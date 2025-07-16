Matrixport: Bitcoin có thể bước vào giai đoạn tích luỹ mùa hè, các ngưỡng quan trọng đang thu hút sự chú ý

Theo báo cáo nghiên cứu thị trường mới nhất từ Matrixport , Bitcoin ( BTC ) đang dần chuyển từ đà tăng mùa xuân sang giai đoạn "tích luỹ mùa hè". Dù đà tăng ngắn hạn vẫn được hỗ trợ bởi các yếu tố chính sách và dòng vốn, thị trường bắt đầu chịu áp lực từ nhiều yếu tố bất lợi - bao gồm bất ổn kinh tế vĩ mô, dòng vốn ETF chậm lại và hoạt động trên chuỗi suy giảm. Các nhà đầu tư được khuyến nghị theo dõi chặt chẽ các mốc kỹ thuật quan trọng và điều chỉnh chiến lược giao dịch cho phù hợp.









Theo Matrixport, trong tuần đầu tháng 6, Bitcoin đã giảm hơn 6% so với đỉnh trong tuần, chạm mức thấp $103,068: mức giảm hàng tuần mạnh nhất (khoảng 6.9%) kể từ tháng 3. Các altcoin lớn như Ether và Solana cũng lần lượt giảm hơn 4% và 11%, phản ánh sự điều chỉnh rộng khắp trên thị trường.





Các điểm kỹ thuật đáng chú ý:





Giá BTC đã phá vỡ vùng hỗ trợ quan trọng, cho thấy đà tăng đang suy yếu.

Dòng vốn luân chuyển chậm, với sự dịch chuyển nhanh giữa các nhóm ngành.

Khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư suy giảm, cho thấy vị thế thị trường không ổn định.









Matrixport cho biết, chỉ số PMI phi sản xuất ISM của Mỹ gần đây đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 07/2024, cho thấy sự suy yếu nhẹ trong lĩnh vực dịch vụ và làm giảm kỳ vọng tăng trưởng.





Các tín hiệu kinh tế vĩ mô khác cũng tạo áp lực lên tài sản rủi ro:





Chỉ số đồng đô la Mỹ vẫn tương đối mạnh dù có suy yếu ngắn hạn, phản ánh tâm lý né tránh rủi ro toàn cầu vẫn dai dẳng.

Giá dầu thô tiếp tục giảm, cho thấy nhu cầu toàn cầu đang suy yếu.

Kỳ vọng thị trường về việc Fed cắt giảm lãi suất vẫn biến động mạnh, góp phần gia tăng sự bất định về chính sách.





Tổng hợp các yếu tố trên cho thấy một kịch bản lạm phát đình trệ nhẹ, qua đó hạn chế khả năng bứt phá tăng giá của thị trường tiền mã hoá.









Cả dữ liệu ETF lẫn trên chuỗi đều cho thấy đà tăng của thị trường đang suy yếu:





Bitcoin Spot ETF ghi nhận dòng vốn rút ròng hơn $144 triệu trong tuần qua, với hai ngày liên tiếp ghi nhận dòng vốn âm.

Ngược lại, Ethereum ETF ghi nhận dòng vốn vào $285 triệu, nhiều khả năng nhờ kỳ vọng được phê duyệt, phản ánh sự phân hoá trong chiến lược của nhà đầu tư tổ chức.

Tốc độ tăng trưởng nguồn cung stablecoin chậm lại cùng với số lượng ví hoạt động giảm cho thấy dòng vốn mới đang hạn chế.





Matrixport nhận định rằng mặc dù việc Ethereum ETF được phê duyệt là tín hiệu tích cực trong dài hạn, nhưng trong ngắn hạn, dòng vốn chủ yếu bị chi phối bởi hoạt động arbitrage hơn là nhu cầu đầu tư bền vững.









Dữ liệu trên chuỗi gần đây đã chỉ ra những vùng tâm lý và cấu trúc quan trọng trong hành vi giá của Bitcoin. Báo cáo ngày 08/06 từ CryptoQuant xác định $106,200 là vùng kháng cự lớn, trùng với mức giá vốn trung bình của các nhà đầu tư tham gia trong 1–4 tuần gần đây. Khi BTC tiến gần đến vùng này, nhà đầu tư ngắn hạn thường có xu hướng chốt lời, tạo áp lực bán.





"Nhà đầu tư ngắn hạn đang chịu lỗ dễ rơi vào trạng thái hoảng loạn," nhà phân tích Burak Kesmeci của CryptoQuant cho biết. "Khi giá trở lại gần mức hoà vốn, họ có thể nghĩ "chừng này rủi ro là đủ rồi" và nhấn nút bán - khiến vùng này trở thành kháng cự tiềm năng (như mốc $106.2K)".





Trong khi đó, vùng $97,500 cho thấy lực hỗ trợ mạnh, tương ứng với giá vốn trung bình của các nhà đầu tư đã mua vào 3–6 tháng trước. Khác với nhà đầu tư ngắn hạn, nhóm nắm giữ dài hạn này thể hiện mức độ tin tưởng cao hơn, qua đó tạo nền tảng hỗ trợ ổn định cho thị trường.









