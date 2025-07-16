Sự bùng nổ của meme và TON Gaming: Tạo dựng đấu trường mới cho lượng người dùng khổng lồ

Trong tuần qua, Mainnet ETH đã chứng kiến một thị trường on-chain cực kỳ sôi động. Tín hiệu cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang đã tiếp thêm động lực cho thị trường on-chain, tạo nên một làn sóng tăng trưởng mới.





Biến động giá thường xuyên của các token meme (meme coin) đã trở thành điều bình thường, đặc biệt vào cuối tuần khi thị trường bước vào giai đoạn hoạt động mạnh mẽ, với nhiều đợt tăng giá mạnh trong cùng một ngày. Đồng thời, phí gas trên Mainnet cũng tăng vọt, có thời điểm lên đến khoảng 70 Gwei.





Giữa làn sóng này, các mini game trên TON cũng nổi lên như một hiện tượng. Với yêu cầu tham gia thấp, cơ chế trò chơi đa dạng và trải nghiệm người dùng tuyệt vời, các mini game này đã nhanh chóng thu hút được một lượng lớn người dùng. Sự bùng nổ của các mini game trên TON không chỉ mang lại cho người dùng nhiều lựa chọn giải trí đa dạng mà còn thổi luồng sinh khí mới vào sự phát triển mạnh mẽ của hệ sinh thái blockchain.









Kể từ năm 2024, thị trường meme vẫn tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ, cho thấy tiềm năng to lớn. Mặc dù biến động thị trường đã tăng, nhưng hiệu suất chung vẫn rất ấn tượng. Theo dữ liệu mới nhất từ CoinGecko, tỷ lệ lợi nhuận trung bình của ngành meme coin trong quý 2 đạt mức đáng kinh ngạc là 789.3%. Dù thấp hơn một chút so với mức 1,312.6% của quý 1, nhưng vẫn vượt xa các loại tiền mã hoá khác.





Điều đáng chú ý là mặc dù hiệu suất chung của thị trường mạnh mẽ, nhưng sự khác biệt giữa các meme coin ngày càng trở nên rõ ràng. Thị trường on-chain đang chứng kiến một "cuộc chiến lãnh thổ" khốc liệt, với nhiều ý tưởng sáng tạo xuất hiện nhanh chóng và liên tục. Từ chú chó cưng của người sáng lập Dogecoin đến dự án "Mars City" của Elon Musk cho đến sự tích hợp liên ngành của Trump silver coin.





Khi xu hướng thị trường phát triển, thị trường meme đã vượt qua giai đoạn "khám phá ý tưởng" ban đầu và bước vào kỷ nguyên tinh tế hơn của "cuộc cạnh tranh góc độ". Gần đây, cuộc chiến căng thẳng giữa Neiro và NEIRO vừa kết thúc, ý tưởng "Mars City" của Musk nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của thị trường, tạo ra một số dự án tiềm năng cao như $TERMINUS, $BAR và $THOG. Ethereum cũng đã một lần nữa ra mắt các token meme Doge, tạo ra các thành viên mới như $HANA, $ESTEE, $ESTI, $GOU và $EDOGE.





Sự khác biệt nhỏ trong các chữ cái của tên dự án này tượng trưng cho phân khúc và sự cạnh tranh khốc liệt, đồng thời thể hiện rõ sự phát triển thịnh vượng của thị trường meme, nơi hàng trăm dự án khác nhau với những thế mạnh riêng đang cạnh tranh.









Kể từ đầu năm 2024, giá trị thị trường của ngành trò chơi Web3 đã giảm 33%, đối mặt với nhiều thách thức hơn so với các ngành tài sản tiền mã hoá khác. Tuy nhiên, trò chơi Web3 vẫn là một lĩnh vực quan trọng, chiếm 30% tổng số hoạt động của dApp, với 2.1 triệu ví hoạt động hàng ngày.





Đáng chú ý, hệ sinh thái TON đã trỗi dậy mạnh mẽ trong bối cảnh này, trở thành động lực mới trong không gian trò chơi Web3. TON đã tận dụng sự tích hợp liền mạch với Telegram để xây dựng một mạng xã hội rộng lớn.





Tính đến hiện tại, Telegram có 950 triệu người dùng hoạt động hàng tháng, cung cấp một không gian rộng lớn cho việc marketing lan truyền thông qua mạng xã hội. Hệ sinh thái TON đã khéo léo khai thác sức ảnh hưởng mạnh mẽ của mạng lưới Telegram, thúc đẩy nhiều dự án với lượng người dùng lên đến hàng chục triệu, trong đó các dự án liên quan đến trò chơi chiếm tới 60% thị phần. Các dự án như Notcoin đã mở rộng trí tưởng tượng của không gian, Hamster Kombat đã nổi bật trong cuộc cạnh tranh về lưu lượng truy cập và Catizen đã thể hiện lộ trình phát triển tinh tế hơn. Những dự án này không chỉ làm nổi bật sức sống của hệ sinh thái TON mà còn đại diện cho xu hướng phát triển tương lai: Chuyển từ mô hình tương tác đơn lẻ sang thiết lập chu kỳ dòng tiền dương ngay từ đầu.





Trong bối cảnh này, MEXC nhanh chóng nắm bắt thị trường, tạo ra một mục dành riêng cho TON và ra mắt một số token được chọn lọc như $NOT, $CATI và $HMSTR, mang lại cho nhà đầu tư các kênh giao dịch thuận tiện và hiệu quả.









Các sàn giao dịch không phải là những trọng tài trung lập mà là những người đi đầu trong việc nắm bắt, đồng thời phản hồi tích cực với tâm lý của cộng đồng và nhà đầu tư cá nhân. Các sàn giao dịch phải nhanh chóng nắm bắt khi các lĩnh vực mới nổi như văn hóa meme và mini game trên TON thu hút sự chú ý trong cộng đồng và hình thành sự đồng thuận mạnh mẽ.





MEXC nổi tiếng là sàn giao dịch niêm yết token mới nhanh nhất với đa dạng tiền mã hoá nhất trong ngành. Tốc độ phản ứng vượt trội cho phép MEXC nhanh chóng nắm bắt các điểm nóng của thị trường, chủ động đón nhận các xu hướng tăng trưởng của meme coin và mini game trên TON. MEXC không chỉ nỗ lực đáp ứng nhu cầu cấp thiết của người dùng về phân bổ tài sản đa dạng mà còn giảm đáng kể chi phí giao dịch với các chính sách phí cực thấp, mang lại lợi ích thiết thực cho người dùng. Luôn đi đầu trong ngành, MEXC tiếp tục tối ưu hóa các tính năng và dịch vụ với nguyên tắc "Người dùng trên hết", hướng đến mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái giao dịch tiền mã hoá hiệu quả, tiện lợi và toàn diện. Điều này giúp nhà đầu tư linh hoạt áp dụng các chiến lược đầu tư, nắm bắt mọi cơ hội trên thị trường và tăng trưởng lợi nhuận hơn.





Khi thị trường meme và hệ sinh thái mini game trên TON tiếp tục nóng lên, vai trò của các sàn giao dịch như MEXC ngày càng trở nên quan trọng. MEXC không chỉ phải duy trì sự hiểu biết sâu sắc trong thị trường đầy biến động mà còn phải sở hữu khả năng thực hiện và đổi mới mạnh mẽ để phục vụ tốt hơn nhu cầu ngày một tăng của cộng đồng, thúc đẩy toàn bộ ngành công nghiệp blockchain hướng đến sự đa dạng và lan toả hơn.



