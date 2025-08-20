LDO tăng 73% trong một tuần: Liệu dự án dẫn đầu về staking thanh khoản có duy trì được đà tăng này?

Lĩnh vực staking thanh khoản từ lâu đã là một lĩnh vực được theo dõi chặt chẽ và có tầm quan trọng chiến lược. Gần đây, Lido (LDO) - dự án dẫn đầu trong lĩnh vực này, đã cho thấy đà tăng mạnh mẽ và trở thành tâm điểm trên thị trường.





Theo dữ liệu thị trường MEXC, tính đến 23:00 11/08 (Giờ VN), LDO đã ghi nhận đà tăng mạnh mẽ và bền vững trong tuần qua. Giá đã tăng từ khoảng 0.92 USDT vào ngày 06/08 lên mức cao nhất 1.5913, tương ứng với mức tăng tích lũy gần 73%. Mặc dù đợt tăng này có vài lần điều chỉnh ngắn hạn, xu hướng chung vẫn duy trì tích cực, với cấu trúc liên tục tạo đỉnh cao hơn và đáy cao hơn. Hiện tại, LDO đã điều chỉnh nhẹ và đang củng cố quanh mức 1.50 USDT trong hai ngày qua, đồng thời đang được giao dịch ở mức 1.4919 USDT.

















Lido (LDO) là một giải pháp staking thanh khoản an toàn cho các loại tiền mã hoá sử dụng cơ chế Proof-of-Stake (PoS). Giải pháp này hỗ trợ staking Ethereum 2.0 (the Merge) cũng như hệ sinh thái đang phát triển của các blockchain PoS Layer-1 khác. Người dùng có thể staking token PoS với Lido và nhận phiên bản token hóa của tài sản đã staking theo tỷ lệ 1:1. Các tài sản đã staking này có thể được sử dụng trên các giao thức DeFi khác để nhận thêm lợi nhuận, đồng thời vẫn nhận được phần thưởng staking từ các tài sản được nạp vào Lido.





LDO là token quản trị của giao thức Lido và được sử dụng để khuyến khích người tham gia mạng lưới. LDO cũng cung cấp cho người nắm giữ quyền quản trị trong Lido DAO, cho phép người dùng bỏ phiếu các quyết định quan trọng của giao thức. Người dùng nắm giữ càng nhiều LDO, quyền biểu quyết càng lớn.









LDO và giao thức Lido mang lại những lợi thế đáng chú ý sau:





Cơ chế staking thanh khoản: Bằng cách tự động phát hành stETH, Lido hỗ trợ staking mà vẫn duy trì thanh khoản, giải quyết vấn đề tài sản bị khóa trong các mô hình staking truyền thống.

Dẫn đầu thị trường: Lido nắm giữ hơn 88% thị phần trong lĩnh vực staking ETH phi tập trung, đóng vai trò là cổng kết nối chính cho cả tổ chức và nhà đầu tư cá nhân.

Mở rộng đa chuỗi: Bên cạnh Ethereum, Lido tiếp tục mở rộng sang các hệ sinh thái khác như Bên cạnh Ethereum, Lido tiếp tục mở rộng sang các hệ sinh thái khác như Solana , mang đến cho người dùng nhiều lựa chọn staking hơn và sự linh hoạt cao hơn.

Bảo mật và quản trị minh bạch: Hợp đồng thông minh của Lido đã trải qua nhiều vòng kiểm toán. Khuôn khổ quản trị mở giúp cộng đồng bỏ phiếu các quyết định quan trọng, tăng cường cả tính bảo mật và niềm tin.













TVL và khối lượng giao dịch tăng trưởng: Dữ liệu cho thấy tổng giá trị khóa (TVL) của Lido đã vượt $3.8 tỷ (dao động trong khoảng $3.817-$3.84 tỷ), trong khi khối lượng giao dịch 24 giờ đã tăng đáng kể so với cùng kỳ năm trước.









Dòng vốn: Khối lượng hợp đồng mở (open interest) đã tăng lên hàng trăm triệu đô la, và tỷ lệ vốn trên thị trường phái sinh vẫn duy trì ở mức dương, cho thấy thị trường đang có xu hướng thiên về các vị thế Long. Ngoài ra, một lượng lớn vốn đã chảy ra khỏi các sàn giao dịch chuyển sang ví riêng tư, phản ánh nhu cầu nắm giữ dài hạn đang tăng lên.









Nhìn chung, LDO đã cho thấy đà tăng mạnh mẽ trong một thời gian ngắn. Từ sự tăng trưởng TVL đến biến động vốn, dữ liệu phản ánh cả sự chú ý ngày càng tăng từ thị trường và niềm tin gia tăng của nhà đầu tư.













1) Sự rõ ràng về quy định như một chất xúc tác: Đầu tháng 8, Đầu tháng 8, SEC đã công bố tài liệu mang tên " Tuyên bố về một số hoạt động staking thanh khoản (Statement on Certain Liquid Staking Activities )", làm rõ rằng việc staking thanh khoản không cấu thành một hình thức chào bán chứng khoán, ngoại trừ trong một số trường hợp cụ thể. Điều này đã làm giảm đáng kể sự bất ổn về quy định trước đó, đồng thời tạo tín hiệu tích cực cho toàn ngành.





