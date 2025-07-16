ETH Spot ETF sắp ra mắt: Nhà đầu tư nên làm gì?





Summary: Bất chấp những thăng trầm, điều cần đến sẽ đến.





Các ETH Spot ETF rất được mong đợi dự kiến sẽ được phê duyệt chính thức và niêm yết để giao dịch trong tuần này.





Mặc dù SEC đã trả lại đơn S-1 cho nhà phát hành ETH Spot ETF một lần nữa vào tuần trước, có thể gây chậm trễ thêm trong việc niêm yết, nhưng dự kiến sẽ được phê duyệt muộn nhất vào mùa hè này.





Nhìn lại tuần từ ngày 20 tháng 5, khi tin tức lan truyền, giá ETH đã tăng 20% chỉ trong một ngày, với mức tăng cao nhất trong tuần là 30%. Việc ra mắt chính thức các ETH Spot ETF sẽ có tác động gì đến thị trường lần này, và những chiến lược giao dịch nào mà nhà đầu tư cần có?









Để các ETH Spot ETF được chính thức ra mắt, có hai tài liệu chính cần được phê duyệt: Đơn 19B-$ và đơn S-1, cả hai tài liệu này đều không thể thiếu. Nói một cách đơn giản, đơn 19B-4 được nộp bởi sàn giao dịch và đóng vai trò như tài liệu chấp nhận cho phép các quỹ ETF được niêm yết trên sàn giao dịch, trong khi đơn S-1 được nộp bởi nhà phát hành và bao gồm các thông tin chi tiết về ETF.





Vào ngày 24 tháng 5 năm nay, SEC đã chính thức phê duyệt các đơn 19B-4 cho tám ETH Spot ETF, bao gồm BlackRock, Fidelity và Grayscale. Sau đó, trọng tâm chuyển sang các đơn S-1, mà các nhà phát hành ETF phải làm cho hiệu lực trước khi giao dịch bắt đầu. Sau khi nộp bản nháp đầu tiên của các tài liệu S-1 vào ngày 31 tháng 5, SEC đã đưa ra các ý kiến phản hồi vào giữa tháng 6. Vào ngày 21 tháng 6, các tổ chức đã nộp các phiên bản sửa đổi của đơn S-1, hoàn tất vòng đánh giá đầu tiên.





Nhà phân tích ETF của Bloomberg - ông Eric Balchunas, đã tuyên bố trong một bài báo rằng dựa trên các sửa đổi được thực hiện bởi mỗi nhà phát hành, các quỹ ETH Spot ETF dự kiến sẽ được ra mắt vào ngày 2 tháng 7. Dự đoán này đã được thị trường chấp nhận rộng rãi, vì các phân tích trước đây của Eric về các quỹ Spot ETF tiền mã hoá đều đã được xác nhận, khiến cho các phân tích của ông trở thành một chỉ báo giao dịch đáng tin cậy.





Tuy nhiên, một diễn biến bất ngờ đã xảy ra. Vào ngày 29 tháng 6, SEC đã trả lại các đơn S-1 với một vài nhận xét, yêu cầu các nhà phát hành giải quyết những nhận xét này và nộp lại trước ngày 8 tháng 7. Điều này có nghĩa là ít nhất cần thêm một vòng nộp đơn nữa trước khi giao dịch ETF có thể bắt đầu. Do đó, rất khó có khả năng các quỹ ETF sẽ được ra mắt vào đầu tháng 7.





Thực tế, Chủ tịch SEC Gary Gensler trước đây đã công khai tuyên bố đơn S-1 dự kiến sẽ được phê duyệt vào một thời điểm nào đó trong mùa hè này. "Thời gian các Quỹ hoán đổi danh mục (Exchange-traded Fund - ETF) liên quan đến tiền mã hoá Ethereum có thể bắt đầu giao dịch phụ thuộc phần lớn vào tốc độ phản hồi của các nhà phát hành đối với các câu hỏi của Ủy ban chứng khoán và giao dịch Hoa Kỳ. SEC sẽ hoàn tất việc xem xét các tài liệu S-1 nhanh nhất có thể, đồng thời đảm bảo tính minh bạch của thị trường và bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư."





Những nhận xét của Gary Gensler không phải là vô căn cứ. Thông thường, tổng thời gian xem xét cho đơn S-1 kéo dài từ 60 đến 120 ngày, vì vậy thị trường chắc chắn sẽ thấy các quỹ ETH Spot ETF muộn nhất là vào tháng 9. Nếu các nhà phát hành phản hồi một cách chủ động hơn đối với các yêu cầu của SEC, các quỹ ETH Spot ETF thậm chí có thể được phê duyệt "đột ngột."









Các nhà đầu tư quan tâm nhất đến việc giá thị trường sẽ thay đổi như thế nào nếu các quỹ ETH Spot ETF được phê duyệt.





Nhìn vào các quỹ Bitcoin Spot ETF, sau khi được phê duyệt vào ngày 10 tháng 1 năm nay, giá BTC đã giảm từ 49,000 USDT xuống còn 38,500 USDT vào một thời điểm nhất định, giảm hơn 20%. Lý do cho sự sụt giảm này là do tác động của Grayscale trên thị trường - Phí quản lý cho các quỹ Bitcoin Spot ETF của Grayscale (GBTC) là 1.5%, trong khi nhiều nhà cung cấp khác có phí khoảng 0.2%. Một số người dùng của Grayscale, cần tái cân bằng danh mục đầu tư, lý do này đã khiến giá giảm.





