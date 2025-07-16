Tìm hiểu về Airdrop Arbitrum trong một phút

Tỷ lệ nguồn cung ban đầu
Số lượng token
Phân bổ cho
42.78%
4.278 tỉ
Kho bạc Arbitrum DAO
26.94%
2.694 tỉ
Đội ngũ Offchain Labs và Future + Cố vấn
17.53%
1.753 tỉ
Nhà đầu tư Offchain Labs
11.62%
1.162 tỉ
Người dùng nền tảng Arbitrum (thông qua airdrop đến địa chỉ ví của người dùng)
1.13%
113 triệu
DAO xây dựng ứng dụng trên Arbitrum (thông qua airdrop đến địa chỉ Kho bạc DAO)
Điểm nhận được
Quyền lợi Airdrop
Ít hơn 3
Không đủ điều kiện
3
1,200
4
1,700
5
2,200
6
3,200
7
3,700
8
4,200
9
6,200
10
6,700
11
7,200
12 hoặc hơn
10,200
