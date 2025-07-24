Giữa bối cảnh thị trường tiền mã hoá đang phục hồi mạnh mẽ, cùng với các nâng cấp mạng lưới và câu chuyện thị trường được làm mới, chuỗi công khai kỳ cựu Litecoin (LTC) đang chứng kiến sự trỗi dậy mạnGiữa bối cảnh thị trường tiền mã hoá đang phục hồi mạnh mẽ, cùng với các nâng cấp mạng lưới và câu chuyện thị trường được làm mới, chuỗi công khai kỳ cựu Litecoin (LTC) đang chứng kiến sự trỗi dậy mạn
Learn/Nhận định Thị trường/Phân Tích Chủ Đề Thịnh Hành/LTC trở lại...ào năm 2025

LTC trở lại đầy ấn tượng: Từ "bạc kỹ thuật số" đến người tiên phong trong thanh toán tiền mã hoá, độ phổ biến bùng nổ trở lại vào năm 2025

24/07/2025MEXC
0m
#Tin Tức Crypto
Litecoin
LTC$84.81-0.71%
MemeCore
M$1.35516+1.84%
Humanity
H$0.12703+7.89%
PoP Planet
P$0.01923+2.94%
Kitten Haimer
KHAI$0.00777+6.43%

Giữa bối cảnh thị trường tiền mã hoá đang phục hồi mạnh mẽ, cùng với các nâng cấp mạng lưới và câu chuyện thị trường được làm mới, chuỗi công khai kỳ cựu Litecoin (LTC) đang chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ. Kể từ mức đáy $63 vào tháng 04/2025, LTC đã tăng hơn gấp đôi chỉ trong vòng ba tháng, vượt mốc $120 với mức tăng hơn 90%, thu hút sự chú ý rộng rãi từ toàn ngành. Khi chu kỳ tăng giá hiện tại bắt đầu hình thành rõ nét, LTC không chỉ hút vốn nhờ sự ổn định và độ hoàn thiện kỹ thuật, mà còn đang tái định nghĩa giá trị thị trường của các tài sản tiền mã hoá tập trung vào thanh toán.


*BTN-Mua LTC&BTNURL=https://www.mexc.com/vi-VN/exchange/LTC_USDT*

1. LTC là gì?


Litecoin (LTC), được ra mắt vào tháng 10/2011 bởi cựu kỹ sư Google Charlie Lee, là một fork "nhẹ" của mã nguồn lõi Bitcoin. Thay vì cạnh tranh với Bitcoin như một kho lưu trữ giá trị, LTC được thiết kế để bổ trợ như một phương tiện trao đổi nhanh hơn, rẻ hơn, phù hợp hơn với các giao dịch hằng ngày.

So với Bitcoin, LTC có thời gian tạo khối nhanh hơn, tổng cung cao hơn và phí giao dịch thấp hơn đáng kể. Sứ mệnh là thúc đẩy việc áp dụng tiền mã hoá trong các tình huống thanh toán thực tế, chuyển trọng tâm từ "lưu trữ giá trị" sang "chuyển giao giá trị".

2. Điểm nổi bật của dự án: Vững chắc về mặt kỹ thuật, hướng đến hiệu suất


Thường được gọi là "Bitcoin lite", Litecoin mang lại một số lợi thế kỹ thuật và thực tiễn, đặc biệt trong các tình huống thanh toán tần suất cao với quy mô nhỏ.

2.1 Giao dịch nhanh chóng


Với tốc độ tạo khối chỉ 2.5 phút - bằng một phần tư so với Bitcoin - Litecoin cải thiện đáng kể tốc độ xác nhận giao dịch.

2.2 Phí thấp


Nhờ ít tắc nghẽn mạng và dung lượng khối lớn, phí giao dịch LTC thấp hơn đáng kể so với Bitcoin hoặc Ethereum, rất phù hợp cho các khoản thanh toán nhỏ.

2.3 An toàn và phi tập trung


Giống như Bitcoin, Litecoin sử dụng cơ chế đồng thuận Proof-of-Work (PoW), được hỗ trợ bởi mạng lưới miner phân tán toàn cầu, đảm bảo tính bảo mật cao và khả năng phi tập trung.