Tình huống tương tự có thể xảy ra với các quỹ ETH Spot ETF. Hiện tại, phí quản lý cho Grayscale Ethereum Trust (ETHE) là 1.5%, với tổng lượng nắm giữ 2.931 triệu ETH (Khoảng 9.95 tỷ USDT). Một số nhà phát hành khác có phí quản lý thấp hơn Grayscale. Ví dụ, phí quản lý của Franklin Templeton là 0.19%, và VanEck thậm chí miễn phí quản lý - Loại bỏ các khoản phí trên tài sản đầu tiên trị giá 1.5 tỷ USDT cho đến năm 2025, sau đó sẽ áp dụng phí 0.2%. Trong kịch bản này, một "đợt bán tháo của Grayscale" có khả năng xảy ra một lần nữa, có thể dẫn đến giá ETH giảm hơn 20%. Do đó, các nhà đầu tư không nên mua vào ngay sau khi niêm yết.





Thực tế, sau đợt giảm giá ban đầu, BTC đã tăng hơn 90% trong những tháng tiếp theo. BlackRock là một động lực chính của sự gia tăng này, với quỹ IBIT hoạt động mạnh mẽ nhất và có tính thanh khoản tốt nhất, với tổng giá trị tài sản ròng là 18.52 tỷ USDT, vượt qua Grayscale.





BlackRock cũng có sự quan tâm mạnh mẽ đối với Ethereum. Giám đốc điều hành Larry Fink đã tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn rằng ông nhìn thấy giá trị cao trong việc ra mắt các quỹ ETH Spot ETF và tin tưởng đây là một phần của cuộc cách mạng công nghệ trong thị trường tài chính. Ông coi việc mã hóa tài sản là xu hướng tương lai, và quỹ BUIDL của BlackRock, một quỹ thanh khoản kỹ thuật số, được niêm yết trên Ethereum.





Có thể dễ dàng tưởng tượng với việc chính thức phê duyệt các quỹ ETH Spot ETF, BlackRock sẽ có khả năng bước vào một xu hướng mua, có thể đẩy giá ETH tăng hơn 50% hoặc thậm chí gấp đôi. Dù sao thì, có một câu nói trên Phố Wall: "BlackRock muốn, BlackRock có." Là một gã khổng lồ tài chính quản lý 10 nghìn tỷ đô la tài sản, ngay cả SEC dường như cũng phải nhường đường cho BlackRock.





Các chuyên gia trong ngành cũng lạc quan về sự phát triển của các quỹ ETH Spot ETF. Chiến lược gia của J.P. Morgan, Nikolaos Panigirtzoglou, ước tính các quỹ ETH Spot ETF sẽ thu hút từ 1 tỷ đến 3 tỷ đô la dòng tiền ròng trong năm nay. Nhà phân tích cấp cao của K33 Research, Vetle Lunde, dự đoán chỉ trong năm tháng đầu tiên, các quỹ này có thể nhận dòng tiền ròng lên đến 4 tỷ đô la, giảm nguồn cung lưu hành của ETH và đẩy giá lên cao hơn. Trưởng bộ phận phái sinh của Bitfinex, Jag Kooner, cho biết các quỹ ETH Spot ETF có thể thu hút 10-20% số vốn hiện đang chảy vào các quỹ ETF Bitcoin.









Vì khả năng xảy ra "đợt bán tháo của Grayscale" sau khi các quỹ ETF được ra mắt là cao, các nhà đầu tư nên cân nhắc không mua ETH ngay lập tức. Thay vào đó, nên chờ giá giảm và sau đó mua từng đợt để trung bình hóa chi phí. Các nhà đầu tư cũng có thể đầu tư dài hạn vào tỷ giá ETH/BTC, tỷ giá này đã phục hồi từ 0.046% lên mức hiện tại 0.055% kể từ cuối tháng 5.





MEXC là sàn giao dịch được các nhà đầu tư ưa chuộng, cung cấp mức phí giao dịch thấp nhất trên thị trường. Người dùng có thể chọn mở vị thế Long ETH Futures trong chế độ Cross margin trên MEXC và mở vị thế Short BTC để đạt được lợi nhuận cao hơn. Đối với những người thích nắm giữ thay vì giao dịch thường xuyên, có thể nạp ETH vào MEXC để tham gia vào chương trình Tiết kiệm với APY linh hoạt 4.8%.





Ngoài ra, khi giá ETH tăng, altcoin đang ngủ yên có thể sẽ chứng kiến một sự bùng nổ, đặc biệt là các dự án meme trong năm nay đang thu hút sự phổ biến rộng rãi. MEXC đã thể hiện rất xuất sắc với các dự án meme, là sàn giao dịch đầu tiên niêm yết nhiều dự án bao gồm MAGA và BOME. Người dùng mua sớm hiện đã có lợi nhuận vượt quá 1,000%.





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo hiểu đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.