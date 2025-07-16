LABUBU: Từ đồ chơi thời thượng đến meme, hành trình kỳ ảo của một hiện tượng toàn cầu

Dù bạn chưa sở hữu một Labubu, khả năng cao bạn đã từng nghe đến hiện tượng văn hoá toàn cầu này.









Labubu , nhân vật chính trong series "Monsters" do nghệ sĩ gốc Bỉ - Trung Kasing Lung sáng tạo từ năm 2015, đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của người hâm mộ toàn cầu nhờ vẻ ngoài "vừa dễ thương vừa dữ dằn" độc đáo. Năm 2019, sự kết hợp đình đám với Pop Mart cùng sức hút từ mô hình hộp mù và làn sóng văn hoá thịnh hành đã đưa Labubu bùng nổ danh tiếng, trở thành một loại "tiền tệ xã hội" được giới trẻ săn đón.





Labubu không chỉ là một IP đồ chơi thịnh hành, mà còn đại diện cho sự kết nối cảm xúc và sự đồng điệu. Đôi tai nhọn, miệng há to cùng hàm răng sắc nhọn tạo nên nét đối lập độc đáo, gây ấn tượng mạnh với thế hệ Gen Z. Trên các nền tảng mạng xã hội như Xiaohongshu, Douyin và Instagram, Labubu xuất hiện khắp nơi, trở thành biểu tượng của lưu lượng truy cập và các chủ đề xu hướng.













Hành trình Web3 của Labubu bắt đầu như một dự án meme do cộng đồng khởi xướng trên blockchain Solana. Ban đầu được truyền cảm hứng từ một hình ảnh meme mang yếu tố Labubu, dự án không tuyên bố có liên kết chính thức với IP gốc. Tuy nhiên, với hình ảnh giàu cảm xúc cùng khả năng quản lý cộng đồng hiệu quả, LABUBU đã nhanh chóng thu hút một lượng lớn người nắm giữ token.





Token LABUBU kết hợp khéo léo giữa độ phổ biến của IP đồ chơi xu hướng và văn hoá meme trong hệ sinh thái Solana, nhanh chóng trở nên nổi bật tại các thị trường như Thái Lan, Việt Nam và Hàn Quốc. Nhiều nhà đầu tư xem LABUBU như một "tài sản tiền mã hoá văn hoá" tiềm năng, tương tự như các meme coin đời đầu như DOGE và PEPE : được thúc đẩy bởi cảm xúc cộng đồng và củng cố bằng tính biểu tượng văn hoá.









Độ phổ biến của LABUBU từ lâu đã vượt ra ngoài thị trường đồ chơi xu hướng vật lý, và hiện đã mở rộng thành công sang không gian tiền mã hoá.





Gần đây, meme coin LABUBU lấy cảm hứng từ Labubu đã tăng vọt về độ phổ biến sau khi dòng sản phẩm mới được ra mắt, một lần nữa trở thành tâm điểm của thị trường. Nhiều KOL nổi bật trong lĩnh vực tiền mã hoá, bao gồm cả Ansem nổi tiếng, đã đăng các bài viết có hình ảnh Labubu, tạo nên sự cộng hưởng mạnh mẽ trong cộng đồng.





Theo dữ liệu từ GMGN, vốn hoá thị trường của LABUBU đã tăng vọt từ vài trăm nghìn lên đến $18 triệu và ghi nhận mức tăng trưởng gấp hàng chục lần. Vào thời điểm đỉnh cao, khối lượng giao dịch trong 24 giờ vượt $9.5 triệu, trở thành một trong những dự án meme phổ biến nhất trên chuỗi Solana. Đồng thời, mức độ tương tác trên mạng xã hội bùng nổ với cộng đồng Telegram tăng nhanh lên hàng chục nghìn thành viên, chủ đề LABUBU trên Twitter liên tục lọt top thịnh hành và lượt tìm kiếm trên Google tăng theo cấp số nhân.













Đáng chú ý, do phong cách hình ảnh và IP mang tính "gần giống chính thức", nhiều người dùng đã nhầm tưởng đây là một dự án Web3 chính thức được Pop Mart phát hành, góp phần làm tăng thêm độ chú ý. Dù mức độ FOMO đã phần nào hạ nhiệt, tổng thể độ phổ biến của LABUBU vẫn vượt xa nhiều dự án meme khác, cho thấy mức độ gắn kết văn hoá mạnh mẽ hơn.









Tương lai của LABUBU đang thu hút sự quan tâm lớn từ thị trường. Một mặt, độ phổ biến bùng nổ trong thị trường đồ chơi xu hướng là điều không thể phủ nhận - LABUBU đã trở thành "tiền tệ chung" trong các bối cảnh xã hội của giới trẻ toàn cầu và tạo nên hiệu ứng bánh đà trong mô hình kinh doanh của Pop Mart. Dòng sản phẩm MONSTERS đã đóng góp doanh thu đáng kể cho Pop Mart, với các sản phẩm nhồi bông bằng nhựa vinyl trở thành mặt hàng bán chạy hàng năm.





Ở chiều ngược lại, LABUBU cũng đối mặt với những thách thức đến từ bong bóng thị trường và rủi ro do hiệu ứng thổi phồng. Tương tự như làn sóng NFT từng gây sốt toàn cầu, LABUBU đã kích thích tâm lý đầu cơ bằng cách tạo ra sự khan hiếm và đánh vào nỗi sợ bỏ lỡ cơ hội (FOMO) của người tiêu dùng. Tuy nhiên, lịch sử cho thấy sau những cơn sốt mạnh mẽ như vậy, nhiều sản phẩm rốt cuộc cũng quay trở về trạng thái bình lặng, thậm chí chịu tác động tiêu cực khi bong bóng đầu cơ vỡ.





Ý kiến thị trường đang chia rẽ về quỹ đạo phát triển của LABUBU. Một số cho rằng dự án này có thể sẽ trải qua những biến động giống như NFT trước đây, trong khi số khác tin rằng sức hấp dẫn văn hoá độc đáo cùng khả năng thương mại hóa toàn diện sẽ giúp LABUBU duy trì được đà tăng trưởng mạnh mẽ ở cả thị trường đồ chơi xu hướng lẫn tiền mã hoá. Dù thế nào, sự trỗi dậy toàn cầu của LABUBU vẫn là một ví dụ điển hình để quan sát nền kinh tế văn hoá của thế hệ mới.





Không nghi ngờ gì, Labubu là một hiện tượng tiền mã hoá mới được sinh ra từ sự cộng hưởng văn hoá. Từ một món đồ chơi xu hướng hàng đầu đến một token meme gây sốt, Labubu đã thành công trong việc kết nối giữa nghệ thuật, thời trang, giao tiếp xã hội và Web3. Sự thành công của token LABUBU không phải ngẫu nhiên mà là đại diện cho một xu hướng mới: biến các IP hình ảnh có sức ảnh hưởng trong thế giới thực thành động cơ cảm xúc và vật chứa giá trị trong không gian tiền mã hoá. Trong tương lai, Labubu có thể không chỉ là một món đồ chơi hay một meme - mà sẽ trở thành một phần trong "danh tính số" của thế hệ tiếp theo, dẫn dắt chúng ta bước vào kỷ nguyên số mới.





