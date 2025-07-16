Matchain (MAT): Nền tảng AI phi tập trung cho kỷ nguyên Web3

Trong kỷ nguyên Web3, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo đã trở thành tài sản vô giá. Tuy nhiên, những mối quan tâm cấp bách vẫn tiếp tục xuất hiện: Ai kiểm soát dữ liệu cá nhân của bạn? Trí tuệ nhân tạo có thực sự phục vụ lợi ích của bạn hay chỉ trích xuất giá trị?





Matchain (MAT) cung cấp câu trả lời chắc chắn. Là nền tảng AI Layer-2 đầu tiên trên BNB Chain, Matchain trao quyền cho người dùng sở hữu hoàn toàn danh tính kỹ thuật số và dữ liệu cá nhân. Với công nghệ AI phi tập trung, Matchain đang thiết lập tiêu chuẩn mới cho sự phát triển của Web3. Điểm khác biệt của Matchain so với các nền tảng khác là gì? Công nghệ cốt lõi của nền tảng được cấu trúc như thế nào?





Tổng quan sau đây sẽ giúp bạn tìm hiểu về hệ sinh thái Matchain, trang bị những hiểu biết cần thiết để đánh giá và nắm bắt cơ hội mới nổi này.













1) Dữ liệu người dùng do bên thứ ba kiểm soát:

Trong hệ sinh thái Web2, các nền tảng như Google và Facebook đóng vai trò là "người gác cổng" dữ liệu, lưu trữ, phân tích và nhận lợi nhuận từ thông tin cá nhân của hàng tỷ người dùng mà không đem lại giá trị tương xứng. Người dùng gần như không có quyền kiểm soát cách dữ liệu cá nhân được truy cập, sử dụng hoặc chia sẻ.





2) Danh tính kỹ thuật số bị phân mảnh và thiếu khả năng tương tác:

Hầu hết các ứng dụng Web3 đều vận hành hệ thống tài khoản riêng biệt, dẫn đến danh tính kỹ thuật số bị phân mảnh và khả năng tương tác hạn chế trên các nền tảng. Điều này không chỉ gây khó khăn cho quá trình xác minh danh tính mà còn buộc người dùng phải xác minh nhiều lần trên các ứng dụng phi tập trung (dApp) khác nhau, dẫn đến trải nghiệm người dùng kém và thiếu hiệu quả về tài nguyên đáng kể.





3) AI tập trung và sử dụng dữ liệu sai mục đích:

Ngày nay, hầu hết các hệ thống AI đều được phát triển và kiểm soát bởi các tổ chức tập trung. Những mô hình này phụ thuộc rất nhiều vào lượng lớn dữ liệu người dùng, tuy nhiên quy trình xung quanh việc thu thập và sử dụng dữ liệu lại thiếu minh bạch, gây ra rủi ro nghiêm trọng đối với quyền riêng tư của người dùng.













Matchain được tạo ra nhằm giải quyết những thách thức cơ bản mà Web3 và AI phải đối mặt. Được xây dựng trên BNB Chain, Matchain là nền tảng AI Layer-2 ứng dụng công nghệ tiên tiến như Zero-Knowledge Proofs (ZK) và OP Stack để giải quyết trực tiếp các vấn đề về dữ liệu tập trung, danh tính phân mảnh và độc quyền AI.





Matchain được xây dựng dựa trên ba trụ cột cốt lõi:





1) AI phi tập trung:

Trao quyền cho cộng đồng triển khai và chia sẻ các mô hình AI mà không cần dựa vào máy chủ tập trung, đảm bảo tính minh bạch và tối ưu quyền kiểm soát của người dùng.





2) Danh tính phi tập trung (DID):

Thông qua hệ thống MatchID tuân thủ W3C, Matchain tích hợp ví Web3 và tài khoản Web2 thành một danh tính kỹ thuật số thống nhất, mang lại trải nghiệm liền mạch trên toàn hệ sinh thái.





3) Chủ quyền dữ liệu:

Người dùng toàn quyền sở hữu và kiểm soát hoàn toàn đối với dữ liệu cá nhân, có thể quyết định xem dữ liệu có được chia sẻ hay không, như thế nào và với ai, đồng thời nhận được phần thưởng công bằng khi dữ liệu được sử dụng.





Bằng cách kết hợp blockchain, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ bảo vệ quyền riêng tư, Matchain không chỉ là một nền tảng, mà còn đại diện cho một bước tiến quan trọng, hướng tới hiện thực hóa tương lai Web3, thực sự lấy người dùng làm trung tâm.





4) Thành tựu nổi bật









AI Layer-2 đầu tiên trên BNB Chain: Matchain đã tiên phong trong việc tích hợp AI và blockchain trong hệ sinh thái BNB, thiết lập một tiêu chuẩn mới cho tương lai của AI phi tập trung.





Tích hợp với OP Stack và tham gia vào hệ sinh thái Superchain: Bằng cách áp dụng khuôn khổ mở rộng mô-đun OP Stack của Optimism, Matchain đảm bảo khả năng tương tác và bảo mật liên chuỗi được nâng cao, qua đó củng cố nền tảng công nghệ vững chắc.





