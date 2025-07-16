KiloEx: Xây dựng nền tảng giao dịch phi tập trung với mô hình kinh tế token đổi mới

KiloEx là một dự án blockchain tiên phong, hướng đến xây dựng một nền tảng giao dịch phi tập trung đa chức năng. Nền tảng mang đến cho người dùng trải nghiệm giao dịch tiền mã hoá an toàn, liền mạch và hiệu quả. Không chỉ dừng lại ở các tính năng giao dịch cơ bản, KiloEx còn tích hợp staking, pool thanh khoản và cơ chế phần thưởng nhằm mang đến hệ sinh thái toàn diện cho nhà đầu tư cũng như những người đam mê tiền mã hoá.





Trong lĩnh vực tiền mã hoá và DeFi, tokenomics đóng vai trò then chốt trong việc quyết định sự thành công của một dự án. KiloEx xây dựng mô hình kinh tế token đổi mới, không chỉ đảm bảo tính bền vững lâu dài mà còn thúc đẩy sự tham gia tích cực của người dùng và thu hút các nhà cung cấp thanh khoản.









Nền kinh tế token của KiloEx xoay quanh hai token chính: KILO và xKILO. Mỗi token đảm nhiệm một vai trò riêng biệt nhưng cùng phối hợp để duy trì sự ổn định cho hệ sinh thái của nền tảng.





KILO : Là token tiện ích gốc của nền tảng KiloEx, được sử dụng để thanh toán phí giao dịch, tham gia quản trị, thưởng cho người dùng và nhiều chức năng khác.

xKILO: Là token không thể chuyển nhượng và không có tính thanh khoản, chủ yếu được thiết kế cho việc chia sẻ doanh thu, cơ chế khuyến khích và quản lý rủi ro.













xKILO đóng vai trò trung tâm trong cơ chế chia sẻ doanh thu của KiloEx. Khi chuyển đổi KILO sang xKILO, người dùng sẽ đủ điều kiện để nhận phân bổ doanh thu từ nền tảng. Đặc biệt, người dùng tham gia vào các staking pool một chiều có thể nhận được phần thưởng xKILO, USDT cũng như chia sẻ phí giao dịch.





Cơ cấu phân bổ phí giao dịch như sau:





40% được phân bổ cho hoạt động phát triển và vận hành của nền tảng.

30% thưởng cho người nắm giữ xKILO, khuyến khích việc nắm giữ lâu dài và tham gia tích cực.

30% chuyển vào các pool thanh khoản nhằm đảm bảo sự ổn định thị trường và giao dịch liền mạch.









Bằng cách staking xKILO, người dùng không chỉ được tham gia phân bổ doanh thu mà còn mở khóa các đặc quyền VIP như giảm phí giao dịch và quyền truy cập ưu tiên vào các tính năng mới của nền tảng. Cơ chế này khuyến khích việc nắm giữ và staking dài hạn, từ đó góp phần xây dựng một hệ sinh thái bền vững và lành mạnh hơn cho KiloEx.









Người dùng có thể chuyển đổi xKILO đã staking trở lại thành KILO với nhiều tuỳ chọn rút linh hoạt. Hệ thống cho phép lựa chọn tỷ lệ rút (từ 50% đến 100%) và thời gian rút tương ứng (từ 15 ngày đến 6 tháng). Cơ chế này mang đến sự chủ động cho người dùng trong việc quản lý phần thưởng KILO, giúp điều chỉnh linh hoạt theo biến động thị trường và mục tiêu đầu tư cá nhân.









Không chỉ giới hạn ở việc chia sẻ phí giao dịch, xKILO còn đóng vai trò là công cụ phần thưởng và khuyến khích cốt lõi trong hệ sinh thái KiloEx. Token này được sử dụng trong nhiều hoạt động vận hành, bao gồm phân bổ phần thưởng cho người dùng và đối tác, đồng thời giữ vị trí quan trọng trong quỹ nền tảng cũng như các tình huống đặc biệt khác.