2.4 Bệ phóng cho đổi mới


LTC đã tiên phong triển khai các công nghệ tiên tiến như Segregated Witness (SegWit) và Lightning Network, đóng vai trò là môi trường thử nghiệm an toàn cho các tính năng sau này được các blockchain lớn như Bitcoin áp dụng.

2.5 Nâng cấp quyền riêng tư MimbleWimble


Vào năm 2022, Litecoin đã giới thiệu nâng cấp MimbleWimble Extension Blocks (MWEB), cho phép tùy chọn quyền riêng tư trong giao dịch. Là một trong số ít blockchain PoW phổ biến triển khai các tính năng quyền riêng tư ở quy mô lớn, LTC hiện mang đến sự cân bằng độc đáo giữa tuân thủ và ẩn danh, gia tăng tiềm năng trở thành tài sản thanh toán.

3. Lịch sử phát triển: Một thập kỷ bền bỉ


3.1 Giai đoạn đầu: Người bạn đồng hành trung thành của Bitcoin (2011–2016)


Trong những năm đầu, LTC có ít điểm khác biệt so với Bitcoin và chủ yếu đóng vai trò bổ trợ về mặt kỹ thuật. Dù không thu hút nhiều sự chú ý như BTC hay ETH, Litecoin vẫn giữ vững vị trí trong nhóm tiền mã hoá hàng đầu nhờ hoạt động ổn định và cộng đồng nhà phát triển tích cực.

3.2 Giai đoạn giữa: Khẳng định vai trò là bệ phóng thử nghiệm (2017–2021)


2017: Triển khai thành công SegWit, đặt nền móng cho Lightning Network.
Thị trường giảm 2018: Dù giá giảm mạnh, mạng lưới LTC vẫn duy trì ổn định, thể hiện sự bền vững.
Thị trường tăng 2021: LTC vượt mốc $410, đạt mức cao nhất mọi thời đại và trở thành một trong những token lâu đời có hiệu suất hàng đầu trong năm.


3.3 Những năm gần đây: Đổi mới về quyền riêng tư & tiến bộ kỹ thuật (2022–2024)


Giữa làn sóng trỗi dậy của vô số blockchain mới, đội ngũ cốt lõi của Litecoin âm thầm tập trung phát triển mô-đun quyền riêng tư MWEB và cải thiện khả năng tương thích ví. Dù không nhận được sự chú ý như meme coin hay các dự án AI, tiến bộ kỹ thuật vững chắc đã đặt nền móng cho màn trở lại mạnh mẽ.

4. Vì sao LTC tăng mạnh gần đây?


4.1 Thị trường phục hồi thúc đẩy các tài sản "định giá thấp"


Vào năm 2025, Bitcoin đã vượt mốc $120,000, thổi bùng làn sóng lạc quan trở lại trên thị trường tiền mã hoá. Khi dòng vốn quay trở lại các tài sản lâu đời có nền tảng vững chắc, LTC - xếp hạng trong top 20 theo vốn hoá thị trường - trở thành mục tiêu chính cho cả tổ chức và nhà đầu tư cá nhân.

4.2 Tổ chức ưu tiên sự ổn định và thanh khoản


Khác với mức biến động cực đoan của meme coin hoặc token từ các chuỗi mới, LTC mang lại tính thanh khoản cao và sổ lệnh sâu - những yếu tố lý tưởng cho chiến lược tích luỹ và thanh khoản của tổ chức. Một số sản phẩm ETF tại Mỹ thậm chí đã bắt đầu cân nhắc LTC như một lựa chọn thay thế cho phân bổ BTC.

4.3 Độ trưởng thành kỹ thuật và sự chuyển dịch câu chuyện


Bên cạnh AI, GameFi và SocialFi, thị trường đã bắt đầu nhìn nhận lại vai trò của các blockchain PoW và các ứng dụng tập trung vào thanh toán. Khi mạng lưới Bitcoin đối mặt với phí giao dịch tăng vọt và tắc nghẽn, LTC đã nổi lên như một lựa chọn thực tiễn hơn cho các khoản thanh toán hằng ngày.

4.4 Hoạt động trên sàn và sự sôi động từ cộng đồng


Gần đây, hoạt động giao dịch các cặp LTC trên các sàn lớn như MEXC đã tăng vọt. Các cuộc thảo luận trên mạng xã hội cũng gia tăng theo, và từ góc độ kỹ thuật, LTC đã vượt qua nhiều ngưỡng kháng cự quan trọng, thu hút sự chú ý từ cả nhà giao dịch lẫn giới phân tích.

