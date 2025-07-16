Báo cáo sự kiện MX Zone Tháng 5





Trong tháng 5, do ảnh hưởng từ việc Ethereum Spot ETF được phê duyệt, thị trường tổng thể dần dần tăng lên trong bối cảnh biến động. Mức tăng trưởng của token MX đã chậm lại sau đợt tăng giá gần nhất, hiện đã quay trở lại khoảng 4 USDT. Token MX đã tăng từ 2.77 USDT vào đầu năm, đạt ATH ở mức 5.86 USDT, tỷ lệ tăng trưởng 111.6% và hiện đang duy trì ở mức tăng 44.4%.





Những con số trên chứng minh việc nắm giữ MX lâu dài có thể mang lại lợi nhuận đáng kể. Nắm giữ MX không chỉ mang đến lợi nhuận từ việc tăng giá mà còn giúp đáp ứng điều kiện để tham gia vào các sự kiện độc quyền hàng tháng, nhận phần thưởng airdrop miễn phí. Để tìm hiểu thêm chi tiết về lợi ích của việc nắm giữ MX, vui lòng tham khảo bài viết " 3 lợi ích hàng đầu dành cho chủ sở hữu MX ".









Trong tháng 5 năm 2024, MEXC đã tiến hành tổng cộng 250 sự kiện airdrop, bao gồm 2 sự kiện Launchpool và 248 sự kiện Kickstarter. Những sự kiện này đã phân bổ phần thưởng trị giá hơn 13.33 triệu USDT, mang lại APY (Tỷ suất lợi nhuận hàng năm) ấn tượng là 60%.





Theo dữ liệu của MEXC, trong tất cả 250 đợt airdrop của tháng 5, 10 token nổi bật đã tăng hơn 100%. Trong đó, MAGAETH đã có mức tăng cao nhất 675.28%, KTC đứng vị trí thứ hai với mức tăng 224.3%. Trong 10 token nổi bật tính theo mức tăng trưởng, toàn bộ token đều tăng hơn 130%.





Tên dự án Thời gian airdrop (Thời gian cam kết MX) % tăng trưởng (Tính đến 31/05) MAGAETH 22/05/2024 675.28% KTC 31/05/2024 224.30% SABAI 14/05/2024 185.33% MON 27/05/2024 156.67% RBT 16/05/2024 149.36% KARRAT 10/05/2024 149.20% MPC 31/05/2024 146.00% DSYNC 20/05/2024 144.20% FOMONET 02/05/2024 135.16% BEER 29/05/2024 130.25%









Launchpool và Kickstarter là các sự kiện airdrop miễn phí được tổ chức dành riêng cho người dùng nắm giữ MX. Bằng cách nắm giữ tối thiểu 1,000 token MX trong ít nhất 30 ngày liên tiếp, bạn có thể đăng ký tham gia các sự kiện Kickstarter và Launchpool.





Truy cập trang web chính thức của MEXC, ở đầu trang chủ, chọn [Spot] từ thanh điều hướng, bạn sẽ thấy cổng để truy cập các sự kiện Launchpool và Kickstarter.













Nếu chưa phải là người dùng nắm giữ MX và muốn tham gia các sự kiện Launchpool và Kickstarter, bạn cần mua token MX trên MEXC và nắm giữ trong một khoảng thời gian cụ thể. Khi đáp ứng các điều kiện, bạn có thể bắt đầu tham gia các sự kiện này. Để biết thêm cách mua MX, vui lòng tham khảo " Hướng dẫn mua MX chỉ trong một phút ".





Ngoài việc tham gia các sự kiện airdrop miễn phí, người dùng nắm giữ MX còn nhận được ưu đãi giảm phí giao dịch. Nếu là người dùng nắm giữ MX, bạn có thể chuyển MX sang tài khoản Futures và sử dụng tính năng khấu trừ MX cho phí giao dịch USDT-M Futures để được tận hưởng ưu đãi giảm 10% phí.