Trong một diễn biến bất ngờ, công ty nghiên cứu Santiment cho rằng cuộc đối đầu công khai gần đây giữa Donald Trump và Elon Musk trên mạng xã hội có thể vô tình giúp giảm căng thẳng thị trường. Dù tranh cãi giữa hai nhân vật có ảnh hưởng lớn trong cộng đồng tiền mã hoá ban đầu khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại, Santiment nhận định rằng cuộc đối đầu công khai này có thể đã đóng vai trò như một "van xả áp" cho rủi ro chính trị tiềm ẩn. Công ty này cho rằng việc cảm xúc tiêu cực được xả sớm như vậy có thể tạo tiền đề cho sự ổn định ngắn hạn của thị trường.









Xét về cấu trúc thị trường, Bitcoin hiện đang ở ngưỡng quan trọng, nơi dòng vốn đầu cơ ngắn hạn và dòng vốn đầu tư dài hạn đang cạnh tranh trực tiếp. Sự khác biệt trong hành vi nắm giữ này khiến mốc $106,200 và $97,500 trở thành hai vùng giá cần theo dõi chặt chẽ. Nhà đầu tư nên quan sát kỹ diễn biến giá quanh hai mức này, vì đây có thể là chỉ báo quan trọng cho xu hướng tiếp theo của thị trường.









Dựa trên cả yếu tố vĩ mô và cấu trúc thị trường, Matrixport dự báo Bitcoin có thể bước vào "giai đoạn tích luỹ trung hạn" tương tự như giai đoạn từ tháng 09/2021 đến đầu 2022, kéo dài khoảng 1.5 đến 2 tháng: "Với những tín hiệu dữ liệu suy yếu đã bắt đầu xuất hiện, chúng ta có thể đang bước vào hai tháng biến động kinh tế. Trong bối cảnh như vậy, Bitcoin khó có khả năng duy trì đà tăng liên tục - đặc biệt khi Fed chưa có động thái cắt giảm lãi suất và kỳ vọng lạm phát vẫn ở mức cao".





Các yếu tố chính củng cố quan điểm này bao gồm:





Dòng vốn ETF chậm lại, chưa có dấu hiệu phục hồi rõ rệt từ dòng vốn trên chuỗi.

Chính sách kinh tế vĩ mô đang trong giai đoạn chuyển tiếp, thiếu các biện pháp kích thích mạnh mẽ về lãi suất hoặc tài khóa.

Về mặt kỹ thuật, Bitcoin đang dao động trong vùng giá cao nhưng thiếu động lực bứt phá.









Matrixport nhấn mạnh nhà đầu tư nên theo dõi hai chỉ số vĩ mô quan trọng: giá dầu quốc tế và chỉ số đồng đô la Mỹ. Giá dầu phản ánh mức độ hoạt động kinh tế toàn cầu - nếu tiếp tục giảm, thường cho thấy nhu cầu đang suy yếu. Chỉ số đồng đô la Mỹ thể hiện kỳ vọng thay đổi liên quan đến chính sách của Fed.





Diễn biến hiện tại của thị trường, đặc biệt là việc lợi suất trái phiếu dao động đi ngang, cho thấy nhà đầu tư đang đánh giá lại hướng đi của chính sách tiền tệ của Fed. Nhiều khả năng lãi suất sẽ được duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn so với kỳ vọng trước đó, phần lớn do lo ngại rằng chính sách thuế mới có thể khiến lạm phát quay trở lại. Quan điểm thận trọng này đang trở thành một hạn chế mới đối với thị trường.





Cũng cần lưu ý đến độ trễ ảnh hưởng của chính sách thuế quan, có thể dẫn đến sự suy giảm bất ngờ trong dữ liệu kinh tế trong tương lai. Mức độ bất định chính sách ngày càng tăng này đã khiến các nhà đầu tư chuyển sang giữ vị thế phòng thủ. Các chỉ số vĩ mô gần đây cho thấy đà tăng trưởng kinh tế toàn cầu đang yếu đi, làm gia tăng nguy cơ biến động trong 1–2 tháng tới.





Trong bối cảnh này, Bitcoin đang ngày càng có mối tương quan chặt chẽ hơn với các tài sản tài chính truyền thống. Đặc biệt khi Fed tiếp tục giữ quan điểm diều hâu và áp lực lạm phát chưa được giải quyết, thị trường tiền mã hoá khó có thể tách rời hoàn toàn để duy trì một đà tăng độc lập. Nhà đầu tư cần nhận thức rõ rủi ro hệ thống đang gia tăng và không có lớp tài sản nào miễn nhiễm với các biến động vĩ mô.









Dù tháng 6 chứng kiến sự hội tụ của các yếu tố điều chỉnh kỹ thuật và bất định chính sách, triển vọng dài hạn vẫn còn dư địa tích cực. Những thay đổi có tính cấu trúc như việc định chế hóa ETF, chuyển biến chính sách vĩ mô và sự trỗi dậy của các xu hướng mới có thể là động lực thúc đẩy chu kỳ tăng giá tiếp theo.





Nhà đầu tư nên tìm kiếm cơ hội mang tính cấu trúc trong ngắn hạn đầy biến động, giữ tâm lý lý trí, linh hoạt và kết hợp phân tích tín hiệu trên chuỗi với xu hướng tài chính toàn cầu để xây dựng chiến lược đầu tư trung-dài hạn bền vững.