Trong khi đó, MEXC đã triển khai sự kiện giao dịch 0 phí dành cho LTC, mang lại lợi thế chi phí đáng kể cho người dùng khi mua vào. Bằng cách tham gia sự kiện ưu đãi, người dùng không chỉ giảm chi phí giao dịch mà còn có thể tham gia thị trường thường xuyên hơn, mở ra nhiều cơ hội gia tăng lợi nhuận.

*BTN-Mua LTC&BTNURL=https://www.mexc.com/vi-VN/exchange/LTC_USDT*

5. Triển vọng: Sẵn sàng cho một chương mới


5.1 Thanh toán đang quay trở lại


Khi việc ứng dụng blockchain ngày càng tăng tốc, mối quan tâm đối với các loại tiền mã hoá hướng đến thanh toán đơn giản, nhanh chóng và an toàn đang được hồi sinh - chính là phân khúc mà LTC được xây dựng để phục vụ. Điều này đặc biệt phù hợp tại các thị trường mới nổi và hệ sinh thái ví di động.

5.2 Khả năng tương tác chuỗi chéo và Layer-2


Cộng đồng Litecoin đang tích cực khám phá việc tích hợp với các giao thức chuỗi chéo lớn như THORChain và LayerZero. Điều này có thể mở ra khả năng di chuyển tài sản liền mạch giữa các chuỗi và nâng cao vai trò của LTC trong các ứng dụng DeFi.

5.3 Nhu cầu giao dịch riêng tư gia tăng


Trước nhu cầu ngày càng cao về quyền riêng tư trên chuỗi, các giao dịch riêng tư tùy chọn dựa trên MimbleWimble của LTC mang đến sự kết hợp hiếm có giữa tính tuân thủ và bảo mật, khiến LTC trở thành lựa chọn hấp dẫn đối với các tổ chức và người dùng sở hữu tài sản lớn.

5.4 ETF và lực đẩy từ quy định


Vào ngày 01/07, các nhà phân tích ETF của Bloomberg là James Seyffart và Eric Balchunas ước tính có 95% khả năng SEC Hoa Kỳ sẽ phê duyệt các Spot ETF cho LTC, SOL và XRP trong năm nay. Nếu Hoa Kỳ hoặc các khu vực pháp lý khác chấp nhận ETF dựa trên LTC, tài sản này có thể nhận được cú hích dài hạn về cả giá trị lẫn dòng vốn.


6. Kết luận


Thế giới tiền mã hoá thay đổi nhanh chóng, nhưng LTC vẫn luôn giữ vững vị trí nhờ sự ổn định, đáng tin cậy và tính ứng dụng thực tiễn. Từ "bạc kỹ thuật số" đến tiên phong trong thanh toán riêng tư, từ bệ phóng kỹ thuật đến ứng cử viên tiềm năng cho phân bổ ETF, Litecoin đã âm thầm xây dựng con đường phát triển kiên định.

Đợt tăng giá lần này không chỉ là sự bùng nổ ngắn hạn của tâm lý thị trường, mà là kết quả của sự đồng bộ trở lại giữa giá trị và câu chuyện. Trong chu kỳ tiền mã hoá tiếp theo, LTC có thể không phải là ngôi sao rực rỡ nhất, nhưng nhiều khả năng vẫn sẽ là một trong những trụ cột đáng tin cậy nhất trong thị trường.

*BTN-Mua LTC&BTNURL=https://www.mexc.com/vi-VN/exchange/LTC_USDT*

Bài viết đề xuất:

Vì sao lựa chọn MEXC Futures? Tìm hiểu về các tính năng và ưu điểm của giao dịch Futures trên MEXC để nắm bắt lợi thế trên thị trường.
Hướng dẫn tham gia M-Day? Tìm hiểu cách tham gia các sự kiện M-Day và tận dụng airdrop hàng ngày trị giá hơn 70,000 USDT tiền thưởng Futures.
Hướng dẫn giao dịch Futures trên MEXC (App) Hướng dẫn từng bước để giao dịch Futures trên App MEXC, hoàn hảo cho người mới bắt đầu và làm chủ công cụ giao dịch.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng hiểu rõ đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.

