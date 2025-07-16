Bitcoin sắp bước vào chu kỳ Halving mới, tạo ra ảnh hưởng nhất định đối với xu hướng thị trường giống như những năm trước. Nửa đầu tháng 3 tiếp tục xu hướng tăng từ tháng 2 và tăng đều đặn. Trong nửa Bitcoin sắp bước vào chu kỳ Halving mới, tạo ra ảnh hưởng nhất định đối với xu hướng thị trường giống như những năm trước. Nửa đầu tháng 3 tiếp tục xu hướng tăng từ tháng 2 và tăng đều đặn. Trong nửa
Bitcoin sắp bước vào chu kỳ Halving mới, tạo ra ảnh hưởng nhất định đối với xu hướng thị trường giống như những năm trước. Nửa đầu tháng 3 tiếp tục xu hướng tăng từ tháng 2 và tăng đều đặn. Trong nửa cuối tháng, khi Halving đến gần, giá tiếp tục giảm, và giá Bitcoin giảm xuống mức thấp nhất khoảng 60,000 USD.

Giá token MX đã đi ngược xu hướng trong tháng này, tăng đều đặn và vượt qua mức 4.45 USD, thiết lập mức cao lịch sử mới. Nắm giữ token MX không chỉ thu được lợi nhuận từ việc tăng giá, mà còn có thể tham gia vào các sự kiện độc quyền hàng tháng và nhận được airdrop miễn phí. Để biết thêm chi tiết về quyền lợi khi nắm giữ MX, vui lòng tham khảo tại "3 Lợi Ích Hàng Đầu Dành Cho Chủ Sở Hữu MX".

1. Báo cáo sự kiện MX Zone Tháng 3


Vào tháng 03/2024, MEXC đã tiến hành tổng cộng 297 sự kiện airdrop, bao gồm 2 sự kiện Launchpool và 295 sự kiện Kickstarter. Phần thưởng trị giá hơn 17.58 triệu USD đã được phân bổ thông qua các sự kiện này, với tỷ lệ APY lên tới 99%. Quý 1 năm 2024, MEXC đã tổ chức tổng cộng 697 sự kiện airdrop, với tổng phần thưởng hơn 41.57 triệu USD đã được phân bổ. Trung bình có 232 sự kiện được tổ chức mỗi tháng, với tổng phần thưởng hơn 13.86 triệu USD đã được phân bổ.

Theo thống kê dữ liệu của MEXC, trong số 297 sự kiện airdrop trong tháng 3, có bốn token nổi bật với mức tăng hơn 500%. Token có mức tăng cao nhất trong tháng 3 là DAT, với mức tăng giá lên tới 38,943%. Token có mức tăng trưởng cao thứ hai trong tháng này là CATBOY, với mức tăng 1,057%. Trong số 10 token nổi bật, tất cả đều có tốc độ tăng trưởng vượt quá 250%.

Top 10 token nổi bật tháng 03/2024

Tên dự án
Thời gian airdrop
(Thời gian cam kết MX)
% tăng trưởng
(Tính đến 31/03)
DAT
25/03/2024
38,943%
CATBOY
05/03/2024
1,057%
CSWAP
17/03/2024
951%
FAKEAI
01/03/2024
502%
ETHFI
18/03/2024
344%
GOLDEN
02/03/2024
299%
WX
04/03/2024
295%
GUI
14/03/2024
291%
TONUP
16/03/2024
266%
KOKO
28/03/2024
265%

2. Hướng dẫn tham gia sự kiện airdrop


Launchpool và Kickstarter là các sự kiện airdrop miễn phí được tổ chức dành riêng cho người dùng nắm giữ MX. Bằng cách nắm giữ tối thiểu 1,000 token MX trong ít nhất 30 ngày liên tiếp, bạn có thể đăng ký tham gia các sự kiện Kickstarter và Launchpool.

Truy cập trang web chính thức của MEXC, ở đầu trang chủ, chọn [Spot] từ thanh điều hướng, bạn sẽ thấy cổng để truy cập các sự kiện Launchpool và Kickstarter.


3. Hướng dẫn mua MX


Nếu chưa phải là người dùng nắm giữ MX và muốn tham gia các sự kiện Launchpool và Kickstarter, bạn cần mua token MX trên MEXC và nắm giữ trong một khoảng thời gian cụ thể. Khi đáp ứng các điều kiện, bạn có thể bắt đầu tham gia các sự kiện này. Để biết thêm cách mua MX, vui lòng tham khảo "Hướng Dẫn Mua MX Chỉ Trong Một Phút".

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng hiểu rõ đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.


