Tìm hiểu về Airdrop Arbitrum trong một phút





Vào ngày 16 tháng 03, Arbitrum đã chính thức thông báo rằng họ sẽ airdrop token quản trị ARB cho các thành viên cộng đồng của mình vào ngày 23 tháng 03. Đồng thời, đã công bố chi tiết về đợt airdrop rất được mong đợi. Liên kết truy vấn đã được công bố.





Kể từ đó, Arbitrum đã chính thức chuyển đổi thành Decentralized Autonomous Organization (DAO).





Người nắm giữ ARB, bằng cách bỏ phiếu, sẽ chi phối Arbitrum One và Arbitrum Nova.









1. Arbitrum có một vị trí then chốt trong hệ sinh thái tiền mã hóa:









Khối lượng lock-up mạng của Aribtrum One là 3.69 tỷ đô la Mỹ và thị phần Layer 2 là gần 55%, đứng đầu.









2. Nhu cầu về token Arbitrum (ARB) lớn hơn nhiều so với nguồn cung :









Tổng cung ban đầu chỉ 10 tỷ, lạm phát tối đa 2%/năm.









3. Tỷ lệ "nhà đầu tư cá nhân" nắm giữ token ARB quá nhỏ:









Về airdrop, chỉ 11.62% nguồn cung cấp ban đầu sẽ được airdrop cho người dùng Arbitrum.





Tỷ lệ nguồn cung ban đầu Số lượng token Phân bổ cho 42.78% 4.278 tỉ Kho bạc Arbitrum DAO 26.94% 2.694 tỉ Đội ngũ Offchain Labs và Future + Cố vấn 17.53% 1.753 tỉ Nhà đầu tư Offchain Labs 11.62% 1.162 tỉ Người dùng nền tảng Arbitrum (thông qua airdrop đến địa chỉ ví của người dùng) 1.13% 113 triệu DAO xây dựng ứng dụng trên Arbitrum (thông qua airdrop đến địa chỉ Kho bạc DAO)





Do đó, nhiều người dùng nghĩ rằng nhận được token ARB cũng giống như nhận được cổ phiếu của Tesla và Apple. Những người dùng từ lâu đã quan tâm và đầu tư vào hệ sinh thái mã hóa thậm chí còn coi đợt airdrop này là cơ hội để "làm giàu chỉ sau một đêm".









1. Điều kiện để được phân bổ là thông qua tính điểm ảnh chụp nhanh













2. Hệ thống tính điểm:









Người dùng Arbitrum : Người dùng chuyển tiền cho Arbitrum One hoặc Arbitrum Nova





Giao dịch trong các khoảng thời gian khác nhau: Giao dịch trong 2, 6 hoặc 9 tháng khác nha





Tần suất giao dịch và tương tác : Thực hiện hơn 4, 10, 25 hoặc 100 giao dịch hoặc tương tác với hơn 4, 10, 25 hoặc 100 hợp đồng thông minh





Giá trị giao dịch : Các giao dịch được thực hiện với tổng giá trị vượt quá 10,000 USD, 50,000 USD hoặc 250,000 USD





Cung cấp thanh khoản : Thanh khoản nạp trên 10,000 USD, 50,000 hoặc 250,000 USD





Đã tham gia sự kiện Arbitrum Nova: Thực hiện hơn 3, 5 hoặc 10 giao dịch









3. Quyền lợi:









Điểm nhận được Quyền lợi Airdrop Ít hơn 3 Không đủ điều kiện 3 1,200 4 1,700 5 2,200 6 3,200 7 3,700 8 4,200 9 6,200 10 6,700 11 7,200 12 hoặc hơn 10,200





Connect Wallet



Bước 1 : Đăng nhập vào website chính thức Arbitrum và nhấp vào







Bước 2: Chọn ví của bạn. Hiện Arbitrum chỉ hỗ trợ 6 ví: Rainbow, Coinbase Wallet, MetaMask, WalletConnect, Trust Wallet và Ledger Live. Nếu bạn sở hữu một trong số này, hãy nhấp vào ví tương ứng. Nếu không, hãy nhấp vào Get a Wallet









Bước 3: Nếu bạn đủ điều kiện, bạn sẽ thấy ở bên trái số lượng token bạn sẽ nhận được trong đợt airdrop và ở bên phải là các thao tác được phê duyệt mà bạn đã thực hiện. Bạn cũng có thể sử dụng dấu + để mở rộng danh sách để xem thêm chi tiết.









MEXC niêm yết ARB/USDT vào ngày 23 tháng 03.



miễn phí tổng phần thưởng 5,000 MX. Bạn nạp càng nhiều ARB, bạn nhận được càng nhiều phần thưởng MX. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Nếu MEXCer đủ may mắn để nhận được token ARB, sau khi nạp $50 ARB tại MEXC, bạn sẽ được chia sẻ. Bạn nạp càng nhiều ARB, bạn nhận được càng nhiều phần thưởng MX. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo thông báo của MEXC