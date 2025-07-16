Tìm hiểu tổng quát về "Ethereum Shanghai Upgrade" sắp tới: Tại sao lại được mong đợi nhiều như vậy?





Trước hết, "Shanghai upgrade" của Ethereum không có mối quan hệ thực tế nào với Thượng Hải, nó chỉ lấy tên gọi là "Shanghai". Nói một cách dễ hiểu, “Shanghai upgrade” có thể hiểu là tên phiên bản nâng cấp công nghệ Ethereum.





Ngoài ra, tất cả chúng ta đều biết rằng Ethereum, được biết đến là một public chain, đã được nâng cấp từ phiên bản 1.0 lên phiên bản 2.0 vào năm 2022 và đây một bản nâng cấp quan trọng đối với phiên bản 2.0.





Vậy tại sao bản nâng cấp này lại được chú ý và gọi là bản nâng cấp lớn? Chúng ta có thể tìm thấy câu trả lời từ những thay đổi trước và sau khi nâng cấp.













Trước khi nâng cấp bản Shanghai, Ethereum đã hoàn thành phương thức tạo từ khai thác (PoW) sang staking (PoS).













Bổ sung 3 giao thức Ethereum chính:



EIP-4895: Cung cấp một cơ chế staking linh hoạt hơn



EIP-3855: Nhằm mục đích tăng tốc độ giao dịch của mạng Ethereum



EIP-3860: Nhằm mục đích giảm phí giao dịch







Nó giúp cải thiện trải nghiệm sử dụng mạng Ethereum trong các ứng dụng như DeFi và NFT, đồng thời cải thiện khả năng sử dụng và sức hấp dẫn của hệ sinh thái Ethereum.









Trước nâng cấp

thế chấp (PoS), trước khi nâng cấp, một lượng lớn ETH được thế chấp trên chuỗi sinh thái Ethereum và không có thu nhập để thực hiện rút. Dotrước khi nâng cấp, một lượng lớnđược thế chấp trên chuỗi sinh thái Ethereum vàcó thu nhập



Sau nâng cấp:



có thể được rút với xác suất . ETH được thế chấp trên Ethereum và thu nhập





Nói chung, chúng ta có thể hiểu rằng các công ty niêm yết khóa một số cổ phiếu trong tối đa 2 năm. Khi công ty hoàn thành việc đổi mới công nghệ, những cổ phiếu này sẽ được tung ra thị trường cùng với cổ tức.









Bản nâng cấp Shanghai này sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ hệ sinh thái kinh tế của toàn bộ Ethereum chain.









Sự gia tăng của NFT có thể bắt nguồn từ năm 2021. Thông qua việc điên cuồng tạo ra NFT vào năm 2021 và đầu năm 2022, chuỗi sinh thái Ethereum đã đạt được nhiều trải nghiệm người dùng tốt và phí Gas cao. Việc nâng cấp này sẽ tăng tốc độ giao dịch của ETH và giảm chi phí giao dịch, đồng thời chắc chắn sẽ nâng cao khả năng "hấp thụ vàng" của hệ sinh thái NFT một lần nữa. Đây là cơ hội để kiếm lợi nhuận khi đầu tư vào các dự án NFT và Web3.0.









Khi chi phí sử dụng của ETH giảm xuống và sự đổi mới kỹ thuật của chính nó xuất hiện, giá trị nội sinh của ETH sẽ không ngừng được cải thiện. Đây là lý do tại sao kể từ đầu năm, giá của ETH đã tăng từ khoảng $1,200 lên khoảng $1,800, tăng khoảng 50%.













Ethereum sẽ thế chấp ETH để thực hiện cơ chế giới hạn rút:





Trong mỗi epoch, cứ sau khoảng 6.4 phút, chỉ có 6 trình xác thực có thể rút ETH đã thế chấp. Tối đa 1,350 người xác nhận rút từ staking mỗi ngày. Dựa trên ước tính này, sau bản nâng cấp Shanghai, Ethereum chỉ cho phép rút tối đa 43,200 ETH mỗi ngày.





Staking "phòng hộ"





Các giao thức ETH2.0 chính cung cấp APY (tỷ lệ hoàn vốn hàng năm) tối thiểu gần 4.8% được thế chấp và vẫn còn rất nhiều khả năng tăng giá. Nếu rút khoản thế chấp, có khả năng một số lượng đáng kể người dùng sẽ ồ ạt đi thế chấp ETH.













