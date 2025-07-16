Lorenzo Protocol (BANK): Mở khóa giá trị thực của Bitcoin

Lorenzo Protocol (BANK) là một giao thức phi tập trung mở khóa thanh khoản của Bitcoin (BTC) bằng cách kết nối BTC với DeFi và các hệ sinh thái blockchain khác. Bằng việc kết hợp các nguyên tắc tài chính truyền thống với công nghệ blockchain, Lorenzo Protocol cung cấp một khuôn khổ hiệu quả, an toàn cho việc staking Bitcoin, quản lý thanh khoản và phân bổ lợi nhuận.













Lorenzo Protocol cung cấp giải pháp thanh khoản phi tập trung, an toàn và linh hoạt cho Bitcoin ( BTC ). Bằng cách ra mắt Liquidity Principal Token (LPT) và Yield Accruing Token (YAT), giao thức này giúp tăng cường thanh khoản và tiềm năng tạo ra lợi nhuận của BTC đồng thời khắc phục các hạn chế về khả năng lập trình của Bitcoin. Nhờ tích hợp sâu với nhiều nền tảng DeFi khác nhau, Lorenzo chuyển đổi BTC từ một tài sản lưu trữ giá trị thụ động thành một tài sản tài chính chủ động để cho vay, liquid staking và các hoạt động DeFi khác. Người dùng có thể stake BTC để nhận stBTC và YAT, sau đó sử dụng các token này làm tài sản thế chấp trong nhiều tình huống DeFi.









Lorenzo Protocol cung cấp các chức năng chính sau để giúp người dùng tận dụng tối đa tài sản Bitcoin trong hệ sinh thái DeFi:









Lorenzo Protocol hỗ trợ người dùng stake Bitcoin trong giao thức và nhận token liquid staking tương ứng là stBTC. Các token này không chỉ đại diện cho Bitcoin đã stake của người dùng mà còn cho phép tham gia vào nhiều hoạt động DeFi như cho vay và khai thác thanh khoản.









Giao thức ra mắt các Liquidity Principal Token (LPT) và Yield Accruing Token (YAT) để phân tách vốn gốc và lợi nhuận. LPT đại diện cho số BTC ban đầu, trong khi YAT theo dõi lợi nhuận tạo ra từ khoản stake đó. Sự tách biệt này mang lại cho người dùng tính linh hoạt trong việc quản lý và triển khai tài sản.









Bằng cách tích hợp với các giao thức như Wormhole và LayerZero, Lorenzo cho phép stBTC hoạt động trên nhiều blockchain. Khả năng chuỗi chéo này mở rộng phạm vi ứng dụng cho tài sản Bitcoin trên toàn bộ hệ sinh thái blockchain rộng lớn hơn.









Lorenzo hỗ trợ nhiều chiến lược lợi nhuận khác nhau, giúp người dùng lựa chọn phương pháp phù hợp nhất với mục tiêu. Các tùy chọn bao gồm khai thác thanh khoản và cho vay thông qua các giao thức DeFi đã thiết lập, từ đó người dùng có thể tối ưu hóa tiềm năng lợi nhuận.









Quy trình hoạt động của Lorenzo Protocol bao gồm một số bước được thiết kế để bảo mật tài sản Bitcoin, duy trì thanh khoản và phân bổ lợi nhuận.









Lorenzo cung cấp mô-đun lưu ký hỗ trợ nhiều đơn vị lưu ký đáng tin cậy, như Cobo, Ceffu và Chainup, để lưu trữ và quản lý Bitcoin đã stake của người dùng một cách an toàn. Mỗi giao dịch staking đều phải tuân theo quy trình xác minh trên chuỗi của Lorenzo để đảm bảo tính xác thực của giao dịch trước khi được chấp nhận vào giao thức.









Sau khi người dùng stake Bitcoin qua Lorenzo, giao thức sẽ mint một lượng token stBTC tương đương. Mỗi lần mint đều trải qua quá trình xác minh nghiêm ngặt để đảm bảo xử lý chính xác và được hỗ trợ 1:1 bằng lượng BTC thực tế. Sau đó, người dùng có thể sử dụng stBTC trên nhiều giao thức DeFi để tiếp tục tạo ra lợi nhuận.









Phần thưởng mà người dùng nhận được khi staking Bitcoin được phân bổ dưới dạng token YAT. Các token YAT này đại diện cho phần thưởng được tạo ra khi staking và có thể được nhận theo yêu cầu thông qua Lorenzo Protocol.









Quá trình phát triển của Lorenzo Protocol diễn ra theo từng giai đoạn, mỗi giai đoạn có các mục tiêu và tính năng mở rộng riêng biệt.









Trong giai đoạn đầu tiên, Lorenzo sẽ tập trung vào tính thanh khoản của BTC bằng cách ra mắt token liquid staking, stBTC. Người dùng có thể lưu giữ Bitcoin trong ví Lorenzo Vault và tham gia vào chương trình staking của hệ sinh thái Babylon. Mục tiêu chính của giai đoạn này là xây dựng tổng giá trị bị khóa (Total Value Locked - TVL) của BTC trước khi ra mắt Mainnet của Babylon, để người dùng có thể bắt đầu nhận phần thưởng sớm nhất có thể.









Trong giai đoạn thứ hai, Lorenzo sẽ hỗ trợ staking cho nhiều tài sản tương đương BTC hơn như wBTC, BTCB, FBTC và stBTC, đồng thời giới thiệu Yield Accrual Token (YAT) để tách biệt phần gốc khỏi phần lợi nhuận. Giao thức này cũng sẽ mở rộng hỗ trợ cho các chuỗi Proof-of-Stake bổ sung và ra mắt các sản phẩm thanh khoản tiên tiến hơn, từ đó mở rộng hơn nữa phạm vi hoạt động trong toàn bộ hệ sinh thái DeFi.









Lorenzo Protocol cung cấp một khuôn khổ sáng tạo cho việc liquid staking Bitcoin phi tập trung, giải quyết các thách thức về thanh khoản và quản lý lợi nhuận của BTC. Bằng cách phát hành Liquidity Principal Token (LPT) và Yield Accrual Token (YAT), đồng thời hỗ trợ khả năng tương tác chuỗi chéo, Lorenzo đưa Bitcoin vào DeFi, cung cấp cho người dùng các công cụ linh hoạt để quản lý tài sản và tạo ra lợi nhuận. Khi bước vào giai đoạn thứ hai, giao thức sẽ hỗ trợ thêm nhiều tài sản trên chuỗi và đa dạng hóa các chiến lược lợi nhuận để cải thiện hiệu quả vốn và lợi nhuận. Đồng thời, Lorenzo đang nâng cao cơ sở hạ tầng chuỗi chéo để BTC và các sản phẩm phái sinh của BTC lưu chuyển liền mạch qua nhiều hệ sinh thái DeFi, giải phóng toàn bộ tiềm năng tài chính của Bitcoin.





BANK hiện khả dụng cho cả giao dịch Spot và Futures trên MEXC. Để mua BANK trên MEXC, vui lòng thực hiện các bước sau:





1) Mở và đăng nhập vào App hoặc trang web chính thức MEXC.

2) Trong thanh tìm kiếm, nhập BANK và chọn giao dịch Spot hoặc Futures.

3) Chọn loại lệnh, nhập số lượng và giá, sau đó gửi lệnh.



