Cuộc chiến stablecoin won Hàn Quốc bắt đầu: Ai sẽ dẫn đầu - ngân hàng, tập đoàn công nghệ hay nhà đổi mới

Với sự phát triển toàn cầu của tiền kỹ thuật số và công nghệ blockchain, stablecoin - một thành phần thiết yếu của nền kinh tế số - đang nhanh chóng trở thành tâm điểm trong cả khuôn khổ quản lý và thương mại ở nhiều quốc gia. Hàn Quốc, một trung tâm đổi mới về công nghệ tài chính (fintech) quan trọng tại châu Á, hiện đang chứng kiến cuộc đua toàn diện nhằm phát triển các stablecoin neo theo đồng won Hàn Quốc. Bài viết này cung cấp phân tích chuyên sâu về các động thái mới nhất từ các liên minh ngân hàng Hàn Quốc, các tập đoàn công nghệ và công ty Web3, nhằm tìm hiểu ai sẽ dẫn đầu làn sóng chuyển đổi tiền kỹ thuật số này.









Sau khi Đạo luật bảo vệ người dùng tài sản ảo (Virtual Asset User Protection Act) được giới thiệu vào năm 2023, các cơ quan quản lý Hàn Quốc đã làm rõ rằng stablecoin, đặc biệt là các đồng neo theo đồng won Hàn Quốc, sẽ được xếp vào nhóm ưu tiên cao trong khuôn khổ quản lý. Sự thay đổi chính sách này bắt nguồn từ một số yếu tố then chốt:





Hệ lụy sau sự sụp đổ của Terra: Sự cố Sự cố LUNA và UST năm 2022 đã gây thiệt hại lớn cho người dùng Hàn Quốc. Đáp lại, các cơ quan quản lý yêu cầu tất cả các dự án stablecoin phải thực hiện cơ chế dự trữ minh bạch và có thể kiểm toán.

Nhu cầu ngày càng tăng về bảo mật thanh toán và kiểm soát rủi ro hệ thống: Stablecoin ngày càng được xem là công cụ tiềm năng cho thanh toán, tiết kiệm và chuyển tiền xuyên biên giới. Nếu không có quản lý, stablecoin có thể gây rủi ro cho hệ thống tài chính.

Hỗ trợ đổi mới trong công nghệ tài chính và blockchain: Dù thận trọng, chính phủ Hàn Quốc vẫn mở cửa để stablecoin đóng vai trò trong phát triển công nghệ tài chính tương lai, đồng thời mong muốn thu hút các dự án tuân thủ và đầu tư nước ngoài.





Bản dự thảo quy định về stablecoin được công bố vào tháng 6/2025 đánh dấu bước ngoặt lớn cho thị trường. Chính phủ đang tích cực thúc đẩy quá trình lập pháp cho Đạo luật cơ bản về tài sản kỹ thuật số (Digital Asset Basic Act), chính thức hỗ trợ các tổ chức được cấp phép phát hành stablecoin neo theo đồng won. Điều này tạo ra nền tảng pháp lý và chính sách vững chắc cho ngành. Giai đoạn từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026 được dự báo sẽ là thời điểm bùng nổ của stablecoin won Hàn Quốc.





Một môi trường quản lý tốt sẽ giúp tăng niềm tin thị trường, thu hút thêm đầu tư từ các tổ chức tài chính và công ty đổi mới, đồng thời thúc đẩy việc áp dụng stablecoin trong thanh toán, chuyển tiền xuyên biên giới và hệ sinh thái tài chính kỹ thuật số rộng lớn hơn.









Theo dự thảo khung quản lý mới nhất, Hàn Quốc đã đặt ra tiêu chuẩn cao cho việc phát hành stablecoin, nhấn mạnh mục tiêu kép là tuân thủ tài chính và kiểm soát công nghệ. Các điểm chính bao gồm:









Chỉ các tổ chức đáp ứng các yêu cầu sau mới đủ điều kiện đăng ký phát hành stablecoin won Hàn Quốc:





Phải có nền tảng là tổ chức tài chính hoặc được cơ quan quản lý tài chính chứng nhận.