Hơn 500 triệu giao dịch ngay sau khi ra mắt Mainnet: Sự tăng trưởng nhanh chóng về khối lượng giao dịch của nền tảng thể hiện nhu cầu thị trường mạnh mẽ và ứng dụng thực tế đã được chứng minh của Matchain.









Matchain hiện thực hoá tầm nhìn thông qua ba cơ chế cốt lõi:





1) Kiến trúc Layer-2 dựa trên OP Stack

Matchain áp dụng khuôn khổ OP Stack mô-đun của Optimism để cung cấp phí gas thấp và thông lượng cao, đồng thời mang đến cho nhà phát triển trải nghiệm liền mạch. Hoàn toàn tương thích với Ethereum Virtual Machine (EVM), các dApp hiện có trên Ethereum hoặc Optimism có thể di chuyển sang Matchain mà không cần sửa đổi mã.





2) BNB Smart Chain là lớp cung cấp dữ liệu (Data Availability)

BNB Smart Chain đóng vai trò là lớp lưu trữ và xác minh cho tất cả các giao dịch. Bằng cách tách lớp thực thi (Layer-2) khỏi lớp cung cấp dữ liệu, Matchain nâng cao hiệu suất trong khi vẫn duy trì tính bảo mật và khả năng kiểm toán trên chuỗi.





3) Mô hình tương tác Người dùng-Dữ liệu-AI

3.1 Đăng ký matchID:

Người dùng tạo một danh tính kỹ thuật số duy nhất liên kết nhiều ví Web3 và tài khoản Web2, đóng vai trò là nền tảng cho sự hiện diện của người dùng trên chuỗi.





3.2 Chia sẻ dữ liệu được kiểm soát:

Dữ liệu cá nhân - như tương tác xã hội - được mã hóa và chỉ được chia sẻ khi có sự cho phép rõ ràng của người dùng, đảm bảo quyền riêng tư và sự đồng thuận.





3.3 Tham gia đào tạo AI:

Nhà phát triển có thể triển khai mô hình và đào tạo AI trên các tập dữ liệu được cấp quyền từ người dùng, cho phép máy học bảo vệ quyền riêng tư.





3.4 Nhận lợi nhuận khi tham gia:

Người dùng có thể nhận token MAT bằng cách chia sẻ dữ liệu, stake, tham gia mining thanh khoản hoặc tương tác với các dApp hỗ trợ AI.

Mô hình tương hỗ này - kết hợp khả năng mở rộng Layer-2, chủ quyền dữ liệu và AI phi tập trung - định vị Matchain như một lớp nền tảng nhằm trao quyền cho người dùng trong hệ sinh thái Web3 do AI điều khiển.









1) Danh tính kỹ thuật số an toàn cho người dùng Web3:

Loại bỏ rủi ro vi phạm dữ liệu trên nhiều nền tảng bằng cách cho phép người dùng duy trì toàn quyền kiểm soát danh tính kỹ thuật số thông qua matchID.





2) Hệ sinh thái dApp AI lấy người dùng làm trung tâm:

Matchain hỗ trợ nhiều ứng dụng phi tập trung áp dụng AI trong các lĩnh vực như DeFi, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và mạng xã hội phi tập trung. Tất cả các ứng dụng có thể tích hợp liền mạch matchID và token MAT để xác thực và tạo động lực.





3) Tích hợp metaverse:

Cho phép người dùng xây dựng hồ sơ kỹ thuật số có thể xác minh, bền vững trong môi trường ảo, bao gồm thông tin xác thực danh tính, chứng chỉ kỹ năng và lịch sử hoạt động - nâng cao tính liền mạch và cá nhân hóa trong metaverse.





4) Xác minh giáo dục và việc làm:

Các chứng chỉ học thuật và chuyên môn có thể được lưu trữ dưới dạng Soulbound Token (SBT), giúp nhà tuyển dụng xác minh thông tin xác thực một cách an toàn và minh bạch trên chuỗi.









Ký hiệu token: MAT

Mạng: Mainnet Matchain (Layer-2 trên BNB Chain)

Tổng cung: 100 triệu









Giao dịch và phí gas:

MAT được sử dụng để thanh toán cho các giao dịch và thực hiện hợp đồng thông minh trên mạng Matchain.





Quản trị:

Người nắm giữ MAT có quyền đề xuất và bỏ phiếu về các bản nâng cấp giao thức, đóng vai trò tích cực trong quản trị mạng.





Phần thưởng và ưu đãi:

Hỗ trợ staking, mining thanh khoản và các chương trình khuyến khích nhà phát triển nhằm thúc đẩy sự tham gia trong hệ sinh thái.





Nhận lợi nhuận từ dữ liệu:

Khi cho phép các mô hình AI hoặc dApp sử dụng dữ liệu, người dùng sẽ được nhận phần thưởng bằng token MAT.





Matchain chính thức ra mắt mở bán công khai vòng 2 của Genesis License vào ngày 21/04, tiếp tục đà phát triển từ chương trình airdrop bắt đầu vào tháng 10/2024, với các phần thưởng liên tục nhằm khuyến khích sự tham gia và mở rộng cộng đồng.









