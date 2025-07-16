KiloEx: Từ trải nghiệm giao dịch liền mạch đến đổi mới cơ chế, tái định nghĩa DEX Vĩnh cửu





KiloEx là một sàn giao dịch phi tập trung (Perp DEX) chuyên về giao dịch hợp đồng Vĩnh cửu, với mục tiêu mang đến cho người dùng trải nghiệm giao dịch tiện lợi, hiệu quả và ổn định. Thông qua việc đổi mới cơ chế vận hành, KiloEx không ngừng nâng cao độ tin cậy và hiệu suất giao dịch. Nền tảng hiện hỗ trợ nhiều blockchain, bao gồm BNB Chain, opBNB, Manta, Taiko và Base.





KiloEx áp dụng cơ chế chênh lệch tỷ lệ Funding để điều chỉnh giá hợp đồng vĩnh cửu sát với giá Spot, nhằm duy trì sự ổn định về giá. Khi giao dịch trên nền tảng KiloEx, người dùng sẽ tận hưởng những ưu điểm nổi bật sau:





Không cần sử dụng token gốc để trả phí gas: Hỗ trợ thanh toán phí gas trực tiếp bằng USDT hoặc USDC, giúp người dùng không phải thực hiện các bước chuyển đổi phức tạp.

Giao dịch không tốn gas, trải nghiệm mượt mà: Loại bỏ quy trình ký xác nhận phức tạp, mang đến trải nghiệm giao dịch liền mạch và thân thiện.

Khớp lệnh nhanh, hiệu suất cao như CEX: Công nghệ tối ưu giúp nâng cao tốc độ giao dịch và hiệu quả tương tác.





Theo dữ liệu chính thức, tổng khối lượng giao dịch trên KiloEx đã vượt $36 tỷ, với tổng số hợp đồng mở (Open interest) đạt hơn $8 triệu (bao gồm gần $1.3 triệu hợp đồng mở được ghi nhận trong 24 giờ qua). Nền tảng hiện thu hút gần 8 triệu người dùng, và cộng đồng Telegram cũng đã vượt mốc 1 triệu thành viên.













KiloEx cung cấp một giao thức hợp đồng vĩnh cửu hoàn toàn phi tập trung, hỗ trợ giao dịch đòn bẩy lên đến 125x cho hơn 70 tài sản tiền mã hoá, bao gồm BTC, ETH, meme coin, token DeFi, tài sản liên quan đến AI và các cặp giao dịch Forex. Với mô hình pool thanh khoản Vault độc đáo, KiloEx nâng cao hiệu suất sử dụng thanh khoản và mang lại lợi nhuận ổn định cho người dùng.









KiloEx thay thế mô hình sổ lệnh truyền thống bằng hệ thống hai pool sáng tạo, cho phép người dùng giao dịch trực tiếp với các pool thanh khoản theo thời gian thực. Cơ chế này không chỉ loại bỏ trượt giá mà còn giảm thiểu rủi ro thanh khoản do biến động một chiều của thị trường.









Chia sẻ phí giao dịch : 30% phí giao dịch từ người dùng được phân bổ vào Vault, phần còn lại được dùng để hoàn phí và hỗ trợ phát triển hệ sinh thái.

Phần thưởng staking: Người dùng staking vào pool cơ bản sẽ nhận một phần phí giao dịch, trong khi pool Buffer được tích lũy theo thời gian giúp duy trì lợi nhuận cạnh tranh, ngay cả trong giai đoạn thị trường suy thoái, vượt trội so với các nền tảng tối ưu lợi nhuận phổ biến.





Bằng cách khóa doanh thu hoàn phí thông qua hợp đồng thông minh, KiloEx thu hút được mạng lưới đối tác rộng lớn, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng người dùng bền vững và nhanh chóng cho toàn bộ nền tảng.









KiloEx được thiết kế với giao diện giao dịch đơn giản, phù hợp cho cả người mới bắt đầu. Các thông số phức tạp được ẩn đi, giúp người dùng dễ dàng mở và đóng vị thế chỉ trong ba bước. Trong trường hợp có rủi ro bị thanh lý, nền tảng áp dụng cơ chế thanh lý một phần nhằm bảo vệ người dùng không bị mất toàn bộ số vốn ban đầu.













Hybrid Vault cho phép người dùng cung cấp thanh khoản bằng nhiều loại tài sản khác nhau, từ đó tối ưu hóa cơ cấu vốn và mang lại lợi nhuận thực tế, bền vững cho các tài sản LST và những tài sản phổ biến khác. Cấu trúc của Vault bao gồm hai phần: một nửa giá trị đến từ USDT, nửa còn lại là các tài sản không thuộc USDT. Mức lợi nhuận hấp dẫn này đến từ phí giao dịch do người dùng tạo ra trong mô hình Vault linh hoạt của nền tảng.









KiloEx hỗ trợ nhiều blockchain khác nhau như BNB, opBNB, Manta, Taiko và Base. Với cầu nối chuỗi chéo tích hợp sẵn, người dùng có thể dễ dàng chuyển đổi giữa các mạng một cách liền mạch. Trong tương lai, KiloEx dự kiến sẽ mở rộng sang các blockchain công khai khác, bao gồm cả Solana.









"KiloEx: Xây dựng nền tảng giao dịch phi tập trung với mô hình kinh tế token đổi mới". Người dùng nắm giữ KILO sẽ nhận được nhiều quyền lợi như tham gia quản trị nền tảng, chia sẻ phí giao dịch và nhận phần thưởng từ staking. Để biết thêm chi tiết về mô hình tokenomics của KiloEx, vui lòng tham khảo bài viết





MEXC đã chính thức niêm yết KILO với giao dịch Spot và Futures , người dùng có thể tận hưởng giao dịch token với phí cực thấp.





Các bước mua KILO trên MEXC:

App MEXC hoặc truy cập 1) Mở và đăng nhập vàohoặc truy cập trang web chính thức MEXC

KILO vào thanh tìm kiếm, sau đó chọn giao dịch Spot hoặc Futures. 2) Nhậpvào thanh tìm kiếm, sau đó chọnhoặc

3) Chọn loại lệnh, nhập số lượng, giá và hoàn thành giao dịch của bạn.





