sẽ

Chế độ một chiều và chế độ phòng hộ trong giao dịch Futures là gì?

Chế độ một chiều và chế độ phòng hộ trong giao dịch Futures là gì?

Khi giao dịch Futures trên MEXC, một cài đặt quan trọng thường bị bỏ qua là chế độ vị thế. Điều này quyết định bạn có thể nắm giữ đồng thời cả vị thế Long và Short trong cùng một cặp Futures hay không

Bài viết liên quan

BIANRENSHENG(BINANCELIFE) là gì? Từ meme Internet đến hiện tượng tiền mã hoá

BIANRENSHENG(BINANCELIFE) là gì? Từ meme Internet đến hiện tượng tiền mã hoá

TL;DR Điểm nổi bật1) Cột mốc đáng nhớ: BINANCELIFE (BINANCELIFE) trở thành meme coin Trung Quốc đầu tiên ra mắt trên Binance, phá vỡ các quy tắc truyền thống của thị trường.2) Tăng trưởng bùng nổ: Tro

Recall là gì? Hướng dẫn nhanh về ba cơ chế cốt lõi của thị trường kỹ năng AI phi tập trung

Recall là gì? Hướng dẫn nhanh về ba cơ chế cốt lõi của thị trường kỹ năng AI phi tập trung

Điểm nổi bậtRecall sử dụng cơ chế thị trường phi tập trung để cộng đồng quyết định những kỹ năng AI nào là cần thiết, thay vì phụ thuộc vào một vài công ty công nghệ lớn.Token RECALL, với vai trò là t

USDf là gì? Hướng dẫn nhanh về cơ chế stablecoin sáng tạo của Falcon Finance

USDf là gì? Hướng dẫn nhanh về cơ chế stablecoin sáng tạo của Falcon Finance

TL;DR Điểm nổi bậtUSDf là đồng đô la tổng hợp được thế chấp vượt mức, xây dựng trên Ethereum, với nguồn cung lưu hành hiện tại khoảng 1.899 tỷ và xếp hạng thị trường là #202.USDf chấp nhận cả tài sản

Espresso là gì? Kết nối lại thế giới Blockchain phân mảnh với 100 node

Espresso là gì? Kết nối lại thế giới Blockchain phân mảnh với 100 node

Điểm nổi bật1) Espresso sử dụng cơ chế đồng thuận BFT phi tập trung để xác nhận giao dịch nhanh chóng trong vòng 6 giây cho tất cả các blockchain được kết nối.2) Là lớp xác nhận toàn cầu, Espresso cho

Đăng ký MEXC
Đăng ký & nhận lên đến 10,000 USDT tiền thưởng