Bước 1: Tham gia Bot Telegram “MatchQuest”

Truy cập bot chính thức tại t.me/matchain_fam_bot và chọn “Start Match Quest” để bắt đầu.





Bước 2: Hoàn thành nhiệm vụ cơ bản

Theo dõi Matchain trên Twitter/X

Tham gia cộng đồng Telegram và Discord

Chia sẻ bài viết và giới thiệu bạn bè (nhận thêm 3-10% điểm thưởng)





Bước 3: Chơi mini-game “Catch M”

Chơi mini-game trong bot để nhận điểm Match.

Lưu ý: Theo thông báo, điểm có thể được đổi thành token MAT theo tỷ lệ cố định sau khi token chính thức ra mắt.

















Petrix Barbosa (CEO): Nhà sáng lập và lãnh đạo chiến lược của Matchain.

Anastasia Drinevskaya (CMO): Phụ trách về chiến lược tiếp thị và truyền thông.

Jessie Xiao (CBDO): Dẫn dắt phát triển kinh doanh và quan hệ đối tác chiến lược.

Đội ngũ cam kết xây dựng hệ sinh thái tập trung vào quyền riêng tư và chủ quyền dữ liệu cá nhân, xem đây là quyền cơ bản của con người.









Paris Saint-Germain (PSG):

Matchain đã trở thành đối tác danh tính kỹ thuật số độc quyền của PSG trong giai đoạn 2024-2027. Hai bên đang cùng nhau phát triển Joint Innovation Studio nhằm thúc đẩy việc ứng dụng các giải pháp Web3, trao quyền cho người hâm mộ kiểm soát dữ liệu cá nhân và tương tác kỹ thuật số một cách an toàn.





RWA Inc.:

Hợp tác phát triển hệ sinh thái mã hóa tài sản dựa trên công nghệ blockchain AI của Matchain.





Ankr:

Cung cấp dịch vụ RPC để hỗ trợ nhà phát triển xây dựng dApp trên Matchain.





Matchain không chỉ là một dự án blockchain. Đây là cánh cổng dẫn đến kỷ nguyên mới của AI và tương tác dữ liệu kỹ thuật số. Được hỗ trợ bởi công nghệ tiên tiến, quan hệ đối tác với PSG, tích hợp OP Stack và nhu cầu ngày càng tăng đối với danh tính phi tập trung (DID), Matchain đang định vị mình là nền tảng của cơ sở hạ tầng Web3 thế hệ tiếp theo. Bằng cách sở hữu token MAT sớm thông qua airdrop, bạn có thể trở thành một phần của hệ sinh thái đầy tiềm năng này ngay từ đầu.





Nếu bạn đang tìm kiếm sàn giao dịch nắm bắt nhanh xu hướng, thân thiện với người dùng và hỗ trợ mạnh mẽ cho các dự án mới nổi, MEXC là lựa chọn lý tưởng. Các tính năng tối ưu và trải nghiệm liền mạch sẽ hỗ trợ bạn dễ dàng tham gia khi MAT ra mắt.









Bạn cũng có thể truy cập trang MEXC Airdrop+ để tham gia các sự kiện nạp và giao dịch liên quan. Hoàn thành các nhiệm vụ đơn giản để có cơ hội nhận phần thưởng hấp dẫn.









Hỏi: Matchain (MAT) là gì?

Đáp: Matchain là nền tảng AI Layer-2 đầu tiên được xây dựng trên BNB Chain, kết hợp công nghệ blockchain với AI phi tập trung để trao quyền cho người dùng kiểm soát danh tính và dữ liệu. Nền tảng này hỗ trợ danh tính phi tập trung (DID), nhận lợi nhuận từ dữ liệu và hệ sinh thái dApp AI thân thiện với người dùng.





Hỏi: Matchain hoạt động như thế nào?

Đáp: Matchain hoạt động như một giải pháp Layer-2 được xây dựng trên OP Stack, với BNB Chain đóng vai trò là lớp lưu trữ dữ liệu. Người dùng có thể tạo danh tính kỹ thuật số (matchID), chia sẻ dữ liệu có chọn lọc và nhận phần thưởng MAT bằng cách tham gia vào hệ sinh thái.





Hỏi: Tiện ích của token MAT là gì?

Đáp: MAT là token gốc của hệ sinh thái Matchain. Được sử dụng để thanh toán phí giao dịch, tham gia vào quản trị, staking, mining thanh khoản và thưởng cho người dùng khi chia sẻ dữ liệu. Ngoài ra, MAT đóng vai trò là nguồn lực chính để đào tạo và vận hành các mô hình AI phi tập trung.





Hỏi: Làm thế nào để nhận airdrop MAT?

Đáp: Theo dõi bot Telegram chính thức và tham gia chương trình MatchQuest. Hoàn thành nhiệm vụ cộng đồng và chơi mini-game để nhận điểm, sau đó có thể đổi thành token MAT khi token chính thức ra mắt.





