Tổng quan tokenomics của Kaspa: Phát hành minh bạch, halving theo lộ trình và phân bổ bền vững





Nền kinh tế token của Kaspa là một phần cốt lõi trong hệ sinh thái của dự án, được thiết kế nhằm thúc đẩy phân phối công bằng, tính phi tập trung và sự bền vững dài hạn. Mô hình phát hành token của Kaspa kế thừa những nguyên lý nền tảng do Satoshi Nakamoto đề xuất trong Bitcoin, đồng thời khắc phục các hạn chế của mô hình phân bổ token blockchain truyền thống thông qua cơ chế halving sáng tạo và quy trình mining công bằng.









Token Kaspa (cặp giao dịch: *URLS-KAS_USDT*) có tổng cung 28.7 tỷ token và áp dụng mô hình giảm phát hành dần theo thời gian để điều tiết nguồn cung. Khác với chu kỳ halving 4 năm một lần của Bitcoin, Kaspa áp dụng cơ chế giảm dần hàng tháng theo tỷ lệ (1/2)^(1/12) - tương đương khoảng 8.33% mỗi tháng, dẫn đến việc phần thưởng khối giảm 50% mỗi năm. Thiết kế này vừa duy trì tính giảm phát của cơ chế halving, vừa tránh được cú sốc thị trường do việc giảm phát hành đột ngột thường gây ra.









Kaspa được ra mắt vào tháng 11/2021 mà không có mining trước, không mở bán trước, và không phân bổ riêng cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào. Tất cả token đều được phân phối duy nhất thông qua mining, đảm bảo một quá trình phân bổ minh bạch và công bằng. Ban đầu, mining dựa vào phần cứng CPU, và khi dự án phát triển, cộng đồng đã đóng góp xây dựng phần mềm mining bằng GPU, giúp mở rộng khả năng tiếp cận và tăng cường sự tham gia một cách dân chủ hơn.









Kiến trúc blockDAG của Kaspa hỗ trợ tốc độ tạo khối dưới 1 giây, giúp giảm đáng kể sự biến động trong phần thưởng và tăng khả năng mining độc lập. Điều này cho phép các miner có công suất thấp hơn vẫn có thể nhận được lợi nhuận ổn định mà không cần tham gia vào các pool mining lớn. Nhờ đó, giao thức này giảm thiểu nguy cơ tập trung mining hoá và đồng thời tăng cường tính phi tập trung cũng như bảo mật cho mạng lưới.









Mining bằng CPU: Trong tháng đầu tiên sau khi Mainnet đi vào hoạt động, hoạt động mining chủ yếu được thực hiện bằng CPU. Điều này tạo điều kiện cho các thành viên đầu tiên trong cộng đồng dễ dàng tiếp cận mạng lưới và tham gia ngay từ những ngày đầu.





Mining bằng GPU: Vào tháng 12/2021, phần mềm khai thác bằng GPU đầu tiên được giới thiệu bởi các thành viên trong cộng đồng Kaspa, giúp tăng đáng kể hiệu suất mining và thu hút lượng lớn miner mới tham gia vào hệ sinh thái.





Mining bằng FPGA: Những tiến bộ tiếp theo dẫn đến việc dần dần áp dụng công nghệ FPGA (Field-Programmable Gate Array), giúp tăng sức mạnh băm của mạng và nâng cao hiệu quả vận hành.





Mining bằng ASIC: Đến tháng 04/2023, Kaspa chính thức bước vào kỷ nguyên ASIC, khi IceRiver ra mắt thiết bị mining chuyên dụng (ASIC) đầu tiên được tối ưu hoá cho giao thức Kaspa, mở ra một giai đoạn mới về hiệu suất và khả năng mở rộng trong hoạt động mining.









Token gốc của Kaspa - KAS , được phân phối duy nhất thông qua hoạt động mining, hoàn toàn không mở bán trước hay phân bổ riêng tư, nhằm tránh tình trạng tập trung hóa và tiếp cận không công bằng. Mô hình phân phối công bằng và minh bạch này đảm bảo rằng mọi miner đều có cơ hội bình đẳng để nhận token, từ đó củng cố niềm tin trong cộng đồng và thúc đẩy một mạng lưới phi tập trung hơn. Bên cạnh đó, cơ chế giảm phát hành dần theo thời gian cũng góp phần duy trì giá trị dài hạn của KAS thông qua việc kiểm soát nguồn cung token một cách hợp lý.









Token KAS không chỉ đóng vai trò là một phương tiện thanh toán, mà còn là cơ chế khuyến khích cốt lõi trong hệ sinh thái Kaspa. Các miner được thưởng KAS khi đóng góp tài nguyên tính toán để bảo mật mạng lưới, trong khi người dùng sử dụng KAS để thanh toán giao dịch và phí mạng. Khi hệ sinh thái tiếp tục phát triển, token này được kỳ vọng sẽ đảm nhiệm vai trò ngày càng quan trọng trong nhiều ứng dụng mở rộng như hợp đồng thông minh, tài chính phi tập trung (DeFi) và các nền tảng Web3, từ đó gia tăng đáng kể tính ứng dụng và giá trị khai thác của KAS.









Tokenomics của Kaspa được xây dựng xoay quanh hai yếu tố cốt lõi: tính công bằng và tính bền vững. Dựa trên những nguyên lý thiết kế ban đầu của Bitcoin, Kaspa cải tiến bằng cách áp dụng cơ chế phát hành sáng tạo và phương pháp mining linh hoạt, nhằm đạt được mức độ phi tập trung cao hơn và mở rộng khả năng tham gia cho cộng đồng. Mô hình token của Kaspa không chỉ tạo nên nền tảng vững chắc cho hệ sinh thái, mà còn mang lại những gợi ý và giá trị tham khảo quan trọng cho quá trình phát triển liên tục của công nghệ blockchain.



