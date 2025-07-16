Mantle Network: Xây dựng hệ sinh thái Ethereum Layer 2 để hỗ trợ tài chính trên chuỗi

Mantle Network (sau đây gọi là Mantle) là giải pháp rollup Layer-2 mô-đun được xây dựng trên Ethereum. Mạng kết hợp tính tương thích EVM, khả năng mở rộng cao và chi phí giao dịch thấp, đồng thời kế thừa tính bảo mật của Mainnet Ethereum.
Mantle áp dụng kiến trúc phân lớp tiên tiến, phân phối các tác vụ tính toán và lưu trữ phức tạp cho nhiều node, cho phép xử lý dữ liệu và xác minh giao dịch hiệu quả. Đồng thời, Mantle đặc biệt chú trọng đến bảo mật và quyền riêng tư của dữ liệu người dùng, triển khai hàng loạt công nghệ mã hóa và biện pháp quản lý rủi ro để đảm bảo mạng vận hành an toàn và đáng tin cậy.
Kiến trúc rollup: Mantle tận dụng trình xác thực Ethereum và giao thức đồng thuận nhằm giảm đáng kể phí gas, giảm độ trễ và tăng thông lượng. Người dùng có thể tùy chỉnh yêu cầu xác nhận giao dịch dựa trên nhu cầu, cho phép độ trễ xác nhận gần như tức thì mà vẫn giữ được mức độ an toàn tối thiểu cần thiết.
Kiến trúc mô-đun: Mantle tách biệt việc xử lý giao dịch, đồng thuận, thanh toán và lưu trữ thành các mô-đun độc lập, tạo nên blockchain mô-đun. Trong đó, lớp thực thi do Mantle phát triển tương thích với EVM, lớp đồng thuận và thanh toán gắn với Ethereum, cùng với thành phần Data Availability (DA - khả dụng dữ liệu) bên ngoài do EigenDA cung cấp.
Bảo mật Ethereum: Các chuyển đổi trạng thái L2 được xác minh bởi trình xác thực Ethereum và trải qua cùng quy trình đồng thuận và thanh toán như các giao dịch L1.
Mô-đun Data Availability: Thông qua các mô-đun DA độc lập như EigenDA, Mantle đạt được mức tiết kiệm chi phí trên 90% so với việc lưu trữ dữ liệu trên chuỗi L1.
Sau hơn một năm vận hành ổn định với Mantle Tectonic, mạng đã ra mắt bản nâng cấp Everest, đánh dấu bước tiến lớn cho Mantle. Nâng cấp này không chỉ củng cố hạ tầng hiện có mà còn chuẩn bị đầy đủ cho khả năng tương thích liền mạch với bản cập nhật Pectra sắp tới của Ethereum. Một điểm nhấn quan trọng của Everest là việc ra mắt chính thức EigenDA, mang đến giải pháp Data Availability mang tính cách mạng giúp nâng cao hiệu quả quản lý và bảo mật dữ liệu.
Mantle đã duy trì sự hợp tác chặt chẽ với EigenDA. Trước khi ra mắt Mainnet của EigenDA, giải pháp DA chính của Mantle là Mantle DA, một lớp Data Availability của bên thứ ba áp dụng công nghệ EigenDA.
Là giải pháp Layer-2 trên Ethereum, Mantle cũng bắt đầu thích ứng với những thay đổi của nâng cấp Pectra, như việc tích hợp trường mới (RequestsHash) trong EIP-7685 (nằm trong block header) và hỗ trợ loại giao dịch mới (SetCodeTx) trong EIP-7702. Những nỗ lực này giúp Mantle duy trì khả năng tương thích hoàn toàn với sự phát triển của Ethereum, tiếp tục cung cấp dịch vụ ổn định và liền mạch cho người dùng.
Mantle áp dụng mô hình kinh tế token bền vững, với MNT là token gốc của hệ sinh thái Mantle. Tổng cung là 6,219,316,768. Lịch trình phân bổ token được thiết kế để đảm bảo tính bền vững lâu dài, trong đó token được mở khóa theo từng giai đoạn trong nhiều năm.
Thanh toán phí gas: Là token gốc của hệ sinh thái Mantle, MNT được sử dụng để thanh toán phí giao dịch Layer-2.
Bỏ phiếu quản trị: Người dùng nắm giữ MNT có thể tham gia quản trị cộng đồng bằng cách bỏ phiếu các đề xuất như nâng cấp giao thức và phân bổ quỹ.
Ưu đãi hệ sinh thái: Mantle đã thành lập EcoFund để hỗ trợ các dự án giai đoạn đầu và thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái. Người dùng nắm giữ MNT sẽ đủ điều kiện nhận phần thưởng được phân bổ.
Hệ sinh thái Mantle đang phát triển mạnh mẽ hơn nữa khi hợp tác với MEXC, một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá hàng đầu thế giới.
