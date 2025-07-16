Thanh khoản thị trường hồi phục thúc đẩy sự phát triển của DeFi: Khởi đầu đầy hứa hẹn cho quý 1 năm 2025

Từ nửa cuối năm 2024, nền kinh tế toàn cầu đã dần thoát khỏi chu kỳ thắt chặt. Các ngân hàng trung ương trên thế giới đã nới lỏng chính sách tiền tệ, kích thích đáng kể khẩu vị rủi ro của thị trường. Trong bối cảnh này, thị trường tài sản số đã chứng kiến dòng vốn lớn đổ vào, với tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa tăng 45.7% chỉ trong quý 4 năm 2024. Đặc biệt, lĩnh vực DeFi ngày càng nhận được sự quan tâm lớn từ các nhà đầu tư, khi thị phần tiếp tục mở rộng. Bước sang quý 1 năm 2025, các chuyên gia trong ngành vẫn lạc quan về tiềm năng phát triển của DeFi. Nhờ dòng vốn đầu tư mạnh mẽ, đổi mới công nghệ và hợp tác trong hệ sinh thái đa chuỗi, DeFi được kỳ vọng sẽ dẫn đầu làn sóng tăng trưởng bùng nổ mới.









TVL của các lĩnh vực DeFi (Nguồn dữ liệu: https://defillama.com/categories









Phân tích các lĩnh vực chính như AI, PayFi, Meme, GameFi, Layer1 và Layer2 cho thấy hiệu suất không đồng đều. Một số lĩnh vực ghi nhận sự suy giảm, nhưng PayFi và DeFi lại có mức tăng trưởng nổi bật. Đặc biệt, lợi nhuận hàng quý của DeFi đạt 87.55%, khẳng định tiềm năng to lớn của tài chính phi tập trung. Khi thị trường dần ổn định và các công nghệ mới không ngừng được phát triển, DeFi tiếp tục mở ra những cơ hội hấp dẫn cho cả nhà đầu tư lẫn nhà phát triển.





Ngành Lợi nhuận hàng tuần Lợi nhuận hàng tháng Lợi nhuận hàng quý AI 13.37% -13.79% -30.54% PayFi 11.25% -8.16% 241.72% Meme 8.16% -17.71% 101.86% Depin 6.17% -22.41% 38.13% GameFi 5.88% -24.66% 38.65% Layer 2 5.26% -22.86% 25.66% Layer 1 4.68% -8.72% 44.57% RWA 3.66% -13.95% 78.09% DeFi 2.48% -5.61% 87.55% NFTs 2.17% -29.79% 52.31% CeFi 0.93% -0.07% 40.19% Mạng xã hội -1.28% -17.81% 6.37%

(Bảng thông tin được cung cấp bởi MEXC, dữ liệu từ SoSoValue)









Sự phát triển bền vững của hệ sinh thái DeFi không chỉ được thúc đẩy bởi vốn hóa thị trường mà còn nhờ sự kết hợp giữa đổi mới công nghệ và tiến bộ trong chính sách.

Công nghệ Cross-chain tiên tiến: Năm 2024 chứng kiến những đột phá lớn ở các giao thức Cross-chain như LayerZero và Cosmos, giải quyết triệt để vấn đề phân mảnh thanh khoản đã tồn tại lâu nay trong thị trường DeFi. Giờ đây, người dùng có thể chuyển tài sản giữa các chuỗi một cách liền mạch, giảm đáng kể chi phí giao dịch.

Cải thiện quyền riêng tư: Các công nghệ bảo mật như Zero-Knowledge Proofs (ZKPs) đã nâng cao đáng kể quyền riêng tư của người dùng trong các hoạt động DeFi. Điều này không chỉ tăng cường tính an toàn mà còn thu hút thêm nguồn vốn tuân thủ quy định.

Khung pháp lý rõ ràng hơn: Trong năm qua, nhiều quốc gia đã giới thiệu các khung pháp lý cho tài sản số, điển hình là STO (Securities Token Offering) tại Hoa Kỳ và MiCA (Markets in Crypto-Assets) tại châu Âu. Đây là bước khởi đầu cho một kỷ nguyên mới về quản lý tài sản số, cung cấp hướng dẫn rõ ràng để phát triển DeFi bền vững và loại bỏ các rào cản cho sự tham gia của các tổ chức.









Trong hệ sinh thái DeFi, các lĩnh vực chủ chốt như khai thác thanh khoản, giao thức cho vay, sàn giao dịch phi tập trung (DEX), và bộ tổng hợp lợi nhuận đang bước vào những giai đoạn đổi mới mạnh mẽ.





