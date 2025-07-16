Báo cáo sự kiện MX Zone Tháng 5

Tên dự án
Thời gian airdrop
(Thời gian cam kết MX)
% tăng trưởng
(Tính đến 31/05)
MAGAETH
22/05/2024
675.28%
KTC
31/05/2024
224.30%
SABAI
14/05/2024
185.33%
MON
27/05/2024
156.67%
RBT
16/05/2024
149.36%
KARRAT
10/05/2024
149.20%
MPC
31/05/2024
146.00%
DSYNC
20/05/2024
144.20%
FOMONET
02/05/2024
135.16%
BEER
29/05/2024
130.25%
Kickstarter và Launchpool là sự kiện airdrop miễn phí độc quyền dành cho người dùng nắm giữ MX. Để khuyến khích người dùng tham gia tích cực và nâng cấp phần thưởng, MEXC đã điều chỉnh quy tắc hệ số p
1. Sự kiện Kickstarter?Sự kiện Kickstarter là một sự kiện được bắt đầu trong giai đoạn trước khi ra mắt dự án, nơi người dùng có thể bỏ phiếu để hỗ trợ dự án yêu thích trên MEXC, sau đó sẽ phát token
MEXC tổ chức các sự kiện airdrop miễn phí độc quyền cho người dùng nắm giữ MX, mang đến nhiều phần thưởng airdrop từ nhiều dự án khác nhau. Để khuyến khích người dùng tham gia và tăng lợi nhuận airdro
Kickstarter là sự kiện airdrop độc quyền dành riêng cho người dùng nắm giữ MX trên MEXC. Chỉ cần nắm giữ một lượng MX nhất định, bạn có thể tham gia sự kiện miễn phí và nhận airdrop token từ các dự án