KiloEx được xây dựng xoay quanh hai token cốt lõi: token tiện ích KILO và token ký quỹ xKILO, với tổng cung là 1 tỷ token. Lượng cung lưu hành ban đầu là 21.17%, được xác định dựa trên Sự kiện phát hành token (Token Generation Event - TGE) và các đợt airdrop cộng đồng dành cho người dùng whitelist sớm. Kế hoạch phân bổ cụ thể như sau:





27 % phân bổ cho hệ sinh thái, được phân bổ tuyến tính trong vòng 4 năm

10% dành cho airdrop tới người dùng trung thành

8 % dự trữ cho phần thưởng staking trong tương lai, phân bổ dần trong 4 năm

20% phân bổ cho đội ngũ phát triển và các kế hoạch mở rộng trong tương lai, với thời gian khóa 1 năm và phân bổ dần trong 3 năm

8 % dành cho các vòng bán riêng (private sale), khóa 1 năm và phân bổ trong 3 năm

10% dành cho các khoản đầu tư chiến lược, khóa 1 năm và phân bổ trong 3 năm

5% phân bổ cho đội ngũ cố vấn, khóa 1 năm và phân bổ trong 3 năm

5 % phân bổ cho các nhà cung cấp thanh khoản

5% phân bổ cho đợt mở bán công khai TGE độc quyền thông qua ví Binance

2% dành riêng cho hoạt động marketing





Trong đợt airdrop TGE này, KiloEx sẽ phân bổ 8.5% token $KILO và $xKILO trên BNB Chain, trong khi 1.5% còn lại sẽ được phân bổ thông qua các chiến dịch airdrop trong tương lai. Trong năm đầu tiên ra mắt, token của đội ngũ và nhà đầu tư sẽ bị khóa, nhằm đảm bảo quá trình ra mắt công bằng và hướng đến cộng đồng.













Phân bổ phí giao dịch là yếu tố then chốt trong mô hình tokenomics của KiloEx. Thông qua việc phân chia hợp lý phí giao dịch cho các bên liên quan, nền tảng đảm bảo sự cân bằng lợi ích, từ đó xây dựng một hệ sinh thái ổn định và phát triển bền vững.





Phân bổ phí giao dịch: Phí giao dịch do người dùng chi trả sẽ được phân bổ theo tỷ lệ cho hệ sinh thái, người nắm giữ xKILO và các pool thanh khoản. Cơ chế này vừa tạo động lực để người dùng nắm giữ xKILO, vừa đảm bảo nền tảng có đủ nguồn lực tài chính cho các hoạt động và kế hoạch phát triển trong tương lai.





Quản lý quỹ nền tảng & khả năng sinh lời: Cơ chế quản lý quỹ của KiloEx cho phép các nhà giao dịch dự đoán đúng xu hướng thị trường nhận về lợi nhuận, trong khi những người dự đoán sai sẽ được bù margin từ quỹ nền tảng. Thiết kế này không chỉ tạo ra một môi trường giao dịch công bằng và ổn định mà còn giúp duy trì thanh khoản dồi dào cho toàn bộ hệ sinh thái.









Mô hình tokenomics của KiloEx được xây dựng với mục tiêu đảm bảo sự phát triển bền vững cho nền tảng và khuyến khích người dùng gắn bó lâu dài. Sự kết hợp giữa KILO và xKILO không chỉ tạo ra tính thanh khoản và cơ chế khuyến khích hiệu quả, mà còn mang đến cho người dùng nhiều lợi ích như chia sẻ doanh thu, quản lý rủi ro và lựa chọn đầu tư linh hoạt. Trong bối cảnh tài chính phi tập trung ngày càng phát triển, mô hình đổi mới của KiloEx có tiềm năng trở thành hình mẫu trong ngành, thu hút thêm nhiều người dùng, nhà cung cấp thanh khoản và đối tác chiến lược, từ đó thúc đẩy sự tăng trưởng mạnh mẽ cho toàn bộ nền tảng.