Phải đảm bảo tỷ lệ dự trữ 100% (dự trữ phải là tiền mặt hoặc trái phiếu chính phủ ngắn hạn).

Phải kiểm toán hàng ngày hoặc hàng tuần và công bố công khai thành phần tài sản dự trữ.

Phải mở tài khoản lưu ký tại ngân hàng nội địa và cho phép cơ quan quản lý truy cập theo thời gian thực.









Stablecoin bị cấm niêm yết trên các sàn không được cấp phép.

Các sàn giao dịch phải cung cấp giao diện đảm bảo tính minh bạch của lịch sử giao dịch.

Trong trường hợp giá mất neo, nền tảng phải gửi cảnh báo và hạn chế giao dịch.









Việc sử dụng các từ như "stablecoin" hay "neo theo đồng won" bị cấm nếu không được phê duyệt trước.

Các dự án gây hiểu nhầm cho người dùng sẽ bị huỷ niêm yết ngay lập tức và người chịu trách nhiệm có thể đối mặt với hình phạt hành chính hoặc hình sự.





Khung quy định này ngang tầm với các quy định của Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) và Cơ quan Tiền tệ Hồng Kông (HKMA) , phản ánh hai mục tiêu của Hàn Quốc là kiểm soát rủi ro trong phát hành stablecoin và định hướng chiến lược cho sự phát triển Web3.













Sau khi chính sách được công bố, các ngân hàng Hàn Quốc đã nhanh chóng phản hồi. Nhiều nhóm ngân hàng đã đăng ký hoặc nộp hồ sơ thương hiệu liên quan đến "KRW Stablecoin". Ví dụ:





Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc (IBK) , Tập đoàn tài chính Shinhan và Ngân hàng Hana đã thành lập đội phát triển stablecoin tuân thủ quy định. Các tổ chức lớn nhưđã thành lập đội phát triển stablecoin tuân thủ quy định.

Các nền tảng thanh toán hỗ trợ công nghệ tài chính như Kakao Pay và Toss đang nghiên cứu mô hình tích hợp stablecoin vào thanh toán thương mại điện tử và trò chơi.

Ngân hàng KB được cho là đang hợp tác với công ty blockchain Hàn Quốc ICON để thử nghiệm trong sandbox kỹ thuật, kết hợp cơ chế neo theo đồng won, thanh toán/giải ngân trên chuỗi và tích hợp quản lý tài chính. được cho là đang hợp tác với công ty blockchain Hàn Quốc ICON để thử nghiệm trong sandbox kỹ thuật, kết hợp cơ chế neo theo đồng won, thanh toán/giải ngân trên chuỗi và tích hợp quản lý tài chính.





Các ngân hàng này không chỉ đáp ứng yêu cầu tuân thủ mà còn hướng đến tiềm năng lâu dài của stablecoin nội địa trong thanh toán nội địa, chuyển tiền xuyên biên giới và thanh toán tích hợp Web3.









Nhà cung cấp thanh toán di động hàng đầu Hàn Quốc là Kakao Pay đang đẩy nhanh sáng kiến stablecoin, nộp nhiều hồ sơ đăng ký thương hiệu lên Văn phòng sở hữu trí tuệ Hàn Quốc với các từ khóa như "KRW", "K" và "P". Các hồ sơ này bao gồm giao dịch tài sản ảo, chuyển tiền mã hoá và dịch vụ trung gian về tài chính.





Phía sau Kakao Pay là blockchain công khai Kaia, một mạng lưới được phát triển bởi công ty con Ground X của Kakao và bộ phận blockchain Finschia của LINE. Dự án này nhằm kết nối chuỗi chéo giữa 250 triệu người dùng KakaoTalk và LINE, thúc đẩy hệ sinh thái tích hợp giữa blockchain, giao tiếp xã hội và thanh toán. Chủ tịch KaiaChain đã tuyên bố mạng lưới sẽ hỗ trợ phát hành stablecoin won toàn diện trên Mainnet, hướng đến trở thành cơ sở hạ tầng tài sản kỹ thuật số mới.