Bài viết phổ biến

Câu hỏi thường gặp liên quan đến tài khoản

Câu hỏi thường gặp liên quan đến tài khoản

1. Đăng nhập1.1 Làm thế nào để đăng nhập khi không thể truy cập số điện thoại hoặc Email?Nếu bạn nhớ mật khẩu đăng nhập tài khoản:Trên Web: Tại trang đăng nhập chính thức, nhập tài khoản và mật khẩu,

Cách Gửi Bitcoin? Hướng Dẫn Chi Tiết Từng Bước

Cách Gửi Bitcoin? Hướng Dẫn Chi Tiết Từng Bước

Gửi bitcoin lúc đầu có thể có vẻ phức tạp, nhưng thực ra nó khá đơn giản một khi bạn hiểu những điều cơ bản. Hướng dẫn này sẽ giúp bạn hiểu mọi thứ cần biết về cách gửi bitcoin an toàn và hiệu quả. Bạ

Bitcoin vs Vàng: Tài sản nào thắng thế như một kho lưu trữ giá trị?

Bitcoin vs Vàng: Tài sản nào thắng thế như một kho lưu trữ giá trị?

Cuộc tranh luận giữa bitcoin vs vàng đã trở nên gay gắt khi cả hai tài sản đạt mức định giá lịch sử vào năm 2025. Vàng đã tăng mạnh với giá trên $3,000 mỗi ounce trong khi Bitcoin giao dịch trên $100,

Tại Sao Bitcoin Có Giá Trị? 5 Lý Do Chính Đằng Sau Giá Của Nó

Tại Sao Bitcoin Có Giá Trị? 5 Lý Do Chính Đằng Sau Giá Của Nó

Bitcoin đã tăng từ vài xu lên hàng chục nghìn đô la, nhưng nhiều người vẫn tự hỏi làm thế nào tiền kỹ thuật số không có tài sản thực tế đảm bảo lại có thể có giá trị. Bài viết này giải thích các yếu t

Bài viết liên quan

Fan Token là gì? 80 token kết nối người hâm mộ toàn cầu với khối lượng giao dịch hơn $52 triệu mỗi ngày

Fan Token là gì? 80 token kết nối người hâm mộ toàn cầu với khối lượng giao dịch hơn $52 triệu mỗi ngày

Khám phá Fan Token được hậu thuẫn bởi các ông lớn thể thao trên MEXC: Sự kiện lớn đang diễn raFan Token là loại tài sản kỹ thuật số chính thức dành cho thể thao. Được tạo ra trên Chiliz Chain, vận hàn

JESSE là gì? Phân tích chuyên sâu về coin Content phi tập trung được phát triển bởi đội ngũ cốt lõi Base

JESSE là gì? Phân tích chuyên sâu về coin Content phi tập trung được phát triển bởi đội ngũ cốt lõi Base

Điểm nổi bật1) JESSE là một token cá nhân được tạo ra bởi Jesse Pollak, nhà phát triển cốt lõi của mạng Base.2) Được định vị là &#34;Coin Content&#34;, JESSE thiết lập kết nối trực tiếp giữa người sán

Hướng dẫn toàn diện về Chương trình Đại sứ giới thiệu MEXC: Nâng hạng và nhận phần thưởng hấp dẫn với thu nhập thụ động

Hướng dẫn toàn diện về Chương trình Đại sứ giới thiệu MEXC: Nâng hạng và nhận phần thưởng hấp dẫn với thu nhập thụ động

Chương trình Đại sứ giới thiệu MEXC cung cấp một hệ thống ưu đãi dài hạn dựa trên cộng đồng dành cho tất cả người dùng. Hướng dẫn này sẽ giải thích cấu trúc chương trình, quy tắc nâng cấp, phân bổ phầ

Layer-1 mới nổi tạo nên kỳ vọng: Liệu Monad có thể khuấy đảo thị trường?

Layer-1 mới nổi tạo nên kỳ vọng: Liệu Monad có thể khuấy đảo thị trường?

Monad là một dự án blockchain Layer-1 hiệu suất cao được thiết kế để khắc phục những hạn chế về thông lượng giao dịch và khả năng mở rộng của các blockchain truyền thống như Ethereum, đồng thời vẫn du

Đăng ký MEXC
Đăng ký & nhận lên đến 10,000 USDT tiền thưởng