Nâng cấp khai thác thanh khoản: Khác với làn sóng khai thác thanh khoản bùng nổ trong mùa hè DeFi năm 2020, hiện nay khai thác thanh khoản tập trung nhiều hơn vào việc tạo động lực dài hạn và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn. Các giao thức áp dụng cơ chế phân bổ phần thưởng linh hoạt đang ngày càng thu hút nguồn vốn dài hạn.

Tương tác Cross-chain: Hệ sinh thái đa chuỗi ngày càng trở nên kết nối chặt chẽ. Các giải pháp như Cosmos và Polkadot đã trở thành cầu nối quan trọng giữa các blockchain, trong khi các giao thức như LayerZero mang đến giải pháp chuyển tài sản Cross-chain hiệu quả hơn, giúp cải thiện đáng kể trải nghiệm người dùng.

Tài sản tổng hợp và stablecoin: Stablecoin vẫn đóng vai trò cốt lõi trong DeFi. Đến đầu năm 2025, thị trường stablecoin phi tập trung dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ nhờ sự tuân thủ pháp lý chặt chẽ hơn và cơ chế hỗ trợ thanh khoản được nâng cao. Song song đó, các giao thức tài sản tổng hợp đang mở rộng phạm vi ứng dụng, đặc biệt trong số hóa tài sản truyền thống và các sản phẩm tài chính phức tạp.

Tích hợp AI và DeFi (DeFAI): Lĩnh vực AI Agent đang cách mạng hóa DeFi thông qua các công cụ quản lý tài sản dựa trên AI, chiến lược giao dịch tự động và mô hình quản lý rủi ro thông minh. Những đổi mới này không chỉ nâng cao hiệu quả hoạt động và tính bảo mật của các giao thức DeFi mà còn thu hút sự quan tâm từ các nhà đầu tư truyền thống.









Với thanh khoản thị trường dần phục hồi và cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện, DeFi được dự đoán sẽ có một quý 1 năm 2025 đầy hứa hẹn. Những yếu tố chính bao gồm:

Các giao thức blue-chip dẫn dắt tăng trưởng: Những giao thức DeFi hàng đầu như Uniswap, Aave và Curve đã trở thành trung tâm thanh khoản của toàn hệ sinh thái. Sự đổi mới liên tục và cải thiện trải nghiệm người dùng từ các giao thức này mang lại động lực tăng trưởng mạnh mẽ cho ngành.

Sự trỗi dậy của các lĩnh vực mới: Các lĩnh vực mới như giao dịch phái sinh phi tập trung, bảo hiểm trên chuỗi, và tài chính hóa NFT đang thu hút lượng lớn nhà phát triển và người dùng. Đây là những lĩnh vực tiềm năng, mang đến sức sống mới và cơ hội tăng trưởng vượt bậc cho thị trường.

Tối ưu hóa Tokenomics: Nhiều giao thức DeFi đang tinh chỉnh cơ chế nắm giữ giá trị token thông qua việc mua lại, đốt và điều chỉnh phần thưởng, củng cố niềm tin của người dùng khi nắm giữ token.









Mặc dù triển vọng đầy hứa hẹn, DeFi vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức và rủi ro tiềm ẩn:





Rủi ro bảo mật: Các lỗ hổng trong hợp đồng thông minh và nguy cơ bị tấn công tiếp tục là mối đe dọa lớn đối với lĩnh vực DeFi. Nhiều dự án đã chịu tổn thất nghiêm trọng do các sự cố bảo mật trong năm qua.

Phân mảnh thanh khoản: Dù công nghệ chuỗi chéo đã có những bước tiến đáng kể, vấn đề phân mảnh thanh khoản vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn. Các giao thức trên các chuỗi nhỏ hơn có thể gặp khó khăn trong việc thu hút nguồn vốn đủ lớn.

Bất ổn pháp lý: Dù khung pháp lý ngày càng rõ ràng hơn, sự khác biệt về chính sách giữa các quốc gia vẫn là thách thức lớn đối với các dự án DeFi có quy mô hoạt động toàn cầu.









Trong quý 1 năm 2025, thị trường DeFi đang phục hồi mạnh mẽ, với thanh khoản được cải thiện, tiến bộ công nghệ và môi trường chính sách thuận lợi thúc đẩy tăng trưởng. Tuy nhiên, để đảm bảo sự phát triển bền vững, yếu tố bảo mật và tuân thủ pháp lý vẫn giữ vai trò then chốt. Nhà đầu tư và nhà phát triển đứng trước vô vàn cơ hội nhưng cũng phải đối mặt với không ít thách thức.




