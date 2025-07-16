KernelDAO: Tiên phong về restaking, nâng cao hiệu quả vốn trong Web3





MEXC vui mừng thông báo về việc niêm yết chính thức KERNEL cho cả giao dịch Spot và Futures vào ngày 14/04/2025. Lịch trình cụ thể như sau:





Giao dịch KERNEL/USDT Spot : 19:00 14/04/2025 (Giờ VN)

Giao dịch KERNELUSDC Futures: 19:20 14/04/2025 (Giờ VN)





Cổng nạp token KERNEL hiện đã mở trên MEXC. Người dùng có thể nạp token KERNEL trước để chuẩn bị giao dịch.





Airdrop+ KERNEL trên MEXC. Hoàn thành nhiệm vụ nạp và giao dịch để chia sẻ tổng phần thưởng 135,000 USDT.









KernelDAO là một giao thức restaking tiên phong, đang tái định hình hệ sinh thái Proof-of-Stake (PoS). Bằng cách mở khóa tính bảo mật chia sẻ và tạo thêm cơ hội lợi nhuận, KernelDAO nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đồng thời cung cấp giải pháp bảo mật tiết kiệm chi phí cho các mạng lưới phi tập trung.





Tính đến nay, KernelDAO đã được triển khai trên hơn 10 hệ sinh thái blockchain, bao gồm Ethereum, BNB Chain, Arbitrum và Optimism, với tổng giá trị bị khóa (TVL) vượt $2 tỷ, và đang tiếp tục tăng trưởng đều đặn.





Hệ sinh thái KernelDAO xoay quanh 3 sản phẩm cốt lõi:





Kernel: Hạ tầng restaking hàng đầu trên BNB Chain, đạt TVL hơn $660 triệu chỉ sau ba tháng ra mắt, duy trì tỷ lệ tăng trưởng trung bình 40% mỗi tháng.

Kelp LRT: Giao thức liquid restaking token (LRT) lớn thứ hai trong hệ sinh thái Ethereum, với hơn 600,000 ETH đã được stake tính đến nay.

Gain: Giải pháp phần thưởng token hoá giúp người dùng tối đa hoá tiềm năng lợi nhuận và dễ dàng tiếp cận airdrop hàng đầu. Với mô hình phần thưởng trực quan, vốn hoá thị trường của Gain đã tăng trưởng tự nhiên vượt $120 triệu.





KernelDAO cam kết thúc đẩy thế hệ đổi mới tiếp theo trong lĩnh vực restaking, hỗ trợ người dùng stake, nhà phát triển và các giao thức. Sứ mệnh lớn hơn của KernelDAO là mở ra khả năng tiếp cận công nghệ tiên tiến và trở thành nền tảng vững chắc bảo vệ các nền kinh tế phi tập trung.









Token KERNEL là tài sản quản trị hợp nhất trên toàn bộ hệ sinh thái Kernel, Kelp LRT và Gain, đóng vai trò nền tảng không thể thiếu trong bộ giao thức KernelDAO.





Tổng cung KERNEL được giới hạn ở mức 1 tỷ token, với số lượng cung lưu hành ban đầu là 162,317,496 KERNEL, chiếm 16.23% tổng số phát hành khi ra mắt.





Chiến lược phân bổ token của KernelDAO đặt cộng đồng lên hàng đầu, hướng đến nguyên tắc cốt lõi là quản trị phi tập trung, phát triển bền vững, tạo giá trị lâu dài và phân bổ công bằng. Chiến lược phân bổ token được nêu trong whitepaper như sau:

Người dùng và cộng đồng (55%) 10% phân bổ cho airdrop Mùa 1 5% cho mỗi Mùa 2 và 3 35% phần thưởng cộng đồng dài hạn, mở khóa dần theo thời gian Đội ngũ (20%)

Áp dụng giai đoạn mở khoá kéo dài 30 tháng Không phân bổ token tại thời điểm ra mắt Vòng bán riêng tư (20%) —— Quỹ hệ sinh thái (5%) ——













Token KERNEL giữ vai trò tích hợp thiết yếu trong hệ sinh thái Kernel và Kelp, với các tiện ích chính sau:





1) Bảo mật chia sẻ thông qua Kernel Người dùng có thể stake KERNEL để cung cấp bảo mật kinh tế cho các ứng dụng phi tập trung trên nền tảng Kernel, góp phần tăng sức mạnh và độ tin cậy cho hệ sinh thái.





2) Cơ chế bảo hiểm slashing KERNEL đã stake đóng vai trò là bảo hiểm trong các tình huống slashing liên quan đến rsETH và các giao thức tham gia khác. Người stake có thể nhận một phần phần thưởng từ giao thức. Ngoài ra, các token đã stake này còn giúp giảm rủi ro từ các sự kiện slashing xảy ra ngay trên nền tảng Kernel, giúp giảm thiểu rủi ro và khuyến khích sự tham gia thông qua việc chia sẻ phần thưởng.





3) Tham gia quản trị

Quản trị nền tảng Kernel : Người dùng nắm giữ KERNEL có thể bỏ phiếu quyết định các vấn đề then chốt như phí giao thức, điều kiện slashing và các thông số khác.

Quản trị Kelp LRT và Gain: Người dùng nắm giữ token có thể tham gia vào các quyết định quản trị của toàn bộ hệ sinh thái rộng lớn hơn, bao gồm việc lựa chọn và cân bằng lại các dịch vụ xác thực chủ động (AVS), đề xuất nhà điều hành và các sáng kiến chiến lược khác.





Về bản chất, KERNEL đóng vai trò vừa là trụ cột quản trị, vừa là cơ chế tăng cường bảo mật kinh tế trong hệ sinh thái Kernel và Kelp, từ đó đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển cơ sở hạ tầng phi tập trung dài hạn.









Năm 2024, KernelDAO đã huy động thành công $10 triệu trong vòng chiến lược, với sự dẫn dắt của các nhà đầu tư uy tín như Binance Labs, Laser Digital, SCB Limited và Hypersphere Ventures.





Ngoài ra, KernelDAO còn ra mắt quỹ hệ sinh thái chiến lược trị giá $40 triệu, dưới sự hỗ trợ của các đối tác đầu tư chính gồm Laser Digital, SCB Limited, Hypersphere Ventures và Cypher Capital. Quỹ này sẽ đồng hành cùng hơn 45 dự án sáng tạo, tích hợp hạ tầng restaking của Kernel, qua đó tăng tính ứng dụng của KERNEL và mở rộng ảnh hưởng trong hệ sinh thái BNB Chain.









KernelDAO định vị để khai thác tối đa các cơ hội mới nổi, bao gồm: KernelDAO có vị thế chiến lược để tận dụng nhiều cơ hội trên thị trường mới nổi, bao gồm:





Triển khai giải pháp restaking thanh khoản cho Ethereum và các tài sản blockchain hàng đầu khác.

Xây dựng cơ sở hạ tầng restaking mạnh mẽ trên các hệ sinh thái Layer-1 như BNB Chain và mở rộng sang nhiều mạng blockchain khác.

Kết nối DeFi, CeFi và tài chính truyền thống thông qua việc token hóa DeFi, CeDeFi và tích hợp tài sản thế giới thực (RWA).





Thông qua việc phát triển liên tục các sản phẩm và cơ sở hạ tầng sáng tạo, bền vững, KernelDAO cam kết định hình lại bối cảnh DeFi và tạo ra giá trị bền vững lâu dài cho những người tham gia hệ sinh thái.









