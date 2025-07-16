Báo cáo sự kiện MX Zone Tháng 3





Bitcoin sắp bước vào chu kỳ Halving mới, tạo ra ảnh hưởng nhất định đối với xu hướng thị trường giống như những năm trước. Nửa đầu tháng 3 tiếp tục xu hướng tăng từ tháng 2 và tăng đều đặn. Trong nửa cuối tháng, khi Halving đến gần, giá tiếp tục giảm, và giá Bitcoin giảm xuống mức thấp nhất khoảng 60,000 USD.





Giá token MX đã đi ngược xu hướng trong tháng này, tăng đều đặn và vượt qua mức 4.45 USD, thiết lập mức cao lịch sử mới. Nắm giữ token MX không chỉ thu được lợi nhuận từ việc tăng giá, mà còn có thể tham gia vào các sự kiện độc quyền hàng tháng và nhận được airdrop miễn phí. Để biết thêm chi tiết về quyền lợi khi nắm giữ MX, vui lòng tham khảo tại " 3 Lợi Ích Hàng Đầu Dành Cho Chủ Sở Hữu MX ".









Vào tháng 03/2024, MEXC đã tiến hành tổng cộng 297 sự kiện airdrop, bao gồm 2 sự kiện Launchpool và 295 sự kiện Kickstarter. Phần thưởng trị giá hơn 17.58 triệu USD đã được phân bổ thông qua các sự kiện này, với tỷ lệ APY lên tới 99%. Quý 1 năm 2024, MEXC đã tổ chức tổng cộng 697 sự kiện airdrop, với tổng phần thưởng hơn 41.57 triệu USD đã được phân bổ. Trung bình có 232 sự kiện được tổ chức mỗi tháng, với tổng phần thưởng hơn 13.86 triệu USD đã được phân bổ.





Theo thống kê dữ liệu của MEXC, trong số 297 sự kiện airdrop trong tháng 3, có bốn token nổi bật với mức tăng hơn 500%. Token có mức tăng cao nhất trong tháng 3 là DAT, với mức tăng giá lên tới 38,943%. Token có mức tăng trưởng cao thứ hai trong tháng này là CATBOY, với mức tăng 1,057%. Trong số 10 token nổi bật, tất cả đều có tốc độ tăng trưởng vượt quá 250%.





Tên dự án Thời gian airdrop (Thời gian cam kết MX) % tăng trưởng (Tính đến 31/03) DAT 25/03/2024 38,943% CATBOY 05/03/2024 1,057% CSWAP 17/03/2024 951% FAKEAI 01/03/2024 502% ETHFI 18/03/2024 344% GOLDEN 02/03/2024 299% WX 04/03/2024 295% GUI 14/03/2024 291% TONUP 16/03/2024 266% KOKO 28/03/2024 265%









Launchpool và Kickstarter là các sự kiện airdrop miễn phí được tổ chức dành riêng cho người dùng nắm giữ MX. Bằng cách nắm giữ tối thiểu 1,000 token MX trong ít nhất 30 ngày liên tiếp, bạn có thể đăng ký tham gia các sự kiện Kickstarter và Launchpool.





Truy cập trang web chính thức của MEXC, ở đầu trang chủ, chọn [Spot] từ thanh điều hướng, bạn sẽ thấy cổng để truy cập các sự kiện Launchpool và Kickstarter.













Nếu chưa phải là người dùng nắm giữ MX và muốn tham gia các sự kiện Launchpool và Kickstarter, bạn cần mua token MX trên MEXC và nắm giữ trong một khoảng thời gian cụ thể. Khi đáp ứng các điều kiện, bạn có thể bắt đầu tham gia các sự kiện này. Để biết thêm cách mua MX, vui lòng tham khảo " Hướng Dẫn Mua MX Chỉ Trong Một Phút ".