2) Đề xuất mua lại khơi dậy sự quan tâm của thị trường: Ngày 07/08, thành viên cộng đồng Lido, Kuzmich, đã gửi bản đề xuất dự thảo về "Kế hoạch mua lại LDO" lên diễn đàn quản trị. Đề xuất này cho thấy Lido nên chủ động mua lại LDO dựa trên số dư tài sản, nhằm cải thiện hiệu quả vốn, hỗ trợ giá token và khôi phục niềm tin của thị trường vào giá trị của LDO.









3) ETH stake ETF trong tầm ngắm: Gần đây, BlackRock đã nộp đơn lên SEC để đề xuất đưa cơ chế staking vào Gần đây, BlackRock đã nộp đơn lên SEC để đề xuất đưa cơ chế staking vào Ethereum Spot ETF . Mặc dù vẫn đang trong quá trình xét duyệt, lập trường gần đây của SEC cho thấy quá trình phê duyệt có thể không gặp trở ngại đáng kể. Với việc Lido hiện nắm giữ gần 25% thị phần staking Ethereum, khả năng một ETF hỗ trợ staking được phê duyệt và kỳ vọng sẽ thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Lido cũng như thu hút dòng vốn mới. Điều này càng củng cố thêm sự lạc quan của thị trường xung quanh LDO.









Bước đột phá kỹ thuật quan trọng của Lido nằm ở khả năng tự động tạo ra các token staking thanh khoản (chẳng hạn như stETH), giúp người dùng nhận được phần thưởng staking trong khi vẫn tham gia vào các hoạt động DeFi. Chức năng kép này, kết hợp giữa tạo lợi nhuận và thanh khoản tài sản, cải thiện đáng kể hiệu quả sử dụng vốn bằng cách hỗ trợ các tài sản đã stake duy trì hoạt động trong hệ sinh thái tiền mã hoá rộng lớn hơn.





Ngoài ra, Lido đang tích cực xây dựng một mạng lưới staking đa chuỗi mở rộng ra ngoài Ethereum. Bằng cách hỗ trợ các dịch vụ staking trên nhiều blockchain Layer-1, Lido mang đến cho người dùng nhiều lựa chọn và chiến lược đầu tư linh hoạt hơn. Việc mở rộng đa chuỗi này giúp người dùng lựa chọn các phương án staking dựa trên đặc điểm và lợi thế riêng của từng chuỗi, từ đó nâng cao trải nghiệm người dùng và khả năng sử dụng vốn.









Sau khi Ethereum chuyển sang Proof-of-Stake (PoS), staking thanh khoản đã nổi lên như một lĩnh vực cốt lõi trong hệ sinh thái DeFi. Là giao thức hàng đầu trong lĩnh vực này, Lido (LDO) nắm giữ hơn 88% thị phần staking ETH phi tập trung, trở thành lựa chọn ưu tiên của cả tổ chức và nhà đầu tư cá nhân muốn tiếp cận với kinh tế staking.









Với sự hỗ trợ từ ba yếu tố chính chính, bao gồm việc nới lỏng quy định (hướng dẫn của SEC), kỳ vọng ngày càng tăng đối với các ETF hỗ trợ staking và đề xuất mua lại do cộng đồng thúc đẩy, LDO dường như đang bước vào giai đoạn đầu của quá trình tái định hình giá trị. Lợi thế kỹ thuật, vị thế thống lĩnh thị trường và hệ sinh thái đang mở rộng của LDO tạo nền tảng vững chắc cho sự tăng trưởng dài hạn.





Tuy nhiên, không nên bỏ qua sự bất ổn của thị trường. Việc tăng giá nhanh chóng ở các mức cao hơn cũng làm tăng khả năng điều chỉnh ngắn hạn. Việc đánh giá các chỉ báo kỹ thuật cùng dữ liệu dòng vốn và tâm lý thị trường trở nên đặc biệt quan trọng. Các nhà đầu tư nên kiên nhẫn và tỉnh táo, kết hợp dữ liệu trên chuỗi cũng như phân tích kỹ thuật để xác định rủi ro và cơ hội, đồng thời đảm bảo có chiến lược phù hợp để ứng phó với những biến động tiềm ẩn.





Nhìn chung, là đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực staking thanh khoản, LDO có tiềm năng tăng trưởng đáng kể. Trong bối cảnh thị trường tiền mã hoá đang phát triển, LDO có vị thế tốt để tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của cơ sở hạ tầng staking thanh khoản.









Bài viết đề xuất:





Vì sao lựa chọn MEXC Futures? Hiểu rõ hơn về ưu điểm và các tính năng nổi bật của MEXC Futures để luôn dẫn đầu thị trường.

Hướng dẫn tham gia M-Day Tìm hiểu từng bước và mẹo tham gia M-Day, đừng bỏ lỡ airdrop hơn 70,000 USDT tiền thưởng Futures mỗi ngày.

Hướng dẫn giao dịch Futures trên MEXC (App) Hiểu toàn bộ quy trình giao dịch Futures trên App và bắt đầu dễ dàng.