Các công ty Web3 như Nexus đã ra mắt stablecoin won mang tên KRWx, đăng ký thương hiệu liên quan và đang mở rộng nhanh chóng ra thị trường trên chuỗi quốc tế. Trong khi đó, các công ty thanh toán truyền thống như Danal đang hồi sinh chiến lược tài sản kỹ thuật số bằng cách tận dụng hệ thống POS và giải ngân đã hoàn thiện để hỗ trợ ứng dụng stablecoin trong thanh toán ngoại tuyến và giao dịch tiêu dùng. Các công ty này nhấn mạnh đổi mới công nghệ và tích hợp hệ sinh thái, linh hoạt phản ứng với nhu cầu thị trường và thể hiện tiềm năng mạnh mẽ trong các lĩnh vực ngách như thanh toán xuyên biên giới và các ứng dụng DeFi.









Dựa trên khung quản lý hiện tại và diễn biến thị trường, stablecoin won Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ phát triển trong các lĩnh vực sau:









Tận dụng ngành công nghiệp game phát triển mạnh và thị trường NFT sôi động của Hàn Quốc, stablecoin won có thể đóng vai trò là tiền tệ trên chuỗi cho hệ thống điểm hoặc giao dịch vật phẩm trong trò chơi. Điều này sẽ tăng cường tính tuân thủ và tăng khả năng giữ chân người dùng trong hệ sinh thái trò chơi.









Được tích hợp với cơ sở hạ tầng KYC đã phát triển của Hàn Quốc, stablecoin won có tiềm năng thúc đẩy thanh toán nhanh chóng trên toàn Đông Á, bao gồm các hành lang chuyển tiền sang Nhật Bản, Đài Loan và Hồng Kông. Điều này có thể hỗ trợ mở rộng toàn cầu cho các thương hiệu Hàn Quốc bằng cách cung cấp giải pháp thanh toán ổn định và hiệu quả.









Một số ngân hàng đang thử nghiệm sử dụng stablecoin cho giải ngân liên ngân hàng, nhằm kết nối hệ thống ngân hàng truyền thống với tài sản trên chuỗi. Điều này sẽ tạo ra lựa chọn thay thế dựa trên blockchain cho thanh toán B2B và dòng tiền ngoại hối.





Dù đã có hướng đi rõ ràng về quản lý và triển vọng đầy hứa hẹn, vẫn còn nhiều thách thức:





Tích hợp kiểm toán kỹ thuật và tài chính rất phức tạp: Các ngân hàng phải hợp tác chặt chẽ với đội ngũ blockchain để xây dựng hệ thống dự trữ có thể kiểm chứng và thân thiện với cơ quan quản lý.

Rào cản vốn cao cho việc phát hành: Các startup có thể gặp khó khăn khi tham gia, dẫn đến thị trường stablecoin bị chi phối bởi một vài bên lớn.

Khoảng trống trong thực thi pháp lý: Một số nền tảng nước ngoài có thể vẫn cung cấp dịch vụ stablecoin neo theo đồng won chưa được phê duyệt, gây khó khăn để kiểm soát toàn diện.









Việc giới thiệu quy định stablecoin đánh dấu bước đi quan trọng trong việc hoàn thiện khung chính sách tài sản kỹ thuật số của Hàn Quốc. Điều này không chỉ tăng cường bảo vệ tài sản nhà đầu tư mà còn cung cấp tín hiệu rõ ràng cho các ngân hàng và dự án đổi mới tham gia. Ở góc độ toàn cầu, Hàn Quốc đang nỗ lực xây dựng một hệ sinh thái toàn diện kết hợp giữa stablecoin tuân thủ, hỗ trợ từ các tổ chức và triển khai công nghệ có thể kiểm toán. Cuộc đua này không chỉ là đổi mới tài chính, mà còn thúc đẩy phát triển nền kinh tế kỹ thuật số của Hàn Quốc và nâng cao năng lực cạnh tranh trong thanh toán quốc tế. Bên dẫn đầu có thể sẽ định hình cục diện stablecoin toàn cầu, khiến đây trở thành một diễn biến rất đáng theo dõi.





