LayerBank: Xây dựng thị trường tài chính phi tập trung hỗ trợ đa chuỗi





LayerBank là một giao thức cho vay phi tập trung, không giám sát và không yêu cầu cấp quyền, hỗ trợ nhiều mạng blockchain lớn bao gồm Ethereum, Arbitrum và Optimism. Người dùng có thể nạp tài sản tiền mã hoá vào LayerBank làm tài sản thế chấp để vay vốn hoặc nhận lợi nhuận từ khoản nạp.





LayerBank hướng đến việc xây dựng một thị trường tiền tệ phi tập trung phổ quát, tương thích đa chuỗi, giúp người dùng quản lý tài sản tiền mã hoá hiệu quả hơn, tối ưu hoá việc sử dụng vốn và tối đa hoá lợi nhuận - từ đó hình thành một hệ sinh thái tài chính đa chuỗi toàn diện.









Cho vay phi tập trung: LayerBank cung cấp một thị trường cho vay mở, cho phép người dùng vay các tài sản khác bằng cách dùng các loại tiền mã hoá phổ biến như BTC, ETH và USDC làm tài sản thế chấp. Khác với các khoản vay ngân hàng truyền thống, LayerBank loại bỏ trung gian, cho phép dòng vốn luân chuyển trực tiếp giữa người dùng với nhau.





Tương thích đa chuỗi: Giao thức hỗ trợ tương tác tài sản giữa các chuỗi, cho phép người dùng chuyển đổi tài sản linh hoạt giữa các mạng blockchain khác nhau. Điều này giúp tăng đáng kể tính thanh khoản và khả năng tiếp cận tài sản.





Điều chỉnh lãi suất linh hoạt: LayerBank sử dụng hợp đồng thông minh để tự động điều chỉnh lãi suất dựa trên cung và cầu thị trường. Khi nhu cầu vay tăng, lãi suất sẽ được nâng lên để khuyến khích người dùng nạp thêm tài sản. Ngược lại, khi nhu cầu giảm, lãi suất sẽ giảm để thúc đẩy việc vay vốn.





Bảo mật và minh bạch: Tất cả giao dịch và dòng tiền đều được ghi lại công khai và minh bạch trên blockchain, cho phép người dùng theo dõi lịch sử tài sản thông qua hợp đồng thông minh. Ngoài ra, LayerBank cũng tuân thủ các tiêu chuẩn kiểm toán cao nhằm đảm bảo an toàn cho hợp đồng thông minh.





Khai thác thanh khoản và tối ưu hoá lợi nhuận: LayerBank tích hợp cơ chế khai thác thanh khoản, thưởng cho người dùng khi nạp tài sản. Nền tảng cũng hỗ trợ các chiến lược tự động tái đầu tư (auto-compounding), giúp người dùng tối đa hoá lợi nhuận của mình.













Khác với các nền tảng cho vay tập trung, LayerBank không yêu cầu người dùng hoàn thành KYC (xác minh danh tính). Bất kỳ ai cũng có thể tự do nạp và rút tài sản, với tất cả giao dịch được thực hiện trực tiếp thông qua hợp đồng thông minh.









LayerBank được tích hợp cơ chế điều chỉnh lãi suất tự động, giúp hệ thống tự cân bằng rủi ro trong các giai đoạn biến động giá tài sản mạnh, từ đó bảo vệ lợi ích của cả bên vay và bên cho vay.









LayerBank hỗ trợ cho vay liền mạch giữa các mạng blockchain khác nhau, giảm sự cô lập thường thấy trên các nền tảng DeFi truyền thống.









Hệ sinh thái LayerBank xoay quanh token gốc ULAB, với các chức năng chính như sau:





Bỏ phiếu quản trị: Người dùng nắm giữ ULAB có thể tham gia vào các cuộc bỏ phiếu cộng đồng, góp phần định hướng tương lai của nền tảng.

Phân bổ lợi nhuận: Người dùng nắm giữ ULAB có thể nhận thêm phần thưởng bằng cách stake token ULAB.

Cơ chế mua lại và đốt: Nền tảng sẽ sử dụng một phần doanh thu để mua lại và đốt ULAB, từ đó giảm nguồn cung lưu hành và gia tăng giá trị cho token.









Quy trình vay truyền thống thường phức tạp, đòi hỏi người đi vay phải trực tiếp cung cấp tài sản thế chấp tại các tổ chức tài chính. LayerBank phá vỡ mô hình truyền thống này bằng cách loại bỏ các bên trung gian trong giao dịch tài sản, hợp đồng Futures và tài khoản tiết kiệm, từ đó tạo ra một môi trường cho vay trực tiếp và hiệu quả hơn cho người dùng. Không chỉ giới hạn ở một blockchain cụ thể, LayerBank hỗ trợ tất cả các mạng EVM-L2, giúp người dùng tận hưởng tính thanh khoản và khả năng sử dụng vượt trội trên toàn bộ hệ sinh thái blockchain - mang lại trải nghiệm tiện lợi chưa từng có.





Là một nền tảng cho vay DeFi, LayerBank không ngừng mở rộng giới hạn chức năng. Nền tảng hỗ trợ thêm nhiều tài sản đa chuỗi để đa dạng hoá sản phẩm và đáp ứng nhu cầu khác nhau của từng nhóm người dùng. Đồng thời, LayerBank tối ưu hoá thuật toán hợp đồng thông minh nhằm nâng cao độ chính xác và hiệu quả trong việc điều chỉnh lãi suất động, đảm bảo cân bằng giữa cung và cầu trên thị trường. Ngoài ra, LayerBank còn có kế hoạch triển khai các tính năng quản trị DAO (tổ chức tự trị phi tập trung), trao quyền quyết định lớn hơn cho cộng đồng và thúc đẩy tính dân chủ của nền tảng.





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên không cấu thành lời khuyên đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hoặc tư vấn chuyên môn dưới bất kỳ hình thức nào, cũng như không khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn cung cấp thông tin chỉ với mục đích tham khảo và không phải là tư vấn đầu tư. Vui lòng đảm bảo hiểu rõ các rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ quyết định đầu tư nào của người dùng.